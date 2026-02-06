Kustannustehokas ja kompaktin kokoinen, itsevetävä imulakaisukone, joka mukautuu vaivattomasti erilaisiin käyttötarkoituksiin. Varustettu tehokkaalla akkupaketilla ja integroidulla laturilla. Oivallisia käyttökohteita ovat esim. urheilukentät ja juoksuradat sekä pysäköintialueet ja -hallit. Suuren työleveyden ansiosta tämä malli sopii erinomaisesti esimerkiksi tenniksen sisäkenttien ylläpitosiivoukseen. Värikoodattujen painikkeiden ja pikavalintakiekon ansiosta laitteen käyttö on nopeasti opittavissa ja käyttövirheiden mahdollisuus on minimoitu. Laitteen pääharja on varustettu harjapaineen säätömekanismilla ja harja on helposti vaihdettavissa ilman työkaluja..