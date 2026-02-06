Imulakaisukone KM 75/40 W Bp Pack
Ulkomitoiltaan kätevän kokoinen ja erittäin ketterästi ohjautuva, itsevetävä akkukäyttöinen imulakaisukone. Tehostaa alueiden lakaisua ja auttaa näin pitämään pölyn poissa myös sisätiloista.
Kustannustehokas ja kompaktin kokoinen, itsevetävä imulakaisukone, joka mukautuu vaivattomasti erilaisiin käyttötarkoituksiin. Varustettu tehokkaalla akkupaketilla ja integroidulla laturilla. Oivallisia käyttökohteita ovat esim. urheilukentät ja juoksuradat sekä pysäköintialueet ja -hallit. Suuren työleveyden ansiosta tämä malli sopii erinomaisesti esimerkiksi tenniksen sisäkenttien ylläpitosiivoukseen. Värikoodattujen painikkeiden ja pikavalintakiekon ansiosta laitteen käyttö on nopeasti opittavissa ja käyttövirheiden mahdollisuus on minimoitu. Laitteen pääharja on varustettu harjapaineen säätömekanismilla ja harja on helposti vaihdettavissa ilman työkaluja..
Ominaisuudet ja edut
Ergonomisella kahvalla varustettu jätesäiliöKookas jätesäiliö, jossa on upotetut kahvat - helppo irrottaa ja nopea tyhjentää. Tehokasta työskentelyä kaikissa olosuhteissa.
Tehokas suodatinjärjestelmä mekaanisella suodattimen puhdistuksella1,8 m²: n suodatusalue mahdollistaa pitkäaikaisen työskentelyn. Kestävää ja helposti puhdistettavaa polyesteriä. Mekaaninen suodattimen puhdistusjärjestelmä ergonomisella kahvalla.
HelppokäyttöinenLooginen ja selkeä käyttöliittymä ja kaikki kytkimet käden ulottuvilla. Ohjauspaneelin selkeät symbolit opastavat käyttäjää.
Helppo puhdistaa ja huoltaa
- Pääharjan vaihto ilman työkaluja nopeasti ja missä vain.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Sähköinen
|Ohjaus
|DC-moottori
|Teho (V/W)
|24 / 400
|Työsuoritus maks. (m²/h)
|3375
|Työskentelyleveys (mm)
|550
|Työleveys 1 sivuharjalla (mm)
|750
|Roskasäiliö (l)
|40
|Nousukyky (%)
|12
|Työskentelynopeus (km/h)
|4,5
|Suodatinpinta-ala (m²)
|1,8
|Akun käyttöaika (h)
|max. 2,5
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|125
|Paino käyttövalmiina (kg)
|125
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|134,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Toimitus sisältää
- Laakasuodatin: materiaali polyesteriä
- Akku ja laturi koneessa
Ominaisuuksia
- Manuaalinen suodattimen puhdistus
- Vaihde eteen
- Säädettävä telaharja
- Siirrettävä säiliö
- Suurroskaluukku
- Kokoontaitettava työntöaisa
- Yliheittoperiaate
- Imutoiminto
- Ulkokäyttöön
- Sisäkäyttöön
- Lataustilan indikaattori
- Säädettävä imuteho
- Sivuharja, nostettava/säädettävä
Videot
Käyttökohteet
- Tuotantohallien, varastojen ja logistiikkahallien sekä lastausalueiden puhdistamiseen
- Pysäköintialueiden ja huoltoasemien puhdistamiseen
- Oven edustojen ja ulkovarastojen pölynpoistoon
- Ihanteellinen myös urheilualueiden hoitoon