Kävellen ohjattavat lakaisimet ja imulakaisukoneet

Kestävää käyttöä

Kestävän kehityksen periaatteita noudattava valmistusprosessi ja koneen pitkä taloudellinen käyttöikä ovat meille tärkeitä tavoitteita. Lakaisukoneet on suunniteltu ja rakennettu pitkäikäisiksi. Jopa vuosien intensiivisen käytön jälkeen ne toimivat edelleen luotettavasti ja tehokkaasti. Kuluvat osat, kuten pääharja ja sivuharja, voidaan vaihtaa ja säätää vaivattomasti. Kärcherin lakaisukoneet kuluttavat vähemmän resursseja itse puhdistukseen, koska lakaisussa ei käytetä vettä eikä kemikaaleja. Kehittyneet suodatinjärjestelmät suodattavat luotettavasti hienon lian ja minimoivat pölyn ympäristövaikutukset. Tämä ei ainoastaan ​​suojele ympäristöä, vaan luo myös miellyttävän ja terveellisen työilmapiirin.