Kävellen ohjattavat lakaisimet ja imulakaisukoneet
Tehokas. Ergonominen. Erinomainen.
Kävellen ohjattava lakaisukone tai imulakaisukone on kustannustehokas ratkaisu piha-alueiden sekä mm. varasto- ja tuotantotilojen lakaisuun. Säädettävän sivuharjan avulla koneet lakaisevat siististi ja pölyttömästi myös haastavat nurkat sekä seinien ja aitojen vierustat. Lakaisukoneella säästät aikaa, vaivaa ja rahaa. Ne ovat hyvin helppokäyttöisiä sekä vähentävät pölyn ja hiekan leviämistä eteenpäin vähentäen näin siivouskustannuksia. Koneellinen lakaisu on usein jopa 12 kertaa nopeampaa kuin saman alueen puhdistaminen manuaalisesti.
Työnnettävä lakaisukone säästää työaikaa ja estää tehokkaasti lian leviämisen sisätiloihin
Uudistuneet mallit! Tutustu artikkeliin lakaisukoneen monipuolisesta käytöstä ja uudistuneiden lakaisukoneiden ominaisuuksista.
Erot manuaalisen ja moottoroidun lakaisukoneen välillä
Valitsetko kompaktin kokoisen lakaisukoneen manuaalisena vai moottoroituna versiona?
Konetyypit
Työnnettävät lakaisukoneet ovat keveitä ja helppokäyttöisiä. Käyttäjä päättää menosuunnan ja vauhdin. Ja kun liikkuvia osia ei ole paljon, on tämä konetyyppi myös edullinen. Kun kävellen ohjattava lakaisukone varustetaan erillisellä ajomoottorilla, kulkevat ne ketterämmin ja vaativat vähemmän fyysistä voimaa liikkuakseen. Harjat saavat voimansa akusta tai polttomoottorista, joka mahdollistaa myös tehokkaan imuturbiinin ja suodatusjärjestelmän käyttämisen.
Kapasiteetti
Lyhytaikaiseen käyttöön suositellaan yleensä työnnettäviä lakaisukoneita, sillä ne tarvitsevat manuaalista työvoimaa ja jätesäiliön koko on pienempi. Isommille alueille taas sopii moottoroitu, perässä käveltävä lakaisukone. Niiden suurempiin säiliöihin mahtuu enemmän roskia ja myös suodatusjärjestelmä on kehittyneempi. Lisäksi moottorin käyttö tekee työnteosta fyysisesti kevyempää.
Vauhti ja tehokkuus
Työnnettäviä lakaisukoneita voidaan käyttää tehokkaasti pienempiin siivoustöihin - suurempien alueiden siivoaminen vie kuitenkin enemmän aikaa. Noin 600 neliömetrin tai sitä suurempien alueiden lakaisemisessa perässäkäveltävät lakaisukoneet ovat yleensä nopeampi ja tehokkaampi vaihtoehto.
Käsittely ja kuljetus
Sekä työnnettävät että moottoroidut lakaisukoneet ovat erittäin ketteriä ja sujuvasti ohjattavissa kapeasta koneleveydestä johtuen. Manuaaliset koneversiot ovat painoltaan erittäin kevyitä, mikä tekee niiden kuljettamisesta helppoa. Ne kulkevat kevyesti kynnysten yli ja soveltuvat helposti autokuljetuksiin.
Moottorilla vai ilman? Oikean laitemallin valinta tapahtuu muun muassa puhdistettavan alueen koon, toistumistaajuuden ja budjetin perusteella. Myös pölyn määrä ja laatu ratkaisee. Mitä enemmän siivotaan sisätiloja, sitä tärkeämpää on, että koneessa on riittävä pölynsuodatus.
Käyttökohteet
Työnnettävät lakaisukoneet ovat monipuolisia siivouslaitteita, jotka mukautuvat vaivatta erilaisiin käyttökohteisiin. Ne tarjoavat tehokkaan ratkaisun erilaisiin siivoustarpeisiin 200–8000 m2 alueille. Alueen suorituskyky ja kerätyn lian määrä vaihtelevat koneen mukaan.
Kulkuväylät
Kulkuväylien puhdistus on yksi työnnettävien lakaisukoneiden yleisimmistä käyttökohteista. Ne poistavat erittäin tehokkaasti lian, lehdet, hiekan ja muut roskat ajoteiltä, jalkakäytäviltä ja pysäköintialueilta. Koneet kattavat suuret pinta-alat vaivattomasti ja ergonomisesti.
Tuotantotilat
Tuotanto- ja teollisuustiloissa lakaisukoneilla on tärkeä rooli työpaikan puhtaudessa ja turvallisuudessa. Tehtaissa, varastoissa, logistiikkakeskuksissa ja muilla tuotantolaitoksilla ne poistavat pölyn, lastut ja roskat. Tämä ei ainoastaan luo miellyttävää työympäristöä, vaan on myös yksi tärkeä lenkki työturvallisuuden kehittämisessä.
Puistot ja julkiset tilat
Lakaisukoneita käytetään myös puistoissa ja muissa julkisissa tiloissa. Ne pitävät puistot, leikkikentät ja urheilukentät siisteinä poimimalla lehtiä, ruohoa, roskia ja muita jätteitä. Tämä auttaa pitämään tilat siisteinä ja houkuttelevina vierailijoille.
Pysäköintialueet
Pysäköintialueet kuten parkkihallit hyötyvät lakaisukoneiden eduista. Suuret asiakasvirrat ja vilkas ajoneuvoliikenne saavat aikaan paljon irtolikaa ja pölyä, joka nousee pinnoilta ylös ja kulkeutuu jalkineiden mukana muihin tiloihin. Lakaisukoneet tarjoavat tehokkaan ratkaisun pitämään nämä alueet puhtaina ja parantamaan niiden ulkonäköä.
Muita käyttökohteita lakaisukoneille ovat myymälät, maatalous ja liikenneasemat. Koneiden monipuolisuus ja tehokkuus tekevät niistä välttämättömiä työkaluja puhtaan ja hyvin hoidetun ympäristön varmistamiseen eri tilanteissa.
Lakaisukoneen hyödyt manuaaliseen harjaamiseen verrattuna
Harjaan verrattuna lakaisukone tarjoaa monia etuja, joista suurin ero on epäilemättä sen nopeus. Työnnettävä lakaisukone tekee työn jopa 12 kertaa nopeammin kuin luuta – säästät aikaa ja rahaa.
Lisäksi luudalla lakaiseminen on usein fyysisesti raskasta ja väsyttävää. Lakaisukoneiden koko, paino ja ergonominen muotoilu takaavat, että työskentely on helppoa ja kehon tukielimiin kohdistuva rasitus pieni. Lihasjännitys jää historiaan! Moottoroidulla lakaisukoneella voit minimoida siivouksen aiheuttaman rasituksen entisestään.
Yksi merkittävä etu on, että puhdistusprosessin aikana vapautuu paljon vähemmän pölyä. Harjalla lakaistaessa pöly nousee ilmaan hallitsemattomasti, kun taas lakaisukonetta käytettäessä suurin osa kaikesta pölystä ohjautuu suoraan pölysäiliöön. Tämä parantaa ilmanlaatua, vähentää allergisia oireita sekä suojaa pintoja pölyn kertymiseltä.
Luudalla työskentelyyn verrattuna lakaisukoneen tärkeimmät plussat ovat nopeus, parempi ergonomia, pienempi työmäärä ja vähäisempi pölyn leviäminen.
Ominaisuudet
Tuottavuus ja tehokkuus
Myös pienillä alueilla on helppo hyödyntää lakaisukonetta: Säästät aikaa ja rahaa samalla kun suojaat selkääsi ergonomisemman työmuodon ansiosta. Kompaktin kokoinen lakaisukone on nopea ottaa käyttöön ja se on erittäin helppo varastoida pieneenkin tilaan.
Helppo käyttää ja huoltaa
Tunnusomaista Kärcherin lakaisukoneille on helppokäyttöisyys ja vankka rakenne. Käyttäjäystävällisyyden niiden huolto on vaivatonta: Kuluvat osat, kuten pääharja, sivuharja ja suodatin voidaan vaihtaa itse.
Vain pieni investointi
Pieni alkuinvestointi maksaa itsensä takaisin monella tapaa. Korkea puhdistusteho lyhentää työskentelyaikaa. Taloudelliset hyödyt tekevät lakaisukoneen ostamisesta erittäin kustannustehokasta.
Kestävää käyttöä
Kestävän kehityksen periaatteita noudattava valmistusprosessi ja koneen pitkä taloudellinen käyttöikä ovat meille tärkeitä tavoitteita. Lakaisukoneet on suunniteltu ja rakennettu pitkäikäisiksi. Jopa vuosien intensiivisen käytön jälkeen ne toimivat edelleen luotettavasti ja tehokkaasti. Kuluvat osat, kuten pääharja ja sivuharja, voidaan vaihtaa ja säätää vaivattomasti. Kärcherin lakaisukoneet kuluttavat vähemmän resursseja itse puhdistukseen, koska lakaisussa ei käytetä vettä eikä kemikaaleja. Kehittyneet suodatinjärjestelmät suodattavat luotettavasti hienon lian ja minimoivat pölyn ympäristövaikutukset. Tämä ei ainoastaan suojele ympäristöä, vaan luo myös miellyttävän ja terveellisen työilmapiirin.
Videot
Kaipaatko lisätietoja? Me autamme mielellämme.
Kärcher Centerit
Tutustu Kärcher Center myymälöihin
Jälleenmyyjähaku
Kokeile kätevää jälleenmyyjähakuamme ja löydä sinua lähinnä oleva Kärcher-jälleenmyyjä.