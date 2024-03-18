Työnnettävä lakaisukone tehokkaaseen ja pölyttömään työntekoon

Lakaisukoneita on saatavilla yhdellä tai kahdella sivuharjalla. Varsinainen teholakaisu tapahtuu aina pääharjan leveydeltä ja sivuharjan tarkoitus on syöttää pääharjalle tavaraa: Kerätä katukiven ja seinän vierustoilla olevat pikkuroskat talteen. Tämä nopeuttaa siivoamista, kun koneella ei tarvitse ajaa lähellä seinää, mikä usein on mahdotonta. Sivuharjat ovat osoittautuneet tehokkaiksi myös pienten puuroskien keräämiseen. Lavatikut kun kulkeutuvat usein seinän ja hyllyjen vierustoille. Sisätiloissa ajettaessa sivuharjoja ei yleensä käytetä, sillä ne nostavat aina pölyä ilmaan ja vaikutus korostuu mitä lujempaa koneella ajetaan.

Yksi ammattikäyttöön tarkoitetun lakaisukoneen ominaisuuksista on tiiviisti sulkeutuva säiliö, joka on helppo irrottaa ja tyhjentää. Myös säiliön koko on merkittävä ominaisuus. Kun nettotilavuus on yli 20 litraa, niin säiliöllä hoitaa yleensä isommatkin siivousalueet ilman välityhjennyksiä. Ammattikäyttöön tulevaa lakaisukonetta hankittaessa kannattaa varmistaa, että ominaisuudet riittävät suunniteltuun käyttöön. Yksi hyödyllisimmistä ominaisuuksista on helposti tapahtuva harjan säätö. Tämän avulla harjapaine saadaan säädettyä optimaaliseksi puhdistettavalle pinnalle. Näin kone kulkee kevyemmin, lakaisee tarkemmin ja myös harjan kestoikä pitenee.

Perusmallin työnnettävissä lakaisukoneissa harja saa pyörimisvoimansa takapyörien liikkeestä. Kun tämä voima välittyy molemmista pyöristä, niin siivoustulos on tasalaatuinen myös tiukoissa käännöksissä, epätasaisella alustalla ja erittäin pienillä ajonopeuksilla. Tuplaveto helpottaa lakaisua myös pinnoilla, jolla kitka vaihtelee.