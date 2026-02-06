Työnnettävä lakaisukone KM 70/20 C
Kompakti, työnnettävä lakaisukone sisä- ja ulkoalueiden tehokkaaseen ja nopeaan lakaisuun. Säädettävä pääharja ja pölynsuodattimet. Säädettävän sivuharjan kanssa työskentelyleveys on 70 cm.
Kestävä ja erittäin kevytliikkeinen KM 70/20 lakaisukone on nyt entistäkin parempi. Se lakaisee ulko- ja sisäalueet siististi ja jopa kuusi kertaa nopeammin kuin perinteiseen tapaan harjalla. Tiivis säiliö ja suodattimet vangitsevat pölyn tehokkaasti ja auttavat minimoimaan työskentelyalueelle leviävän pölyn määrän. Säiliön lukitus parantaa sen tiiveyttä ja estää pölyn kulkeutumista työskentelytilaan. Pääharjan korkeus on helposti säädettävissä koneen takaosassa olevan pikasäädön avulla. Uudessa mallissa on myös harjan parkkiasento, joka helpottaa koneen varastointia ja siirtämistä työkohteesta toiseen. Harjan pyörimisvoima välittyy molemmista takapyöristä, joten kone lakaisee tasaisesti myös tiukoissa käännöksissä. Työntöaisa voidaan säätää nopeasti käyttäjälle sopivaksi ja taittuu myös kuljetusasentoon. Säiliön päällystän muotoilu mahdollistaa esimerkiksi roskasäiliön kuljettamisen laitteen päällä. Säilytysasennossa kone vie vain vähän tilaa. Säiliö on nettotilavuudeltaan 20 litraa, joten se mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman välityhjennystä. Mallissa KM 70/20 C on sivuharja oikealla puolella. Harja on erittäin nopeasti säädettävissä ja vaihdettavissa ilman työkaluja.
Ominaisuudet ja edut
Pääharja ja sivuharjat helposti säädettävissäNopeasti säädettävä harjapaine takaa optimaalisen lakaisutuloksen erilaisilla pinnoilla. Harjan säätö vähentää sen kulumista ja keventää koneen liikuttamista. Harjan parkkiasento helpottaa koneen siirtämistä ja varastointia.
PölysuodatinSuodattimet vähentävät ilmaan vapautuvan pölyn määrää. Suodatin on helposti ulottuvilla ja helppo vaihtaa
Home Base -järjestelmäKätevä säilytystila esimerkiksi työkalulaatikolle tai roskasäiliölle. Työntökahvaan asennettava tasku tarjoaa lisää säilytystilaa tarvikkeille.
Iso roskasäiliö
- Ergonominen säiliön kahva helpottaa tyhjennystä.
Säädettävä työntöaisa
- Erinomainen ergonomia kolmiasteisen korkeussäädön ansiosta.
- Kokoontaitettava rakenne helpottaa varastointia.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|manuaalinen
|Työsuoritus maks. (m²/h)
|2800
|Työskentelyleveys (mm)
|480
|Työleveys 1 sivuharjalla (mm)
|700
|Säiliökapasiteetti brutto/netto (l)
|45 / 20
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|21
|Paino sis. pakkauksen (kg)
|26,4
Toimitus sisältää
- Hienopölysuodatin
Ominaisuuksia
- Manuaalinen lakaisutooiminto
- Säädettävä telaharja
- Kokoontaitettava työntöaisa
- Rikkalapioperiaate
- Ulkokäyttöön
- Sisäkäyttöön
Käyttökohteet
- Tuotantohallien, varastojen ja logistiikkahallien sekä lastausalueiden puhdistamiseen
- Pysäköintialueiden ja huoltoasemien puhdistamiseen
- Oven edustojen ja ulkovarastojen pölynpoistoon
- Ihanteellinen myös urheilualueiden hoitoon