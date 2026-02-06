Lakaisukone KM 70/30 C on sisä- ja ulkotilojen puhdistamiseen soveltuva ammattilaisen työkalu, jonka harjat ja imumoottori toimivat 36V akulla. Suuren suodatuspinta-alan tarjoavan laakasuodattimen ja sen puhdistustoiminnon ansiosta tämä malli kykenee poistamaan myös suuremmat pölymäärät ja samalla minimoimaan ympäristöön nousevan pölyn määrän. Kevyesti kulkeva lakaisin mukautuu ketterästi ulkoalueiden ja sisätilojen puhdistamiseen ja mahtuu varastoituna pieneenkin tilaan. Pikkuroskat, lehdet ja hiekoitushiekka saadaan koneen avulla nopeasti ja lähes äänettömästi talteen. Helposti säädettävä pääharja mukautuu nopeasti erilaisille pinnoille ja tarjoaa 480 mm työleveyden. Lakaisin toimii Battery Power+ -sarjan 36V akulla ja laturilla. Ne ovat yhteensopivia sarjan muiden siivouslaitteiden ja ulkotyökalujen kanssa. Akku on irrotettava, joten kahden akun avulla koneella voidaan operoida suuretkin alueet ilman työn keskeytymistä. Tämä versio toimitetaan ilman akkua ja laturia. Suositeltavat varusteet: 7,5 Ah akku (2.445-043.0) ja pikalaturi (2.445-045.0). Tällä akulla saavutetaan noin kahden tunnin ajoaika yhdellä latauksella.n ajoaika yhdellä latauksella.n ajoaika yhdellä latauksella.