Työnnettävä lakaisukone KM 70/30 C Bp 2SB
Battery Power+ -sarjan akulla toimiva KM 70/30 C -lakaisukone tarjoaa kustannustehokaan vaihtoehdon pölyn ja pikkuroskien poistoon. Tehokas laakasuodatin. Runkomalli ilman akkua ja laturia.
Lakaisukone KM 70/30 C on sisä- ja ulkotilojen puhdistamiseen soveltuva ammattilaisen työkalu, jonka harjat ja imumoottori toimivat 36V akulla. Suuren suodatuspinta-alan tarjoavan laakasuodattimen ja sen puhdistustoiminnon ansiosta tämä malli kykenee poistamaan myös suuremmat pölymäärät ja samalla minimoimaan ympäristöön nousevan pölyn määrän. Kevyesti kulkeva lakaisin mukautuu ketterästi ulkoalueiden ja sisätilojen puhdistamiseen ja mahtuu varastoituna pieneenkin tilaan. Pikkuroskat, lehdet ja hiekoitushiekka saadaan koneen avulla nopeasti ja lähes äänettömästi talteen. Helposti säädettävä pääharja mukautuu nopeasti erilaisille pinnoille ja tarjoaa 480 mm työleveyden. Lakaisin toimii Battery Power+ -sarjan 36V akulla ja laturilla. Ne ovat yhteensopivia sarjan muiden siivouslaitteiden ja ulkotyökalujen kanssa. Akku on irrotettava, joten kahden akun avulla koneella voidaan operoida suuretkin alueet ilman työn keskeytymistä. Tämä versio toimitetaan ilman akkua ja laturia. Suositeltavat varusteet: 7,5 Ah akku (2.445-043.0) ja pikalaturi (2.445-045.0). Tällä akulla saavutetaan noin kahden tunnin ajoaika yhdellä latauksella.n ajoaika yhdellä latauksella.n ajoaika yhdellä latauksella.
Ominaisuudet ja edut
Irrotettava litiumioniakkuAkun kapasiteetti voidaan valita puhdistettavan pinta-alan mukaan. Nopea pikalataus tehostaa laitteen käyttöä. Akun näyttö kertoo reaaliaikaisesti jäljellä olevan ajoajan minuutteina.
Imutoiminto ja tehokas laakasuodatinAuttaa torjumaan pölystä työympäristölle aiheutuvia haittoja. Suodattimen vaihto nopeasti ilman työkaluja Manuaalinen suodattimen puhdistuskaavun auttaa pitämään imutehon korkeana
Kätevä säilytyspaikkaLisätarvikkeet voidaan kuljettaa helposti mukana. Nostaa siivoustyön tehokkuutta ja auttaa vähentämään siivouskuluja estämällä pölyä ja roskia kulkeutumasta muille siivousalueille. Poistaa tehokkaasti kiviä, roskia ja muuta karkeaa likaa.
Työntökahva helposti säädettävissä kolmeen eri asentoon
- Taittuva työntökahva helpottaa varastointia ja kuljettamista.
- Säädettävissä eri korkeuksille.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|36 V -akkusarja
|Voimansiirto
|manuaalinen
|Työsuoritus maks. (m²/h)
|3920
|Työskentelyleveys (mm)
|480
|Työleveys 1 sivuharjalla (mm)
|700
|Työleveys 2 sivuharjalla (mm)
|980
|Säiliökapasiteetti brutto/netto (l)
|45 / 20
|Suodatinpinta-ala (m²)
|0,6
|Akkutyyppi
|Irrotettava litiumioniakku
|Jännite (V)
|36
|Tarvittavien akkujen määrä (kpl)
|1
|Käyttöaika yhdellä latauksella (h)
|max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|33,5
|Paino sis. pakkauksen (kg)
|40,2
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
- Hienopölysuodatin
Ominaisuuksia
- Sähköinen lakaisutoiminto
- Säädettävä telaharja
- Manuaalinen suodattimen puhdistus
- Kokoontaitettava työntöaisa
- Rikkalapioperiaate
- Imutoiminto
- Ulkokäyttöön
- Sisäkäyttöön
- Säädettävä sivuharja
- Portaattomasti säädettävä sivuharja
- Kantokahva
Videot
Käyttökohteet
- Tuotantohallien, varastojen ja logistiikkahallien sekä lastausalueiden puhdistamiseen
- Pysäköintialueiden ja huoltoasemien puhdistamiseen
- Oven edustojen ja ulkovarastojen pölynpoistoon
- Ihanteellinen myös urheilualueiden hoitoon