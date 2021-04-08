Tenniskeskuksen peliolosuhteiden kunnossapitäminen vaatii järjestelmällisyyttä

Laitteet tehokäytössä

Mutta miten kouluttaudutaan kiinteistövastaavaksi sisätennishalliin, joka on lajissaan koko Euroopan suurimpia, ellei suurin? Jari Ramstedt, 47, kertoo harrastaneensa nuorempana tennistä, joten laji tuli jo silloin tutuksi.



”Olen käynyt rakennuslinjan ja valmistunut muurariksi. Työkokemusta on tuon työn lisäksi metallirakentamisesta ja telakoilta. Tässä työssä olen ollut noin seitsemän vuotta. Näitä hommia oppii kyllä vain töitä tekemällä. Sähkö- ja putkihommat jätän luonnollisesti ammattilaisille, mutta yhtä ja toista pientä korjaushommaa tulee kyllä tehtyä päivittäin.”



Huoltotilassa on akkutoimisten laitteiden latauspisteet ja siellä tehdään itse koneiden pienimmät huollot ja korjaustoimenpiteet.

”Yhdistelmäkone ja imulakaisukone ovat kovassa käytössä ja siten myös kriittisiä tekijöitä hallin olosuhteiden kannalta. Lattiat eivät voi olla pitkään siivoamatta sen vuoksi, että koneet seisovat. Kärcherin laitteiden suurimmat huollot tilaan ulkoa, mutta pienet osien vaihtamiset olen tehnyt itse. Se on onnistunut vaivattomasti, sillä laitteista on selkeät kuvat ja varaosahuolto pelaa hyvin.”