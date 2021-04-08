Tenniskeskuksen peliolosuhteiden kunnossapitäminen vaatii järjestelmällisyyttä
Talin Tenniskeskus avattiin vuonna 1976. Kiinteistövastaava Jari Ramstedt kertoo, että hallia on laajennettu useaan otteeseen. Tällä hetkellä sisätiloissa on 22 kenttää ja kesällä kapasiteettia täydennetään 11 ulkokentän avulla.
Suomen suurin tenniskeskus pitää peliolosuhteet kunnossa Kärcherin koneilla
Mistä tietää, että Suomessa eletään tennisboomia? Yritimme sopia Talin Tenniskeskukseen kuvausaikaa, jolloin hallin käytössä ollut Kärcher-imulakaisukone olisi ehditty ajaa tenniskentälle poseerausta varten. Paikan kiinteistövastaava Jari Ramstedt ehdottaa varhaista aamua.
”Jos pääset 6.30, niin silloin on tilaa. Kone on kyllä vapaana, koska sillä ajetaan öisin. Mutta kaikki 22 sisäkenttää ovat tällä viikolla täynnä. Oikeastaan koko viime vuosi oli todella vilkas ja ulkokenttien avauduttua hallin varaustilanne säilyi hyvänä.”
”Itse olen ilahtunut siitä, että hallilla käy kaiken ikäisiä pelaajia. Liekö korona-ajan ilmiö, että nuorisoa näkyy kentillä paljon. Perjantai- tai lauantailta, kello kymmenen maissa ja nuoret ovat pelaamassa tennistä. Mikäs sen hienompi harrastus.”
Pallonukan kimppuun kolme kertaa viikossa
Talin kentät ajetaan imulakaisukoneella kolme kertaa viikossa. Tällä saadaan jokaisesta sisätennishallista tuttu pallonukka pidettyä pois pinnoilta. Laite on mallia Kärcher KM 105/100 ja se hankittiin juuri tätä tarkoitusta varten vuonna 2020. Tennispalloista irtoavaa, pölyn lailla leijailevaa nukkaa kertyy sitä enemmän, mitä karheampi kentän pinta on. Talissa on kiinnitetty erityistä huomiota laadukkaisiin peliolosuhteisiin. Siihen kuuluu kenttien lisäksi oleellisen osana myös laadukas sisäilma.
”Ja siivousjärjestys pitää olla juuri niin, että ensin kerätään pallonukka pois ja sen jälkeen ajetaan kentät ja käytävät tarpeen mukaan yhdistelmäkoneella puhtaiksi. Pallonukka on kuin sementtiä, kun se pääsee kostumaan. Ja se menee myös koneissa joka paikkaan, joten myös koneiden säännöllinen putsaaminen on välttämätöntä”, Jari Ramstedt kertoo.
Talin sisäkentillä on käytössä Greenset-niminen pinnoite. Se on maali, jonka joukossa on karheutta lisäävää hienoa hiekkaa. Kenttien ylimaalaukset tilataan aina urakoitsijoilta, mutta pienet paikkamaalaukset tehdään itse. Mitään peukkusääntöä kenttäpinnoitteen iälle ei ole, vaan niitä uusitaan tarpeen mukaan. Seuraavalle vuodelle on budjetoitu seitsemän ja sitä seuraavalle kuuden kentän pinnoittaminen.
”Ajan mittaan pinnasta kuluu hiekka pois ja kentästä tulee nopeampi pelata. Jos huippuammattilaisilta, vaikkapa Emil Ruusuvuorelta kysyy, niin hän tykkäisi harjoitella hitaalla kentällä. Kansainvälisissä turnauksissa kun pelataan uusin uusilla pinnoitteilla, jotka uusitaan usein tapahtumia varten.”
Jari Ramstedt esittelee pallonukkaa, joka on jokaisessa tenniksen sisähallissa tuttu ilmiö. Laadukkaalla imulakaisukoneilla ja hallin käyttöä vastaavalla siivousrytmillä peliolosuhteet saadaan pidettyä laadukkaina.
Kesä tuo lisää kenttäkapasiteettia
Kesäaikaan Talissa on käytössä 11 ulkokenttää. Näistä kuusi on massakenttiä ja viiden pinnoitteena on hiekkatekonurmi. Talin toimintoja pyörittävä yritys on nimeltään Helsingin Tennisstadion Oy ja sen kanssa samaan yhteyteen kuuluu myös Helsingin Töölössä oleva Taivallahden Tenniskeskus, jossa on kuusi sisäkenttää. Kesällä Talin kenttien ja tilojen hoitoon tulee lisää käsipareja, sillä keskuksessa on perinteisesti 4–5 kesätyöntekijää.
Entä miten kesä- ja talviolosuhteet eroavat toisistaan siivoustyön näkökulmasta?
”Pakkaskelien ilmiö on mielenkiintoinen. Lämpötilan laskiessa lattioille muodostuu staattista sähköä, joka saa pallonukan kertymään esimerkiksi pitkille käytäville. Eli siivouksessa luistaminen tulee silloin konkreettisesti esille. Kesällä taas haasteena on ulkotilojen massakentiltä sisälle kulkeutuva pinnoite. Käytössä on kengänsuojuksia, mutta niistä huolimatta massa kyllä näkyy eteisissä ja pukuhuoneissa. Mutta sisäkentille asti se ei onneksi kulkeudu, sillä pelaajat ovat tottuneet käyttämään eri kenkiä ulkokentillä.”
Tali on myös suurten tennistapahtumien näyttämönä
Talin Tenniskeskus on totuttu näkemään myös kansainvälisten tennistapahtumien ykkösnäyttämönä. Näitä varten hallissa on liikuteltavat katsomot, joiden avulla yleisö pääsee tapahtumien ääreen. Mitä suurempi tapahtuma, sitä tärkeämpään rooliin laadukkaat peliolosuhteet nousevat.
”Kentät ajetaan turnausten aikana koneilla kerran päivässä ja luonnolliset pintaan tulleen juomaroiskeet ja muut epäpuhtaudet siivotaan taukojen aikana. Kentän pinnan laatu, eli käytännössä pelialustan nopeus voidaan todeta standardoidulla pallotykillä. Myös ulkomitat tarkistetaan ja valojen luksimäärien mittaus kuuluu myös listalle”, Jari Ramstedt selvittää.
Laitteet tehokäytössä
Mutta miten kouluttaudutaan kiinteistövastaavaksi sisätennishalliin, joka on lajissaan koko Euroopan suurimpia, ellei suurin? Jari Ramstedt, 47, kertoo harrastaneensa nuorempana tennistä, joten laji tuli jo silloin tutuksi.
”Olen käynyt rakennuslinjan ja valmistunut muurariksi. Työkokemusta on tuon työn lisäksi metallirakentamisesta ja telakoilta. Tässä työssä olen ollut noin seitsemän vuotta. Näitä hommia oppii kyllä vain töitä tekemällä. Sähkö- ja putkihommat jätän luonnollisesti ammattilaisille, mutta yhtä ja toista pientä korjaushommaa tulee kyllä tehtyä päivittäin.”
Huoltotilassa on akkutoimisten laitteiden latauspisteet ja siellä tehdään itse koneiden pienimmät huollot ja korjaustoimenpiteet.
”Yhdistelmäkone ja imulakaisukone ovat kovassa käytössä ja siten myös kriittisiä tekijöitä hallin olosuhteiden kannalta. Lattiat eivät voi olla pitkään siivoamatta sen vuoksi, että koneet seisovat. Kärcherin laitteiden suurimmat huollot tilaan ulkoa, mutta pienet osien vaihtamiset olen tehnyt itse. Se on onnistunut vaivattomasti, sillä laitteista on selkeät kuvat ja varaosahuolto pelaa hyvin.”
Talin Tenniskeskuksen kentät olivat haastattelupäivänä niin varattuja, että Kärcher KM 105/100 -imulakaisukoneesta ei saatu verkon vieressä kuvaa. Onneksi arkistosta löytyi otos, jossa Jari Ramstedt (oikealla) esittelee konetta Suomen Tennisliiton toimitusjohtaja Teemu Purholle.
Koneen suuri työleveys nopeuttaa kenttien hoitoa
Pienemmissä urheiluhalleissa imulakaisukonet ovat usein niin sanottuja perässäkäveltäviä malleja, joiden hinnat ovat noin kahden tuhannen euron luokkaa. Kun kenttien määrä ja niiden mukana lattiapinta-ala kasvaa, niin koneissa siirrytään suurempiin, istualtaan ajettaviin malleihin Talin Tenniskeskuksen Kärcher KM 105/100 -imulakaisukoneen työleveys on sivuharjan kanssa 900 mm. Pallonukkaa siivotessa työtä ei voi tehostaa ajonopeutta kasvattamalla, joten suuri työleveys on lakaisutehon ohella yksi tärkeimpiä ominaisuuksia.
Talissa siivoustyö ostetaan ulkoa ja kenttien puhdistaminen alkaa kello 23 jälkeen, kun viimeiset pelaajat ovat poistuneet. Siivoojien työn kannalta on tärkeää, että koneet ovat helppokäyttöisiä ja varmatoimisia, sillä yövuorossa opastusta tai teknistä tukea ei ole saatavilla. Kun kiinteistöhoito- ja siivouskoneilla alkaa olla ikää, on törmäyssuojissa väistämättä naarmuja ja muita osumajälkiä. Miten on tennismaailmassa, hajoaako kone vain tennisverkko, kun koneella ajetaan liian läheltä estettä?
”Kyllä meillä lähtee verkot ja tolpatkin mukaan ja laitteelle ei usein käy kuinkaan. Perehdytys laitteen käyttöön ja kenttien siivoamisen erityispiirteisiin on ensiarvoisen tärkeää. Joskus on käy niin, että kone ottaa johonkin osumaa, kun ratissa on ollut ensikertalainen. Nykyisen yhteistyökumppanin kanssa on kehitetty yhdessä siivoustyön laatua ja myös Kärcher on ollut perehdytyksessä mukana”, Jari Ramstedt kertoo.
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