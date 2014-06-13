Julkiset palvelut
Hyvät eväät menestykseen. Koulutus on tulevaisuuden kannalta tärkein raaka-aineemme. Opetuksen ja koulutuksen taso määrittävät yhä enenevissä määrin sekä valtioiden että yksilöiden vaurautta ja kilpailukykyä. Kouluihin ja koulutuslaitoksiin ollaankin valmiita investoimaan huomattavia summia rahaa. Jotta näille sijoituksille saadaan tuottoa ja pystytään luomaan oppimisen kannalta otollinen ympäristö, täytyy oppimiseen tarkoitettuja tiloja ylläpitää jatkuvasti ammattimaisella siivouskalustolla. Kärcher System tarjoaa vakuuttavia ratkaisuja mihin tahansa koulutusmaailman puhdistushaasteeseen. Meiltä asiakas saa puhdistuskoneita, -varusteita ja -aineita täysin tarpeidensa mukaisessa paketissa. Tuotteemme ovat suorituskykyisiä, kustannustehokkaita, säästeliäitä ja kestäviä.
Paljon vähällä vaivalla
Pyrkimys saavuttaa mahdollisimman paljon mahdollisimman vähällä kuuluu ihmisluontoon. Tämä piirre on vain luontaista pyrkimystä kohti parempaa tehokkuutta. Kärcherin Professional-malliston uudet antrasiitinharmaat puhdistuskoneet osoittavat, mikä on nykyteknologialla mahdollista. Laitteidemme komeasta uudesta väristä on muodostunut uuden erityislahjakkaan konesukupolvemme symboli. Koneemme tuovat puhtautta yleisiin tiloihin, käytäviin ja luokkahuoneisiin ja kulkevat helposti jopa portaissa. Niillä puhdistuvat helposti myös sellaiset pinnat, jotka tarvitaan käyttöön heti puhdistuksen päätteeksi.
Matot puhtaaksi nopeasti
Kun aika ei oikein riittäisi kokolattiamattojen kuivaamiseen tai syväpuhdistukseen, tulevat avuksi Kärcherin BRC 45/45 C -matonpuhdistuslaite ja iCapsol RM 768 -puhdistusaine. Tällä hellävaraisella yhdistelmällä saadaan aikaan syvää puhtautta ja matot myös kuivuvat nopeasti.
Juuri sopiva sisäänkäynneille
Tehokas lialle, helppo käsitellä, nopeat kuivumisajat, vähäisempi vedenkulutus. Kärcher B 60 W -sarja älykkäällä avainjärjestelmällä ja EASY Operation -käyttökonseptilla tarjoaa ennennäkemätöntä työturvallisuutta käyttäjälleen ja myös ympäröiville ihmisille, sillä näiden koneiden jälki kuivaa nopeasti, jolloin liukastumisvaara pienenee. Harjapäiden paine voidaan säätää viisiportaisesti aina tilanteen mukaan, jolloin saavutetaan optimaalinen energiankulutus.
Hiljaisuus on fiksua
T 15/1 päästää ääntä vain 59 dB(A) ja on luokkansa hiljaisin imuri. Se soveltuu siis erityisen hyvin meluherkkiin tiloihin ja tilanteisiin. T 15/1 on myös hyvin tehokas laite ja jättää jälkeensä syvää ja perinpohjaista puhtautta.
Tilaa selkeille ajatuksille
Positiivinen oppimisympäristö on tärkeä niin opettajille kuin opiskelijoillekin. Uusia ajatuksia ei synny lian ja pölyn keskellä. Myös taidot kehittyvät paremmin puhtaissa tiloissa. Jotta luokkahuoneet, luentosalit, toimistot ja muut kovassa käytössä olevat huoneet saadaan pysymään puhtaina, siivousalan ammattilaiset luottavat Kärcheriin, alan globaaliin markkinajohtajaan. Kattavasta valikoimastamme löytyy kaikkea aina yksittäisistä pienistä laitteista asiakaskohtaisesti räätälöityihin puhdistusjärjestelmiin saakka. Lisäksi tarjoamme myös ammattimaista neuvontaa, koulutusta, huoltoa ja muita palveluita.
Johdoton, joustava, nopea
Tehokas BV 5/1 -reppuimuri ottaa akkukäyttöisyydestään kaiken irti, ja johdottomuutensa ansiosta sillä on kätevä siivota ahtaitakin tiloja. Imuria voi siis pitää kuin reppua ja siinä on olkahihnat ja ristiselän tuki.
Tehokas, kestävä, monipuolinen
BD 50/40 RS:n avulla puhdistat laajatkin tilat nopeasti ja tasaisesti. Tällä koneella voi yhdellä latauksella puhdistaa jopa 2 500 neliömetriä, ellei likaa ole poikkeuksellisen paljon. BD 50/40 RS on suurimmillaankin vain 705 millimetriä leveä, eli se soveltuu hyvin myös ahtaiden käytävien puhdistukseen.
Nopeat laitteet pistosiivouksiin
Johdoton EB 30/1 Li-Ion on äärimmäisen hiljainen pikalakaisin, jolla on hyvä tehdä pikaisia välisiivouksia. Laitteen litiumioniakku tarjoaa erityisen pitkiä käyttöaikoja: yhdellä latauksella puhdistaa kokolattiamattoa 60 minuutin ajan ja kovia lattiapintoja jopa 80 minuuttia. Laitteen mukana toimitetaan BC 1/1.8 -pikalaturi, jonka avulla käyttöä ei tarvitse koskaan keskeyttää.
Tasapainoinen ja optimoitu
BDS 43/180 C Adv, johon on saatavana myös valinnainen, moottorikotelon päälle asennettava säiliö, on vaikuttava lattianhoitokone päivittäiseen käyttöön: koneen painopiste sijaitsee lähellä koneen keskiötä, jolloin kontaktipaine kasvaa ja konetta on helpompi käsitellä. Lisävarusteena saatavassa säiliössä on täyttöasteen näyttö ja säiliöön on suora pääsy. Kahvan ansiosta säiliön saa myös irti sekunneissa hanatäyttöä varten. Koneen kahdesta jykevästä alumiiniputkesta koostuva leveä, ergonominen kahva takaa optimaalisen voimankäytön, täydellisen tasapainon ja vaivattoman työskentelyn.
Tehtävänä hygienia; ratkaisuna tehokkuus
Hygieniaa on oltava, vaikkei siitä puhuttaisi. Urheiluhallien, pukukoppien ja uima-altaiden kaltaisten tilojen puhdistuksessa on otettava huomioon useita kriittisiä hygieniavaatimuksia. Märkätilat, varjoisat sopukat ja suuret pinnat; kaikki vaativat tehokkaita puhdistusratkaisuja. Kärcherin koneet tuovat mukanaan nopeutta, suorituskykyä ja alhaista kulutusta. Ammattikäyttöön mitoitettujen vesisäiliöidensä ja taloudellisen vedenkulutuksensa ansiosta Kärcherin koneita voi käyttää yhdellä vesitankkauksella pitkiäkin aikoja.
Pitkälle edistyneitä vaahtojärjestelmiä
Kärcher on kehittänyt erityisiä vaahtoratkaisuja taloudelliseen puhdistukseen ja desinfiointiin. Helppokäyttöinen Easy-Foam -setti laittaa vaahtopuhdistuksen standardit uusiksi. Vaahtosetti on yhteensopiva kaikkien Kärcher HD ja HDS -painepesurien kanssa. Inno-Foam -setin kaksoissuihkuputkella taas saadaan aikaan puhdistus- ja desinfiointivaahtoja, jotka pysyvät hyvin kiinni puhdistettavassa pinnassa.
Kun pää ratkaisee
Asianmukaisella puhdistusaineella varustettu BDP 51/180 C Adv -lattianhoitokone on aikaa säästävä ratkaisu lattian jälkien ja ohuiden likakerrosten poistoon. Tämä kone soveltuu erityisen hyvin suurien lattiapintojen puhdistukseen ja sen käyttäjäystävällinen kaksitankoinen kahva tekee käytöstä helppoa.
Täyttä höyryä eteenpäin
Aika on rahaa, erityisesti kaupallisen siivouksen alalla. SG 4/4 -höyrypuhdistimen nerokas ja helppokäyttöinen täyttösysteemi tekee puhdistimen käytöstä erityisen tehokasta. SG 4/4 poistaa kalkkisaostumat ja likakerrokset nopeasti ja varmasti.
Uima-altaat: tinkimätöntä hygieniaa
Hyvä hygienia vaatii säännöllistä ja perinpohjaista puhdistusta. Pyörivillä telaharjoilla varustetuilla B 40 C/W, B 60 W ja B 80 W -yhdistelmäkoneilla laatta- ja kaakelilattiat puhdistuvat saumoja myöden.
Täydet pisteet hygieniassa
Lääketeollisuuden ohella ruuanlaitto ja elintarvikkeiden käsittely asettaa hygienialle kenties korkeimmat vaatimukset. Tehokkaiden HACCP-valvontajärjestelmän mukaisten suurruokaloiden ja kanttiinien pyörittäminen vaatii puhdistuskalustolta paljon. Bakteerien leviämisen estäminen on tärkeää myös muissa hygienian kannalta herkissä tiloissa, kuten käsityöluokissa ja laboratorioissa. Kärcher tarjoaa luotettavia ja tehokkaita ratkaisuja jokaiseen tarpeeseen. Monet Kärcherin puhdistuskoneet voidaan varustaa esimerkiksi hygieenisillä suodattimilla tai elintarvikekäyttöön hyväksytyillä pyörillä.
Kokolattiamatot: tarpeellista hygieniaa
Monipuolinen CV 60/2 -mattoimuri sopii näppärästi hissiin. Se on täydellinen ratkaisu monikerroksisten rakennusten kokolattiamattojen perinpohjaiseen puhdistukseen.
Ruuan ammattilainen
HD 7/10 CXF -kylmäpainepesuri on suunniteltu varta vasten kaupalliseen yleiskäyttöön keittiöissä ja muissa hygieenisissä tiloissa. Tässä luokkansa huippulaitteessa on mahdollisuus säätää painetta ja veden määrää jatkuvasti, jolloin jokaiseen yksittäiseen puhdistusongelmaan voidaan vastata mahdollisimman hygieenisesti.
Nopea ja tehokas jokapaikanhöylä
BRS 40/1000 C on yleiskäyttöön tarkoitettu yhdistelmäkone kaikkien kovien lattiapintojen perus- ja ylläpitosiivoukseen. Tällä monitaiturilla onnistuvat myös lattioiden hionta, kristallointi, hoito ja kiillotus. Vastakkaisiin suuntiin pyörivien telaharjojensa ansiosta kone kulkee suoraan eikä vaeltele, kuten tavalliset lattianhoitokoneet, jolloin laitetta on myös helppo liikutella. Matalarakenteinen BRS 40/1000 C on vain 13,5 cm korkea, joka tekee siitä luokkansa litteimmän laitteen.
Jatkuvaa imutehoa
NT 55/2 Tact² Me I on kestosuosikki. Hyvä liikkuvuus, korkea imuteho, jykevä rakenne ja laaja valikoima eri tarkoitukseen sopivia varusteita tekevät tästä erikoisimurista todellisen monitaiturin. Kallistettava runko tekee nesteiden ja karkean lian hävittämisen helpoksi.
Erinomaista suorituskykyä joka paikkaan
On tietenkin hyvä, että rakennuksen piha-alueet jättävät siistin vaikutelman, mutta ympärivuotinen infastruktuurin kunnossapito on tärkeää myös päivittäisten rutiinien onnistumisen ja turvallisuuden kannalta. Tiet, polut, viheralueet ja monikerroksiset parkkihallit ovat Kärcherin monipuolisten ja tehokkaiden imulakaisukoneiden valtakuntaa. Nämä koneet lakaisevat sekä kuivaa että märkää likaa, ja oikeilla varusteilla ne saadaan myös leikkaamaan ruohoa, keräämään lehtiä ja huolehtimaan talvikunnossapidosta. Kärcherin korkeapainepesurit puolestaan suoriutuvat lukemattomista muista puhdistustehtävistä aina autojen pesusta lattioiden puhdistukseen ja graffitien hävittämiseen.
Oikealla kaistalla
Monikerroksiset parkkihallit asettavat usein kovia vaatimuksia yhdistelmäkoneille: laaja puhdistettava pinta-ala, karkeaa ja hankalaa likaa ja jyrkkiä ramppeja. Kärcher B 250 R on juuri oikea kone tähän tarkoitukseen: sen jykevä teräsrunko on suunniteltu raskaaseen käyttöön jopa 15% kaltevilla pinnoilla. Suuri vesisäiliö ja tehokas akku takaavat, että koneella voi työskennellä yhtäjaksoisesti pitkiäkin aikoja.
Voiko puhtaanapito olla tämän helpomaa?
Kompakti ja erittäin ketterä KM 75/40 W puhdistaa pienet ja keskisuuret alueet perinpohjaisesti ja vaivatta. Tätä itsevetävää imulakaisukonetta ei tarvitse työntää voimalla, ja sen tehokas imuri huolehtii puhtaudesta ilman pölypilviä. Saatavana sekä tehokkaalla polttomoottorilla että kuiskauksen hiljaisella akulla sisäkäyttöä varten. Sisäkäyttöön on saatavana lisäksi antistaattinen matonlakaisusetti.
Innovatiivista pintojen puhdistusta
FRV 30 -tasopuhdistin pesee laajalta alueelta ja puhdistaa pinnat nopeasti ilman roiskeita. Laite myös imee jäteveden pois puhdistuksen yhteydessä, joten erilliselle huuhtelulle ei ole enää tarvetta.
Suorituskykyä rintaman leveydeltä
Kubotan 34-hevosvoimaisella dieselmoottorilla, vähintään 1 400 mm lakaisuleveydellä ja 500-litran säiliöllä varustettu MIC 34 C on valmis suuriin haasteisiin. Koneeseen on saatavana myös kolmas sivuharja, joka nostaa lakaisuleveyden 2 000 millimetriin. Lyömätön ratkaisu kaarteiden ja jalkakäytävän reunojen lakaisuun.
Ympärivuotiseen käyttöön
MIC 34 C päättää Kärcherin kunnallisten laitekannatinkoneiden sarjan. Näppärä varustevaihtojärjestelmä mahdollistaa eri tarkoituksiin sopivien lisälaitteiden kiinnittämisen ja irrottamisen nopeasti ja ilman työkaluja. Koneen 34-hevosvoimaisessa turbodieselmoottorissa riittää vääntöä tehtävään kuin tehtävään.