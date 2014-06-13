Julkiset palvelut

Täydet pisteet hygieniassa

Lääketeollisuuden ohella ruuanlaitto ja elintarvikkeiden käsittely asettaa hygienialle kenties korkeimmat vaatimukset. Tehokkaiden HACCP-valvontajärjestelmän mukaisten suurruokaloiden ja kanttiinien pyörittäminen vaatii puhdistuskalustolta paljon. Bakteerien leviämisen estäminen on tärkeää myös muissa hygienian kannalta herkissä tiloissa, kuten käsityöluokissa ja laboratorioissa. Kärcher tarjoaa luotettavia ja tehokkaita ratkaisuja jokaiseen tarpeeseen. Monet Kärcherin puhdistuskoneet voidaan varustaa esimerkiksi hygieenisillä suodattimilla tai elintarvikekäyttöön hyväksytyillä pyörillä.