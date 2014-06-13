Julkinen sektori
Koulutukseen, urheiluun ja hallinnon tarpeisiin. Puhdistuskoneita, joiden avulla mm. kunnalliset toimijat voivat pitää julkiset tilansa tehokkaasti tiptop-kunnossa.
Julkiset palvelut
Kärcherin Professional-malliston uudet antrasiitinharmaat puhdistuskoneet osoittavat, mikä on nykyteknologialla mahdollista.
Kunnallinen kalusto
Kärcherin kunnalliseen siivoukseen tarkoitetut koneet tarjoavat huimaa tehokkuutta tehtävään kuin tehtävään. Nämä koneet saavuttavat erinomaisia tuloksia, ja ne tekevät vaikutuksen myös jämäkyydellään ja lähes rajattomilla käyttömahdollisuuksillaan.