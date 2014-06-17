Kunnallinen kalusto
Ota kaikki irti kalustostasi jokaisena vuodenaikana. Kärcherin kunnalliseen siivoukseen tarkoitetut koneet tarjoavat huimaa tehokkuutta ja suorituskykyä tehtävään kuin tehtävään. Malleja on saatavilla aina 26-hevosvoimaisista koneista 84-hevosvoimaisiin voimanpesiin saakka. Nämä koneet saavuttavat erinomaisia tuloksia ja tekevät vaikutuksen myös jämäkyydellään ja lähes rajattomilla käyttömahdollisuuksillaan. Lisälaitteilla käyttäjät saavat puristettua laitekannattimistamme kaiken mahdollisen irti. Optimiratkaisuja moneen eri tarkoitukseen. Kärcherin laitekannatinkoneet on kehitetty yhteistyössä hyvämaineisten lisälaitevalmistajien kanssa. Yhdistämällä teknisen osaamisen käytännön tietotaitoon olemme onnistuneet luomaan esimerkillisesti optimoituja koneita, jotka tarjoavat tehoa ja tehokkuutta koko rahan edestä.
Onnistumisia kaikilla pinnoilla
Kärcherin kunnalliset lakaisukoneet tarjoavat erinomaista suorituskykyä kaikkialla: suurilla piha-alueilla, hankalilla pinnoilla, teillä, poluilla, parkkihalleissa, nurmikoilla ja talven tuiskuissa. Oikeilla lisälaitteilla varustettuna jykevät koneemme tarjoavat tarkoitukseensa optimoituja tehokkaita ratkaisuja, jotka ovat kaiken tämän lisäksi vielä käyttäjäystävällisiä ja kustannustehokkaita. Ne ovat sijoitus, joka kantaa hedelmää vielä kauas tulevaisuuteenkin.
Kolmas harja lisää laikaisutehoa
Kolmannella sivuharjalla koneen lakaisuleveys nousee 1 400:sta millimetristä 2 000:een millimetriin. Kolmas sivuharja myös helpottaa jalkakäytävän reunojen ja puistonpenkkien ja muiden vastaavien esteiden alta lakaisua huomattavasti.
Imuvoima on käsissäsi
Kärcherin 4,5 metriä pitkä käsikäyttöinen imuletku (ø 100 mm) helpottaa kevyen irtolian imurointia ja on hyvin taipuisa.
Ainutlaatuinen imujärjestelmä
Koneidemme ainutlaatuinen imujärjestelmä koostuu suorasta ø 150 mm imuletkusta, vedenkierrätysjärjestelmästä ja 500 litran säiliöstä. Imupää on suojattuna etupyörän rakenteissa. Imuletku voidaan poistaa nopeasti tukosten sattuessa.
Kaikki ylös ja ulos!
Hydraulinen roskasäiliön kippi nostaa koneen roskasäiliötä 145 cm ja 500 litran arvosta roskaa voidaan kaataa suoraan roskalavalle tai kompostiin.
Leveää puhtautta
Koneen 1 600 millimetrin levyisellä telaharjalla puhdistuu niin hiekka kuin pölykin, mutta voipa sillä hävittää jopa 100 mm paksua lumikerrostakin. Harjaa voi hydraulisesti kääntää vasemmalle tai oikealle.
Imevä rikkaruohoharja
Tässä harjassa on kahdenlaisia kovia harjaksia, joilla rikkaruohot irtoavat helposti. Irrotetut rikkaruohot imuroidaan pois saman tien.
Rikkaruohoharja
Luotettava ratkaisu erityisen hankalia rikkakasveja varten. Voidaan kääntää sivulta toiselle. Harjapuomi liikkuu poikittaisella kiskolla tarpeen mukaan.
Vieläkin leveämpää puhdistusta!
Tällä telaharjojen kuninkaalla on laikaisuleveyttä 2 000 millimetriä ja sitä voidaan käännellä hydraulisesti vasemmalle tai oikealle. Sopii myös lumenluontiin aina 100 mm nietoksiin asti.
Ammattimaista työtä myös nesteiden parissa
Märkäpuhdistus on Kärcherin erikoisalaa. Siellä kokemuksemme markkinajohtajana tulee parhaiten esiin, ja työskentelemmä tälläkin saralla yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Kunnallisen märkäpuhdistuksen saralla Kärcherillä on tarjota kokonaisvaltainen valikoima veden kanssa käytettäviä varusteita ja lisälaitteita kaikenlaisiin tarkoituksiin aina urheilukenttien ja teiden pesusta kohdennetumpaan korkeapainepesuun ja puiden ja viheralueiden kasteluun.
Kompakti pesujärjestelmä
Suunniteltu käyttöön urheilukentillä ja pienissä puistoissa. Soveltuu talvella myös nestemäisen tiesuolan levittämiseen.
Keskitason pesujärjestelmä
Pesupuomin voi säätää maksimissaan 2,20 metrin pituuteen, ja se on suunniteltu teiden ja muiden laajempien alueiden pesuun.
Korkeapainepesua ja lakaisua
Innovatiivinen järjestelmä työkoneiden ja roskasäiliöiden pesuun, sekä pistopuhdistuksiin kulmissa ja muissa pienissä kohteissa.
Suurta tehoa maksimileveydellä
Tehokkain ratkaisu teiden ja muiden laajojen pintojen pesuun.
Kastelujärjestelmä käsikäyttöisellä suihkuputkella
Käsikäyttöinen suihkuputki yksittäisten istutusten ja hankalien paikkojen kasteluun.
Korkepainepesuri letkulla
Omiaan nopeisiin pistopesuihin esimerkiksi bussipysäkeillä, roskakatoksilla, jne. Erityisen tehokas ratkaisu yhdessä pesu- tai kastelujärjestelmän kanssa.
MIC 34 C hydraulisella kasteluvarrella
Täydellinen ratkaisu niin viheralueille kuin urbaaniin ympäristöönkin. Kasteluvarren suihkuputkeen on saatavissa useita lisävarusteita, kuten sadetin tai pistesuihkusuutin.
Lakaisua, leikkuuta ja raivausta vuoden ympäri
Kärcherin kunnallisilla koneilla voi tehdä ammattimaisesti muutakin kuin vain lakaista. Nämä laitekannattimet on kehitetty ympärivuotiseen käyttöön tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Tämän yhteistyön tärkeimpiä hedelmiä ovat koneidemme äärimmäinen suorituskyky ja kustannustehokkuus monenlaisissa olosuhteissa ja tehtävissä aina tavallisesta lakaisusta viheralueiden hoitoon ja talvikunnossapitoon.
Ainutlaatuinen ruohonleikkuri säiliöllä
Lakaisusta ruohonleikkuuseen tuossa tuokiossa. Etuharjan vaihtaminen leikkuriin käy helposti ja nopeasti. Leikkuujätteet imetään suoraan koneen roskasäiliöön, joka hoitaa nyt siis myös ruohosäiliön virkaa.
Ruohonleikkuuta suurella säiliöllä
Suurempaa leikkuuleveyttä nopeampaan työskentelyyn laajoilla alueilla.
Ruohonleikkuuta keskisuurella säiliöllä
Puistojen ja muiden viheralueiden hoitoon. Leikattu ruoho on myös mahdollista puhaltaa koneen sivuun.
Leikkausta pyörivillä terillä
Kolmiteräinen taaksepäin puhaltava ruohonleikkuujärjestelmä, jonka leikkuukorkeutta voi säätää hydraulisesti.
Suuri varstaleikkuri
Hydraulisen aksiaalimäntämoottorin ansiosta erittäin tehokas järjestelmä. Vakiona tulevilla kuppiterillä saadaan erityisen siistiä leikkuujälkeä. Käy myös korkean heinän ja villiintyneiden pusikoiden leikkuuseen.
Pensasleikkuri – laitekannatin laitekannattimessa
Työvarren päähän voi kiinnittää pensasleikkurin tilalle myös esimerkiksi varstaleikkurin tai oksasakset.
Jatkovartinen varstaleikkuri
Tienvierustojen siistimiseen. Voidaan käyttää molemmin puolin tietä 3,5 metrin etäisyydellä.
Kompakti varstaleikkuri
Hydraulisen aksiaalimäntämoottorin ansiosta erittäin tehokas järjestelmä. Käy myös korkean heinän ja villiintyneiden pusikoiden leikkuuseen.
Kylmänviileitä lumen ja jään ammattilaisia
Kaikki kunnalliseen siivoukseen ja kunnossapitoon tarkoitetut koneemme on varustettu nelivedolla. MIC 45 ja MIC 84 -malleissa on erityisesti talvikunnossapidossa hyödyllinen automaattinen luistonesto. Sen avulla koneista saadaan turvallisesti kaikki teho irti myös talvella. Yhdessä kattavien ja toisiaan tukevien varustesettien kanssa kunnalliset koneemme tarjoavat lyömättömiä ratkaisuja lumen ja jään parissa työskentelyyn.
Lumilinko edessä, hiekanlevitin takana
Lumilingon leveys on 100 cm ja siinä on hydraulisesti käännettävä kouru ja hydraulisesti säädettävä linkousetäisyys.
Täyttö suoraan siilosta
Puolihinattavan hiekoittimen voi halutessaan täyttää myös suoraan sorasiilosta, jolloin kone pääsee nopeammin takaisin hiekoitustyöhön.
Puolihinattava hiekoitin
Hiekoitin 600 litran tilavuudella, soramäärän ja hiekoitusleveyden säädöllä ja start/stop-toiminnoilla. Säiliö on ruostumatonta terästä, ja siinä on kaksi erillistä kammiota, joista toisen voi täyttää vaikka soralla ja toisen suolalla, ja näitä voi sitten levittää joko yhdessä tai erikseen aina tarpeen mukaan.
Lumilingon raskaampi versio
Lumilinko 1 600 mm työleveydellä paksun ja kovan lumen linkoukseen. Teho on säädettävissä välillä 0–120 l/min. Linkousetäisyys on säädettävissä aina 25 metriin asti.
Hiekoitusjärjestelmät
Levy- tai telatoiminen hiekoitin MIC 34 C:hen. Sora voidaan kipata kuormalavalta suoraan telahiekoittimeen hydrauliikan avulla.
- Levyhiekoitin: laajemmille tiepinnoille
- Telahiekoitin: poluille ja pienemmille teille
Hinattavia ja puolihinattavia hiekoittimia
Erilaiset hiekoittimet viimeistelevät Kärcherin talvikunnossapitoon tarkoitettujen varusteiden sarjan. Hiekoittimia on saatavilla aina peräkärrymallisista hinattavista hiekoittimista koneiden runkoon osittain kiinnittyviin puolihinattaviin hiekoittimiin.
Varmaa pitoa lumiketjuilla
Lumiketjut antavat lisää pitoa kapeille renkaille. Kuvan MIC 34 C on varustettu Vario-auralla (aurausleveys 1,35 m), hydraulisesti kipattavalla kuormalavalla ja hydraulisesti toimivalla telahiekoittimella (hiekoitusleveys 1 m).
Lumiaura
Oli tarkoituksena aurata sitten jalkakäytäviä tai parkkipaikkoja, Vario-lumiauran avulla kuljettaja voi reagoida helposti lumen määrään aina tilanteen mukaan.
Ratkaisu tehtävään kuin tehtävään
Erikoistehtävät vaativat erikoiskalustoa. Yhdessä asiantuntevien yhteistyökumppanien kanssa Kärcher voi tarjota oikean lisälaitteen lähes mihin tahansa tarkoitukseen. Jos tarvitsemaasi ratkaisua ei löydy laajasta valikoimastamme valmiina, niin sellainen on myös aina mahdollista kehittää.
MIC 84 trukkina
Kuormalavahaarukan lisäksi etukuormuriin voidaan asentaa myös kauha, jolla voi nostaa jopa 1 000 kg kuormia.
Peräkoukku
Peräkoukun avulla MIC 45:stä saadaan vieläkin monipuolisempi ajoneuvo.
Rikkaruohoharja
Erittäin jykevä harja tienvarsien rikkakasvien hävittämiseen ja torjuntaan.
Etukuormain kauhalla
Kauhalla on helppo siirrellä kiveä, hiekkaa, maankatetta, jne. Kauhan saa helposti kiinnitettyä tai poistettua laitekannattimesta vajaassa kymmenessä minuutissa. Tämä kauha pystyy nostamaan kerralla jopa 650 kiloa materiaalia.