Kunnallinen kalusto

Ammattimaista työtä myös nesteiden parissa

Märkäpuhdistus on Kärcherin erikoisalaa. Siellä kokemuksemme markkinajohtajana tulee parhaiten esiin, ja työskentelemmä tälläkin saralla yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Kunnallisen märkäpuhdistuksen saralla Kärcherillä on tarjota kokonaisvaltainen valikoima veden kanssa käytettäviä varusteita ja lisälaitteita kaikenlaisiin tarkoituksiin aina urheilukenttien ja teiden pesusta kohdennetumpaan korkeapainepesuun ja puiden ja viheralueiden kasteluun.