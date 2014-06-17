Kunnallinen kalusto

Ota kaikki irti kalustostasi jokaisena vuodenaikana. Kärcherin kunnalliseen siivoukseen tarkoitetut koneet tarjoavat huimaa tehokkuutta ja suorituskykyä tehtävään kuin tehtävään. Malleja on saatavilla aina 26-hevosvoimaisista koneista 84-hevosvoimaisiin voimanpesiin saakka. Nämä koneet saavuttavat erinomaisia tuloksia ja tekevät vaikutuksen myös jämäkyydellään ja lähes rajattomilla käyttömahdollisuuksillaan. Lisälaitteilla käyttäjät saavat puristettua laitekannattimistamme kaiken mahdollisen irti. Optimiratkaisuja moneen eri tarkoitukseen. Kärcherin laitekannatinkoneet on kehitetty yhteistyössä hyvämaineisten lisälaitevalmistajien kanssa. Yhdistämällä teknisen osaamisen käytännön tietotaitoon olemme onnistuneet luomaan esimerkillisesti optimoituja koneita, jotka tarjoavat tehoa ja tehokkuutta koko rahan edestä.

Onnistumisia kaikilla pinnoilla

Kärcherin kunnalliset lakaisukoneet tarjoavat erinomaista suorituskykyä kaikkialla: suurilla piha-alueilla, hankalilla pinnoilla, teillä, poluilla, parkkihalleissa, nurmikoilla ja talven tuiskuissa. Oikeilla lisälaitteilla varustettuna jykevät koneemme tarjoavat tarkoitukseensa optimoituja tehokkaita ratkaisuja, jotka ovat kaiken tämän lisäksi vielä käyttäjäystävällisiä ja kustannustehokkaita. Ne ovat sijoitus, joka kantaa hedelmää vielä kauas tulevaisuuteenkin.

Municipal equipment

Kolmas harja lisää laikaisutehoa

Kolmannella sivuharjalla koneen lakaisuleveys nousee 1 400:sta millimetristä 2 000:een millimetriin. Kolmas sivuharja myös helpottaa jalkakäytävän reunojen ja puistonpenkkien ja muiden vastaavien esteiden alta lakaisua huomattavasti.

Municipal equipment

Imuvoima on käsissäsi

Kärcherin 4,5 metriä pitkä käsikäyttöinen imuletku (ø 100 mm) helpottaa kevyen irtolian imurointia ja on hyvin taipuisa.

Municipal equipment

Ainutlaatuinen imujärjestelmä

Koneidemme ainutlaatuinen imujärjestelmä koostuu suorasta ø 150 mm imuletkusta, vedenkierrätysjärjestelmästä ja 500 litran säiliöstä. Imupää on suojattuna etupyörän rakenteissa. Imuletku voidaan poistaa nopeasti tukosten sattuessa.

Municipal equipment

Kaikki ylös ja ulos!

Hydraulinen roskasäiliön kippi nostaa koneen roskasäiliötä 145 cm ja 500 litran arvosta roskaa voidaan kaataa suoraan roskalavalle tai kompostiin.

Municipal equipment

Leveää puhtautta

Koneen 1 600 millimetrin levyisellä telaharjalla puhdistuu niin hiekka kuin pölykin, mutta voipa sillä hävittää jopa 100 mm paksua lumikerrostakin. Harjaa voi hydraulisesti kääntää vasemmalle tai oikealle.

Municipal equipment

Imevä rikkaruohoharja

Tässä harjassa on kahdenlaisia kovia harjaksia, joilla rikkaruohot irtoavat helposti. Irrotetut rikkaruohot imuroidaan pois saman tien.

Municipal equipment

Rikkaruohoharja

Luotettava ratkaisu erityisen hankalia rikkakasveja varten. Voidaan kääntää sivulta toiselle. Harjapuomi liikkuu poikittaisella kiskolla tarpeen mukaan.

Municipal equipment

Vieläkin leveämpää puhdistusta!

Tällä telaharjojen kuninkaalla on laikaisuleveyttä 2 000 millimetriä ja sitä voidaan käännellä hydraulisesti vasemmalle tai oikealle. Sopii myös lumenluontiin aina 100 mm nietoksiin asti.

Ammattimaista työtä myös nesteiden parissa

Märkäpuhdistus on Kärcherin erikoisalaa. Siellä kokemuksemme markkinajohtajana tulee parhaiten esiin, ja työskentelemmä tälläkin saralla yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Kunnallisen märkäpuhdistuksen saralla Kärcherillä on tarjota kokonaisvaltainen valikoima veden kanssa käytettäviä varusteita ja lisälaitteita kaikenlaisiin tarkoituksiin aina urheilukenttien ja teiden pesusta kohdennetumpaan korkeapainepesuun ja puiden ja viheralueiden kasteluun.

Municipal equipment

Kompakti pesujärjestelmä

Suunniteltu käyttöön urheilukentillä ja pienissä puistoissa. Soveltuu talvella myös nestemäisen tiesuolan levittämiseen.

Municipal equipment

Keskitason pesujärjestelmä

Pesupuomin voi säätää maksimissaan 2,20 metrin pituuteen, ja se on suunniteltu teiden ja muiden laajempien alueiden pesuun.

Municipal equipment

Korkeapainepesua ja lakaisua

Innovatiivinen järjestelmä työkoneiden ja roskasäiliöiden pesuun, sekä pistopuhdistuksiin kulmissa ja muissa pienissä kohteissa.

Municipal equipment

Suurta tehoa maksimileveydellä

Tehokkain ratkaisu teiden ja muiden laajojen pintojen pesuun.

Municipal equipment

Kastelujärjestelmä käsikäyttöisellä suihkuputkella

Käsikäyttöinen suihkuputki yksittäisten istutusten ja hankalien paikkojen kasteluun.

Municipal equipment

Korkepainepesuri letkulla

Omiaan nopeisiin pistopesuihin esimerkiksi bussipysäkeillä, roskakatoksilla, jne. Erityisen tehokas ratkaisu yhdessä pesu- tai kastelujärjestelmän kanssa.

Municipal equipment

MIC 34 C hydraulisella kasteluvarrella

Täydellinen ratkaisu niin viheralueille kuin urbaaniin ympäristöönkin. Kasteluvarren suihkuputkeen on saatavissa useita lisävarusteita, kuten sadetin tai pistesuihkusuutin.

Lakaisua, leikkuuta ja raivausta vuoden ympäri

Kärcherin kunnallisilla koneilla voi tehdä ammattimaisesti muutakin kuin vain lakaista. Nämä laitekannattimet on kehitetty ympärivuotiseen käyttöön tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Tämän yhteistyön tärkeimpiä hedelmiä ovat koneidemme äärimmäinen suorituskyky ja kustannustehokkuus monenlaisissa olosuhteissa ja tehtävissä aina tavallisesta lakaisusta viheralueiden hoitoon ja talvikunnossapitoon.

Municipal equipment

Ainutlaatuinen ruohonleikkuri säiliöllä

Lakaisusta ruohonleikkuuseen tuossa tuokiossa. Etuharjan vaihtaminen leikkuriin käy helposti ja nopeasti. Leikkuujätteet imetään suoraan koneen roskasäiliöön, joka hoitaa nyt siis myös ruohosäiliön virkaa.

Municipal equipment

Ruohonleikkuuta suurella säiliöllä

Suurempaa leikkuuleveyttä nopeampaan työskentelyyn laajoilla alueilla.

Municipal equipment

Ruohonleikkuuta keskisuurella säiliöllä

Puistojen ja muiden viheralueiden hoitoon. Leikattu ruoho on myös mahdollista puhaltaa koneen sivuun.

Municipal equipment

Leikkausta pyörivillä terillä

Kolmiteräinen taaksepäin puhaltava ruohonleikkuujärjestelmä, jonka leikkuukorkeutta voi säätää hydraulisesti.

Municipal equipment

Suuri varstaleikkuri

Hydraulisen aksiaalimäntämoottorin ansiosta erittäin tehokas järjestelmä. Vakiona tulevilla kuppiterillä saadaan erityisen siistiä leikkuujälkeä. Käy myös korkean heinän ja villiintyneiden pusikoiden leikkuuseen.

Municipal equipment

Pensasleikkuri – laitekannatin laitekannattimessa

Työvarren päähän voi kiinnittää pensasleikkurin tilalle myös esimerkiksi varstaleikkurin tai oksasakset.

Municipal equipment

Jatkovartinen varstaleikkuri

Tienvierustojen siistimiseen. Voidaan käyttää molemmin puolin tietä 3,5 metrin etäisyydellä.

Municipal equipment

Kompakti varstaleikkuri

Hydraulisen aksiaalimäntämoottorin ansiosta erittäin tehokas järjestelmä. Käy myös korkean heinän ja villiintyneiden pusikoiden leikkuuseen.

Kylmänviileitä lumen ja jään ammattilaisia

Kaikki kunnalliseen siivoukseen ja kunnossapitoon tarkoitetut koneemme on varustettu nelivedolla. MIC 45 ja MIC 84 -malleissa on erityisesti talvikunnossapidossa hyödyllinen automaattinen luistonesto. Sen avulla koneista saadaan turvallisesti kaikki teho irti myös talvella. Yhdessä kattavien ja toisiaan tukevien varustesettien kanssa kunnalliset koneemme tarjoavat lyömättömiä ratkaisuja lumen ja jään parissa työskentelyyn.

Municipal equipment

Lumilinko edessä, hiekanlevitin takana

Lumilingon leveys on 100 cm ja siinä on hydraulisesti käännettävä kouru ja hydraulisesti säädettävä linkousetäisyys.

Municipal equipment

Täyttö suoraan siilosta

Puolihinattavan hiekoittimen voi halutessaan täyttää myös suoraan sorasiilosta, jolloin kone pääsee nopeammin takaisin hiekoitustyöhön.

Municipal equipment

Puolihinattava hiekoitin

Hiekoitin 600 litran tilavuudella, soramäärän ja hiekoitusleveyden säädöllä ja start/stop-toiminnoilla. Säiliö on ruostumatonta terästä, ja siinä on kaksi erillistä kammiota, joista toisen voi täyttää vaikka soralla ja toisen suolalla, ja näitä voi sitten levittää joko yhdessä tai erikseen aina tarpeen mukaan.

Municipal equipment

Lumilingon raskaampi versio

Lumilinko 1 600 mm työleveydellä paksun ja kovan lumen linkoukseen. Teho on säädettävissä välillä 0–120 l/min. Linkousetäisyys on säädettävissä aina 25 metriin asti.

Municipal equipment

Hiekoitusjärjestelmät

Levy- tai telatoiminen hiekoitin MIC 34 C:hen. Sora voidaan kipata kuormalavalta suoraan telahiekoittimeen hydrauliikan avulla.

  • Levyhiekoitin: laajemmille tiepinnoille
  • Telahiekoitin: poluille ja pienemmille teille
Municipal equipment

Hinattavia ja puolihinattavia hiekoittimia

Erilaiset hiekoittimet viimeistelevät Kärcherin talvikunnossapitoon tarkoitettujen varusteiden sarjan. Hiekoittimia on saatavilla aina peräkärrymallisista hinattavista hiekoittimista koneiden runkoon osittain kiinnittyviin puolihinattaviin hiekoittimiin.

Municipal equipment

Varmaa pitoa lumiketjuilla

Lumiketjut antavat lisää pitoa kapeille renkaille. Kuvan MIC 34 C on varustettu Vario-auralla (aurausleveys 1,35 m), hydraulisesti kipattavalla kuormalavalla ja hydraulisesti toimivalla telahiekoittimella (hiekoitusleveys 1 m).

Municipal equipment

Lumiaura

Oli tarkoituksena aurata sitten jalkakäytäviä tai parkkipaikkoja, Vario-lumiauran avulla kuljettaja voi reagoida helposti lumen määrään aina tilanteen mukaan.

Ratkaisu tehtävään kuin tehtävään

Erikoistehtävät vaativat erikoiskalustoa. Yhdessä asiantuntevien yhteistyökumppanien kanssa Kärcher voi tarjota oikean lisälaitteen lähes mihin tahansa tarkoitukseen. Jos tarvitsemaasi ratkaisua ei löydy laajasta valikoimastamme valmiina, niin sellainen on myös aina mahdollista kehittää.

Municipal equipment

MIC 84 trukkina

Kuormalavahaarukan lisäksi etukuormuriin voidaan asentaa myös kauha, jolla voi nostaa jopa 1 000 kg kuormia.

Municipal equipment

Peräkoukku

Peräkoukun avulla MIC 45:stä saadaan vieläkin monipuolisempi ajoneuvo.

Municipal equipment

Rikkaruohoharja

Erittäin jykevä harja tienvarsien rikkakasvien hävittämiseen ja torjuntaan.

Municipal equipment

Etukuormain kauhalla

Kauhalla on helppo siirrellä kiveä, hiekkaa, maankatetta, jne. Kauhan saa helposti kiinnitettyä tai poistettua laitekannattimesta vajaassa kymmenessä minuutissa. Tämä kauha pystyy nostamaan kerralla jopa 650 kiloa materiaalia.