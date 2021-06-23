Urheiluhallien lattiat suunnitellaan kovaan käyttöön

Tenniskentän nopeus saadaan aikaan pinnoitteen laadulla

Sisätenniksessä lattiapinnoitteena käytetään akryylimassaa, jonka seassa on hienoa hiekkaa. Pinnan alla on joustoa tuova kumikerros ja alin materiaali voi olla esimerkiksi puuta tai betonia. Hiekan karkeudella lattialle saadaan haluttu nopeus, eli se, kuinka herkästi pallo kimpoaa pinnasta. Kentän ikääntyessä hiekka kuluu vähitellen pois, jolloin pelialusta nopeutuu. Tämän vuoksi pinnoitteita aika ajoin uusitaan, vaikka ne päällisin puolin vaikuttavat moitteettomilta.

”Sisätiloissa pinnoitteen elinkaari on pitkälle riippuvainen siitä, kuinka paljon kentällä pelataan. Laadukas pinnoite kestää kyllä useita vuosia, kuin se puhdistetaan säännöllisesti. Kenttiä voidaan myös paikkamaalata, joten yhden kohdan vaurioituminen ei aiheuta koko pinnoitteen uusimista. Tyypillinen, neljän kentän sisähalli saadaan uudelleen pinnoitettua noin viikossa. Pinta kuivuu nopeasti, joten kentät saadaan melko pian työn jälkeen pelikäyttöön”, Juhana Pernaa neuvoo.

Tenniskenttien karheus irrottaa pallojen pinnoista nukkaa. Tämän vuoksi kenttien siivousjärjestys on erilainen kuin muissa urheiluhalleissa. Ensin poistetaan pallonukka imulakaisukoneella ja vasta tämän jälkeen suoritetaan lattioiden joko pelkän veden avulla tai käyttäen apuna pesuainetta. Itse pesussa käytetään usein yhdistelmäkoneita. Pallonukan säännöllinen poisto on tärkeää, sillä jos se jää lattioille, niin pölyävä nukka kulkeutuu kenkien ja varusteiden mukana kaikkialle aina pukutiloihin saakka. Nukan poistolla on välitön vaikutus myös hallin sisäilman laatuun.



Koneen ja varusteiden valinta lattiapinnan mukaan

Kärcherin tuoteasiantuntija Tuomas Tanner kertoo, että tyypillisesti urheilutilojen lattioiden pesussa käytetään laikkamallisella pesupäällä varustettuja yhdistelmäkoneita. Kentän koko ja siivoukseen käytettävissä olevat työtunnit määrittelevät sen, valitaanko käyttöön perässäkäveltävä yhdistelmäkone vai suuremman kapasiteetin tarjoava, seisaaltaan tai istualtaan ajettava malli.



”Koneen työleveyden ja ajonopeuden lisäksi myös säiliön koko on ratkaiseva ominaisuus. Parhaimmillaan siivouskomero on lähellä, jolloin koneen tankkaaminen ja likavesisäiliön tyhjäys käyvät hetkessä. Jos taas huoltotila sijaitsee kauempana, niin iso osa työajasta voi mennä tuon säiliöiden kanssa operoimiseen. Ratkaisuna on tällöin suuremmalla tankilla varustettu kone”, Tuomas Tanner neuvoo.

”Koneiden elinkaari on tuollaisessa urheiluhallikäytössä todella pitkä ja vastaavasti pestävää lattiapintaa on paljon. Näin ollen lisäpanostus siihen, että saadaan varmasti omaa käyttötarkoitusta vastaava kone, maksaa nopeasti itsensä takaisin. Varsinkin silloin, kun tilojen käyttöasteet ovat kovia. Yhtä teholuokkaa suurempi siivouskone saattaa tarkoittaa sitä, että siivoustyö saadaan hoidettua normaalina työaikana sen sijaan, että lattioita pestään yötä vasten tai aamun varhaisina tunteina”, Tuomas Tanner jatkaa.