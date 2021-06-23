Urheiluhallien lattiat suunnitellaan kovaan käyttöön
Säännöllinen puhdistus pidentää lattiapinnoitteiden elinkaarta
Urheilu- ja liikuntapaikkojen varustamiseen erikoistuneen Unisport Oy:n myyntijohtaja Juhana Pernaa kertoo, että lattiapinnoitteen valintaa edeltää joskus pitkä prosessi, jossa mietitään huolellisesti eri vaihtoehtoja aina alusmateriaalin joustavuudesta salin värimaailmaan. Kun lattiapinnoite valitaan vain tiettyä urheilulajia varten, on vaihtoehtojen määrä rajatumpi. Suomessa on kuitenkin paljon liikuntatiloja, joiden tulee soveltua useammalle lajille. Näitä tiloja saatetaan käyttää lisäksi myös messujen ja näyttelyiden tapahtumapaikkoina, joten pinnoitteelta vaaditaan kestävyyden lisäksi myös helppoa puhdistettavuutta.
Parketin elinkaari on pisin
”Kestävin materiaali on parketti. Laadukas parkettilattia kestää suomalaisessa urheiluhallissa jopa 40 vuotta. Se toimitetaan joko valmiiksi tehdaslakattuna tai puuvalmiina. Kun pinta ajan myötä kuluu käytössä, niin se hiotaan ja lakataan, jolloin se on taas kuin uusi”, Juhana Pernaa kertoo.
Keski-Euroopassa tyypillisiä puulaatuja ovat vaahtera, tammi ja saarni. Suomessa valikoimassa ovat myös kotimaisesta materiaalista tehdyt mänty-, kuusi-, ja koivuparketit.
Puhdistuksen kannalta sileä parkettilattia on helppohoitoinen. Lika lähtee hyvin yhdistelmäkoneella eikä pesussa yleensä tarvitse käyttää voimakkaita pesuaineita. Tarvittaessa käytetään tahranpoistoaineita, joilla saadaan esimerkiksi pintaan jääneet kumijäljet pois. Juuso Pernaa lupaa, että laadukas parketti kestää mainiosti myös salibandykäytössä. Korkeimmilla sarjatasoilla salibandya pelataan muovimatoilla, mutta alemmissa divisioonissa ja harrastelijakäytössä parkettilattiat ovat vielä arkipäivää.
Synteettinen pinnoite tulee purkista tai rullalta
Urheilutilan synteettiset lattiamateriaalit voidaan levittää halliin joko valmiina rullalta tai pinnoitteena, eli niin sanottuna massalattiana. Yleisin materiaali on polyuretaani massalattia. Hyvänä kakkosena tulee PVC-pinnoite, joka asennetaan rullatavarana. Molemmat ovat helppohoitoisia materiaaleja ja soveltuvat erinomaisesti monitoimihalleihin. Alusmateriaalin materiaalin avulla lattialle saadaan tarvittavat jousto-ominaisuudet. Toinen, urheilukäytössä tärkeä ominaisuus on kitka, jota voidaan varioida pinnankarheudella.
”Kunnallisessa urheilurakentamisessa hallin lattia on usein kompromissi. Sen tulee soveltua monelle lajille, joten suunnitteluvaiheessa käytetään sekä urheilu- että rakennuspuolen ammattilaisia, jotta lattiaan saadaan halutut ominaisuudet. Itse lattiapinnoitteen tilaa lopulta rakennusliike, mutta käyttäjät ovat aina vahvasti mukana määrittelyssä. Tarjonta on todella laaja, joten mallistosta löytyy kyllä vaihtoehto, joka vastaa käyttäjien tarpeita. Eikä se jää myöskään väreistä kiinni, sillä pinnoitteita löytyy niidenkin puolesta joka lähtöön” Juhana Pernaa lupaa.
Lattioiden elinkaari on Suomessa pitkä, joten usein urheilutilaan valitaan usein väri, joka ei mene nopeasti kuluneen näköiseksi.
”PVC-pinta kestää hyvin kosteutta ja mekaanista rasitusta. Tämän vuoksi se on myös helppo puhdistaa yhdistelmäkoneella. Jos tilaa käytetään esimerkiksi messuilla tai muussa käytössä, jossa lattioilla kävellään ulkojalkineilla, niin tällöin likatyyppi on erilainen. Ulkojalkineiden mukana saattaa tulla myös hiekoitushiekkaa, joten tällaisessa käytössä lattiat suositellaan suojattavaksi.”, Juhana Pernaa neuvoo.
Urheilutiloja varustavan Unisportin myyntijohtaja Juhana Pernaa kertoo, että toimivat lattiapinnoitteet valitaan tiiviissä yhteistyössä kanssa. Suomessa on paljon monitoimihalleja, joissa vuorottelevat usean lajin harrastajat ja tilojen on palveltava niin harrastajia kuin kilpakäyttöä.
Tenniskentän nopeus saadaan aikaan pinnoitteen laadulla
Sisätenniksessä lattiapinnoitteena käytetään akryylimassaa, jonka seassa on hienoa hiekkaa. Pinnan alla on joustoa tuova kumikerros ja alin materiaali voi olla esimerkiksi puuta tai betonia. Hiekan karkeudella lattialle saadaan haluttu nopeus, eli se, kuinka herkästi pallo kimpoaa pinnasta. Kentän ikääntyessä hiekka kuluu vähitellen pois, jolloin pelialusta nopeutuu. Tämän vuoksi pinnoitteita aika ajoin uusitaan, vaikka ne päällisin puolin vaikuttavat moitteettomilta.
”Sisätiloissa pinnoitteen elinkaari on pitkälle riippuvainen siitä, kuinka paljon kentällä pelataan. Laadukas pinnoite kestää kyllä useita vuosia, kuin se puhdistetaan säännöllisesti. Kenttiä voidaan myös paikkamaalata, joten yhden kohdan vaurioituminen ei aiheuta koko pinnoitteen uusimista. Tyypillinen, neljän kentän sisähalli saadaan uudelleen pinnoitettua noin viikossa. Pinta kuivuu nopeasti, joten kentät saadaan melko pian työn jälkeen pelikäyttöön”, Juhana Pernaa neuvoo.
Tenniskenttien karheus irrottaa pallojen pinnoista nukkaa. Tämän vuoksi kenttien siivousjärjestys on erilainen kuin muissa urheiluhalleissa. Ensin poistetaan pallonukka imulakaisukoneella ja vasta tämän jälkeen suoritetaan lattioiden joko pelkän veden avulla tai käyttäen apuna pesuainetta. Itse pesussa käytetään usein yhdistelmäkoneita. Pallonukan säännöllinen poisto on tärkeää, sillä jos se jää lattioille, niin pölyävä nukka kulkeutuu kenkien ja varusteiden mukana kaikkialle aina pukutiloihin saakka. Nukan poistolla on välitön vaikutus myös hallin sisäilman laatuun.
Koneen ja varusteiden valinta lattiapinnan mukaan
Kärcherin tuoteasiantuntija Tuomas Tanner kertoo, että tyypillisesti urheilutilojen lattioiden pesussa käytetään laikkamallisella pesupäällä varustettuja yhdistelmäkoneita. Kentän koko ja siivoukseen käytettävissä olevat työtunnit määrittelevät sen, valitaanko käyttöön perässäkäveltävä yhdistelmäkone vai suuremman kapasiteetin tarjoava, seisaaltaan tai istualtaan ajettava malli.
”Koneen työleveyden ja ajonopeuden lisäksi myös säiliön koko on ratkaiseva ominaisuus. Parhaimmillaan siivouskomero on lähellä, jolloin koneen tankkaaminen ja likavesisäiliön tyhjäys käyvät hetkessä. Jos taas huoltotila sijaitsee kauempana, niin iso osa työajasta voi mennä tuon säiliöiden kanssa operoimiseen. Ratkaisuna on tällöin suuremmalla tankilla varustettu kone”, Tuomas Tanner neuvoo.
”Koneiden elinkaari on tuollaisessa urheiluhallikäytössä todella pitkä ja vastaavasti pestävää lattiapintaa on paljon. Näin ollen lisäpanostus siihen, että saadaan varmasti omaa käyttötarkoitusta vastaava kone, maksaa nopeasti itsensä takaisin. Varsinkin silloin, kun tilojen käyttöasteet ovat kovia. Yhtä teholuokkaa suurempi siivouskone saattaa tarkoittaa sitä, että siivoustyö saadaan hoidettua normaalina työaikana sen sijaan, että lattioita pestään yötä vasten tai aamun varhaisina tunteina”, Tuomas Tanner jatkaa.
Kärcherin tuoteasiantuntija Tuomas Tanner esittelee imulakaisukoneen säiliöön kertynyttä pallonukkaa. Vilkkaimmissa halleissa kentät ajetaan monta kertaa viikossa imulakaisukoneella. Näin sisäilma saadaan pidettyä pölyttömänä eikä nukka kulkeudu varusteiden mukana muualle sisätiloihin.
Pehmeät ja suuren kitkan omaavat pinnat tuovat lisähaasteita
Lattiapinnan kitka- ja jousto-ominaisuudet saattavat joskus aiheuttaa haasteita myös siivouskoneille. Yksi tällainen erikoismateriaali on urheilupaikkojen takatiloissa käytettävä paksu kumimatto. Se kestää niin piikkareiden kuin luistintenkin aiheuttamaa rasitusta ja tarjoavat märkänäkin hyvät kitkaominaisuudet. Vaikka kumimateriaali sinällään on helposti puhdistuva ja kestää hyvin vettä, on se usein mahdotonta puhdistaa laikkatyyppisellä yhdistelmäkoneella. Syynä on liian suuri kitka. Ongelma on ratkaistavissa telaharjoilla varustetulla yhdistelmäkoneella valitsemalla niihin kyseiselle pinnalle sopiva, riittävän pehmeä harja.
”Urheiluhallien pehmeillä lattiapinnoilla myös paino saattaa olla siivouskoneen valintaan vaikuttava tekijä. Iso yhdistelmäkone painaa tankit täynnä 250–400 kiloa. Muistan yhden kohteen, jossa istualtaan ajettavan koneen akun kesto jäi suunniteltua lyhemmäksi. Syyksi osoittautui kentän pehmeä pinta, joka muodosti ikään kuin jatkuvan ylämäen koneelle. Tähän on kaksikin ratkaisua: tuplapyörät eteen ja laitteeseen mäkivarustus, joka muuttaa välityssuhteen paremmin pehmeille pinnoille sopivaksi.”
Entä onko urheilutilojen suunnittelussa jotakin, mitä tulisi siivouksen kannalta parantaa?
”Siivouskomeron sijainti, koko ja varustus ovat kyllä ihan ykkösasioita. Rakennusvaiheessa nopeita ja edullisia toteuttaa, mutta jälkikäteen usein todella hankalia. Tilassa pitäisi olla kunnon lattiakaivo yhdistelmäkoneen säiliön tyhjentämiselle ja vesiliitännät koneen tankkaamiselle. Ja tietysti koneen lataamiseen soveltuva pistorasia. Kun nuo ovat kunnossa, niin työ käy ripeästi ja samalla työergonomia saadaan ihan eri tasolle.”
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