Erikoisten kuljetusten erikoisosaaja - Silvasti Oy
Korjaamopäällikkö Jouko Kovanen esittelee pihassa olevaa kuljetuskalustoa. Huolto- ja pesuhallit on mitoitettu niin, että pisimmätkin yhdistelmät mahtuvat sisätiloihin.
Toimitilojen ja kaluston kunnosta huolehtiminen parantaa työviihtyvyyttä ja on osa elinkaaren hallintaa
Pohjoismaiden suurin raskaiden ja ylimittaisten kuljetusten erikoisosaaja, Kuljetusliike Ville Silvasti Oy tunnetaan keltaisista rekan nupeista, joiden takana kulkee mitä erikoisempia rahteja. Kyydissä saattaa olla kymmeniä metrejä pitkä tuulivoimalan lapa ja leveysrajoja koetellaan silloin, kun kahdella rinnakkaisella lavetilla siirretään talon kokoista öljysäiliötä.
Silvasti toimii Itämeren ympäristössä ja työllistää noin 160 ammattilaista. Hieman alla puolet henkilöstöstä toimii Suomesta käsin. Alan ammattilaiset tuntevat Silvastin täsmällisistä kuljetuksista sekä luovasta ratkaisukyvystä, jonka ansiosta yritykseen luotetaan myös silloin, kun kuljetettava tavara on todella haastavaa.
Yritys avasi keväällä 2020 Jyväskylän Seppälänkankaan alueelle uudet toimitilat. Yhteen pisteeseen keskitetyt huoltotoiminnot, kaluston pesu ja pääkonttori tarjoavat entistä sujuvamman ja viihtyisämmän työskentelyn. Jättikokoisen hallin yhteyteen saatiin myös entistä paremmat virkistys- ja taukotilat henkilöstölle. Tilojen on mukauduttava erilaisiin käyttötarkoituksiin, sillä iso osa kuljettajista asuu Jyväskylän ulkopuolella. Uusissa toimitiloissa kuljettajat voivat ajotehtävästä palattuaan peseytyä ja levätä ennen kotimatkalle lähtöä.
Tuulivoimaloiden kuljetukset ydinosaamista
Yrityksen erityisosaamista on tuulivoimaloiden kuljetukset, jotka tuovat tällä hetkelle ylivoimaisesti suurimman osa volyymista. Tyypillinen tuulivoimalaprojekti kestää useita kuukausia ja sama kuljettaja saattaa olla useita viikkoja yhteen menoon ajossa.
Tuulivoimala koostuu tyypillisesti 11 komponentista. Pisimmät tuulivoimalan osien kuljetukset ovat yli 80 metriä pitkiä. Lasti on saatava ehjänä perille ja ehdottomasti aikataulussaan. Voimalan kokoaminen on tarkkaan suunniteltu palapeli, jossa osien on tultava suunnitellussa järjestyksessä työmaalle, jossa ei välttämättä ole varastotilaa kookkaille komponenteille.
Tuulivoimaloiden suunnittelussa on yksi lisähaaste. Voimalat rakennetaan tuulisille paikoille ja nostotyötä ei voi suorittaa kovalla tuulella. Eli silloin, kun sää suosii, on tavaravirran oltava katkeamaton. Tämän ansiosta urakoitsijat luottavat kokeneisiin kuljetusyrityksiin, jolla on sekä riittävästi kalustoa että joustokykyä toimia muuttuvissa olosuhteissa.
Yötyötä tarkkaan suunnitelluilla reiteillä
Vaikka Silvastin kuorma-autot ovat isoja ja näyttäviä, niin suuri yleisö ei välttämättä ole noteerannut. Erikoiskuljetukset ajetaan pääasiassa yöaikaan, jotta ne eivät häiritsisi muuta liikennettä. Reittisuunnittelun hallitseminen on osa yrityksen kilpailukykyä. Erikoiskuljetusten reitit ja lukuisat yksityiskohdat suunnitellaan pitkälle jo ennen tarjouksen jättämistä.
Silvastin markkinointikoordinaattori Heidi Lehtonen kertoo, että huolellinen suunnittelu ja etukäteisvalmistelut ovat oleellinen osa sujuvaa prosessia. Aikataulut eivät salli suuria poikkeamia ja on myös turvallisuuskysymys, että tien päällä edetään suunnitellusti.
Säännöllinen pesu pitää maalipinnan kunnossa
Autot tunnetaan keltaisen värin lisäksi myös siisteydestään. Vaikka osalla autoista alkaa olla enemmän kilometrejä takanaan, ovat ne koriltaan kuin uusia. Maalipinnan perusteella on vaikea päätellä vuosimallia tai mittarilukemaa.
”Kaluston kunnosta huolehtiminen on myös osa elinkaariajattelua. Jokainen yhdistelmä pestään aina kun se palautuu keikalta varikolle. Pesusta vastaa aina kuljettaja. Tarvittaessa auto käy myös huoltohallin kautta ja näin kalusto on aina kunnossa, kun se lähtee seuraavalle keikalle”, korjaamopäällikkö Jouko Kovanen selvittää.
Eli onko siis jokaisella kuljettajalla nimetty oma vetoauto? Tässä vaiheessa Jouko Kovanen ja Heidi Lehtonen katsovat toisiaan ja nauravat.
”On ja ei. Eihän niitä virallisesti ole nimetty, mutta jokaisella on oma ajokkinsa, jonka kunnosta hän pitää huolta kuin omasta autostaan. Ja keikan jälkeen vie pestynä riviin”, Heidi Lehtonen kertoo.
Tehoa ja vääntöä
Jouko Kovanen kertoo, että vetoautot valitaan malliston tehokkaimmasta päästä. Osa niistä on varustettu erillisellä momenttivaihteistolla, jotta ne soveltuvat paremmin raskaille kuormille. Taloudellinen käyttöikä on noin 500 tuhatta kilometriä, jonka jälkeen nuppi vaihdetaan uuteen. Perävaunuilla on pidempi elinkaari, sillä ne saatetaan peruskunnostaa omalla korjaamolla. Purkamisen, avainkomponenttien vaihdon, maalauksen ja kasauksen jälkeen ne ovat uudenveroisia.
Korjaamolla riittää töitä myös rengasvaihtojen yhteydessä. Syyskuussa kalusto saa alleen nastattomat talvirenkaat. Jouko Kovanen laskee, että pisimmässä perävaunussa on 20 akselia ja peräti 160 rengasta. Painavien taakkojen lisäksi myös autojen moottorit ovat kovalla koetuksella.
Pura, maalaa, kokoa. Omalla korjaamolla voidaan suorittaa vaativatkin korjaustyöt ja peruskunnostukset. Kuvan kuljetuslavetti purettiin osiin ja on kunnostuksen jälkeen uudenveroinen.
Silvastin varikolta löytyy usean merkkisiä vetoautoja. Yhteistä niille on keltainen väritys ja siisti maalipinta, jonka perusteella ei voi päätellä auton ajokilometrejä tai vuosimallia. Autot vaihdetaan uusiin viimeistään siinä vaiheessa, mittarilukema alkaa olla puolen miljoonan luokkaa.
Huolto- ja pesuhallit on mitoitettu niin, että pisimmätkin yhdistelmät mahtuvat sisätiloihin.
Uusi halli takaa nopean ja tehokkaan pesuprosessin
Huhtikuussa 2020 valmistunut pesuhalli sai sisälleen Kärcherin painepesujärjestelmän. Malliksi valittiin Kärcher HDS 12/14 – 4 ST Eco -kuumavesipesuri, joita löytyy hallista kaksi kappaletta. Toisesta niistä on vedetty haaroitus viereisen huoltohallin puolelle. Painepesurin valinnassa painotettiin ergonomiaa ja työskentelyn sujuvuutta.
Pesurilta edellytettiin ennen kaikkea riittävää vedentuottokykyä, sillä raskaan kaluston rakenteet keräävät herkästi hiekkaa. Tehokkaan painepesurin avulla lika saadaan irti ja kuljetettua maalipinnasta pois. Autoja pestään todella usein, joten pesulaitteistossa säästäminen lisää herkästi kunnossapidon kustannuksia. Tehokas, mutta maalipintaa säästävä pesu on myös osa ekotehokkuutta, sillä autojen ylimaalaus on kallista ja kuluttaa sekin luonnonvaroja.
Ei lattialla pyöriviä letkuja ja johtoja
Seinään kiinnitetyillä kiskoilla kulkevien letkujen ansiosta pesupistooli saadaan nopeasti ja ergonomisesti lähelle pestävää kohdetta, sijaitsi se sitten missä kohtaa tahansa pitkää hallia. Laitteisto varustettiin erillisellä esipesupesuainelinjastolla. Hallissa on siis omat pistoolit painepesulle ja esipesuaineen levitykselle. Laitteisto voidaan säätää nopeasti kesä- ja talviasetuksille. Pohjoisten erikoisolosuhteiden vuoksi talvella käytetään voimakkaampaa pesuaineen annostelua, jotta tiesuola ja nastarenkaiden irrottama piki saadaan maalipinnasta irti.
Hallin keskellä on erilliset kaukokäyttökytkimet painepesulaitteiston käynnistämiselle sekä kohdepoistolle, joka vie veden lämmityksestä aiheutuvat pakokaasut tehokkaasti hallista pois. Jouko Kovanen kertoo, että hallin keskellä olevat käyttökytkimet ovat pieni, mutta tarpeellinen lisävaruste, josta kukaan ei halua luopua. Hallin päästä päähän, kun on tosiaan 42 metriä matkaa. Laitteiston asennuksesta vastasi Uuraisten sähkötyö.
Kaluston siisteyden lisäksi Silvasti haluaa pitää huolta myös hallien puhtaudesta. Pesuhallin lattianpesu hoituu luonnollisesti painepesurin avulla. Huoltohallissa käytetään vähemmän vettä, joten sen lattianhoitoon hankittiin B 150 -yhdistelmäkone.
Hallin keskelle asennetut kaukokytkimet ovat osoittautuneet tarpeelliseksi lisävarusteeksi. Kärcherin myyjä Kennet Michelsson kertoo, että niistä voidaan käynnistää molemmat kuumavesipesurit sekä kohdepoisto, joka vie veden lämmityksestä aiheutuvat pakokaasut hallista ulos.
Pesuhallin lattia haluttiin pitää vapaana lattialla kiemurtelevista johdoista. Kiskoilla kulkevien letkujen ansiosta pesuaine- ja pesupistoolit saadaan vaivattomasti lähelle pestävää kohdetta.
Kokemus ratkaisee
Silvastin kaikki kuljettajat ovat kaikki kokeneempia tekijöitä. Koulunpenkiltä tai pienellä työkokemuksella pitkän erikoiskuljetusajoneuvon rattiin ei pääse. Heidi Lehtonen kertoo, että yritys haluaa pitää huolta työntekijöidensä viihtyvyydestä ja työolosuhteista. Onnistumisesta kertoo se, että useat alan kokemusta omaavat työnhakijat ovat aktiivisesti Silvastiin yhteydessä. Maine on siis kiirinyt ja tulijoita on.
”Yksi nuorempi kuljettaja haki kerran meille ja hänelle sanottiin, että pitäisi olla 10 vuotta työkokemusta. Kun aika oli kulunut, niin hän haki uudestaan. Ja on nyt meillä töissä.”
Jouko Kovanen kertoo, että myös korjaamon puolella vaaditaan monipuolista ammattitaitoa ja osaajista halutaan pitää kiinni. Työtehtävät ovat kirjavampia kuin tavallisessa merkkihuollossa, joten asentajista kouluttautuu työn myötä erikoiskuljetuskaluston moniosaajia.
”Ei Jyväskylässä juurikaan ole vapaita korjaamopuolen ammattilaisia. Osaajat saavat kyllä valita työpaikkansa. Meidän hallin puolelle on otettu tänä vuonna kolme uutta tekijää.”
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