Erikoisten kuljetusten erikoisosaaja - Silvasti Oy

Uusi halli takaa nopean ja tehokkaan pesuprosessin

Huhtikuussa 2020 valmistunut pesuhalli sai sisälleen Kärcherin painepesujärjestelmän. Malliksi valittiin Kärcher HDS 12/14 – 4 ST Eco -kuumavesipesuri, joita löytyy hallista kaksi kappaletta. Toisesta niistä on vedetty haaroitus viereisen huoltohallin puolelle. Painepesurin valinnassa painotettiin ergonomiaa ja työskentelyn sujuvuutta.

Pesurilta edellytettiin ennen kaikkea riittävää vedentuottokykyä, sillä raskaan kaluston rakenteet keräävät herkästi hiekkaa. Tehokkaan painepesurin avulla lika saadaan irti ja kuljetettua maalipinnasta pois. Autoja pestään todella usein, joten pesulaitteistossa säästäminen lisää herkästi kunnossapidon kustannuksia. Tehokas, mutta maalipintaa säästävä pesu on myös osa ekotehokkuutta, sillä autojen ylimaalaus on kallista ja kuluttaa sekin luonnonvaroja.

Ei lattialla pyöriviä letkuja ja johtoja

Seinään kiinnitetyillä kiskoilla kulkevien letkujen ansiosta pesupistooli saadaan nopeasti ja ergonomisesti lähelle pestävää kohdetta, sijaitsi se sitten missä kohtaa tahansa pitkää hallia. Laitteisto varustettiin erillisellä esipesupesuainelinjastolla. Hallissa on siis omat pistoolit painepesulle ja esipesuaineen levitykselle. Laitteisto voidaan säätää nopeasti kesä- ja talviasetuksille. Pohjoisten erikoisolosuhteiden vuoksi talvella käytetään voimakkaampaa pesuaineen annostelua, jotta tiesuola ja nastarenkaiden irrottama piki saadaan maalipinnasta irti.

Hallin keskellä on erilliset kaukokäyttökytkimet painepesulaitteiston käynnistämiselle sekä kohdepoistolle, joka vie veden lämmityksestä aiheutuvat pakokaasut tehokkaasti hallista pois. Jouko Kovanen kertoo, että hallin keskellä olevat käyttökytkimet ovat pieni, mutta tarpeellinen lisävaruste, josta kukaan ei halua luopua. Hallin päästä päähän, kun on tosiaan 42 metriä matkaa. Laitteiston asennuksesta vastasi Uuraisten sähkötyö.

Kaluston siisteyden lisäksi Silvasti haluaa pitää huolta myös hallien puhtaudesta. Pesuhallin lattianpesu hoituu luonnollisesti painepesurin avulla. Huoltohallissa käytetään vähemmän vettä, joten sen lattianhoitoon hankittiin B 150 -yhdistelmäkone.