Washman Riihimäki: Uusi autojen itsepalvelupesula

Isotkin autot mahtuvat halliin

Yrityksen verkkosivulta löytyy monien kaipaamat strategiset mitat eli korkeus 3,40 m, leveys 2,95 m ja pituus 10 m. Markus Malinranta kertoo isojen ovien olleen oikea valinta, sillä ammattiautoilijat olivat yksi asiakasryhmä, joka otti uuden hallin heti kantapaikakseen. Täyskorkealle MB Sprintterille ei löydy paikkakunnalta kovinkaan monta pesupaikkaa. Halliin mahtuu ajamaan myös matkailuautolla tai vaikkapa venetrailerin kanssa.

Yrityksen lipuissa lukeva Powered by Kärcher lupaa, että molemmista pesuhalleista löytyy laitteisto, jolla asiakas saa vastinetta rahoilleen. Itsepalvelupesuloihin kehitetty Kärcher SB MB -laitteisto on sijoitettu hallien keskellä olevaan huoltotilaan, joten siitä on lyhyet vedot kattopuomien varassa liikkuville pesutyökaluille. Värikoodattuja pesutyökaluja löytyy molemmista halleista neljä. Näiden avulla pesu käy nopeasti eikä säätämiseen mene turhaan aikaa – onhan asiakas maksanut jokaisesta minuutista. Entä osataanko laitteita sitten käyttää?

”Yleensä itsepalvelupesuun tuleva asiakas omaa perustiedot autopesusta, joten seinällä olevilla ohjeilla ja pikavalintakiekon symboleilla pääsee nopeasti alkuun. Mielellään kyllä opastetaan ja autetaan alkuun aina kun ollaan paikalla. Itse olen neuvonut montakin ensikertalaista ja jokainen on kyllä sen jälkeen todennut, että ei tämä niin vaikeaa ollutkaan”, Markus Malinranta selvittää.

Hallin pihalta löytyy myös Kärcherin SB VC -imuripiste, joka tarjoaa autonpesun jälkeen mahdollisuuden myös sisätilojen puhdistamiseen. Paikka avattiin syksyllä 2023, joten talvea vasten ei haluttu tehdä isompia rakennustöitä pihamaalla. Seuraavan kevään koittaessa pihalle tule katos, joka tarjoaa entistä paremmat tilat imuroinnille. Siihen varustetaan myös yksi pesupiste lisää.