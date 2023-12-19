Washman Riihimäki: Uusi autojen itsepalvelupesula
Washman Riihimäki tarjoaa parhaat laitteet ja viihtyisät tilat autopesuun
Autojen itsepalvelupesulat ovat lisääntyneet kaikkialla Suomessa. Ne täydentävät automaattikoneiden ja pesukatujen valikoimaa tarjoamalla minuuttihintaisen pesuratkaisun, joka skaalautuu niin pölyt-pois-pikapesuhiin kuin autoharrastajien vaativiin peruspesuihin. Uusimpia tulokkaita on Riihimäen Teollisuuskadulta löytyvä Washman. Yrityksen takana on Markus Malinranta, joka on 26 vuoden iästään huolimatta autopesun konkari.
”Ensimmäinen autonpesuyritys tuli perustettua jo lukioaikoina. Pestiin käsipelillä ihmisten autoja ja siitä se innostus sitten lähti. Kun tästä hallista lähti automaattipesukone pois ja tila jäi vapaaksi, niin päätin tarttua toimeen”, Markus Malinranta kertaa.
Tässäkään yrityksessä ei ole sellaista taikasanaa kuin ”tyypillinen asiakas”. Autonpesujöitä riittää laidasta laitaan eikä auton merkistä tai vuosimallista voi päätellä haluaako asiakas valita itsepalvelulla toimivan käsinpesun vai ajaisiko mieluummin lähistöllä olevaan automaattikoneeseen. Selvää on, että uusi pesula varmasti kasvattaa markkinaa. Kun pesu on kätevästi saatavilla mihin vuorokauden aikaan tahansa, niin varsinkin pienempiä pölyn ja lumenpoistopesuja tulee tehtyä useammin. Itsepalvelupesulan merkitys korostuu talviaikaan, sillä autopesuun soveltuvia autotalleja on ani harvalla.
”Kun somea seuraa, niin yksi kohderyhmä erottuu kyllä edukseen. Se on nuoret autoharrastajat, jotka ovat varsin kiitettävästi jakaneet hallissa kuvattuja pesuvideoita. Aika monta auton myyntikuvaakin olen nähnyt, jossa näkyy tutun oloinen halli. Jälkikäteen on hyvä sanoa, että kannatti investoida puhtaan valkoisiin seiniin ja näyttävään kattovalaistukseen”, Markus Malinranta kiittelee.
Markus Malinranta kertoo, että Washman haluaa panostaa monipuoliseen laitteistoon, joka mukautuu niin pikapesuihin kuin todella kuraisen ajoneuvon puhdistamiseen. Kun koko ketju aina maksamisesta kuivaamiseen käy sujuvasti, niin autoa tulee pestyä useammin.
Teollisuuskadun tontti sopii erinomaisesti autopesulalle. Halli on läpiajettava ja tilaa riittää niin turvalliseen jonottamiseen kuin auton kuivaamiseen pesun jälkeen.
Isotkin autot mahtuvat halliin
Yrityksen verkkosivulta löytyy monien kaipaamat strategiset mitat eli korkeus 3,40 m, leveys 2,95 m ja pituus 10 m. Markus Malinranta kertoo isojen ovien olleen oikea valinta, sillä ammattiautoilijat olivat yksi asiakasryhmä, joka otti uuden hallin heti kantapaikakseen. Täyskorkealle MB Sprintterille ei löydy paikkakunnalta kovinkaan monta pesupaikkaa. Halliin mahtuu ajamaan myös matkailuautolla tai vaikkapa venetrailerin kanssa.
Yrityksen lipuissa lukeva Powered by Kärcher lupaa, että molemmista pesuhalleista löytyy laitteisto, jolla asiakas saa vastinetta rahoilleen. Itsepalvelupesuloihin kehitetty Kärcher SB MB -laitteisto on sijoitettu hallien keskellä olevaan huoltotilaan, joten siitä on lyhyet vedot kattopuomien varassa liikkuville pesutyökaluille. Värikoodattuja pesutyökaluja löytyy molemmista halleista neljä. Näiden avulla pesu käy nopeasti eikä säätämiseen mene turhaan aikaa – onhan asiakas maksanut jokaisesta minuutista. Entä osataanko laitteita sitten käyttää?
”Yleensä itsepalvelupesuun tuleva asiakas omaa perustiedot autopesusta, joten seinällä olevilla ohjeilla ja pikavalintakiekon symboleilla pääsee nopeasti alkuun. Mielellään kyllä opastetaan ja autetaan alkuun aina kun ollaan paikalla. Itse olen neuvonut montakin ensikertalaista ja jokainen on kyllä sen jälkeen todennut, että ei tämä niin vaikeaa ollutkaan”, Markus Malinranta selvittää.
Hallin pihalta löytyy myös Kärcherin SB VC -imuripiste, joka tarjoaa autonpesun jälkeen mahdollisuuden myös sisätilojen puhdistamiseen. Paikka avattiin syksyllä 2023, joten talvea vasten ei haluttu tehdä isompia rakennustöitä pihamaalla. Seuraavan kevään koittaessa pihalle tule katos, joka tarjoaa entistä paremmat tilat imuroinnille. Siihen varustetaan myös yksi pesupiste lisää.
Pesuhallin mitat mahdollistavat myös suurempien ajoneuvojen pesemisen. Koko hallin kattava ritilälattia tarjoaa pitävän kitkapinnan eikä jäädy oven edustoilta kovimmillakaan pakkasilla. Leveä halli pitää myös pesijän paremmin suojassa roiskevedeltä.
Uusien pesuratkaisujen kehittäminen pitää myös yrittäjän hereillä. Haastattelupäivänä testissä oli uusi, sinistä vaahtoa muodostava vaahtopesuaine.
Moni autonpesijä haluaa suorittaa samalla reissulla myös sisätilojen imuroinnin. Kahdella yksiköllä varustettu Kärcher SB VC -imuri on nyt hallin päädyssä mutta saa keväällä oman katoksen.
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