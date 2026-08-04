SB MB polettitoiminen itsepalvelupesujärjestelmä voidaan toimittaa koteloituna versiona ulkotiloihin tai esiasennettu jalasversio asennettavaksi tekniseen tilaan, asiakkaan toiveiden mukaan. Järjestelmä on suunniteltu toimimaan jopa neljällä pesupaikalla ja ne valmistetaan yksilöllisesti asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tämä varmistaa sen, että järjestelmä sisältää vain tarvittavat ja sovitut komponentit. SB MB on saatavana kolmena koteloituna versiona (Cab, Cab 1 ja Cab 2) ulkotiloihin, sekä jalasversio asennettavaksi olemassa olevaan tekniseen tilaan. Cab 1 ja Cab 2 versiot sijoitetaan pesupaikkojen väliin koska ne ovat varustettu ohjauspaneeleilla ja pesutyökalujen säilytystiloilla. Sen sijaan Cab -versiossa ei ole ohjauspaneelia, eikä sitä siksi voi sijoittaa pesupaikkojen väliin. Yksittäiset pesupaikat toimivat kauko-ohjauksella.