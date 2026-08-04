Itsepalvelupesuri SB MB 5/10
Teknisesti hienostunut, tehokas, kestävä ja taloudellinen SB -itsepalvelupesujärjestelmä. Järjestelmässä voi olla jopa neljä pesupaikkaa.
SB MB polettitoiminen itsepalvelupesujärjestelmä voidaan toimittaa koteloituna versiona ulkotiloihin tai esiasennettu jalasversio asennettavaksi tekniseen tilaan, asiakkaan toiveiden mukaan. Järjestelmä on suunniteltu toimimaan jopa neljällä pesupaikalla ja ne valmistetaan yksilöllisesti asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tämä varmistaa sen, että järjestelmä sisältää vain tarvittavat ja sovitut komponentit. SB MB on saatavana kolmena koteloituna versiona (Cab, Cab 1 ja Cab 2) ulkotiloihin, sekä jalasversio asennettavaksi olemassa olevaan tekniseen tilaan. Cab 1 ja Cab 2 versiot sijoitetaan pesupaikkojen väliin koska ne ovat varustettu ohjauspaneeleilla ja pesutyökalujen säilytystiloilla. Sen sijaan Cab -versiossa ei ole ohjauspaneelia, eikä sitä siksi voi sijoittaa pesupaikkojen väliin. Yksittäiset pesupaikat toimivat kauko-ohjauksella.
Ominaisuudet ja edut
Luotettava annosteluPneumaattiset annostelupumput takaavat luotettavuuden sekä samalla tyytyväiset asiakkaat jokaisella pesupaikalla ja varsinkin ruuhka-aikoina. Suojelee ympäristöä ja pienentää samalla kustannuksia
KustannustehokasKäyttämällä pesuainetiivistettä varmistetaan pienempi kulutus, mikä samalla tarkoittaa, että laitteitasi voidaan ajaa pienemmillä kustannuksilla ja ympäristökin kiittää.
Helppo huoltaaSuuret etuovet irrotettavalla keskitolpalla mahdollistavat helpon pääsyn koneelle - tämä säästää huoltoaikaa ja järjestelmä on pian taas valmis käytettäväksi.
Varkaussuoja
- Kahden avaimen järjestelmä: yksi avain laitteeseen ja toinen polettilippaaseen
Säästää resursseja
- Käyttämällä kuivavaahtoa pienennetään järjestelmän vedenkulutusta ja säästetään luonnonvaroja.
Helppo vannepesu
- Vannepesu tapahtuu korkeapainesuihkulla. Tämä tekee erilliset pesutyökalut tarpeettomiksi.
Raidaton kiilto
- Integroitu vedenpehmennys- ja osmoosijärjestelmä takaa ajoneuvojen laikuttoman kuivaustuloksen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Kuuman veden lämpötila (°C)
|max. 60
|Työpaine (bar)
|100 - 120
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Vesimäärä (l/h)
|500
|Ohjelmistopäivitysten saatavuus (mihin saakka)
|2031-01-01
Ominaisuuksia
- Itsepalvelu pesuasemat: 2, 4
- Pesuohjelma: 11 kpl
- 2-avainjärjestelmä
- Pneumaattiset annostelupumput