Tapiola Golf - golfkentän kunnossapito

Säännöllinen pesu pitää ruohonleikkurin kunnossa

Jokainen ruohonleikkuri pestään aina käytön jälkeen. Kentältä tullessa enimmät irtoroskat poistetaan paineilmalla, jonka jälkeen terät pestään painepesurilla. Työkaluna on Kärcher HDS 5/11 UX -kuumavesipesuri. Joka päivä pestään vähintään neljä ruohonleikkuria. Maanantai ja perjantai ovat väylien leikkuupäiviä, jolloin pesupaikalla käy kahdeksan konetta. Yhden leikkurin pesemiseen menee päivittäin noin puoli tuntia aikaa. Huoltohallin lattialle ei haluta nurmea ja hiekkaa, joten sisälle ajetaan vain pestyllä koneella.

”Painepesuriin olen ollut tyytyväinen. Pesupistoolilla voi työskennellä tarkasti ilman suurta voimankäyttöä ja paineensäätö käy helposti. Myös johdon kelaus ja muut rutiinit sujuvat vaivatta. Leikkurin terät ovat se kohta, jossa kuluu eniten pesuaikaa ja se vaatii sekä näppäryyttä että huolellisuutta. Pesusuihku pitää suunnata niin, että se ei osu suoraan laakereihin. Samalla pitää pyörittää teriä niin, että kelan koko kierros saadaan pestyä”, Gavin O’Mahoney selostaa.

Tämän jälkeen näemme mallisuorituksen, kuinka kela pyörii sopivaan asentoon, kun pesupistoolin rinnalle otetaan apuvälineeksi luudanvarsi. Vastaavanlaiset pesurutiinin on kehitetty muillekin laitteille ja jokaisessa niissä on omat erikoisuutensa. Esimerkiksi nurmijyrät keräävät herkästi ruohomaton, joka ei lähde pois ilman oikein suunnattua pesusuihkua.

”Tuo peseminen ei ole mikään pikkujuttu, kun puhutaan näiden koneiden säädöistä. Jos leikkuupituudet säädetään millin tarkkuudella, niin koko työ valuu hukkaan, jos koneet eivät ole aina moitteettomassa kunnossa”, Jari Hakkarainen kertoo.