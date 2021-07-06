Suomalaiset autonpesijöinä

Konepesu takaa tasaisen laadun

Entä kuluttaako konepesu auton maalipintaa enemmän kuin käsin peseminen?

"Onneksi nyt on pikkuhiljaa päästy eroon siitä ennakkoluulosta, että pesu kuluttaisi autoa. Pesemättömyys on se, joka auton maali- ja lakkapintaa syö. Varsinkin, jos todella likainen auto pestään kotipihassa ämpäri ja harja -menetelmällä. Käsin pesussa haasteena on laadun vakiointi. Täytyy hallita oikea etenemisjärjestys ja käyttää riittävästi vettä, oikeaa painetta ja tarkoitukseen sopivaa pesuainetta", Jouni Torkki luettelee.



"Koneellisessa menetelmässä pesuprosessi on aina vakioitu ja väitän, että se on autolle kaikista paras. Toki käsinpesulla päästään samaan lopputulokseen, mutta se vaatii osaamista, jotta laatu saadaan vakioitua."

Esimerkkeinä ahkerista autonpesettäjistä mainitaan usein taksiautoilijat. Takseilla ajetaan paljon kilometrejä ja autot saattavat pyörähtää pesuharjan kautta useamman kerran viikossa. Taksit eivät kuitenkaan ole pilalle pestyjä. Maalipinnassa olevat vauriot ovat kuitenkin syntyneet jossakin muualla kuin autopesussa. Tiuhan pesurytmin ansiosta auton pinnassa oleva lika lähtee yleensä irti jo nopeimmilla pesuohjelmilla. Tämän vuoksi taksiautoilijat valitsevat muita asiakkaita useammin harjattoman pesuohjelman.