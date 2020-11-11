Metos Center tutkii, testaa ja kouluttaa
Keravalla sijaitseva Metos Center toimii Metoksen näyttely- ja koulutuskeskuksena. Kuva on syksyllä järjestetystä messutapahtumasta.
Tilojen puhtaus on avainasia
Keravalla sijaitseva Metos Center toimii ammattikeittiölaitteita valmistavan ja markkinoivan Metoksen näyteikkunana. Koulutuskeskus kerää vuosittain tuhansia vieraita Suomesta ja ulkomailta. Laitenäyttelyn, demokeittiöiden ja testilaboratorion lisäksi tiloista löytyy myös Maku-niminen henkilöstöravintola. Se toimii usein testikenttänä uusille ratkaisuille. Varsin usein valikoimaan ehdolla olevia uusia ja tuotekehityksen hedelmiä testataan Maku-ravintolan kenttätesteissä. Se mahdollistaa laitteiden ja välineiden kokeilemisen aidossa keittiöympäristössä ja riittävän suurilla annosmäärillä.
Metos Centerin keittiöpäällikkö Teemu Rönkkö on tottunut siihen, että uunit saattavat vaihtua monta kertaa vuodessa ja padat saada päivän aikana uusia ominaisuuksia.
Noin vuosi sitten tuotepäällikkö kantoi keittiöön uusia Kärcherin puhdistuslaitteita, jotka olivat tulossa Metoksen tuotevalikoimaan. Painepesuri ja höyrypuhdistin löysivät nopeasti oman paikkansa keittiön kalustovalikoimassa.
Pikapuhdistuksia ja kuukausisiivouksia
Maku-ravintola siivousrytmi elää monista keittiöistä tuttua kaavaa. Tilat puhdistetaan päivittäin heti lounastarjoilun loputtua ja kerran suoritetaan kerran kuussa peruspesu. Omaa siivousrytmiään elävät demokeittiöt, joissa kahden eri asiakasryhmän välille saattaa jäädä todella lyhyt valmistumisaika. Kun peruspuhtaustaso on aina kunnossa, saadaan tilat nopeasti valmisteltua seuraavalle käyttäjälle.
Höyrypuhdistimelle löytyi Teemu Rönkön mukaan heti ensimmäisessä kokeilussa kohde, jossa se osoittautui ylivoimaisen nopeaksi:
"Keittiön keskilattialla olevan asennusseinän puhdistamisesta on ollut tiimin kanssa usein puhetta. Laitteiden ja seinän väliin jää tila, jonka puhdistaminen on hankalaa ja vie paljon aikaa. Mutta höyrypuhdistimen varsi yltää sinne vallan mainiosti ja sillä saa myös asennusseinän päältä pölyt pois. Ja tuossa seinässä ei ole mitään pikku pyyhkäisyllä irtoavaa likaa, vaan nimenomaan rasvaa, jonka irrottamisessa höyrypuhdistin on todella tehokas. Ja lika tosiaan lähtee ilman pesuainetta."
Keittiöpäällikkö Teemu Rönkkö havainnollistaa, kuinka asennusseinä puhdistuu höyrypuhdistimen avulla ilman kurkottelua. Laitteiden takana oleva asennusseinä kerää helposti rasvaa, jonka jälkeen teräspintaan tarttuu myös pölyä.
Lattiakaivojen puhdistuksessa hyödynnetään höyryä ja painetta
Höyrypuhdistin on osoittanut nopeutensa monissa muissakin käyttökohteissa. Sillä puhdistetaan esimerkiksi ovia ja ovenkahvoja, jotka ovat ammattikeittiössä todellisia liankerääjiä. Painepesuria käytetään apuna esimerkiksi kaappien alustoja puhdistettaessa. Myös muutamien laitteiden alta lika lähtee painepesurin avulla. Teemu Rönkkö neuvoo säätämään paineet oikein:
"Aina, kun on herkkää tekniikkaa lähellä, niin täytyy malttaa käyttää pientä painetta, jotta vesi ei kimpoa lattiasta laitteiden sisälle."
Lattiakaivojen puhdistuksessa Maku-ravintolassa käytetään sekä höyrypuhdistinta että painepesuria. Kaivot saadaan puhtaiksi, kun pesua tehostetaan tarkoitukseen sopivalla pesuaineella. Ammattikeittiöissä käytetään vesiliitännällä toimivia painepesureita. Höyrypuhdistimen vedentarve on sen sijaan pienempi, joten ne toimivat omalla vesisäiliöllä. Teemu Rönkkö kertoo, että Kärcherin valikoimasta löytyi nopeasti sopivan kokoiset laitteet:
"Minulle on tärkeää, että puhdistusvälineet liikkuvat kevyesti työpisteestä toiseen ja että ne saadaan nopeasti käyttökuntoon. Tälle keittiölle sähköjohdon pituus ja vesipisteen sijainti ovat sopivat. Mutta jos tekisin nyt vähän suuremman keittiön, niin varustaisin sen kyllä useammalla vesipisteellä, joihin painepesuri saataisiin pikaliittimellä kiinni."
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Puhdas keittiö - säännöllistä huolehtimista ja selkeitä ohjeita
Teemu Rönkkö aloitti kokkiopinnot Kajaanissa ja suoritti erikoistumisjakson Kuopiossa. Keittiömestarin todistuksessa hänellä lukee Haaga-Halia. Työuransa pisimmän jakson hän on toiminut Scandicin palveluksessa eri kohteissa. Vaikka työnantaja säilyi samana, tarjosi työpisteen muuttuminen aina erinomaisen paikan uuden oppimiselle.
"Opettavin oli ehdottomasti Grand Marina. Tuolloin keittiöissä oli enemmän tekijöitä ja listat lyhyitä. Toimenkuvan kannalta se tarkoitti sitä, että teimme todella paljon itse. Annoksissa oli paljon työtä vaativia komponentteja ja esimerkiksi liemet ja kastikkeet tehtiin kaikki alusta asti itse. Siinä kyllä oppi," Teemu Rönkkö muistelee.
Ketjumainen toiminta opetti myös tarkan ohjeistuksen merkityksen. Vaikka keittiöt olivat erilaisia, niin uuteen paikkaan tulessa oli aina myös tuttuja asioita. Omavalvontasuunnitelmat ja ohjeistuksen merkitys korostuivat, kun piti ottaa uusi ympäristö haltuun. Entä hygienia-asiat. Oppiiko ne paremmin koulussa vai työelämässä?
"Koulu antaa hyvät eväät perusasioista, mutta eihän ne aina mene yksi yhteen kiireisen työelämän kanssa. On eri asia siivota opetustila perusteellisesti kaksi kertaa päivässä, kun käytössä on 20 oppilasta," Teemu Rönkkö vertailee.
"Hyvät puhdistusvälineet ovat kullanarvoisia silloin, kun tiloja siivotaan työpäivän jälkeen tai tehdään viikkosiivousta. Vähintään yhtä tärkeää on itsekuri, jolla työpisteet saadaan pysymään siisteinä. Jos seinään tulee isompi roiske, niin pyyhitään se saman tien. Ei päästetä niitä työpisteitä räjähtämään, vain viedään kattiloita ja välineitä pesuun sitä mukaan, kun tiskiä tulee. Ja lattian lakaisu sotkujen syntyessä on jo selvästi myös työturvallisuuskysymys."
Höyrypuhdistimesta keittiön suosikkituote
Haastattelun päätyttyä Teemu Rönkkö lähtee valmistelemaan iltapäivän laitedemoa. Näiden käsikirjoitus vaihtelee asiakkaiden tarpeiden mukaan. Joskus vieras haluaa nähdä, miten joku tietty, heidän keittiölleen tärkeä komponentti valmistuu vaikkapa padalla. Joskus taas tehdään laajempi kattaus ja havainnollistetaan mitä kaikkea tietyllä laitteella voi tehdä.
Myös Kärcherin puhdistuslaitteet ovat päässeet Metos Centerissä esille, vaikka varsinaiset puhdistusdemot eivät kuulukaan vakio-ohjelmaan.
"Oma henkilökunta on kovasti ihastellut tuota höyrypuhdistinta. Ja kaikki, jotka ovat nähneet kuinka lika lähtee ilman kemiaa, ovat kysyneet sitä kotiin lainalle."
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