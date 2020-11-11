Metos Center tutkii, testaa ja kouluttaa

Puhdas keittiö - säännöllistä huolehtimista ja selkeitä ohjeita

Teemu Rönkkö aloitti kokkiopinnot Kajaanissa ja suoritti erikoistumisjakson Kuopiossa. Keittiömestarin todistuksessa hänellä lukee Haaga-Halia. Työuransa pisimmän jakson hän on toiminut Scandicin palveluksessa eri kohteissa. Vaikka työnantaja säilyi samana, tarjosi työpisteen muuttuminen aina erinomaisen paikan uuden oppimiselle.

"Opettavin oli ehdottomasti Grand Marina. Tuolloin keittiöissä oli enemmän tekijöitä ja listat lyhyitä. Toimenkuvan kannalta se tarkoitti sitä, että teimme todella paljon itse. Annoksissa oli paljon työtä vaativia komponentteja ja esimerkiksi liemet ja kastikkeet tehtiin kaikki alusta asti itse. Siinä kyllä oppi," Teemu Rönkkö muistelee.

Ketjumainen toiminta opetti myös tarkan ohjeistuksen merkityksen. Vaikka keittiöt olivat erilaisia, niin uuteen paikkaan tulessa oli aina myös tuttuja asioita. Omavalvontasuunnitelmat ja ohjeistuksen merkitys korostuivat, kun piti ottaa uusi ympäristö haltuun. Entä hygienia-asiat. Oppiiko ne paremmin koulussa vai työelämässä?

"Koulu antaa hyvät eväät perusasioista, mutta eihän ne aina mene yksi yhteen kiireisen työelämän kanssa. On eri asia siivota opetustila perusteellisesti kaksi kertaa päivässä, kun käytössä on 20 oppilasta," Teemu Rönkkö vertailee.



"Hyvät puhdistusvälineet ovat kullanarvoisia silloin, kun tiloja siivotaan työpäivän jälkeen tai tehdään viikkosiivousta. Vähintään yhtä tärkeää on itsekuri, jolla työpisteet saadaan pysymään siisteinä. Jos seinään tulee isompi roiske, niin pyyhitään se saman tien. Ei päästetä niitä työpisteitä räjähtämään, vain viedään kattiloita ja välineitä pesuun sitä mukaan, kun tiskiä tulee. Ja lattian lakaisu sotkujen syntyessä on jo selvästi myös työturvallisuuskysymys."