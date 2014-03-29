Hotelli- ja matkailuala

Kaupungin siisteimmät hotellit. Kestävästä hygieniasta on tullut yleinen käytäntö hotelli- ja ravintola-alalla. Sillä edistetään vieraiden ja asiakkaiden terveyttä ja rakennetaan hotellin brändiä. Ammattimainen ylläpito myös pidentää tilojen elinkaarta. Hintatietoiset hotellinpitäjät sijoittavat Kärcherin puhdistusjärjestelmiin, koska ne ovat taloudellisia, helppokäyttöisiä ja äärimmäisen pitkäkestoisia.

Hotel and hospitality industry

Vieraiden vastaanottoa tyylillä

Ensivaikutelma ratkaisee. Tämä on erityisen totta hotelli- ja ravintola-alalla. Hotellin puhtaus on ensimmäinen asia, jonka vieras pistää merkille. Johtavat hotellit ja hotellipalvelujen tarjoajat luottavat puhtausasioissa maailman markkinajohtajaan – Kärcheriin. Kärcherillä on tarjota aina oikea puhdistusjärjestelmä, jolla vieraiden vastaanottotilat pidetään säihkyvän puhtaina, aina yhdistelmäkoneista uskomattoman hiljaisiin imureihin saakka.

Hotel and hospitality industry

Rikkalapion ja -harjan voi jättää kaappiin

Mikrokokoinen ja akkukäyttöinen KM 35/5 -lakaisukone ja EB 30/1 Adv Li-Ion -pikalakaisin ovat erinomaisia valintoja sisäänkäyntien ja vastaanottoalueiden puhdistukseen. Ne noukkivat irtoroskan ja -lian kovilta pinnoilta ja matoilta helposti, nopeasti ja hiljaisesti ja ovat aina valmiina, kun niitä tarvitaan. Ne saadaan myös yhtä nopeasti piiloon käytön jälkeen.

Hotel and hospitality industry

Kustannustehokasta ja teknisesti nerokasta

Yhdistelmäkoneilla saat lattioista hygieenisen puhtaita ja kirkkaasti kiiltäviä. Telaharjateknologia tuottaa korkean harjapaineen, joka on erityisen hyödyllistä karkeita lattioita tai laattalattioita puhdistettaessa. Käytössä testattua ja hyväksi havaittua laikkateknologiaa käyttävät koneet taas sopivat erinomaisesti sileille pinnoille.

Hotel and hospitality industry

Energian säästäminen ei ole koskaan ollut näin hauskaa!

Optimoidun virtausjärjestelmänsä ansiosta T 12/1 eco!efficiency -imuri tarjoaa samaa loistavaa puhdistustehoa kuin T 12/1 -perusmalli, mutta se käyttää jopa 40 % vähemmän sähköä. eco!efficiency on myös 5 dB(A) hiljaisempi.

Hotel and hospitality industry

Vääntö voittaa himmeät kohdat

Kärcherin kiillotuskoneet, kuten BDP 43/450 C Adv, luovat suuren vääntövastuksen, joka tuottaa erittäin kiiltävän lopputuloksen. Koneen pölynimuri tekee työskentelystä mukavaa ja ehkäisee pölypilvien muodostumisen. Tämä teknologia on myös erittäin kestävää ja helppoa huoltaa.

Hotel and hospitality industry

Suihkuta ja imuroi – matto on puhdas

Näin puhdistuvat erittäin likaisetkin kokolattiamatot nopeasti: Kärcherin painehuuhtelukoneet irrottavat ja poistavat lian yhdellä kertaa. Puzzi-sarjan koneiden painehuuhtelutoiminto on omiaan kovalla käytöllä oleville alueille, jotka pitää saada nopeasti kuivaksi ja ihmisten käyttöön.

Vain paras on kyllin hyvää

Vieraat tulevat aina ensin, ja he haluavat hotellin, joka on rauhallinen ja puhdas – kaikilta osin, kaiken aikaa. Tästä syystä sisätilojen puhdistusratkaisuilla tulee olla tiettyjä erikoisominaisuuksia: niiden pitää olla hiljaisia, helposti liikuteltavia, ergonomisia ja niitä täytyy pystyä käyttämään myös ahtaissa paikoissa. Nämä ominaisuudet paitsi miellyttävät hotellivieraita, ne myös tekevät koneista mukavampia käyttää.

Hotel and hospitality industry

Matot tiptop-kuntoon

Pystymallisessa CV 38/2 -mattoimurissa yhdistyvät imurin ja sähkökäyttöisen harjan teho. Harja kohottaa maton nukkaa, jolloin imuri pystyy imemään maton likaa perinpohjaisesti. Merkkivalo kertoo käyttäjälle, milloin telaharjatila tulisi kytkeä päälle parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Hotel and hospitality industry

Vähemmän on enemmän ja kaikki on niin kuin pitääkin

T 21/1 eco!efficiency -imurissa lika ei mene pölypussiin vaan suoraan jykevään säiliöön, jossa on erittäin tehokas ja monipuolinen suodatinjärjestelmä. Puhtaus on tärkeää, mutta niin on myös hygienia. Antistaattinen ominaisuus takaa täyden imutehon ja tekee imuroinnista vaivatonta.

Hotel and hospitality industry

Imuputki erityisen pitkällä letkulla

Imuroiva harjauskone CV 60/2 on todellinen jokapaikanhöylä, joka mukautuu automaattisesti mihin tahansa lattiatyyppiin. Kovista lattioista kokolattiamattoihin ja takaisin – eikä lisävarusteita tarvitse edes vaihtaa. CV 60/2 on äärimmäisen ketterä ja helppokäyttöinen. Siinä on vastakkaisiin suuntiin pyörivät telaharjat, sivuharjat, imuputki ja valinnaisena myös HEPA-suodatin. Mukana tuleva vaikeasti saavutettavien paikkojen puhdistussetti sekä laturi ja muut varusteet ovat kätevästi aina käden ulottuvilla.

Hotel and hospitality industry

Klassinen ratkaisu reunoihin ja nurkkiin

Tämä teleskooppinen imuputki pääsee sinnekin, minne harja ei yllä. Venyvä imuletku mahdollistaa helpon imuroinnin myös korkealta.

Hotel and hospitality industry

Puhdista suuretkin alueet harppauksin

Automaattiset BRC-sarjan matonpuhdistuslaitteet yhdistävät painehuuhtelua ja telaharjojen mekaanista puhdistustapaa. Ne ovat omiaan märkään välisiivoukseen ja suurten alueiden peruspuhdistukseen.

Hotel and hospitality industry

Verhoilun mestarit

Puzzi-painehuuhtelukoneet loistavat verhoilujen ja päällisten puhdistuksessa ja tarjoavat lyömättömiä puhdistustuloksia ja erittäin lyhyitä kuivumisaikoja.

Hotel and hospitality industry

Poista kalkkisaostumat ja muu lika ilman kemikaaleja

SG 4/4 -höyrypuhdistin puhdistaa pinttyneet kalkkisaostumat ja muun kylpyhuonelian täysin ilman puhdistusaineita. Sarjassamme fiksuja innovaatioita: kahden säiliön järjestelmä, jolloin veden kuumenemista ei tarvitse jäädä odottelemaan. VapoHydro-toiminto antaa käyttäjälle vapaat kädet säätää suihkun tiheyttä aina pelkästä höyrystä pelkkään kuumavesisuihkuun asti.

Hotel and hospitality industry

Voitto vaikeistakin imurointihaasteista

Ergonomisen ja mukavan kantojärjestelmänsä ansiosta käyttäjä voi kantaa BV 5/1 -imuria kuin reppua – erinomainen ratkaisu portaikkojen tai ahtaiden penkkirivistöjen puhdistukseen. Saatavana myös akkukäyttöisenä, jolloin järjestelmästä saadaan vielä enemmän irti.

Pelkkää rentoutumista

Puhtaus ja hygienia ovat erittäin tärkeitä uima-altailla ja saunoissa. Niistä ei voida tinkiä. Kärcherin puhdistusjärjestelmät ovat omiaan näiden tilojen puhdistamiseen: niillä irrotat niin karkean kuin hienokin lian, liuotat kalkkisaostumat ja desinfioit samalla. Kärcher-käsittelyn jälkeen tilat näyttävät puhtailta ja hygieenisiltä.

Hotel and hospitality industry

Nopeasti puhdasta

Kompaktin kokoinen BR 30/4 C -yhdistelmäkone on ykkösvalinta hygieenisesti herkkiin tiloihin, joissa ihmiset kulkevat paljain jaloin. Koneella voi suihkuttaa, harjata ja imuroida joko yhdellä kertaa tai erikseen. Salamannopeaa ja tahratonta puhtautta!

Hotel and hospitality industry

Jokaisen lattiatyypin taitaja

BR 40/10 C -yhdistelmäkoneessa on monta eri ominaisuutta: se harjaa kuin lattianhoitokone, imuroi kuin märkäimuri ja kiillottaa kuin kiillotuskone. Koneen kaksi imujalkaa on asemoitu siten, että koneella pystyy imuroimaan myös äärimmäisen lähellä reunoja. Kone myös imuroi vettä molemmista suunnista, sekä edestä että takaa.

Hotel and hospitality industry

Ympäristöystävällistä hygieniaa

SG 4/4 -höyrypuhdistin takaa moitteettoman hygieeniset saunatilat ilman puhdistusaineita, joka hyödyttää paitsi saunojia, myös ympäristöä.

Hotel and hospitality industry

Joka paikkaan ehtivä jokapaikanhöylä

AP 100/50 M on yksinkertainen ja monipuolinen all-in-one-ratkaisu, joka sopii kaikille pinnoille. Puhdistusainetta voidaan sekä ruiskuttaa pintaan, että imeä pois.

Hotel and hospitality industry

Paras janonsammuttaja

Hikoilun jälkeen tarvitaan nesteytystä, ja tähän puhdas vesi on parasta. Sitä olisi myös hyvä olla saatavilla heti urheilusuorituksen tai saunomisen jälkeen. Kärcherin WPD 100 -juomavesiautomaatilla janon voi sammuttaa kuumalla tai kylmällä ja hapotetulla tai hapottomalla vedellä, joka on varmasti puhdasta.

Hotel and hospitality industry

Lyömätöntä puhdistustehoa

FR 30 ME:n kaltaisilla tasopuhdistimilla pesualuetta voidaan kasvattaa jopa kymmenkertaiseksi – korvaamatonta tehokkuutta suurten rentoutumis- ja kuntoilutilojen hygieeniseen puhdistukseen.

Hotel and hospitality industry

Ei vara venettä kaada

Imutehoisella NT 70/2 -märkä- ja kuivaimurilla poistat roiskuneen veden nopeasti lattialta, ettei kukaan vaan liukastu. Samalla poistuu tehokkaasti karkeakin lika.

Hotel and hospitality industry

Bakteerivapaa alue

Kärcherin Inno-Foam on painepesurin kanssa käytettävä puhdistava ja desinfioiva vaahtojärjestelmä. Desinfioiva vaahto pysyy pinnoissa erityisen pitkään, joka tehostaa sen vaikutusta. Järjestelmän kaksoissuihkuputki on äärimmäisen helppo käyttää, ja käyttäjä voi vaihdella vaahto- ja vesisuihkuputken välillä pelkällä ranneliikkeellä.

Talon sääntöjen mukaista puhdistusta

Keittiö on ravintolan maineen kannalta elintärkeä paikka. Hygieniassa ei saa olla mitään nokan koputtamista, jo ihan lainsäädännöllisistä syistä. Kärcher System tarjoaa kaikki tarpeelliset puhdistuskoneet, -varusteet ja -aineet, joilla pidät keittiön ruostumattomat teräspinnat, uunit ja lattiat puhtaina – bon appétit.

Hotel and hospitality industry

Johdotonta toimintaa ajoittaiseen siivoukseen

Akkukäyttöinen BR 30/4 C Bp hoitaa pienet läikkymiset tuossa tuokiossa, ilman turhia virtajohtoja. Näin ei synny myöskään kompastumisen vaaraa, eikä kone jää johdostaan mööpeleihin kiinni. Johdottomuudestaan huolimatta tässä yhdistelmäkoneessa riittää virtaa myös perinpohjaiseen puhdistukseen.

Hotel and hospitality industry

Itse konekin on hygieeninen

HD 7/10 CX F -painepesuri on suunniteltu vartavasten kaupallisiin keittiöihin. Siinä on elintarvikeluokan korkeapaineletku ja kulutusta kestävät harmaat pyörät, joista ei jää lattiaan jälkiä. Yhdessä FR 30 ME -tasopuhdistimen kanssa se on korvaamaton apu huippuluokan ravintoloissa.

Hotel and hospitality industry

Vaikeisiin hommiin

NT 65/2 Ap on ammattikäyttöön suunniteltu erittäin suorituskykyinen kaksimoottorinen märkä- ja kuivaimuri. Imurin laakasuodatin puhdistuu puoliautomaattisesti ilmavirran avulla, jolloin imuteho pysyy koko ajan korkeana.

Hotel and hospitality industry

Luokkansa matalin profiili

BRS 40/1000 C on monipuolinen kone kaikkien kovien pintojen puhdistukseen. Äärimmäisen matalan rakenteensa ansiosta se yltää myös kaappien alle, mikä on keittiön hygienian kannalta hyvin merkittävä asia.

Hotel and hospitality industry

Luodaan painetta

Pinttynyt tai palanut lika ei lähde muuten kuin keskitetyllä kuumavesi- tai höyrysuihkulla. Kärcherin höyrypuhdistimiin on saatavissa monenlaisia varusteita, kuten kohdesuuttimia, messinkiharjoja ja puhdistusliinoja, joiden avulla homma hoituu helposti.

Sisäänkäynti on käyntikorttisi

Hyvän aterian tai rentouttavan viikonlopun jännittynyt odotus on korkeimmillaan sisäänkäynnin kohdalla. Tätä odotusta on hyvä lietsoa hyvin hoidetuilla ulkotiloilla, ja tästä edusta tulisi ottaa kaikki irti: parkkipaikkojen ja -hallien, tien vierustojen, kävelyteiden ja uima-altaiden tulisi olla aina tiptop-kunnossa. Kärcher Systemin toisiaan tukevien siivouskoneiden, varusteiden ja pesuaineiden avulla tämä kaikki on mahdollista.

Hotel and hospitality industry

Helpottavaa kehitystä

Kärcher RM 90/60 R on kompakti päältäajettava imulakaisukone, jossa yhdistyvät erinomainen ajomukavuus, laajojen alueiden tehokas puhdistus ja automaattinen suodattimen puhdistus. Tämän nykyajan vaatimuksiin vastaavan koneen käyttömukavuutta lisääviä ominaisuuksia ovat mm. säädettävä istuin ja ratti, sekä ylisuuret pyörät, jotka helpottavat käyttöä.

Hotel and hospitality industry

Voiko puhtaanapito olla tämän helpomaa?

Kompakti ja erittäin ketterä KM 75/40 W puhdistaa pienet ja keskisuuret alueet perinpohjaisesti ja vaivatta. Tätä itsevetävää imulakaisukonetta ei tarvitse työntää voimalla, ja sen tehokas imuri huolehtii puhtaudesta ilman pölypilviä. Saatavana sekä tehokkaalla polttomoottorilla että kuiskauksen hiljaisella akulla sisäkäyttöä varten. Sisäkäyttöön on saatavana lisäksi antistaattinen matonlakaisusetti.

Hotel and hospitality industry

Korkeaa painetta pintoihin

FR 30 -tasopuhdistin muuntaa nerokkaasti Kärcherin korkeapainepesurien hurjan pesutehon laaja-alaiseksi puhdistusvoimaksi. Muovikuorinen malli on erittäin helppo käyttää sekä sisällä että ulkona.

Hotel and hospitality industry

Oikealla kaistalla

Monikerroksiset parkkihallit asettavat usein kovia vaatimuksia yhdistelmäkoneille: laaja puhdistettava pinta-ala, karkeaa ja hankalaa likaa ja jyrkkiä ramppeja. Kärcher B250 R on juuri oikea kone tähän tarkoitukseen: sen jykevä teräsrunko on suunniteltu raskaaseen käyttöön jopa 15% kaltevilla pinnoilla. Suuri vesisäiliö ja tehokas akku takaavat, että koneella voi työskennellä yhtäjaksoisesti pitkiäkin aikoja.

Hotel and hospitality industry

Ammattimainen lakaiseminen voi todella olla näin simppeliä

Innovatiivinen KM 35/5 C -pikalakaisin on nopea, tehokas ja vaivaton vaihtoehto tavalliselle lakaisemiselle. Fiksusti sijoitettu telaharja tekee erittäin hyvää jälkeä aina reunoja myöden. Tehokkaan litiumioniakun ansiosta ärsyttävää johtoa ei tarvita. Jalalla käytettävä virtakytkin on myös erityisen kätevä ratkaisu.

Tietomateriaalia