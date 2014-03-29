Hotelli- ja matkailuala

Rikkalapion ja -harjan voi jättää kaappiin

Mikrokokoinen ja akkukäyttöinen KM 35/5 -lakaisukone ja EB 30/1 Adv Li-Ion -pikalakaisin ovat erinomaisia valintoja sisäänkäyntien ja vastaanottoalueiden puhdistukseen. Ne noukkivat irtoroskan ja -lian kovilta pinnoilta ja matoilta helposti, nopeasti ja hiljaisesti ja ovat aina valmiina, kun niitä tarvitaan. Ne saadaan myös yhtä nopeasti piiloon käytön jälkeen.