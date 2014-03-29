Hotelli- ja matkailuala
Kaupungin siisteimmät hotellit. Kestävästä hygieniasta on tullut yleinen käytäntö hotelli- ja ravintola-alalla. Sillä edistetään vieraiden ja asiakkaiden terveyttä ja rakennetaan hotellin brändiä. Ammattimainen ylläpito myös pidentää tilojen elinkaarta. Hintatietoiset hotellinpitäjät sijoittavat Kärcherin puhdistusjärjestelmiin, koska ne ovat taloudellisia, helppokäyttöisiä ja äärimmäisen pitkäkestoisia.
Vieraiden vastaanottoa tyylillä
Ensivaikutelma ratkaisee. Tämä on erityisen totta hotelli- ja ravintola-alalla. Hotellin puhtaus on ensimmäinen asia, jonka vieras pistää merkille. Johtavat hotellit ja hotellipalvelujen tarjoajat luottavat puhtausasioissa maailman markkinajohtajaan – Kärcheriin. Kärcherillä on tarjota aina oikea puhdistusjärjestelmä, jolla vieraiden vastaanottotilat pidetään säihkyvän puhtaina, aina yhdistelmäkoneista uskomattoman hiljaisiin imureihin saakka.
Rikkalapion ja -harjan voi jättää kaappiin
Mikrokokoinen ja akkukäyttöinen KM 35/5 -lakaisukone ja EB 30/1 Adv Li-Ion -pikalakaisin ovat erinomaisia valintoja sisäänkäyntien ja vastaanottoalueiden puhdistukseen. Ne noukkivat irtoroskan ja -lian kovilta pinnoilta ja matoilta helposti, nopeasti ja hiljaisesti ja ovat aina valmiina, kun niitä tarvitaan. Ne saadaan myös yhtä nopeasti piiloon käytön jälkeen.
Kustannustehokasta ja teknisesti nerokasta
Yhdistelmäkoneilla saat lattioista hygieenisen puhtaita ja kirkkaasti kiiltäviä. Telaharjateknologia tuottaa korkean harjapaineen, joka on erityisen hyödyllistä karkeita lattioita tai laattalattioita puhdistettaessa. Käytössä testattua ja hyväksi havaittua laikkateknologiaa käyttävät koneet taas sopivat erinomaisesti sileille pinnoille.
Energian säästäminen ei ole koskaan ollut näin hauskaa!
Optimoidun virtausjärjestelmänsä ansiosta T 12/1 eco!efficiency -imuri tarjoaa samaa loistavaa puhdistustehoa kuin T 12/1 -perusmalli, mutta se käyttää jopa 40 % vähemmän sähköä. eco!efficiency on myös 5 dB(A) hiljaisempi.
Vääntö voittaa himmeät kohdat
Kärcherin kiillotuskoneet, kuten BDP 43/450 C Adv, luovat suuren vääntövastuksen, joka tuottaa erittäin kiiltävän lopputuloksen. Koneen pölynimuri tekee työskentelystä mukavaa ja ehkäisee pölypilvien muodostumisen. Tämä teknologia on myös erittäin kestävää ja helppoa huoltaa.
Suihkuta ja imuroi – matto on puhdas
Näin puhdistuvat erittäin likaisetkin kokolattiamatot nopeasti: Kärcherin painehuuhtelukoneet irrottavat ja poistavat lian yhdellä kertaa. Puzzi-sarjan koneiden painehuuhtelutoiminto on omiaan kovalla käytöllä oleville alueille, jotka pitää saada nopeasti kuivaksi ja ihmisten käyttöön.
Vain paras on kyllin hyvää
Vieraat tulevat aina ensin, ja he haluavat hotellin, joka on rauhallinen ja puhdas – kaikilta osin, kaiken aikaa. Tästä syystä sisätilojen puhdistusratkaisuilla tulee olla tiettyjä erikoisominaisuuksia: niiden pitää olla hiljaisia, helposti liikuteltavia, ergonomisia ja niitä täytyy pystyä käyttämään myös ahtaissa paikoissa. Nämä ominaisuudet paitsi miellyttävät hotellivieraita, ne myös tekevät koneista mukavampia käyttää.
Matot tiptop-kuntoon
Pystymallisessa CV 38/2 -mattoimurissa yhdistyvät imurin ja sähkökäyttöisen harjan teho. Harja kohottaa maton nukkaa, jolloin imuri pystyy imemään maton likaa perinpohjaisesti. Merkkivalo kertoo käyttäjälle, milloin telaharjatila tulisi kytkeä päälle parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
Vähemmän on enemmän ja kaikki on niin kuin pitääkin
T 21/1 eco!efficiency -imurissa lika ei mene pölypussiin vaan suoraan jykevään säiliöön, jossa on erittäin tehokas ja monipuolinen suodatinjärjestelmä. Puhtaus on tärkeää, mutta niin on myös hygienia. Antistaattinen ominaisuus takaa täyden imutehon ja tekee imuroinnista vaivatonta.
Imuputki erityisen pitkällä letkulla
Imuroiva harjauskone CV 60/2 on todellinen jokapaikanhöylä, joka mukautuu automaattisesti mihin tahansa lattiatyyppiin. Kovista lattioista kokolattiamattoihin ja takaisin – eikä lisävarusteita tarvitse edes vaihtaa. CV 60/2 on äärimmäisen ketterä ja helppokäyttöinen. Siinä on vastakkaisiin suuntiin pyörivät telaharjat, sivuharjat, imuputki ja valinnaisena myös HEPA-suodatin. Mukana tuleva vaikeasti saavutettavien paikkojen puhdistussetti sekä laturi ja muut varusteet ovat kätevästi aina käden ulottuvilla.
Klassinen ratkaisu reunoihin ja nurkkiin
Tämä teleskooppinen imuputki pääsee sinnekin, minne harja ei yllä. Venyvä imuletku mahdollistaa helpon imuroinnin myös korkealta.
Puhdista suuretkin alueet harppauksin
Automaattiset BRC-sarjan matonpuhdistuslaitteet yhdistävät painehuuhtelua ja telaharjojen mekaanista puhdistustapaa. Ne ovat omiaan märkään välisiivoukseen ja suurten alueiden peruspuhdistukseen.
Verhoilun mestarit
Puzzi-painehuuhtelukoneet loistavat verhoilujen ja päällisten puhdistuksessa ja tarjoavat lyömättömiä puhdistustuloksia ja erittäin lyhyitä kuivumisaikoja.
Poista kalkkisaostumat ja muu lika ilman kemikaaleja
SG 4/4 -höyrypuhdistin puhdistaa pinttyneet kalkkisaostumat ja muun kylpyhuonelian täysin ilman puhdistusaineita. Sarjassamme fiksuja innovaatioita: kahden säiliön järjestelmä, jolloin veden kuumenemista ei tarvitse jäädä odottelemaan. VapoHydro-toiminto antaa käyttäjälle vapaat kädet säätää suihkun tiheyttä aina pelkästä höyrystä pelkkään kuumavesisuihkuun asti.
Voitto vaikeistakin imurointihaasteista
Ergonomisen ja mukavan kantojärjestelmänsä ansiosta käyttäjä voi kantaa BV 5/1 -imuria kuin reppua – erinomainen ratkaisu portaikkojen tai ahtaiden penkkirivistöjen puhdistukseen. Saatavana myös akkukäyttöisenä, jolloin järjestelmästä saadaan vielä enemmän irti.
Pelkkää rentoutumista
Puhtaus ja hygienia ovat erittäin tärkeitä uima-altailla ja saunoissa. Niistä ei voida tinkiä. Kärcherin puhdistusjärjestelmät ovat omiaan näiden tilojen puhdistamiseen: niillä irrotat niin karkean kuin hienokin lian, liuotat kalkkisaostumat ja desinfioit samalla. Kärcher-käsittelyn jälkeen tilat näyttävät puhtailta ja hygieenisiltä.
Nopeasti puhdasta
Kompaktin kokoinen BR 30/4 C -yhdistelmäkone on ykkösvalinta hygieenisesti herkkiin tiloihin, joissa ihmiset kulkevat paljain jaloin. Koneella voi suihkuttaa, harjata ja imuroida joko yhdellä kertaa tai erikseen. Salamannopeaa ja tahratonta puhtautta!
Jokaisen lattiatyypin taitaja
BR 40/10 C -yhdistelmäkoneessa on monta eri ominaisuutta: se harjaa kuin lattianhoitokone, imuroi kuin märkäimuri ja kiillottaa kuin kiillotuskone. Koneen kaksi imujalkaa on asemoitu siten, että koneella pystyy imuroimaan myös äärimmäisen lähellä reunoja. Kone myös imuroi vettä molemmista suunnista, sekä edestä että takaa.
Ympäristöystävällistä hygieniaa
SG 4/4 -höyrypuhdistin takaa moitteettoman hygieeniset saunatilat ilman puhdistusaineita, joka hyödyttää paitsi saunojia, myös ympäristöä.
Joka paikkaan ehtivä jokapaikanhöylä
AP 100/50 M on yksinkertainen ja monipuolinen all-in-one-ratkaisu, joka sopii kaikille pinnoille. Puhdistusainetta voidaan sekä ruiskuttaa pintaan, että imeä pois.
Paras janonsammuttaja
Hikoilun jälkeen tarvitaan nesteytystä, ja tähän puhdas vesi on parasta. Sitä olisi myös hyvä olla saatavilla heti urheilusuorituksen tai saunomisen jälkeen. Kärcherin WPD 100 -juomavesiautomaatilla janon voi sammuttaa kuumalla tai kylmällä ja hapotetulla tai hapottomalla vedellä, joka on varmasti puhdasta.
Lyömätöntä puhdistustehoa
FR 30 ME:n kaltaisilla tasopuhdistimilla pesualuetta voidaan kasvattaa jopa kymmenkertaiseksi – korvaamatonta tehokkuutta suurten rentoutumis- ja kuntoilutilojen hygieeniseen puhdistukseen.
Ei vara venettä kaada
Imutehoisella NT 70/2 -märkä- ja kuivaimurilla poistat roiskuneen veden nopeasti lattialta, ettei kukaan vaan liukastu. Samalla poistuu tehokkaasti karkeakin lika.
Bakteerivapaa alue
Kärcherin Inno-Foam on painepesurin kanssa käytettävä puhdistava ja desinfioiva vaahtojärjestelmä. Desinfioiva vaahto pysyy pinnoissa erityisen pitkään, joka tehostaa sen vaikutusta. Järjestelmän kaksoissuihkuputki on äärimmäisen helppo käyttää, ja käyttäjä voi vaihdella vaahto- ja vesisuihkuputken välillä pelkällä ranneliikkeellä.
Talon sääntöjen mukaista puhdistusta
Keittiö on ravintolan maineen kannalta elintärkeä paikka. Hygieniassa ei saa olla mitään nokan koputtamista, jo ihan lainsäädännöllisistä syistä. Kärcher System tarjoaa kaikki tarpeelliset puhdistuskoneet, -varusteet ja -aineet, joilla pidät keittiön ruostumattomat teräspinnat, uunit ja lattiat puhtaina – bon appétit.
Johdotonta toimintaa ajoittaiseen siivoukseen
Akkukäyttöinen BR 30/4 C Bp hoitaa pienet läikkymiset tuossa tuokiossa, ilman turhia virtajohtoja. Näin ei synny myöskään kompastumisen vaaraa, eikä kone jää johdostaan mööpeleihin kiinni. Johdottomuudestaan huolimatta tässä yhdistelmäkoneessa riittää virtaa myös perinpohjaiseen puhdistukseen.
Itse konekin on hygieeninen
HD 7/10 CX F -painepesuri on suunniteltu vartavasten kaupallisiin keittiöihin. Siinä on elintarvikeluokan korkeapaineletku ja kulutusta kestävät harmaat pyörät, joista ei jää lattiaan jälkiä. Yhdessä FR 30 ME -tasopuhdistimen kanssa se on korvaamaton apu huippuluokan ravintoloissa.
Vaikeisiin hommiin
NT 65/2 Ap on ammattikäyttöön suunniteltu erittäin suorituskykyinen kaksimoottorinen märkä- ja kuivaimuri. Imurin laakasuodatin puhdistuu puoliautomaattisesti ilmavirran avulla, jolloin imuteho pysyy koko ajan korkeana.
Luokkansa matalin profiili
BRS 40/1000 C on monipuolinen kone kaikkien kovien pintojen puhdistukseen. Äärimmäisen matalan rakenteensa ansiosta se yltää myös kaappien alle, mikä on keittiön hygienian kannalta hyvin merkittävä asia.
Luodaan painetta
Pinttynyt tai palanut lika ei lähde muuten kuin keskitetyllä kuumavesi- tai höyrysuihkulla. Kärcherin höyrypuhdistimiin on saatavissa monenlaisia varusteita, kuten kohdesuuttimia, messinkiharjoja ja puhdistusliinoja, joiden avulla homma hoituu helposti.
Sisäänkäynti on käyntikorttisi
Hyvän aterian tai rentouttavan viikonlopun jännittynyt odotus on korkeimmillaan sisäänkäynnin kohdalla. Tätä odotusta on hyvä lietsoa hyvin hoidetuilla ulkotiloilla, ja tästä edusta tulisi ottaa kaikki irti: parkkipaikkojen ja -hallien, tien vierustojen, kävelyteiden ja uima-altaiden tulisi olla aina tiptop-kunnossa. Kärcher Systemin toisiaan tukevien siivouskoneiden, varusteiden ja pesuaineiden avulla tämä kaikki on mahdollista.
Helpottavaa kehitystä
Kärcher RM 90/60 R on kompakti päältäajettava imulakaisukone, jossa yhdistyvät erinomainen ajomukavuus, laajojen alueiden tehokas puhdistus ja automaattinen suodattimen puhdistus. Tämän nykyajan vaatimuksiin vastaavan koneen käyttömukavuutta lisääviä ominaisuuksia ovat mm. säädettävä istuin ja ratti, sekä ylisuuret pyörät, jotka helpottavat käyttöä.
Voiko puhtaanapito olla tämän helpomaa?
Kompakti ja erittäin ketterä KM 75/40 W puhdistaa pienet ja keskisuuret alueet perinpohjaisesti ja vaivatta. Tätä itsevetävää imulakaisukonetta ei tarvitse työntää voimalla, ja sen tehokas imuri huolehtii puhtaudesta ilman pölypilviä. Saatavana sekä tehokkaalla polttomoottorilla että kuiskauksen hiljaisella akulla sisäkäyttöä varten. Sisäkäyttöön on saatavana lisäksi antistaattinen matonlakaisusetti.
Korkeaa painetta pintoihin
FR 30 -tasopuhdistin muuntaa nerokkaasti Kärcherin korkeapainepesurien hurjan pesutehon laaja-alaiseksi puhdistusvoimaksi. Muovikuorinen malli on erittäin helppo käyttää sekä sisällä että ulkona.
Oikealla kaistalla
Monikerroksiset parkkihallit asettavat usein kovia vaatimuksia yhdistelmäkoneille: laaja puhdistettava pinta-ala, karkeaa ja hankalaa likaa ja jyrkkiä ramppeja. Kärcher B250 R on juuri oikea kone tähän tarkoitukseen: sen jykevä teräsrunko on suunniteltu raskaaseen käyttöön jopa 15% kaltevilla pinnoilla. Suuri vesisäiliö ja tehokas akku takaavat, että koneella voi työskennellä yhtäjaksoisesti pitkiäkin aikoja.
Ammattimainen lakaiseminen voi todella olla näin simppeliä
Innovatiivinen KM 35/5 C -pikalakaisin on nopea, tehokas ja vaivaton vaihtoehto tavalliselle lakaisemiselle. Fiksusti sijoitettu telaharja tekee erittäin hyvää jälkeä aina reunoja myöden. Tehokkaan litiumioniakun ansiosta ärsyttävää johtoa ei tarvita. Jalalla käytettävä virtakytkin on myös erityisen kätevä ratkaisu.