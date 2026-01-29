SG 4/4 on tehokas, vaativaan ammattikäyttöön mitoitettu höyrypuhdistin. Se soveltuu erityisesti kovien pintojen hygieeniseen puhdistamiseen. Höyry irrottaa pinttyneen, rasvaisen ja öljyisen lian tehokkaasti ilman kemikaaleja, ja saavuttaa hankalat katveet, saumat ja nurkat. Kahden vesisäiliön ansiosta veden lisääminen onnistuu työskentelyn lomassa, ilman ylimääräistä odottelua. Höyrymäärä ja höyryn kosteus ovat säädettävissä käyttötarpeen mukaan. Laite on nopea ottaa käyttöön ja kompaktin kokoisena se siirtyy joustavasti puhdistuskohteesta toiseen. Erilaisten suulakkeiden ja harjojen avulla laite mukautuu erinomaisesti myös vaativien ja ahtaiden erikoiskohteiden puhdistamiseen. Laitteessa on höyryn lisäksi myös VapoHydro-toiminto, joka irrottaa ja siirtää tehokkaasti likaa höyryn ja kuuman veden avulla.