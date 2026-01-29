Höyrypesuri SG 4/4
Tehokas, ammattikäyttöön mitoitettu höyrypuhdistin. Näppärä koko tekee kuljetuksesta helppoa. Jatkuvatäyttöinen säiliö mahdollistaa veden lisäämisen myös työskentelyn aikana.
SG 4/4 on tehokas, vaativaan ammattikäyttöön mitoitettu höyrypuhdistin. Se soveltuu erityisesti kovien pintojen hygieeniseen puhdistamiseen. Höyry irrottaa pinttyneen, rasvaisen ja öljyisen lian tehokkaasti ilman kemikaaleja, ja saavuttaa hankalat katveet, saumat ja nurkat. Kahden vesisäiliön ansiosta veden lisääminen onnistuu työskentelyn lomassa, ilman ylimääräistä odottelua. Höyrymäärä ja höyryn kosteus ovat säädettävissä käyttötarpeen mukaan. Laite on nopea ottaa käyttöön ja kompaktin kokoisena se siirtyy joustavasti puhdistuskohteesta toiseen. Erilaisten suulakkeiden ja harjojen avulla laite mukautuu erinomaisesti myös vaativien ja ahtaiden erikoiskohteiden puhdistamiseen. Laitteessa on höyryn lisäksi myös VapoHydro-toiminto, joka irrottaa ja siirtää tehokkaasti likaa höyryn ja kuuman veden avulla.
Ominaisuudet ja edut
Tehokas, sertifioitu desinfiointitulosTestattu auktorisoidussa laboratorioissa EN 16615 -standardin mukaisesti. Tehokas menetelmä pinnoilla olevien virusten poistamiseen. Testattua suorituskykyä: soveltuu yleisimpien mikrobien ja virusten torjuntaan.
Pintojen desinfiointi ilman kemikaalejaEkotehokas puhdistusmenetelmä kuuman höyryn avulla. Turvallinen ja testattu rakenne. Herkille pinnoille sopiva puhdistus ilman kemikaaleja
KaksoissäiliöjärjestelmäJatkuvatäyttöinen vesisäiliö. Jatkuva höyryntuotanto takaa lyhyen esilämmitysajan. 4 litran säiliötilavuus mahdollistaa pitkät käyttöjaksot.
VapoHydro -toiminto
- Höyrymäärää voidaan säätää nopeasti käyttötarpeen mukaan.
- Höyrypaineen lisäksi myös höyryn vesimäärä on säädettävissä.
- Kuuma höyry liuottaa pinttyneen lian tehokkaasti.
Säilytyspaikat varusteille
- Valmiit säilytyspaikat varusteille ja tarvikkeille.
- Pikkuosat pysyvät tallessa ja helposti käsillä.
- Höyryputkille on säilytyspaikat koneen takaosassa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Höyrykattilan kapasiteetti (l)
|2,4
|Säiliötilavuus (l)
|2
|Höyrypaine (bar)
|max. 4
|Lämmitysteho (W)
|2300
|Lämmitysaika (min)
|9
|Lämmityskattilan lämpö (°C)
|max. 145
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|11,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|475 x 320 x 275
Toimitus sisältää
- Käsisuutin harjalla: 165 mm
- Höyryputkien määrä: 2 kpl
- Höyryputkien pituus: 505 mm
- Höyryletku käsikahvalla: 2 m
- Lattiasuutin kiinnikkeillä: 320 mm
- Lattiasuutin harjaksilla: 310 mm
- Täyttöputki
- Höyryimurointiputket: 2 kpl
- Puhdistusliina käsisuuttimelle
- Puhdistusliina lattiasuuttimelle
Ominaisuuksia
- Säiliö: Voidaan täyttää aina tarvittaessa
- Ergonominen kantokahva
- Voimasuutin
- Pistesuutin, lyhyt
- Pistesuutin, pitkä
- Pyöreä harja, musta: 1 kpl
- Höyryn vesimäärän säätö VapoHydro-toiminnolla
- Portaaton höyrynsäätö
- Höyryvirtauksen säätö: sisältyy
- Boilerin turvalukitus
- Käsikahvan turvalukitus
Videot
Käyttökohteet
- Monipuolinen ja sitä voidaan käyttää paikoissa, joissa on korkeat hygieniavaatimukset