Rappukäytävät pysyvät siisteinä - rappukäytäviä siivoamalla
Pölynimuri on siivoajan perustyökalu, joka kulkee kevyesti perässä ja kestää kovaa käyttöä
Tapaamme Jonna ja Janina Lönnrothin turkulaisen asuinkerrostalon rappukäytävässä. Jutunteon aiheena on siivoaminen ja mikä olisikaan parempi paikka kuin tämä vilkkaasti liikennöity tila, jonne kantautuu paljon ulkoa tulevaa likaa. Kolme askelta jalkakäytävältä oleva kohde, jonka siivoamiseen Suomen neljä vuodenaikaa laittaa taatusti oman kädenjälkensä.
”Nämä taloyhtiön yhteiset tilat toimivat myös talon käyntikorttina. Siistit aulat ja rappukäytävät ovat omalta osaltaan luomassa asumisen viihtyvyyttä. Kun ne pidetään siisteinä, niin likaa kantautuu vähemmän huoneistoihin. Ja siivoamisella pidetään myös talon arvoa yllä. Materiaalit kestävät pidempään, kun niitä puhdistetaan säännöllisesti”, Jonna Lönnroth perustelee.
Curant on Turun, Raision ja Naantalin alueella toimiva siivousalan yritys, jonka omistajina ovat siskokset Jonna, Janina ja Jasmine Lönnroth. Toimintaan kuuluu kiinteistösiivouksen lisäksi myös kotisiivous, yrityssiivous ja kotiapu. Kohdelistalta löytyy myös rakennussiivousta. Haastatteluhetkellä palkkalistoilla oli omistajien lisäksi kahdeksan kokopäivätoimista työntekijää.
Jokainen siivouskohde on uniikki
Haastattelukohteessa on marmorilta näyttävä, lasipintainen laattalattia. Se kiiltelee näyttävästi ja antaa laadukkaan vaikutelman. Mutta on vaalean värinsä ja vaaleiden saumojen vuoksi puhdistuskohde, joka vaatii erityistä huomiota. Vastaavia kohteita ovat kookkaat peilit ja luonnollisesti hissit, joissa on käytetty pintamateriaaleina ruostumatonta terästä. Se kuinka usein näitä siivotaan, määritellään siivoussuunnitelmassa.
”Uudet kohteet vaativat aina huolellisen tutustumisen ennen kuin jätämme tarjouksen. Taloyhtiön hallituksen laatimassa siivousohjelmassa on suuntaviivat, mutta vasta paikan päällä selviää, millaisia materiaaleja on käytetty ja miten ne parhaiten pidetään puhtaina”, Jonna Lönnroth selvittää.
Siivoojat tekevät liikkuvaa työtä, mutta siivousvälineet pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan kohteissa. Tämä säästää siivoustyöhön kuluvaa aikaa ja parantaa myös työergonomiaa, kun kuljetettavaa on vähemmän. Jonna Lönnroth kertoo, että siivouskomero on turvasatama, jossa ammattilainen säilyttää välineet turvallisesti ja järjestyksessä. Hänen mukaansa useammista paikoista löytyy tilat. Samoin uusimmissa parkkihalleissa on varattuna omat paikat kiinteistöhuollolle. Se helpottaa etenkin kaupungin keskustassa, kun siivoojan aikaa ei mene parkkipaikan etsimiseen.
Ammattikäyttöön tarkoitetut imurit suunnitellaan ketterästi liikuteltaviksi. Painon lisäksi myös kantokahvat ja varusteiden säilytyspaikat ovat tärkeitä yksityiskohtia. Portaissa imuri kulkee mukana yhden käden otteella ja hissiin se sujahtaa usein perässä vetämällä. On tärkeää, että virtajohto voidaan kiinnittää nopeasti niin., että se ei kiilaudu oven väliin eikä muodosta kompastumisvaaraa.
Siivoustyötä tehdään usein kohteissa, joissa liikkuu paljon ihmisiä. Imurin hiljainen äänitaso työergonomian kannalta tärkeää ja reppukäytäviä siivotessa se on myös talon asukkainen toivelistalla. Huomiovärillä varustettu virtajohto on hyvä lisä turvallisuuteen.
Laadukas imuri taipuu hetkessä pölynpoistoon muualtakin kuin tasaisilta lattiapinnoilta. Varusteiden nopea kiinnitettävyys ja pikasäädöllä varustettu teleskooppiputki nopeuttavat työtä ja parantavat työergonomiaa.
Imuteho ratkaisee
Ammattisiivoaja tarvitsee kunnon välineet. Yhtenä pesutyökaluna toimii imuri. Jonna Lönnroth kertoo, että niitä on kalustolistalla 40 kappaletta. Eri ikäisiä ja muutama eri merkkiä. Kärcherin imurit ovat päässeet Curantilla käyttäjien suosioon.
”Niistä on tykätty todella paljon. Voisi sanoa, että olen ihastunut niihin. Imutehoa on riittävästi ja sitähän ammattimaisessa siivoamisessa juuri tarvitaan. Näissä riittää tehoa ja varusteista erityisesti parkettisuulake on todella erinomainen. Ja tämä imuri kulkee kevyesti perässä ja kestää kovaa käyttöä. Tärkeitä ominaisuuksia, sillä näiden käyttö on huomattavasti rajumpaa kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetuilla imureilla.”
Myös imurin hiljainen käyntiääni on yksi sen ominaisuuksista. Siivoustyön tulisi aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä rakennuksen muille toiminnoille. Hiljainen imuri merkitsee myös siivoajalle miellyttävämpää työympäristöä.
Tekstiilipesurit tekevät puhdasta jälkeä kotisiivouksessa
Kotisiivouksen puolella Curantin yhdeksi avainlaitteeksi on noussut Kärcher Puzzi 10/1 -tekstiilipesuri. Niitä käytetään ahkerasti niin huonekalujen kuin mattojen puhdistamiseen. Uusien kotisiivouskohteiden haltuunotto etenee samaan tapaan kuin kiinteistösiivouksessa. Janina Lönnroth kertoo, että kohteeseen tutustumisen jälkeen syntyy yhteinen ymmärrys siitä, mitä siivoustyöltä odotetaan.
”Nämä räätälöidään aina asiakaan toiveiden mukaan. Ison omakotitalon siivous voi olla 3-4 tunnin urakka ja siitä lähdetään tulemaan aikamäärässä alaspäin asunnon koon ja siivoustarpeen mukaan. Palvelua kun ostetaan, niin kyse on aina kokonaisuudesta. Iäkkäimmille asiakkaille on tärkeää, että siivooja on aina sama henkilö. Koitamme aina pitää siitä kiinni, jos tällainen toive on esitetty.”
Entä vieläkö suomalainen siivoaa asuntonsa itse ennen siivoojan käyntiä?
”Joskus alkuun oli enemmänkin tällaista. Siivottiin meidän puolesta. Mutta ei enää, nykyään osataan jo nauttia palvelusta”, Janina Lönnroth jatkaa.
Lopuksi on pakko kysyä päivän siivousvinkki. Kuvauskohteessa on hissi, joka on oiva mallikohde näyttää, kuinka isot rosteripinnat pidetään sormenjäljistä vapaina. Kannattaako sitä pesuainetta suihkuttaa siivousliinaan vai suoraan rosteripinnalle?
”Voi kun noita aineita on niin monenlaisia. Ehdottomasti kannattaa valita ruostumattomalle teräspinnalle suunniteltu puhdistusaine. Meillä aineita käytetään siten, että normaalissa puhdistuksessa aine suihkutetaan liinaan ja sillä pyyhitään pinta. Jos taas tehdään perusteellisempaa kiillotusta, niin silloin aine suihkutetaan suoraan pintaan, Jonna Lönnroth opastaa.
Curant on sisarusten omistama perheyritys, jossa luvataan hoitaa hommat positiivisella asenteella. Kuvassa kolmikko vasemmalta alkaen Janina, Jonna ja Jasmine Lönnroth. (Kuva: Katri Haavisto)
Pelit kirkkaiksi, sormenjärjet pois rosteripinnoilta. Pieniä yksityiskohtia, joista syntyy vaikutelma puhtaista ja viihtyisistä tiloista. Jonna Lönnroth kertoo, että herkästi likaantuvat ja hyvin esillä olevat yksityskohdat käydään asiakkaan kanssa yhdessä läpi jo tarjousvaiheessa.
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