Rappukäytävät pysyvät siisteinä - rappukäytäviä siivoamalla

Tekstiilipesurit tekevät puhdasta jälkeä kotisiivouksessa

Kotisiivouksen puolella Curantin yhdeksi avainlaitteeksi on noussut Kärcher Puzzi 10/1 -tekstiilipesuri. Niitä käytetään ahkerasti niin huonekalujen kuin mattojen puhdistamiseen. Uusien kotisiivouskohteiden haltuunotto etenee samaan tapaan kuin kiinteistösiivouksessa. Janina Lönnroth kertoo, että kohteeseen tutustumisen jälkeen syntyy yhteinen ymmärrys siitä, mitä siivoustyöltä odotetaan.



”Nämä räätälöidään aina asiakaan toiveiden mukaan. Ison omakotitalon siivous voi olla 3-4 tunnin urakka ja siitä lähdetään tulemaan aikamäärässä alaspäin asunnon koon ja siivoustarpeen mukaan. Palvelua kun ostetaan, niin kyse on aina kokonaisuudesta. Iäkkäimmille asiakkaille on tärkeää, että siivooja on aina sama henkilö. Koitamme aina pitää siitä kiinni, jos tällainen toive on esitetty.”





Entä vieläkö suomalainen siivoaa asuntonsa itse ennen siivoojan käyntiä?

”Joskus alkuun oli enemmänkin tällaista. Siivottiin meidän puolesta. Mutta ei enää, nykyään osataan jo nauttia palvelusta”, Janina Lönnroth jatkaa.



Lopuksi on pakko kysyä päivän siivousvinkki. Kuvauskohteessa on hissi, joka on oiva mallikohde näyttää, kuinka isot rosteripinnat pidetään sormenjäljistä vapaina. Kannattaako sitä pesuainetta suihkuttaa siivousliinaan vai suoraan rosteripinnalle?



”Voi kun noita aineita on niin monenlaisia. Ehdottomasti kannattaa valita ruostumattomalle teräspinnalle suunniteltu puhdistusaine. Meillä aineita käytetään siten, että normaalissa puhdistuksessa aine suihkutetaan liinaan ja sillä pyyhitään pinta. Jos taas tehdään perusteellisempaa kiillotusta, niin silloin aine suihkutetaan suoraan pintaan, Jonna Lönnroth opastaa.