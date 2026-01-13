Ammattikäyttöön suunniteltu tekstiilipesuri / painehuuhtelulaite on nopea ja tehokas ratkaisu mattopintojen, kangaspintaisten huonekalujen, autonpenkkien ja sisäverhoilujen puhdistamiseen. Painehuuhtelu jättää pinnan raikkaan puhtaaksi. Tehokkaan imutoiminnon ansiosta pestävät pinnat kuivuvat nopeasti käyttövalmiiksi. Puzzi 10/1 on lujarakenteinen ja varmatoiminen kone, jonka ammattikäyttöön mitoitetut varusteet kestävät intensiivistä päivittäistä käyttöä ja kuljettamista. Tässä mallissa on 1 baarin suihkutuspaine ja omat suulakkeet kalusteiden ja mattojen puhdistamiseen. Mattosuutinpaketti on varustettu tukevan otteen tarjoavalla käsikahvalla, joka parantaa työergonomiaa ja mahdollistaa mattojen ja tekstiililattioiden nopean ja tarkan puhdistamisen.