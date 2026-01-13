Tekstiilipesuri-painehuuhtelukone Puzzi 10/1
Puzzi 10/1 on ammattikäyttöön mitoitettu tekstiilipesuri / painehuuhtelulaite. Tehokas työkalu mattojen, kangasverhoiltujen huonekalujen, auton sisäverhoilujen ja istuinten puhdistukseen.
Ammattikäyttöön suunniteltu tekstiilipesuri / painehuuhtelulaite on nopea ja tehokas ratkaisu mattopintojen, kangaspintaisten huonekalujen, autonpenkkien ja sisäverhoilujen puhdistamiseen. Painehuuhtelu jättää pinnan raikkaan puhtaaksi. Tehokkaan imutoiminnon ansiosta pestävät pinnat kuivuvat nopeasti käyttövalmiiksi. Puzzi 10/1 on lujarakenteinen ja varmatoiminen kone, jonka ammattikäyttöön mitoitetut varusteet kestävät intensiivistä päivittäistä käyttöä ja kuljettamista. Tässä mallissa on 1 baarin suihkutuspaine ja omat suulakkeet kalusteiden ja mattojen puhdistamiseen. Mattosuutinpaketti on varustettu tukevan otteen tarjoavalla käsikahvalla, joka parantaa työergonomiaa ja mahdollistaa mattojen ja tekstiililattioiden nopean ja tarkan puhdistamisen.
Ominaisuudet ja edut
Erinomainen puhdistustulosSopii tekstiilipintojen syväpuhdistukseen. Tehokas imuturbiini takaa nopean kuivumisen, jonka ansiosta pestyt pinnat ovat nopeasti valmiina käyttöön. Erinomainen puhdistustulos, jonka teho on välittömästi havaittavissa.
Suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön: luotettava ja kestävä rakenneTehokas pumppu, jolla on pitkä käyttöikä. Voimakas turbiini, jolla on erinomainen imuteho. Vankka rakenne ja puskuri suojaavat konetta kolhuilta ja iskuilta.
Täydellinen varustepaketti mattojen puhdistamiseenSuuttimen pään muoto ja materiaali takaavat erinomaisen kuivaustuloksen. 240 mm leveä mattosuutin, jossa on integroitu suihkuputki. Tukeva ja ergonominen kahden käden ote.
Kätevä kalustesuulake
- Mukautuu helposti kalusteiden ja muiden tekstiilipintojen puhdistamiseen.
- Sopii erinomaisesti ajoneuvojen sisätilojen puhdistamiseen.
- 110 millimetriä leveä suutin, asennus pesukahvaan.
Kestävä ja hyvin ulottuva rakosuutin
- Ihanteellinen kalusteiden ja ajoneuvojen sisätilojen puhdistukseen
- Helppo puhdistus vaikeapääsyisistä paikoista: raot, kolot ja kulmat.
- Käytännöllinen pituus 253 mm.
Irrotettava säiliö, jota voi käyttää veden täyttöön ja likavesisäiliönä
- Nopea ja vaivaton vesisäiliön täyttö.
- Helppo ja hygieeninen likavesisäiliön tyhjennys.
Nopea käyttää koneen päällä olevien pikavalintakytkinten avulla.
- Ei tarvetta kumarrella, kaikki toiminnot käynnistyvät ja sammuvat painikkeilla, joita voi käyttää jalalla.
- Nopean puhdistus normaalille lialle - pesuaineliuoksen suihkutus pintaan ja välitön kuivaus imutoiminnon avulla.
- Kaksivaiheinen tehopuhdistus - pesuaineliuoksen suihkutus pintaan, odotetaan, pesuaineen vaikuttamista ja sen jälkeen kuivaus imutoiminnon avulla.
Kookkaat, kynnysten yli kulkevat takapyörät ja kääntyvät etupyörät.
- Kulkee kevyesti mattojen yli ja epätasaisilla alustoilla.
- Erittäin helppo kuljettaa ja siirtää puhdistuskohteesta toiseen.
Säilytyskoukku virtajohdolle
- Virtajohdon turvallinen kiinnitys.
- Virtajohto on nopea kiinnittää ja pysyy kolhuilta suojassa.
- Laite on helppo ja kätevä kuljettaa sekä varastoida.
Rungossa valmiit säilytyspaikat molemmille suuttumille
- Pikakiinnikkeen ansiosta suuttimen asentaminen on nopeaa.
- Kahvaosassa tukeva kuljetuspidike lattiasuulakkeelle.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työsuoritus maks. (m²/h)
|20 - 25
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|74
|Alipaine (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Suihkutusmäärä (l/min)
|1
|Suihkutuspaine (bar)
|1
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|10 / 9
|Imuturbiinin teho (W)
|1250
|Pumpun teho (W)
|40
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|10,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|16
|Mitat (p x l x k) (mm)
|709 x 322 x 438
Toimitus sisältää
- Kalustesuulake
- Puhdistusaineet: RM 760 tabletit, 48 kpl
- Vedensyöttöletku: 2.5 m
- Säilytyskoukku virtajohdolle
- Lattiasuulake: 240 mm
- Rakosuulake
- Pesukahva
- Muotoiltu, D-mallinen kahva imuputkessa
- Irrotettava vesisäiliö
- Painehuuhteluputki: 1 kpl
Ominaisuuksia
- Integroitu pidike, joka on mitoitettu kaluste- ja lattiasuuttimelle
- Integroitu pidike lattiasuutinpaketille
- Suutinkärki: Kalustesuulake, Sininen
Videot
Käyttökohteet
- Kalusteiden ja tekstiilipintojen tehopuhdistukseen
- Mattojen jaksottaiseen siivoamiseen ja tehopuhdistukseen
- Kaikille tekstiilipinnoille, myös ajoneuvojen puhdistamiseen
- Tehopuhdistus autojen istuimille ja mattopinnoille
- Tarkkaa puhdistamista myös pienemmillä mattopinnoilla
- Soveltuu kalusteiden tekstiilipintojen puhdistamiseen myös hygieenisesti vaativissa siivouskohteissa
- Tekstiilikuitujen syväpuhdistus soveltuu matoille ja kokolattiamatoille