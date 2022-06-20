Ahola Transport otti käyttöön vedenkierrätysjärjestelmällä varustetun rekanpesukoneen
Ahola Transportin rekat tunnistaa hyvin Suomen ja Pohjois-Euroopan maanteillä. Valkoinen pohjaväri ja punainen teippaus ovat yhdistelmä, jonka pidetään puhtaana toimipisteissä olevilla pesuhalleilla. Yksi niistä, Naantalin optimointikeskuksessa oleva pesuyksikkö sai syyskuussa sisälleen uuden Kärcher TB -rekanpesukoneen. Samaan yhteyteen tuli myös uusi Kärcher WRB Bio -kierrätysjärjestelmä, jonka avulla pesuprosessin vedenkulutuksesta voidaan leikata jopa 85 %.
Raskas kalusto puhdistuu nyt jopa 85 % pienemmällä vesimäärällä
Liiketoimintajohtaja Åke Nyblom kertoo, että Naantalin pesukonehankinta haluttiin rakentaa saumattomaksi jatkumoksi yrityksen ympäristöohjelmaa. EU:n vuodelle 2030 asettamat tieliikenteen päästötavoitteet on saavutettu yrityksessä jo nyt, mutta tähtäin on korkeammalla. Kehityksen ei haluta pysähtyvän tähän, vaan ekotehokkuutta kehitetään jatkuvasti juuri tämän tyyppisten korvausinvestointien avulla.
”Päästöjä on onnistuttu vähentämään vuoden 2005 alan tasosta 62 prosenttia. Joka vuosi pistetään paremmaksi ja ekotehokkuutta voidaan edelleen kehittää määrätietoisin askelin. Tämä kaluston pesu on yksi sellainen konkreettinen toimenpide. Siksi valitsimme kohteeseen Kärcherin pesukoneen ja sen kanssa yhteensopivan vedenkierrätysjärjestelmän. Kun rekanpesu vie normaalisti 2000 litraa vettä, päästään tällä samaan tulokseen noin 200 litralla tuorevettä”, Åke Nyblom lupaa.
Ahola Transport on tottunut mittamaan panos-tuotossuhteita kaikessa tekemisessään ja myös uusi pesukone kytketään talousjärjestelmään kuin se olisi oma liiketoimintayksikkö. Myös ympäristösertifikaatit edellyttävät, että asioita säännöllisesti mitataan. Tämä kohde on hyvä esimerkki siitä, kuinka hankintaa voidaan perustella sekä ympäristösyillä että taloudellisin seikoin. Kierrätysjärjestelmän takaisinmaksuajaksi on arvioitu nykyisellä volyymilla noin kaksi vuotta.
Laadukas pesutulos ja nopea pesuaika ovat kriteereitä, joista ei voi tinkiä
Naantalin yksikön paikallispäällikkö Alf Nyblom kertoo, että pesukoneen hankinnassa painotettiin hyvän pesutuloksen ja automatiikan lisäksi myös nopeutta. Vanhan pesukoneen yli tunnin pesusykli oli auttamattoman hidas, kun jonossa oli vähänkin enemmän autoja.
”Pesukoneelle haluttiin miehittämätön käyttö, jota voidaan operoida 24/7. Kun ajoneuvo on tunnistettu, ovet aukeavat ja kuljettaja ajaa auton sisään. Pesu kestää noin 20 minuuttia, jonka aikana kuljettaja ei poistu ohjaamosta. Kirjavamman kaluston, kuten esimerkiksi erikoiskuljetuksissa käytettävien lavettien pesuun meillä on hallissa letkuradat ja pistoolit pesuaineelle ja korkeapainepesulle.”
Uusittu pesulinjasto sai avajaisissa nimen AT Truck Spa. Tällä halutaan muistuttaa, että Naantali tunnetaan tärkeän liikenteen solmukohdan lisäksi myös kylpyläkaupunkina.
Satama määrittää liikenteen rytmin
Haastatteluhetkellä pesuhalli toimi läheisen Naantalin sataman aikataulujen mukaan. Ensimmäiset pesut tehdään aamuvarhaisella ja viimeiset iltamyöhään. Hallin tekniikan puolesta ympärivuorokautinen aukiolo on mahdollista ottaa käyttöön koska vaan. Silloin pesuja voidaan markkinoida laajemmin myös muille autoilijoille. Tällä hetkellä hallissa pestään myös samalla tontilla sijaitsevan lähiliikenteen bussivarikon linja-autoja, joiden pesurytmi on osunut varsin mukavasti yksiin vapaan kapasiteetin kanssa.
Ahola Transportin autot liikkuvat lähestulkoon vuoden jokaisena päivänä. Jos aikataulu vaan sallii, niin jokainen yhdistelmä pestään aina, kun se palautuu ajosta. Autoilla ajetaan yleensä kolme vuotta, jonka jälkeen ne vaihdetaan uusiin. Pesun laiminlyönti ei tuo säästöjä, ei ympäristömielessä eikä taloudellisesti. Säännöllisillä pesuilla maalipinta ja teippaukset kestävät niille suunnitellun elinkaaren ajan. Ja kun autot pestään tarpeeksi usein, tarvitaan lian irrottamiseen selvästi vähemmän vahvoja kemikaaleja.
Ahola Transportin pesukone räätälöitiin sekä mitoiltaan että ulkoasultaan yrityksen tarvetta vastaavaksi.
Åke ja Alf Nyblom kertovat, että siisti ja uudenaikainen kalusto on osa työviihtyvyyttä ja työturvallisuutta. Kuljetusala on yksi niistä toimialoista, jotka palkkaavat nuoria osaajia ja kouluttavat heidät itse.
Pesulinjastossa pestään myös samalla tontilla sijaitsevan liikennöitsijän kaupunkibussit. Lähiliikenteen bussit vaativat erityisesti keväisin ja syksyisin päivittäisen pesun.
Kuljetusten optimointi on iso ympäristötekijä
Ahola Transportin Naantalin yksikkö toimii optimointikeskuksena. Käytännön työssä tämä näkyy lastien purkamisena ja uudelleen lastaamisena suuntakuormiin. Näin varmistetaan se, että autojen kapasiteetti tulee mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Tyhjän tilan kuljettaminen ei ole ekotehokasta ja hukkakäyttö näkyy nopeasti myös yrityksen kannattavuudessa.
”Autojen täyttöaste on meille hyvin tärkeä mittari, jota seurataan reaaliajassa, se määrittelee pitkälti kuinka hyvin kuljetussuunnittelumme onnistuu", Åke Nyblom kertoo.
Green Wheels toimii kuljettajan sparraajana
Yrityksen ympäristöohjelma näkyy selkeästi ajoneuvojen kyljissä ja se on vahvasti mukana myös kuljettajien päivittäisessä tekemisessä. Yrityksen Green Wheels -indeksin avulla kuljettajat kehittävät jatkuvasti omaa ajotapaansa ympäristöystävällisemmäksi. Ekotehokkaan ajamisen indeksiin kertyy tietoa kiihdytyksistä, tyhjäkäynnistä, jarrutuksista, ylinopeuksista ja rullaamisesta. Kuljettajat seuraavat ajoneuvopäätteestään jatkuvasti omaa tasoaan ja saavat järjestelmän kautta vinkkejä miten omaa indeksiä voi parantaa. Hyvistä suorituksista myös palkitaan.
Entä miten paljon kuljettajien suorituksilla on eroa?
”Hyvinkin paljon. Koulutettu ammattikuski voi hyvinkin ajaa 10 litraa pienemmällä polttoainemäärällä kuin kokematon kollega. Tyypillinen vaihteluväli kuljettajilla on 20-25 %. Ja huippuammattilaiset nipistävät kulutuksesta vielä sen viimeisen 5-10 % pois", Åke Nyblom paljastaa.
Myös asiakkaat voivat omilla valinnoillaan vaikuttaa päästöihin. Valitsemalla Green Kilometers -lisäpalvelun kuljetusten polttoaineena käytetään HVO-biodieseliä. Se on tehty jäterasvoista ja muista vastaavista, 100 % uusiutuvista raaka-aineista. Tämän avulla tavarakuljetusten päästöistä jää jäljelle enää muutama prosentti tavalliseen kuljetuksen verrattuna.
Green Wheels -indeksi on Ahola Transportin käyttämä taloudellisen ajotavan mittari, joka antaa kuljettajalle palautteen jokaisen ajosuorituksen ekotehokkuudesta. Se toimii erityisen hyvin uusien kuljettajien sparraajana.
Puhtaita rekkoja entistä ekotehokkaammin ja pienemmillä kustannuksilla
Kärcherin avainasiakaspäällikkö Tomi Peltomäki kertoo, että raskaan kaluston pesuratkaisut ovat kehittyneet viimeisten vuosien aikana todella paljon. Puhtaita autoja saadaan entistä ekotehokkaammin vettä, energiaa ja pesuainetta säästäen. Yksi merkittävä harppaus on saavutettu pesuaineissa, joista on saatu huomattavasti ympäristöystävällisiä. Ison auton pesussa kemiaa kuluu noin litra, joten vuositasolla ei ole mitenkään yhdentekevää millaisia aineita pesuhalleissa käytetään.
”Myös pesuaineiden tiivistäminen on parantanut niiden ekotehokkuutta. Samaan aikaan vedenkulutus on tullut alas. Vanhimmissa koneissa ei ollut muodon tunnistimia, joten ajoneuvon pesuun saattoi mennä vakiomäärä vettä ja pesuainetta, oli auto sitten 10 tai 20 metriä pitkä”, Peltomäki selvittää.
Manuaalipesu palvelee erikoistarpeita
Raskaan kaluston suuri koko ja vaihtelevat muodot sanelevat tiukat reunaehdot automaattikoneille. Tasaiset pinnat saadaan harjoilla hyvin puhtaiksi ja pyörivää vesisuihkua tekevät spinnerit huolehtivat vanteiden pesusta. Hallissa voidaan pestä kaikki aina yhdistelmärekoista pelkkiin vetoautoihin ja pakuihin. Henkilöauton pesuun rekanpesukonetta ei suositella, koska harjat ovat hieman jäykempää mallia kuin tavallisissa pesulinjastoissa. Tomi Peltomäki neuvoo hankkimaan raskaan kaluston automaattipesun rinnalle myös tehokkaan kuumavesipesurin varusteineen.
”Normaalissa ylläpitopesussa kone on aivan ylivoimainen verrattuna manuaaliseen pesuun. Sitten kun halutaan pestä hankalampia muotoja, kuten erikoiskuljetuksen lavetteja, niin siinä toimii parhaiten kuumavesipesuri ja siihen integroidut ergonomiset letkuradat. Näillä saadaan hoidettua kuorma-autojen perusteellisemmat pesut ja päästään tarkkaan tulokseen esimerkiksi silloin, kun pestään pyöränkaaria ja muita hankalampia muotoja.”
Pääosa kierrätysjärjestelmän komponenteista sijoitetaan maan alle, joten teknisiin tiloihin ei tarvita kuin muutama neliömetri lisätilaa. Kuvassa Kärcherin avainasiakaspäällikkö Tomi Peltomäki (vasemmalla) ja Ahola Transportin Naantalin paikallispäällikkö Alf Nyblom.
Vedenpuhdistus tapahtuu bioreaktorissa pesuveden omilla mikro-organismeilla. Maan alla oleviin tankkeihin lisätään biokuutioita tarkka määrä, joka antaa ihanteelliset kasvuolosuhteet biokasvustolle. Lisäksi tankkeihin syötetään koneellisesti ilmaa automatiikan ohjaamana, joka pitää prosessin käynnissä.
Kierrätysprosessin seuranta helppoa. Selkeillä symboleilla varustettu infonäyttö tarjoaa hetkessä näkymän prosessin kulkuun ja mahdollistaa myös nopean säätämisen.
Tankkeihin laitettavat biokuutiot ovat tärkeä komponentti prosessin käynnistymisessä.
Kierrätysjärjestelmän asennus onnistuu myös vanhaan pesuhalliin
Naantaliin asennettu pesukone on tyypillinen asennuskohde, jossa uusinta tekniikkaa edustava laitteisto asennetaan korvausinvestointina jo olemassa olevaan halliin. Tomi Peltomäki kertoo, että vedenkierrätysjärjestelmä on suunniteltu joustavaksi. Tämän vuoksi se ei aseta rakenteille ja piha-alueelle erityisvaatimuksia.
”Tekniseen tilaan vaaditaan muutama neliö enemmän tilaa ja kun bioreaktori ja kaivot upotetaan maan alle, on järjestelmä varsin huomaamaton. Kierrätykseen menevä vesi kulkee lietteenerotuskaivon kautta öljynerottimeen ja sieltä kaksiosaiseen bioreaktoriin. Tämän jälkeen vesi palautuu teknisessä tilassa olevan UVUS-K suodattimen kautta keruualtaaseen ja sieltä pesukoneelle.”
Järjestelmä hyödyntää suodatusprosessissa veden sisältämiä mikro-organismeja. Tämän ansiosta prosessin ylläpitoon ei tarvita mitään lisäaineita.
”Prosessi on lisäksi hajuton, joten tekniikkatilaan palautuva kierrätetty vesi voi olla avoaltaassa. Bioreaktorissa on sisällä peukalonpään kokoisia vaahtomuovipaloja. Nämä tarjoavat kasvualustan, jonka avulla puhdistusprosessi toimii”, Tomi Peltomäki selvittää.
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