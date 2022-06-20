Ahola Transport otti käyttöön vedenkierrätysjärjestelmällä varustetun rekanpesukoneen

Laadukas pesutulos ja nopea pesuaika ovat kriteereitä, joista ei voi tinkiä

Naantalin yksikön paikallispäällikkö Alf Nyblom kertoo, että pesukoneen hankinnassa painotettiin hyvän pesutuloksen ja automatiikan lisäksi myös nopeutta. Vanhan pesukoneen yli tunnin pesusykli oli auttamattoman hidas, kun jonossa oli vähänkin enemmän autoja.

”Pesukoneelle haluttiin miehittämätön käyttö, jota voidaan operoida 24/7. Kun ajoneuvo on tunnistettu, ovet aukeavat ja kuljettaja ajaa auton sisään. Pesu kestää noin 20 minuuttia, jonka aikana kuljettaja ei poistu ohjaamosta. Kirjavamman kaluston, kuten esimerkiksi erikoiskuljetuksissa käytettävien lavettien pesuun meillä on hallissa letkuradat ja pistoolit pesuaineelle ja korkeapainepesulle.”

Uusittu pesulinjasto sai avajaisissa nimen AT Truck Spa. Tällä halutaan muistuttaa, että Naantali tunnetaan tärkeän liikenteen solmukohdan lisäksi myös kylpyläkaupunkina.



Satama määrittää liikenteen rytmin

Haastatteluhetkellä pesuhalli toimi läheisen Naantalin sataman aikataulujen mukaan. Ensimmäiset pesut tehdään aamuvarhaisella ja viimeiset iltamyöhään. Hallin tekniikan puolesta ympärivuorokautinen aukiolo on mahdollista ottaa käyttöön koska vaan. Silloin pesuja voidaan markkinoida laajemmin myös muille autoilijoille. Tällä hetkellä hallissa pestään myös samalla tontilla sijaitsevan lähiliikenteen bussivarikon linja-autoja, joiden pesurytmi on osunut varsin mukavasti yksiin vapaan kapasiteetin kanssa.

Ahola Transportin autot liikkuvat lähestulkoon vuoden jokaisena päivänä. Jos aikataulu vaan sallii, niin jokainen yhdistelmä pestään aina, kun se palautuu ajosta. Autoilla ajetaan yleensä kolme vuotta, jonka jälkeen ne vaihdetaan uusiin. Pesun laiminlyönti ei tuo säästöjä, ei ympäristömielessä eikä taloudellisesti. Säännöllisillä pesuilla maalipinta ja teippaukset kestävät niille suunnitellun elinkaaren ajan. Ja kun autot pestään tarpeeksi usein, tarvitaan lian irrottamiseen selvästi vähemmän vahvoja kemikaaleja.