Suomen Tennisliitto ja Kärcher: Yhteistyötä tennisverkon äärellä
Tennisliiton toimitusjohtaja Teemu Purho pääsi kokeilemaan myös Kärcherin imulakaisukonetta. Talin kentillä on kova käyttöaste, joten ne ajetaan koneella kolme kertaa viikossa.
Tennisliitto ja Kärcher luovat yhdessä tennikselle parempia olosuhteita kaudella 2021
Suomen Tennisliitto ja Kärcher ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka keskittyy olosuhdetoimintaan. Yhteistyön suurin kulmakivi on keväällä järjestettävä olosuhdeseminaari Vierumäellä. Kyseessä on uusi valtakunnallinen tennishallit ja -vaikuttajat yhteen kokoava tapahtuma, jossa jaetaan parhaita käytäntöjä sekä mietitään yhdessä uusia toimintatapoja ja ratkaisuja nykyolosuhteiden kehittämiseksi ja uusien rakentamiseksi.
"Hienoa saada alansa johtava asiantuntija mukaan olosuhdetoimintaamme. Pääsemme yhdessä kehittämään olosuhteita ja mahdollistamaan halleille ja muille toimijoille parhaat mahdolliset työkalut olosuhteiden optimoimiseksi. Tämä näkyy tietysti myös harrastajille parantuvina harrastusolosuhteina. Näen tulevan olosuhdeseminaarin hienona mahdollisuutena lajillemme. On tärkeää tehdä entistä enemmän yhteistyötä avaintoimijoiden kesken", Tennisliiton toimitusjohtaja Teemu Purho kommentoi.
Parhaat käytännöt jakoon ja hyödyttämään kaikkia halleja
Sopimus allekirjoitettiin tammikuun 2021 ensimmäisellä viikolla. Kärcherin Suomen talous- ja maajohtaja Teemu Hemmi ja myyntijohtaja Vappu Vanhala ovat tyytyväisiä nyt käynnistyvään yhteistyöhön ja kertovat olevan hienoa lähteä mukaan nousussa olevan upean lajin toimintaan.
"Tämä on todella positiivinen kumppanuus meille. Haemme yhdessä parhaita toimintatapoja, kehitystä ja ratkaisuja tennistoimialan sisäilma- ja olosuhdeasiohin. Vastuulliset toimintatavat sekä ratkaisut ovat toimintamme kulmakiviä ja se kuuluu nykypäivänä kaikkeen liiketoimintaan. Esimerkiksi meidän toiminnassamme olemme menossa tuotantomme osalta kohti hiilineutraaliutta ja vähennämme myös muovin käyttöä, Vappu Vanhala kertoo ja muistuttaa, että kiinteistöjen kunnosta huolehtiminen on myös osa elinkaaren hallintaa:
"Vastuullisuus liittyy meillä puhtauteen ja pintojen pitkään elinkaareen. Hoidamme pintoja siten, että elinkaari pitenee ja arvo säilyy – tätä pääsemme ja haluamme edistää myös tenniksen osalta, tennishalleissa on paljon pintaa, joka vaatii ylläpitämistä ja huoltamista."
"Tennis tukee hienosti brändiämme ja antaa positiivisia mielikuvia niin kuluttajille kuin yrityksillekin. Lisäksi näen, että urheiluyhteistyön kautta pääsemme aidosti keskustelemaan avaintoimijoiden kanssa ja puhuttelemaan nuoria tulevaisuuden päättäjiä", Teemu Hemmi jatkaa.
Tennisliiton Teemu Purho (vasemmalla) sekä Kärcherin Teemu Hemmi ja Vappu Vanhala olivat vakuuttuneita siitä, että olosuhteiden kehittäminen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen vievät lajia Suomessa eteenpäin.
Tennisliiton Teemu Purho kävi Talin Tenniskeskuksessa esittelemässä erilaisia pelialustoja. Isossa hallissa riittää puhdistettavia pintoja myös kenttien ulkopuolella.
Tennis elää vahvassa nosteessa
Suomessa on noin sata tennishallia ja noin 5000 lisenssin omaavaa pelaajaa. Harrastajien määrä on todella suuri ja kattaa kaikki ikäluokat. Lajiseurojen kautta Tennisliiton jäsenmäärä on noin 24 000. Lajin suosiota ovat kasvattaneet suomalaisten pelaajien menestyminen maailmalla. Teemu Purho kertoo, että pääkaupunkiseudulla eletään juuri nyt tennisboomia:
"Suorituspaikoista on monella paikkakunnalla todella kova pula. Kun hallit ovat ahkerassa käytössä, niin myös kenttien huollon ja puhtaanapidon merkitys korostuu. Kentät saadaan viihtyisiksi ja tehokäyttöön, kun siivoustyö tehdään suunnitellusti ja oikeilla välineillä."
Pallonukka saatava pinnoilta pois
Kärcherin aluepäällikkö ja tuoteasiantuntija Tuomas Tanner on perehtynyt liikuntapaikkojen puhtaanapitoon ja tietää tenniksen harrastajana hyvin, mikä on tennishalleissa siivouksen ykköshaaste:
"Pallonukka on se, mikä pitää saada kentiltä ja sisäilmasta pois. Mitä karheampi lattia on, sitä enemmän se irrottaa palloista nukkaa. Jos sitä ei siivota pois, niin se kulkeutuu kenkien ja varustekassien mukana kaikkialle aina pukutiloista kahvilaan. Kun käytössä on tehokas imulakaisukone, niin nukka ja hieno pöly saadaan nopeasti poistettua. Näin peliolosuhteet saadaan pidettyä laadukkaina ja kenttien käyttöaste pysyy korkeana."
Osa isommista halleista tekee kenttähuollot yöaikaan. Tyypillisin tapa on kuitenkin varata pelivuorojen väliin joka viikolle huoltoaika. Tuomas Tanner painottaa, että imulakaisukone kannattaa valita puhdistettavan pinta-alan mukaan. Koneella pitää malttaa ajaa riittävän hiljaa, jotta pallonukka lähtee lattialta. Kapasiteettia ei siis voi lisätä ajovauhtia nostamalla.
"Halvin, niin sanottu perässä käveltävä kone maksaa pari tonnia ja sillä saadaan mainiosti pienet kentät puhtaiksi. Isompaan halliin kannattaa valita niin sanottu päältä ajettava kone, jossa on riittävästi kapasiteettia. Kun koneen leveys ja harjan materiaali ovat oikeat, niin siivoustyö saattaa hyvinkin sujua puolessa ajassa. "
Tuomas Tanner opastaa, että sopivan koneen valinnassa kannattaa käyttää asiantuntijaa apuna ja tutustua erilaisiin vaihtoehtoihin. Laitteen poistot muodostavat yhden kustannuserän ja toisessa vaakakupissa painavat työergonomia, siivoustyön tuntihinta ja kenttien käyttöaste. Kun selvästi alimitoitetun koneen vaihtaa oikean kokoiseen, on investoinnin takaisinmaksuaika helppo laskea.
Tennishallien lattiamateriaalien kirjo on valtava. Myös ulkokenttien sijainti saattaa vaikuttaa siivoustarpeeseen. Haastavimpia ovat hallit, joissa vieressä olevien massakenttien hiekkaa kulkeutuu kenkien mukana sisätiloihin.
"Mutta siivoamalla sekin lähtee", Tuomas Tanner lupaa.
Lue lisää:
Lakaisu- ja imulakaisukoneet
Paras mahdollinen lakaisutulos kaikissa tilanteissa. Työnnettävästä lakaisukoneesta päältäajettaviin imulakaisukoneisiin - Kärcherin valikoimasta löytyy tehokkaat ja lujatekoiset välineet sisä- ja ulkoalueiden perusteelliseen ja taloudelliseen lakaisuun. Tutustu valikoimaan >
Ratkaisuja eri toimialoille: Julkiset palvelut
Koneemme tuovat puhtautta yleisiin tiloihin, urheiluhalleille, käytäviin ja luokkahuoneisiin ja kulkevat helposti jopa portaissa. Niillä puhdistuvat helposti myös sellaiset pinnat, jotka tarvitaan käyttöön heti puhdistuksen päätteeksi. Lue lisää >
Asiakas- ja yhteistyökokemuksia
Tutustu muihin asiakas- ja yhteistyökohtaisiin esimerkkeihin ja ratkaisuihin.