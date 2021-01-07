Suomen Tennisliitto ja Kärcher: Yhteistyötä tennisverkon äärellä

Parhaat käytännöt jakoon ja hyödyttämään kaikkia halleja

Sopimus allekirjoitettiin tammikuun 2021 ensimmäisellä viikolla. Kärcherin Suomen talous- ja maajohtaja Teemu Hemmi ja myyntijohtaja Vappu Vanhala ovat tyytyväisiä nyt käynnistyvään yhteistyöhön ja kertovat olevan hienoa lähteä mukaan nousussa olevan upean lajin toimintaan.

"Tämä on todella positiivinen kumppanuus meille. Haemme yhdessä parhaita toimintatapoja, kehitystä ja ratkaisuja tennistoimialan sisäilma- ja olosuhdeasiohin. Vastuulliset toimintatavat sekä ratkaisut ovat toimintamme kulmakiviä ja se kuuluu nykypäivänä kaikkeen liiketoimintaan. Esimerkiksi meidän toiminnassamme olemme menossa tuotantomme osalta kohti hiilineutraaliutta ja vähennämme myös muovin käyttöä, Vappu Vanhala kertoo ja muistuttaa, että kiinteistöjen kunnosta huolehtiminen on myös osa elinkaaren hallintaa:



"Vastuullisuus liittyy meillä puhtauteen ja pintojen pitkään elinkaareen. Hoidamme pintoja siten, että elinkaari pitenee ja arvo säilyy – tätä pääsemme ja haluamme edistää myös tenniksen osalta, tennishalleissa on paljon pintaa, joka vaatii ylläpitämistä ja huoltamista."

"Tennis tukee hienosti brändiämme ja antaa positiivisia mielikuvia niin kuluttajille kuin yrityksillekin. Lisäksi näen, että urheiluyhteistyön kautta pääsemme aidosti keskustelemaan avaintoimijoiden kanssa ja puhuttelemaan nuoria tulevaisuuden päättäjiä", Teemu Hemmi jatkaa.