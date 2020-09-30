Kainuun Portti: CWB 3 Klean!Star iQ -autonpesukone
Kajaanissa sijaitsevan liikekeskus Kainuun Portin rakenteilla oleviin palveluihin kuuluu toukokuussa 2020 avattu autopesula. Autonpesujärjestelmäksi valikoitui ehdoikkaiden joukosta Kärcherin CWB 3 -autonpesujärjestelmä, joka on toistaiseksi ainoa laatuaan Suomessa.
- Meillä oli itse asiassa neljäkin eri vaihtoehtoa. Omakohtaisia kokemuksia autopesusta pohtiessa tärkeintä oli, että saataisiin auto mahdollisimman puhtaaksi. Kärcher vakuutti meidät esimerkiksi vanteiden ja auton takalipan pesulla, kertoo Kainuun Portin pääomistaja Reijo Riihimäki.
Käänteentekevä autopesu - kirjaimellisesti
Kärcherin edustajan, myyntipäällikkö Jouni Torkin mukaan harjaustekniikat tekevätkin CWB 3 -järjestelmästä käänteentekevän.
- Auton muotoja seuraavat sivuharjat tekevät pesusta hellävaraista ja kääntyvien harjojen ansiosta pesu ulottuu perusteellisesti esimerkiksi tuulenohjauslipan alle sekä rekisterikilven ympärille. Vanteiden harjausmekanismi muistuttaa sähköhammasharjan toimintaa, pesten vanteen tarkasti myös sisäpuolelta, Torkki kertoo.
CWB 3 -autonpesujärjestelmän K!Brush-sivuharjojen segmentit seuraavat auton muotoja ja mahdollistavat muun muassa auton helmojen ja katonrajan samanaikaisen pesun. K!Back-harjaus hyödyntää auton perän pesussa sivuharjoja ja pesu tapahtuu kääntämällä harjoja 90 astetta ja kallistamalla 15 astetta.
Innovatiiviset puhdistusaineet roll over -autonpesukoneille
Parhaan mahdollisen pesutulokset varmistavat laadukkaat pesuaineet. CWB 3 -autonpesujärjestelmän yhteydessä lanseerattiin uusi Klean!Line-pesuainesarja. Sarjan tuotteet ovat värikoodattuja etiketistä pesuaineen väriin ja imuletkusta pumpun letkuihin. Värikoodausten ansiosta tuotteet ovat helposti tunnistettavissa.
- Kärcherin Klear!Line-sarja käyttää esimerkiksi kiillotusvaahtoa tavallisen vahan sijasta, Torkki selventää.
Kärcher kulkee asiakkaan mukana suunnittelusta käytännön pesuihin asti.
- Olemme olleet tyytyväisiä kokonaisuuteen ja toteutukseen. Eihän meillä kauhean pitkää kokemusta Kärcherin kanssa toimimisesta ole, mutta tähän mennessä asiat ovat hoituneet Kärcherin kanssa erittäin hyvin, kertoo Riihimäki.
Huoltomiehille ei Riihimäen mukaan ole kolmen kuukauden aikana ollut tarvetta. Kärcherin palveluihin kuuluu kuitenkin tarpeen vaatiessa kattava huoltoverkosto. Kajaanin huoltopiste sijaitseekin kilometrin päässä Kainuun Portilta.
- Tällä hetkellä koneet toimivat, homma rullaa ja syksyllä lähdetään painamaan täysillä pesuja kainuulaisille, summaa Riihimäki.
CWB 3 -autonpesukonekokemuksia Kajaanista
Suomen ensimmäinen CWB 3 Klean!Star iQ -autonpesukone on asennettu Kainuun Portin autopesulaan, Kajaaniin. Videolla autonpesukonekokemuksista kertoo Kainuun Portin Reijo Riihimäki ja Kärcherin laitteen ominaisuuksista Jouni Torkki.
CWB 3 Klean!Star iQ -autonpesukone Kainuun Portin autopesulassa.
Kainuun Portin pääomistaja, Reijo Riihimäki.
Kainuun Portin liikekeskus, Kajaani.