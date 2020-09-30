Kainuun Portti: CWB 3 Klean!Star iQ -autonpesukone

Kärcherin edustajan, myyntipäällikkö Jouni Torkin mukaan harjaustekniikat tekevätkin CWB 3 -järjestelmästä käänteentekevän.

- Auton muotoja seuraavat sivuharjat tekevät pesusta hellävaraista ja kääntyvien harjojen ansiosta pesu ulottuu perusteellisesti esimerkiksi tuulenohjauslipan alle sekä rekisterikilven ympärille. Vanteiden harjausmekanismi muistuttaa sähköhammasharjan toimintaa, pesten vanteen tarkasti myös sisäpuolelta, Torkki kertoo.

CWB 3 -autonpesujärjestelmän K!Brush-sivuharjojen segmentit seuraavat auton muotoja ja mahdollistavat muun muassa auton helmojen ja katonrajan samanaikaisen pesun. K!Back-harjaus hyödyntää auton perän pesussa sivuharjoja ja pesu tapahtuu kääntämällä harjoja 90 astetta ja kallistamalla 15 astetta.