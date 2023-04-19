Yhdistelmäkoneet koulu- ja kulttuurikeskuksen siivoamisessa

Kolme erilaista yhdistelmäkonemallia

Rakennuksen monipuolinen käyttö näkyy siinä, että myös siivousvuorot rytmitetään sen mukaan, miten tilat ovat vapaana. Kun mukaan lasketaan lukio ja perusopetuksen luokat 1-9 sekä henkilökunta, nousee päivittäinen käyttäjämäärä tuhannen paikkeille. Näiden lisäksi rakennuksessa toimii Viitasalo-opisto, kuvataidekoulu ja kansalaisopisto, joiden tiloissa on paljon ilta- ja viikonloppukäyttöä. Rakennuksesta löytyy myös kaupungin keskuskeittiö. Siivottavaa pinta-alaa löytyy noin 10 000 neliön verran.

Nykykäytännön mukaan pintoja myös siivotaan niiden likaantumisen mukaan, ei orjallisesti tietyllä viikko tai päivärytmillä. Yhtenä esimerkkinä Sini-Tuulia Mäntynen mainitsee monipuolisessa käytössä olevan Väinö Viitasalo -salin:

”Vaalea parkettilattia ajetaan normaalisti kahteen kertaan viikossa yhdistelmäkoneella. Siivooja näkee tabletilta salin käyttöasteen ja voi tarvittaessa käydä vaikka mopin kanssa tekemässä välisiivouksen. Tilassa kokoontuu esimerkiksi joogaryhmiä, joten onhan se mukavampi olla lattialla, joka on pölytön.”



Ensimmäisen kerroksen yhdistelmäkoneena toimii Kärcher BD 50/40. Käyttäjät ovat tykänneet seisten ohjattavasta koneesta, joka mahtuu kulkemaan myös ahtaista väleistä ja hissimatkan jälkeen myös 2. ja 3. kerroksen siivoamiseen. Joitakin tiloja, kuten alakerran käytäviä ja ruokailutilana toimivaa kulttuurisalia ajetaan koneella joka arkipäivä. Toisen kerroksen pienemmästä siivoustilasta löytyy vielä yksi yhdistelmäkone, perässä käveltävä BD 43/25.

”Luokkatilat ovat niin tiukkaan kalustettuja, että sillä käytämme usein pienempiä BR 30/4 -yhdistelmäkoneita. Niillä pestään myös pukuhuoneet. Akkukäyttö ja helppo liikuteltavuus ovat näiden pystymallisten koneiden valtti. Luokkahuoneita ajetaan myös isommilla yhdistelmäkoneilla, jolloin saadaan muun muassa parempi harjapaine. Tämä vaatii ensin kalusteiden siirtämisen, joten se tehdään harvemmin ”, Sini-Tuulia Mäntynen mainitsee.

