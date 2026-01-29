Yhdistelmäkone BD 43/25 C Bp Pack

BD 43/25 C Bp Pack on akkukäyttöinen (76 Ah) laikkaharjakäyttöinen yhdistelmäkone, sopii erityisesti ylläpito- ja syväpuhdistukseen jopa 900 m² asti.

Perässäkäveltävä, akkukäyttöinen BD 43/25 C Bp Pack on laikkaharjalla varustettu yhdistelmäkone, joka soveltuu monipuoliseen käyttöön pienissä siivouskohteissa. Koneen työleveys on 43 cm ja säiliön tilavuus 25 litraa. Tämä tekee siitä ihanteellisen taloudelliseen syvä- ja ylläpitopuhdistukseen jopa 900 m2 alueilla. Koneen ketteryys ja tarkka ohjattavuus sopivat ihanteellisesti ahtaasti kalustettuihin tiloihin. Suora tai kaareva imujalka on valinnaisesti saatavilla hienosäädettäessä konetta vallitseviin alustan olosuhteisiin. 24 V / 76 Ah geeliakku ja laturi sisältyvät toimitukseen. EASY-käyttöjärjestelmä, keltaisilla käyttöelementeillä, varmistavat helpon käytettävyyden ja nopean oppimisen. Lisäksi koneen puhdistus ja huolto ovat äärimmäisen helppoja suorittaa ahtaissakin huoltotiloissa.

Ominaisuudet ja edut
Erittäin kestävät ohjauslaitteet
Erittäin kestävät ohjauslaitteet
Suunniteltu päivittäiseen käyttöön Kestävä ja luotettava laite.
Helppo käyttää EASY-Ohjauspaneelin ansiosta
Helppo käyttää EASY-Ohjauspaneelin ansiosta
Opastavat toimintosymbolit ja selkeä ohjauspaneeli. Automaattinen vedenkatkaisu, kun kuljettajan ajokytkin ei ole aktivoituna. Keltaisin huomiovärein merkityt käyttöelementit tekevät koneesta helppokäyttöisen.
Pieni, kompakti kone
Pieni, kompakti kone
Nopea oppia käyttämään. Erinomainen näkyvyys työskentelyalueelle.
Suuri akkukotelo yleisimmille akkutyypeille
  • Helposti vaihdettava akku.
  • Soveltuu myös vuorotyökohteisiin.
Valmiit kiinnityspisteet varusteille (Home Base)
  • Voidaan kiinnittää koukkuja, ämpäreitä, mopit, jne.
  • Lisätarvikkeet voidaan kuljettaa helposti mukana.
Edullinen perustason malli 25-35 litran luokassa
  • Erinomainen hinta-laatusuhde.
  • Pelkistetty kaikkein tärkeimpiin ominaisuuksiin.
Keltaiset, selvästi näkyvät käyttöelementit
Sisältää 76 Ah akun ja laturin
  • Helppo ladata mistä tahansa vakiopistorasiasta.
  • Verkkovirrasta riippumaton käyttö, ilman kompastumisvaaraa johtoihin.
Tiedot

Tekniset tiedot

Voimansiirto Akku
Vetomoottori Edistyksellinen harjan säätö
Työleveys, harjat (mm) 430
Työleveys, imurointi (mm) 750
Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l) 25 / 25
Laskennallinen työsuoritus (m²/h) 1720
Työsuoritus (m²/h) 860
Akkutyyppi Huoltovapaa
Akku (V/Ah) 24 / 76
Akun käyttöaika (h) max. 2
Akun latausaika (h) n. 8,7
Virtalähde akkulaturille (V/Hz) 230 / 50 - 60
Harjan pyörimisnopeus (rpm) 180
Harjapaine (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Veden kulutus (l/min) max. 2,7
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 66
Liitäntäteho (W) 1100
Väri Antrasiitti
Sallittu kokonaispaino (kg) 115
Paino (ilman varusteita) (kg) 40
Mitat (p x l x k) (mm) 1135 x 520 x 1025

Toimitus sisältää

  • Laikkaharja: 1 kpl
  • Akku
  • Laturi
  • Imusuulake, v-mallinen

Ominaisuuksia

  • Kaksoissäiliöjärjestelmä
Yhdistelmäkone BD 43/25 C Bp Pack
