Perässäkäveltävä, akkukäyttöinen BD 43/25 C Bp Pack on laikkaharjalla varustettu yhdistelmäkone, joka soveltuu monipuoliseen käyttöön pienissä siivouskohteissa. Koneen työleveys on 43 cm ja säiliön tilavuus 25 litraa. Tämä tekee siitä ihanteellisen taloudelliseen syvä- ja ylläpitopuhdistukseen jopa 900 m2 alueilla. Koneen ketteryys ja tarkka ohjattavuus sopivat ihanteellisesti ahtaasti kalustettuihin tiloihin. Suora tai kaareva imujalka on valinnaisesti saatavilla hienosäädettäessä konetta vallitseviin alustan olosuhteisiin. 24 V / 76 Ah geeliakku ja laturi sisältyvät toimitukseen. EASY-käyttöjärjestelmä, keltaisilla käyttöelementeillä, varmistavat helpon käytettävyyden ja nopean oppimisen. Lisäksi koneen puhdistus ja huolto ovat äärimmäisen helppoja suorittaa ahtaissakin huoltotiloissa.