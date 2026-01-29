Yhdistelmäkone BD 43/25 C Bp Pack
BD 43/25 C Bp Pack on akkukäyttöinen (76 Ah) laikkaharjakäyttöinen yhdistelmäkone, sopii erityisesti ylläpito- ja syväpuhdistukseen jopa 900 m² asti.
Perässäkäveltävä, akkukäyttöinen BD 43/25 C Bp Pack on laikkaharjalla varustettu yhdistelmäkone, joka soveltuu monipuoliseen käyttöön pienissä siivouskohteissa. Koneen työleveys on 43 cm ja säiliön tilavuus 25 litraa. Tämä tekee siitä ihanteellisen taloudelliseen syvä- ja ylläpitopuhdistukseen jopa 900 m2 alueilla. Koneen ketteryys ja tarkka ohjattavuus sopivat ihanteellisesti ahtaasti kalustettuihin tiloihin. Suora tai kaareva imujalka on valinnaisesti saatavilla hienosäädettäessä konetta vallitseviin alustan olosuhteisiin. 24 V / 76 Ah geeliakku ja laturi sisältyvät toimitukseen. EASY-käyttöjärjestelmä, keltaisilla käyttöelementeillä, varmistavat helpon käytettävyyden ja nopean oppimisen. Lisäksi koneen puhdistus ja huolto ovat äärimmäisen helppoja suorittaa ahtaissakin huoltotiloissa.
Ominaisuudet ja edut
Erittäin kestävät ohjauslaitteetSuunniteltu päivittäiseen käyttöön Kestävä ja luotettava laite.
Helppo käyttää EASY-Ohjauspaneelin ansiostaOpastavat toimintosymbolit ja selkeä ohjauspaneeli. Automaattinen vedenkatkaisu, kun kuljettajan ajokytkin ei ole aktivoituna. Keltaisin huomiovärein merkityt käyttöelementit tekevät koneesta helppokäyttöisen.
Pieni, kompakti koneNopea oppia käyttämään. Erinomainen näkyvyys työskentelyalueelle.
Suuri akkukotelo yleisimmille akkutyypeille
- Helposti vaihdettava akku.
- Soveltuu myös vuorotyökohteisiin.
Valmiit kiinnityspisteet varusteille (Home Base)
- Voidaan kiinnittää koukkuja, ämpäreitä, mopit, jne.
- Lisätarvikkeet voidaan kuljettaa helposti mukana.
Edullinen perustason malli 25-35 litran luokassa
- Erinomainen hinta-laatusuhde.
- Pelkistetty kaikkein tärkeimpiin ominaisuuksiin.
Keltaiset, selvästi näkyvät käyttöelementit
Sisältää 76 Ah akun ja laturin
- Helppo ladata mistä tahansa vakiopistorasiasta.
- Verkkovirrasta riippumaton käyttö, ilman kompastumisvaaraa johtoihin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Edistyksellinen harjan säätö
|Työleveys, harjat (mm)
|430
|Työleveys, imurointi (mm)
|750
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|25 / 25
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|1720
|Työsuoritus (m²/h)
|860
|Akkutyyppi
|Huoltovapaa
|Akku (V/Ah)
|24 / 76
|Akun käyttöaika (h)
|max. 2
|Akun latausaika (h)
|n. 8,7
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|180
|Harjapaine (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Veden kulutus (l/min)
|max. 2,7
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|66
|Liitäntäteho (W)
|1100
|Väri
|Antrasiitti
|Sallittu kokonaispaino (kg)
|115
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|40
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Toimitus sisältää
- Laikkaharja: 1 kpl
- Akku
- Laturi
- Imusuulake, v-mallinen
Ominaisuuksia
- Kaksoissäiliöjärjestelmä