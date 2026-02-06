Matonpesukone BRC 40/22 C
BRC 40/22 C -matonpesulaite on monikäyttöinen ja kompaktin kokoinen työkalu. Se on suunniteltu taloudelliseen ja nopeaan mattopintaisten lattia-alojen syvä- ja ylläpitopuhdistukseen.
Verrattuna tavanomaisiin painehuuhtelukoneisiin, BRC 40/22 C -matonpuhdistuslaitteella voit työskennellä jopa 30% nopeammin. Tämän mahdollistaa helppo käsiteltävyys ja eteenpäin työskentely, jolloin vältetään tarpeeton ajo. Samalla integroitu rikkasäiliö kerää luotettavasti hiukkasia, jotka sijaitsevat puhdistettavalla pinnalla, kuten hiukset tai irtonaiset mattokuidut. Laite sopii erinomaisesti mattojen syväpuhdistukseen pienille ja keskisuurille pinnoille, joiden pinta-ala on enintään 900 m², ja sitä voidaan käyttää joustavasti mattopintaisten lattia-alojen syvä- ja ylläpitopuhdistukseen. Kun käytät RM 768 iCapsol-puhdistusaineita, jota suosittelemme ylläpitopuhdistukseen, maton kuivumisaika lyhenee noin puoli tuntia, mikä tekee siitä ihanteellisen puhdistusmenetelmän vilkkaasti liikennöidyissä tiloissa.
Ominaisuudet ja edut
200° kääntyvä pesupääMattoharja takaa perusteellisen puhdistuksen. Erittäin helppo liikutella jopa ahtaasti kalustetuissa tiloissa.
Mattopintaisten lattia-alojen syvä- ja ylläpitopuhdistukseenMattopintaisten lattia-alojen syvä- ja ylläpitopuhdistukseen. Mattojen syväpuhdistus mattoharjalla tukee mattojen kuitujen puhdistusta.
Käsisuulake lisävarusteenaNurkkien puhdistukseen tai tuolien ja tyynyjen painehuuhteluun.
Integroitu rikkasäiliö
- Kerää maton pinnalta irtonaiset mattokuidut, hiukset ja muut hiukkaset.
- Vähentää imusuulakkeen tukkeutumista, mikä vähentää huoltokustannuksia.
Työskentelysuunta ainoastaan eteenpäin
- Vähentää tarpeetonta ajoa ja säästää käyttäjää ylimääräisliltä askelilta.
- Jopa 30% korkeampi työteho kuin perinteiset painehuuhtelukoneet.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Aluekapasiteetti (perus-,väliaikaispuhdistus iCapsol) (m²/h)
|500 / 900
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|47
|Alipaine (mbar/kPa)
|290 / 29
|Suihkutuspaine, väliaikaispuhdistus (bar)
|3,5
|Suihkutuspaine, peruspuhdistus (bar)
|7
|Suihkutusmäärä, väliaikaispuhdistus (l/min)
|0,38
|Suihkutusmäärä, peruspuhdistus (l/min)
|2,5
|Työleveys, imurointi (cm)
|48
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|22 / 19
|Imuturbiinin teho (W)
|1200
|Harjamoottorin teho (W)
|400
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|44,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|50,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|889 x 470 x 1118
Toimitus sisältää
- Harjojen määrä: 1 kpl
- Telaharja: 1 kpl
Ominaisuuksia
- Työskentelysuunta: Eteenpäin
- iCapsol moodi