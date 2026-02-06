Verrattuna tavanomaisiin painehuuhtelukoneisiin, BRC 40/22 C -matonpuhdistuslaitteella voit työskennellä jopa 30% nopeammin. Tämän mahdollistaa helppo käsiteltävyys ja eteenpäin työskentely, jolloin vältetään tarpeeton ajo. Samalla integroitu rikkasäiliö kerää luotettavasti hiukkasia, jotka sijaitsevat puhdistettavalla pinnalla, kuten hiukset tai irtonaiset mattokuidut. Laite sopii erinomaisesti mattojen syväpuhdistukseen pienille ja keskisuurille pinnoille, joiden pinta-ala on enintään 900 m², ja sitä voidaan käyttää joustavasti mattopintaisten lattia-alojen syvä- ja ylläpitopuhdistukseen. Kun käytät RM 768 iCapsol-puhdistusaineita, jota suosittelemme ylläpitopuhdistukseen, maton kuivumisaika lyhenee noin puoli tuntia, mikä tekee siitä ihanteellisen puhdistusmenetelmän vilkkaasti liikennöidyissä tiloissa.