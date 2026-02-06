Yhdistelmäkone BD 50/40 RS Bp Pack

Seisten ajettava, 40 l yhdistelmäkone. Laikkaharjalla varustettu pesupää tarjoaa 51 cm työleveyden. Koneen päältä on erinomainen näkyvyys työskentelyalueelle ja se kääntyy 120 cm tilassa

BD 50/40 on todellinen tehopakkaus, jossa yhdistyy perässä käveltävän yhdistelmäkoneen ketteryys ja päältä ajettavan koneen käyttömukavuus. Seisten ohjattava kone tarjoaa erinomaisen näkyvyyden työskentelyalueelle. Tämä yhdessä erittäin pienen, vain 1,2 m kääntöympyrän kanssa mahdollistaa tarkan työskentelyn ahtaissakin paikoissa. Laikkaharjalla varustetussa mallissa imujalka kääntyy kaarteissa pesupään mukana. Tämä tarjoaa erinomaisen kuivumistuloksen yhdellä ajokerralla myös tiukoissa käännöksissä. Kone sopii erinomaisesti esimerkiksi pienten myymälöiden ja ahtaita varastokäytäviä sisältävien logistiikkakeskusten lattianpesuun. Tässä mallissa on vakiona laikkaharjoilla varustettu pesupää, jonka työleveys on 51 cm. Laikan, imukumin ja imujalan irrottaminen käy helposti ilman työkaluja. Kone on värikoodattujen käyttöelementtien ja pikavalintakiekon ansiosta todella nopea ja yksinkertainen käyttää. Nämä ja lukuisat muut huolellisesti mietityt yksityiskohdat helpottavat koneen käyttöä ja huoltaa. Koneessa on vakiona Eco-ohjelma, jota käytettäessä saavutetaan pitkä ajoaika optimaalisella veden ja pesuaineen kulutuksella.

Ominaisuudet ja edut
Helppo käyttää
  Helppokäyttöinen
  • eco!efficiency-ajotila säästää vettä, pesuainetta ja energiaa.
Automaattitäyttö
  • Laite kytketään tulovesiletkuun. Vedentulo katkeaa automaattisesti, kun puhdasvesisäiliö on täynnä.
  • Säästää aikaa ja mahdollistaa muiden tehtävien suorittamisen vedentäytön aikana.
DS 3 -annostelujärjestelmä
  • Estää pesuaineen yliannostelun. Lisävaruste.
Eco-käyttötila
  • Säästää työaikaa, energiaa, vettä ja pesuainetta.
Kompaktit ulkomitat
  Kompaktit ulkomitat
  • eco!efficiency-ajotila säästää vettä, pesuainetta ja energiaa.
  • Tehokasta työskentelyä vaivattomasti: suuri työleveys ja vähemmän lattianpesun esivalmistelua
Keskeiset komponentit irrotettavissa ilman työkaluja
  • Imukumit ja harjat voidaan vaihtaa nopeasti ilman työkaluja.
  • Imujalan irrottaminen käy hetkessä ja onnistuu ahtaassakin paikassa.
Ainutlaatuinen kääntyvä imujalka
  • Tehokas vedenpoisto tiukissakin kaarroksissa.
Helppo ohjata ahtaissakin paikoissa
  • Tehokasta työskentelyä vaivattomasti: suuri työleveys ja vähemmän lattianpesun esivalmistelua
Kompaktit ulkomitat
Kompakti muotoilu
  • Helppo kuljettaa ja varastoida.
Tiedot

Tekniset tiedot

Voimansiirto Akku
Vetomoottori Vetomoottori
Työleveys, harjat (mm) 510
Työleveys, imurointi (mm) 691
Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l) 40 / 40
Laskennallinen työsuoritus (m²/h) 2805
Työsuoritus (m²/h) 2000
Akkutyyppi Huoltovapaa
Akku (V/Ah) 36 / 76
Akun käyttöaika (h) max. 2,5
Virtalähde akkulaturille (V/Hz) 230 / 50 - 60
Harjan pyörimisnopeus (rpm) 180
Harjapaine (g/cm²/kg) 20 / 26
Veden kulutus (l/min) 1,5
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 60
Liitäntäteho (W) max. 1080
Sallittu kokonaispaino (kg) 330
Mitat (p x l x k) (mm) 1118 x 691 x 1316

Toimitus sisältää

  • Laikkaharja: 1 kpl
  • Imusuulake, kaareva
  • Akku ja laturi koneessa

Ominaisuuksia

  • Tehokas vetomoottori
  • Automaattinen vedenpysäytys
  • Magneettiventtiili
  • Kaksoissäiliöjärjestelmä
