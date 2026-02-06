BD 50/40 on todellinen tehopakkaus, jossa yhdistyy perässä käveltävän yhdistelmäkoneen ketteryys ja päältä ajettavan koneen käyttömukavuus. Seisten ohjattava kone tarjoaa erinomaisen näkyvyyden työskentelyalueelle. Tämä yhdessä erittäin pienen, vain 1,2 m kääntöympyrän kanssa mahdollistaa tarkan työskentelyn ahtaissakin paikoissa. Laikkaharjalla varustetussa mallissa imujalka kääntyy kaarteissa pesupään mukana. Tämä tarjoaa erinomaisen kuivumistuloksen yhdellä ajokerralla myös tiukoissa käännöksissä. Kone sopii erinomaisesti esimerkiksi pienten myymälöiden ja ahtaita varastokäytäviä sisältävien logistiikkakeskusten lattianpesuun. Tässä mallissa on vakiona laikkaharjoilla varustettu pesupää, jonka työleveys on 51 cm. Laikan, imukumin ja imujalan irrottaminen käy helposti ilman työkaluja. Kone on värikoodattujen käyttöelementtien ja pikavalintakiekon ansiosta todella nopea ja yksinkertainen käyttää. Nämä ja lukuisat muut huolellisesti mietityt yksityiskohdat helpottavat koneen käyttöä ja huoltaa. Koneessa on vakiona Eco-ohjelma, jota käytettäessä saavutetaan pitkä ajoaika optimaalisella veden ja pesuaineen kulutuksella.