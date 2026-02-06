Yhdistelmäkone BD 50/40 RS Bp Pack
Seisten ajettava, 40 l yhdistelmäkone. Laikkaharjalla varustettu pesupää tarjoaa 51 cm työleveyden. Koneen päältä on erinomainen näkyvyys työskentelyalueelle ja se kääntyy 120 cm tilassa
BD 50/40 on todellinen tehopakkaus, jossa yhdistyy perässä käveltävän yhdistelmäkoneen ketteryys ja päältä ajettavan koneen käyttömukavuus. Seisten ohjattava kone tarjoaa erinomaisen näkyvyyden työskentelyalueelle. Tämä yhdessä erittäin pienen, vain 1,2 m kääntöympyrän kanssa mahdollistaa tarkan työskentelyn ahtaissakin paikoissa. Laikkaharjalla varustetussa mallissa imujalka kääntyy kaarteissa pesupään mukana. Tämä tarjoaa erinomaisen kuivumistuloksen yhdellä ajokerralla myös tiukoissa käännöksissä. Kone sopii erinomaisesti esimerkiksi pienten myymälöiden ja ahtaita varastokäytäviä sisältävien logistiikkakeskusten lattianpesuun. Tässä mallissa on vakiona laikkaharjoilla varustettu pesupää, jonka työleveys on 51 cm. Laikan, imukumin ja imujalan irrottaminen käy helposti ilman työkaluja. Kone on värikoodattujen käyttöelementtien ja pikavalintakiekon ansiosta todella nopea ja yksinkertainen käyttää. Nämä ja lukuisat muut huolellisesti mietityt yksityiskohdat helpottavat koneen käyttöä ja huoltaa. Koneessa on vakiona Eco-ohjelma, jota käytettäessä saavutetaan pitkä ajoaika optimaalisella veden ja pesuaineen kulutuksella.
Ominaisuudet ja edut
Helppo käyttää
- Helppokäyttöinen
- eco!efficiency-ajotila säästää vettä, pesuainetta ja energiaa.
Automaattitäyttö
- Laite kytketään tulovesiletkuun. Vedentulo katkeaa automaattisesti, kun puhdasvesisäiliö on täynnä.
- Säästää aikaa ja mahdollistaa muiden tehtävien suorittamisen vedentäytön aikana.
DS 3 -annostelujärjestelmä
- Estää pesuaineen yliannostelun. Lisävaruste.
Eco-käyttötila
- Säästää työaikaa, energiaa, vettä ja pesuainetta.
Kompaktit ulkomitat
- Tehokasta työskentelyä vaivattomasti: suuri työleveys ja vähemmän lattianpesun esivalmistelua
Keskeiset komponentit irrotettavissa ilman työkaluja
- Imukumit ja harjat voidaan vaihtaa nopeasti ilman työkaluja.
- Imujalan irrottaminen käy hetkessä ja onnistuu ahtaassakin paikassa.
Ainutlaatuinen kääntyvä imujalka
- Tehokas vedenpoisto tiukissakin kaarroksissa.
Helppo ohjata ahtaissakin paikoissa
Kompakti muotoilu
- Helppo kuljettaa ja varastoida.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Vetomoottori
|Työleveys, harjat (mm)
|510
|Työleveys, imurointi (mm)
|691
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|40 / 40
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|2805
|Työsuoritus (m²/h)
|2000
|Akkutyyppi
|Huoltovapaa
|Akku (V/Ah)
|36 / 76
|Akun käyttöaika (h)
|max. 2,5
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|180
|Harjapaine (g/cm²/kg)
|20 / 26
|Veden kulutus (l/min)
|1,5
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|60
|Liitäntäteho (W)
|max. 1080
|Sallittu kokonaispaino (kg)
|330
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Toimitus sisältää
- Laikkaharja: 1 kpl
- Imusuulake, kaareva
- Akku ja laturi koneessa
Ominaisuuksia
- Tehokas vetomoottori
- Automaattinen vedenpysäytys
- Magneettiventtiili
- Kaksoissäiliöjärjestelmä