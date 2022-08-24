Power Truck Show 2022 keräsi ennätysmäärän kuorma-autoja ja yleisöä
Kärcherin kuumavesipesurit tehokäytössä tapahtuman aattona
Power Truck Show houkutteli tänä vuonna ennätysmäärän yleisöä. Tapahtuma järjestettiin Powerpark huvipuiston ympäristössä Kauhavan Alahärmässä. Paikalla vieraili kahden päivän aikana noin 32 000 kävijää. Suurimpina vetonauloina toimivat tänäkin vuonna kuljetusmessut sekä kansainvälinen autonäyttelytapahtuma, jossa on kattaus Pohjois-Euroopan näyttävimpiä kuorma-autoja sekä erikoisajoneuvoa aina mobiiliautoista traktoreihin. Vuodesta 2004 lähtien järjestetty Power Truck Show on muodostunut monille kuljetusalan ammattilaisille kesän ykköstapahtumaksi, jonne tullaan sekä tekemään hankintoja että viihtymään nauttimalla rennosta menosta ja kattavasta ohjelmasta.
Puhtaat ja kiiltävät autot – asia, josta ei tingitä
Kärcher Professional on ollut mukana tapahtuman alkuajoista lähtien. Kun kyseessä on autonäyttely, täytyy esillä olevan kaluston olla puhdasta. Siitäkin huolimatta, että suurin osa tulee paikanpäälle ajamalla pitkienkin matkojen takaa. Perinteiseen tapaan Kärcher varusti sisääntuloportit viidellä HDS-kuumavesipesurilla. Näillä pestiin kaikki tarvittavat ajoneuvot ja pesupaikoilla riitti toimintaa aina aamuvarhaisesta illan viimeisille tunneille. Pesujonot saatiin pidettyä lyhyinä tehokkaiden laitteiden ja ammattitaistoisten pesijöiden avulla. Painepesureiden käytöstä vastasivat tänä vuonna Autopesula Virtasen ja Suomen Raskaspesut Oy:n henkilökunta. Neljä pesureista oli mallia Kärcher HDS 12/18. Yhdeksi pesuriksi valittiin Kärcher HDS 1000 De. Tämä dieselkäyttöinen pesuri otti veden erillisestä säiliöstä, jonka ansiosta yksi pesupiste voitiin varustaa kauemmaksi saatavilla olevista vesi- ja sähköliitännöistä.
Tehoa ja tarkkuutta pesuun uusilla vaahdottimilla
Kaikissa pesupisteissä oli käytössä Kärcher Advanced -vaahdottimet, joilla RM 838 -vaahtopesuaine saatiin levitettyä nopeasti ja tasaisesti. Vaahdottimissa oli varusteena pikaliittimet, joten työkalun vaihto kävi lennosta. Uusissa Advanced-vaahdottimissa on myös pikasäätö, jonka avulla pesuaine saadaan levitettyä leveänä mattona tai pistesuihkuna, joka yltää myös katonrajaan ja työkoneiden ahtaampiin kohtiin.
Pesutraileri keräsi huomiota
Kärcherin näyttelyosastolla oli esillä kattaus painepesureita ja ajoneuvojen sisäpuhdistukseen suunniteltuja laitteita. Yhtenä katseenvangitsijana oli Kärcher HDS -traileri. Tämä auton pesässä kulkeva pesuyksikkö on varustettu 500 litran vesisäiliöllä ja tehokkaalla dieselkoneella. Oma säiliö ja 100 litran vetoinen polttoainetankki takaavat ketterän liikkuvuuden ja joustavat pesumahdollisuudet kaikkialla, minne vain ajoneuvolla pääsee. Esillä ollut malli oli HDS Trailer 17/20 De Tr1 Weed Control, jossa on ajoneuvojen ja työkoneiden pesuun erinomaisesti soveltuva 1700 l/h vedentuotto ja 200 baarin maksimipaine. Weed Control -merkintä tarkoittaa, että pesurilla voidaan tuottaa jatkuvasti myös suuret määrät rikkaruohojen torjunnassa käytettävää kuumaa vettä.
Ohessa kuvakattaus tapahtumasta.