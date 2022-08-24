Power Truck Show 2022 keräsi ennätysmäärän kuorma-autoja ja yleisöä

Pesutraileri keräsi huomiota

Kärcherin näyttelyosastolla oli esillä kattaus painepesureita ja ajoneuvojen sisäpuhdistukseen suunniteltuja laitteita. Yhtenä katseenvangitsijana oli Kärcher HDS -traileri. Tämä auton pesässä kulkeva pesuyksikkö on varustettu 500 litran vesisäiliöllä ja tehokkaalla dieselkoneella. Oma säiliö ja 100 litran vetoinen polttoainetankki takaavat ketterän liikkuvuuden ja joustavat pesumahdollisuudet kaikkialla, minne vain ajoneuvolla pääsee. Esillä ollut malli oli HDS Trailer 17/20 De Tr1 Weed Control, jossa on ajoneuvojen ja työkoneiden pesuun erinomaisesti soveltuva 1700 l/h vedentuotto ja 200 baarin maksimipaine. Weed Control -merkintä tarkoittaa, että pesurilla voidaan tuottaa jatkuvasti myös suuret määrät rikkaruohojen torjunnassa käytettävää kuumaa vettä.

Ohessa kuvakattaus tapahtumasta.