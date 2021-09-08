Yhdistelmäkoneella varaston lattiat puhtaiksi
Varastolla on kivilaattalattia, joka puhdistuu hyvin laikkaharjalla varustetulla yhdistelmäkoneella. Vaikka kone on istualtaan ajettavaa mallia, mahtuu se hyvin pieniinkin väleihin. Koneella ole nimettyä kuljettajaa, joten helppokäyttöiset perustoiminnot ja huoltotoimet ovat olleet hyödyllinen ominaisuus.
Duell Yhtiöiden varaston lattia pestään uudella Kärcher BD 50/70 -yhdistelmäkoneella
Kun Turun Kymppipalvelun kenttämyyjä Markus Rantanen istuu Kärcher BD 50/70 -yhdistelmäkoneen ratin taakse, niin kone näyttää pieneltä.
”Se johtuu siitä, että tämä on ulkomitoiltaan pieni kone. Juuri oikeanlainen tällaiseen paikkaan. Vaikka laitteen ulkomitat ovat kompaktit, löytyy siitä yllättävän paljon tehoa. Pesuleveyttä on puolisen metriä ja tankkikin vetää 70 litraa. Todella kustannustehokas vaihtoehto perässäkäveltävälle koneelle. Mahtuu ahtaistakin väleistä ja kääntyy 1,6 metrin tilassa”, Markus Rantanen kehaisee.
Olemme turkulaisen Duell Yhtiöt Oy:n varastolla tutustumassa Turun Kymppipalvelut Oy:n sinne toimittamaan yhdistelmäkoneeseen. 21 miljoonan euron liikevaihtoon yltävä Duell on suurelle yleisölle tuntematon, mutta sen tytäryhtiöt Safe Työsuojelutarvike ja Medic Ensiaputarvike ovat alan ammattilaisille sitäkin tutumpia. Yritykset valmistuttavat tuotteita omilla tuotemerkeillään ja jakelu tapahtuu oman suoramyyntiverkoston kautta.
Toimituskyky ratkaisee
Yrityksen varastolla on neliöitä 1100. Minne tahansa katse osuukin, niin siellä näkyy ruskeita pahvilaatikkoja. Tuotenimikkeitä on noin 800.
”Tällä toimialalla kaikki perustuu toimituskykyyn ja siksi tavaraa pitää olla seuraavan päivän toimituksiin. Nyt varasto on poikkeuksellisen täynnä ja sen vuoksi käytäviäkään ei ole tällä viikolla voinut pestä. Meillä tarvitaan joustavuutta nopeaa reagointia ja siksi hoidamme varaston siivouksenkin itse. Eli siivousrytmi elää aina varaston tilanteen mukaan. En ole kovasti titteleiden perään ja meillä jokainen tekee tarvittaessa hommaa kuin hommaa. Hyppää myös laittianpesukoneen rattiin”, perheyhtiön toimitusjohtaja Pasi Nousiainen kertoo.
”Normaalisti käytävät ajetaan kerran viikossa yhdistelmäkoneella. Irtoroskat lakaistaan ensin pois ja sitten pesu päälle. Näin tiloihin kulkeutuva pöly saadaan pidettyä kurissa. Pahvilaatikoista ja lavoista kun irtoaa aina pölyä, kun niitä käsitellään.”
Hengityssuojainten toimitusketju rakentuu huolellisesti suunnitelluista yksityiskohdista
Medi Ensiaputarvike kertoo nettisivullaan olevansa Suomen Huoltovarmuuskeskuksen tavarantoimittaja. Yrityksellä on pitkä kokemus erilaisten hengityssuojainten myynnistä, joten tätä osaamista ja verkostoja on tarvittu viime aikoina todella paljon.
”Eilen tuli puoli miljoonaa hengityssuojainta, mutta ei niitä täällä varastolla näy. Ovat jo asiakkailla. Viime vuonna maskeja meni 30 miljoonaa kappaletta, joten valmistamisen ja logistiikan kanssa on ollut todellinen vääntö. Meidän porukka on kyllä tehnyt hienoa työtä”, Pasi Nousiainen kehuu.
Hengityssuojainten valmistuttaminen ja jakelu on pitkä ketju, jossa on monta muuttuvaa osaa. Välillä on kontit maailmasta loppu ja ei ole mitenkään harvinaista, että iso tavaraerä päätyy varkaiden matkaan. Myös laadunvarmistus on tärkeää. Duell Yhtiöt on testauttanut kaikki mallit Suomessa VTT:llä.
”Nuo merikuljetukset eivät hengityssuojaimilla oikein toimi ja siksi suositaan lentorahteja. Viime vuonna vuokrasin kolme lentokonetta, joilla saatiin tavara suoraan Helsinki Vantaa kentälle. Sieltä suojaimet rekkaan ja samana päivänä asiakkaille,” Pasi Nousiainen muistelee.
Valmistusta myös Suomessa
Haastattelun lopuksi teemme katsauksen tuotteisiin. Pasi Nousiainen esittelee yksittäispakattua hengityssuojainta, joka on saanut käyttäjiltä erinomaisen palautteen. Näitä on toimitettu muun muassa Suomen jäähalleille, jotta nuoret pystyisivät harrastamaan lajia turvallisemmin. Noista eristä yritys ei perinyt maksua. Suurin osa nimikkeistä tulee Aasiasta, mutta esimerkiksi rasvat valmistetaan Suomessa.
”Tunnetuin tuote taitaa olla tämä meidän Kaarinassa valmistettava lääkekaappi. Konseptiin kuuluu, että käymme säännöllisesti myös täyttämässä kaapit. Suoramyynti on se moottori, joka pitää tämän meidän toiminnan käynnissä. Kokeneimmat myyjät ovat olleet rivissä 17 vuotta”, Pasi Nousiainen kertoo.
Kuvan hengityssuojainten myyntiteline on tuttu näky ruokakaupoissa. Suojaimia toimitettiin maksutta myös suomalaisille jäähalleille. Toimitusjohtaja Pasi Nousiaisen kanssa kuvaan halusi myös toimistokoira Santtu.
Ahtaat siivouskomerot ovat tuttu ilmiö monilla työpaikoilla ja erityisesti yhdistelmäkoneen tankin tyhjennykseen tarvittava lattiakaivo saattaa olla hankalassa paikassa. Kärcher BD 50/70 -yhdistelmäkoneen leveys on 590 mm, joten se mahtuu hyvin normaalista ovesta sisään.
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