Yhdistelmäkoneella varaston lattiat puhtaiksi

Hengityssuojainten toimitusketju rakentuu huolellisesti suunnitelluista yksityiskohdista

Medi Ensiaputarvike kertoo nettisivullaan olevansa Suomen Huoltovarmuuskeskuksen tavarantoimittaja. Yrityksellä on pitkä kokemus erilaisten hengityssuojainten myynnistä, joten tätä osaamista ja verkostoja on tarvittu viime aikoina todella paljon.

”Eilen tuli puoli miljoonaa hengityssuojainta, mutta ei niitä täällä varastolla näy. Ovat jo asiakkailla. Viime vuonna maskeja meni 30 miljoonaa kappaletta, joten valmistamisen ja logistiikan kanssa on ollut todellinen vääntö. Meidän porukka on kyllä tehnyt hienoa työtä”, Pasi Nousiainen kehuu.

Hengityssuojainten valmistuttaminen ja jakelu on pitkä ketju, jossa on monta muuttuvaa osaa. Välillä on kontit maailmasta loppu ja ei ole mitenkään harvinaista, että iso tavaraerä päätyy varkaiden matkaan. Myös laadunvarmistus on tärkeää. Duell Yhtiöt on testauttanut kaikki mallit Suomessa VTT:llä.

”Nuo merikuljetukset eivät hengityssuojaimilla oikein toimi ja siksi suositaan lentorahteja. Viime vuonna vuokrasin kolme lentokonetta, joilla saatiin tavara suoraan Helsinki Vantaa kentälle. Sieltä suojaimet rekkaan ja samana päivänä asiakkaille,” Pasi Nousiainen muistelee.