Vinkkejä yhdistelmäkoneen valintaan

Vahanpoisto onnistuu myös yhdistelmäkoneella

Vahanpoisto on jokaiselle siivoojalle tuttu työvaihe, joka tehdään tyypillisesti kerran tai kaksi vuodessa. Kun lattiapinta-ala kasvaa, niin vanhanpoistoon kuluva aika muodostuu kaikkine työvaiheineen yllättävän pitkäksi. Tämän vuoksi työ suoritetaan usein hiljaisena aikana. Vanhapoisto tehdään tyypillisesti lattianhoitokoneella ja työhön käytetään kyseiselle lattiavahalle suunniteltua vahanpoistoainetta. Tuomas Tanner kertoo, että myös telaharjoilla varustetun yhdistelmäkoneen harjapaine riittää myös vahanpoistoon. Etuna on työn nopeutuminen ja kemian käytön vähentyminen.

”Tarvitaan vahanpoistoon suunniteltu telaharja ja maltillinen ajonopeus. Pesuaineeksi riittää usein yleispesuaine. Testasimme tätä yhdessä sairaalassa. Siellä operaatioon oli varattu aikaa kuusi tuntia. Nyt saimme sen tehtyä yhdistelmäkoneella ja yleispesuaineella kahdessa tunnissa. Ja työn lomassa ehdittiin juoda vielä kahvitkin.”



Lavatikut varastonlattioilta talteen

Yhdistelmäkonetta ei ole tarkoitettu irtoroskien tai suurten pölymäärien poistamiseen. Kyseessä on nimenomaan lattioiden pesu, ei roskien imurointi. Irtoroskilta ei kuitenkaan voi välttyä. Suomen ilmastossa tyypillinen harmi on ulkoa kulkeutuva hiekoitusepeli. Varastoissa ja myymälöissä, joissa käsitellään puulavoja ei voi välttyä lavoista irtoavilta kappaleilta – lavatikuilta.



”Lavatikku on hyvä esimerkki roskasta, jonka telaharjoilla varustettu yhdistelmäkone poimii talteen. Koneissa on kaksi vastakkain pyörivää telaharjaa, joista takimmainen on niin sanottua yliheittävää mallia. Lavatikku ja myös pieni kivenpala tarttuu harjaan ja lentää keräyskaukaloon. Laikkakoneella irtoroska lentää usein sivulle ja jää pahimmillaan pyörimään harjasten väliin”, Tuomas Tanner selvittää.