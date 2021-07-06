Vinkkejä yhdistelmäkoneen valintaan
Lattioiden pesuun suunniteltujen yhdistelmäkoneiden nopeus perustuu pesupäähän ja koneen takaosassa olevaan imusuulakkeeseen. Koneiden yleistyessä pesupäät toimivat yleensä pyörivillä laikoilla. Viime vuosina telaharjoilla varustetut mallit ovat nostaneet suosiotaan. Kärcherin tuoteasiantuntija Tuomas Tanner neuvoo valitsemaan konetyypin aina pestävän lattiapinnan mukaan.
Laikka ja telaharja on suunniteltu erilaisille lattiapinnoille
Yleissääntö on, että laikkakoneet sopivat paremmin sileille ja saumattomille lattioille. Telaharjakoneet ovat huomattavasti monikäyttöisempiä. Mitä monimutkaisempi lattian pintakuvio on ja mitä erilaisempia materiaaleja kohteessa on, sitä korostuneemmin telaharjakoneen ominaisuudet tulevat esille.
Harjapaine lisää pesutehoa
Hyvä esimerkkinä helpon näköisestä, mutta haastavasta lattiamateriaalista käy niin sanottu kumikolikkomatto. Niiden kumipinta on usein kiiltävä, mutta kitkan lisäämiseksi siihen on muotoiltu kolikon muotoisia kohoumia. Materiaali kestää hyvin sekä vettä, että mekaanista hankausta. Pinta saattaa jäädä kuitenkin laikkakoneen jäljiltä likaiseksi, vaikka sekä laikkamalli olisi oikea ja ajonopeus maltillinen.
”Jos näin käy, niin syynä on usein liian pieni harjapaine. Telaharjakone on tässä suhteessa täysin ylivoimainen laikkakoneeseen verrattuna. Täsmälleen sama kone saavuttaa telaharjamallisella pesupäällä noin 7-10 kertaa suuremman harjapaineen. Lisäksi pyörimisnopeudet ovat eri luokkaa. Jos se on laikalla 140-180 rpm, niin telaharjoilla päästään lukemaan 800-1200, Tuomas Tanner vertailee.
Kitkapintainen lattia vaatii erityishuomion
Lattiapinnan saumattomuus ei aina takaa sitä, että se olisi helppo pestä yhdistelmäkoneella. Myös pinnan huokoisuus ja ennen kaikkea kitka vaikuttaa siihen, millainen yhdistelmäkone kannattaa valita. Yksi haastavimpia materiaaleja on kitkapintainen kumimatto, joita käytetään esimerkiksi urheilupaikkojen käytävillä. Näillä on haettu liukastumiseneston lisäksi iskunkestävyyttä esimerkiksi piikkareilla ja nappulakengillä kengillä kävelyä vastaan.
”Pinnassa on yleensä niin suuri kitka, että sitä ei pysty pesemään tavallisella laikkakoneella. Savu nousee, ennemmin kuin lattia saadaan pestyä. Haastava paikka telaharjakoneellekin on, mutta tuohonkin löytyy ratkaisu sopivilla varusteilla ja koneen säädöillä, Tuomas Tanner lupaa.
Vasemmalla telaharja ja oikealla laikkatyyppinen pesupää.
Irrotettavista renkaista koostuva laikkaharja sopii tasaisille lattiaioille ja esimerkiksi muovimatoille.
Vahanpoisto onnistuu myös yhdistelmäkoneella
Vahanpoisto on jokaiselle siivoojalle tuttu työvaihe, joka tehdään tyypillisesti kerran tai kaksi vuodessa. Kun lattiapinta-ala kasvaa, niin vanhanpoistoon kuluva aika muodostuu kaikkine työvaiheineen yllättävän pitkäksi. Tämän vuoksi työ suoritetaan usein hiljaisena aikana. Vanhapoisto tehdään tyypillisesti lattianhoitokoneella ja työhön käytetään kyseiselle lattiavahalle suunniteltua vahanpoistoainetta. Tuomas Tanner kertoo, että myös telaharjoilla varustetun yhdistelmäkoneen harjapaine riittää myös vahanpoistoon. Etuna on työn nopeutuminen ja kemian käytön vähentyminen.
”Tarvitaan vahanpoistoon suunniteltu telaharja ja maltillinen ajonopeus. Pesuaineeksi riittää usein yleispesuaine. Testasimme tätä yhdessä sairaalassa. Siellä operaatioon oli varattu aikaa kuusi tuntia. Nyt saimme sen tehtyä yhdistelmäkoneella ja yleispesuaineella kahdessa tunnissa. Ja työn lomassa ehdittiin juoda vielä kahvitkin.”
Lavatikut varastonlattioilta talteen
Yhdistelmäkonetta ei ole tarkoitettu irtoroskien tai suurten pölymäärien poistamiseen. Kyseessä on nimenomaan lattioiden pesu, ei roskien imurointi. Irtoroskilta ei kuitenkaan voi välttyä. Suomen ilmastossa tyypillinen harmi on ulkoa kulkeutuva hiekoitusepeli. Varastoissa ja myymälöissä, joissa käsitellään puulavoja ei voi välttyä lavoista irtoavilta kappaleilta – lavatikuilta.
”Lavatikku on hyvä esimerkki roskasta, jonka telaharjoilla varustettu yhdistelmäkone poimii talteen. Koneissa on kaksi vastakkain pyörivää telaharjaa, joista takimmainen on niin sanottua yliheittävää mallia. Lavatikku ja myös pieni kivenpala tarttuu harjaan ja lentää keräyskaukaloon. Laikkakoneella irtoroska lentää usein sivulle ja jää pahimmillaan pyörimään harjasten väliin”, Tuomas Tanner selvittää.
Telaharja ja laikka lattiapinnan mukaan
Siivousala tuntee muutamia standardeja ja laikojen värikoodaus on näistä yksi yleisimpiä. Musta laikka on kaikkein kovin ja kiillotustöihin sopiva valkoinen taas pehmein. Näiden väliin mahtuu yleisköyttöön sopiva, punaisilla harjaksilla varustettu malli. Samoja värejä käytetään myös telaharjoissa.
Telaharjan ominaisuudet on saatu aikaan harjasten paksuuden ja muodon varioinnilla. Kärcherin valikoimasta löytyy myös oranssi telaharja, joka on suunniteltu erityisesti syviä saumoja sisältäville klinkkerilattioille. Harjan ulottuvuutta on parannettu siten, että samassa nipussa on eri pituisia harjaksia, jolloin ne yltävät paremmin syviin saumoihin.
”Pikasäädön ansiosta telaharjan ja laikan vaihtaminen käy kaikissa konetyypeissä todella nopeasti. Näin yhdistelmäkone taipuu hyvin erilaisten lattiapintojen pesemiseen. Myös harjapaineen säätäminen käy hetkessä. Hyvä esimerkki erikoishuomiota vaativasta kohteesta on toimistokeskus tai hotelli, jossa lattiatyyppi vaihtuu aulatilojen ja ravintolan rajalla klinkkeristä laminaatiksi. Tästä selvitään telaharjan vaihdolla. Mikrokuituisen telaharjan ansiosta yhdistelmäkone sopii myös laminaatti- ja parkettilattioiden pesemiseen”, Tuomas Tanner opastaa.
Värikoodaus helpottaa laikkojen ja telaharjojen valintaa ja varastointia. Kuvan, esittelykäyttöön valmistettu telaharja mahdollistaa vaihtoehtojen vertailun rinnakkain. Oranssi harjamalli sopii erityisen hyvin syviä saumoja sisältäville klinkkerilattioille.
Tarkkana kapasiteettilaskennassa
Tuomas Tanner neuvoo kiinnittämään yhdistelmäkoneen valinnassa huomiota sekä koneen mittoihin että tarvittavaan kapasiteettiin. Arjen esimerkin hän mainitsee hypermarketeista, jossa on sekä herkästi likaantuvia kassavälejä että leveitä pääkäytäviä.
”Joskus aikanaan koneet saatettiin valita niin, että ne mahtuvat kassaväleihin. Kun marketit alkoivat kasvaa suurempiin mittoihin, vei noiden pääkäytävien pesu pikkukoneilla todella paljon työaikaa. Oikea ratkaisu oli kaksi erilaista konetta, pieni kassoille ja leveä kone käytävien pesemiseen. Tuon investoinnin takaisinmaksuaika on helppo laskea.”
Yksi osa kapasiteettilaskentaa on koneen vaatima latausaika. Uusien litiumioniakkujen myötä malliston pienemmät koneet kestävät entistä pidempää ajoa. Näiden akkujen etuna on myös kehittynyt latausteknologia. Akku latautuu nopeasti ja se kestää hyvin myös sitä, että laite otetaan käyttöön, vaikka akku ei olekaan vielä täysin latautunut.
Kärcherin yhdistelmäkoneissa on myös eco!efficiency-toiminto, jolla laitteen maksimi ajoaika pitenee 20-30 prosenttia. Eko-asennolla automatiikka säätää pyörimisnopeutta ja imutehoa niin, että akun varaus riittää pidempään. Samalla myös koneen käyntiääni laskee merkittävästi. Ekoasennon pesuteho riittää usein ylläpitosiivoukseen ja mikäli lattialla on likaisempia kohtia, saadaan koneesta nopeasti enemmän tehoa käyttöön.
Tuomas Tanner kertoo havainneensa asiakkaissa liikkuessaan, että pienetkin yksityiskohdat saattavat olla käyttäjien mielestä todella tärkeitä.
”Yksi tykätty ominaisuus on EasyFill-vedentäyttö. Se vapauttaa käyttäjän muihin töihin sillä aikaa, kun vesisäiliö täyttyy. Isoissa laitteissa tervetullut ominaisuus, samoin kun tyhjennysletku, jonka materiaali mahdollistaa letkun puristamisen tai taittamisen niin, että vesi saadaan purkautumaan vasta sitten, kun letku on lattiakaivon kohdalla”.
Oikea konetyyppi löytyy kokeilemalla
Siivouskoneiden suunnittelussa yksi tärkeä lähtökohta on se, että koneella voidaan suorittaa mahdollisimman suuri osa työstä. Kun konetta käytetään, niin manuaaliseen työhön, jälkien paikkailuun ei tulisi olla tarvetta.
”Jos kohteessa on haastavia lattiapintoja tai ahtaita kulkuvälejä, niin kannattaa ottaa kone koekäyttöön ennen valintaa. Olen usein huomannut, että kun asiakas miettii laikkakoneen ja telaharjakoneen välillä, niin vaaka kallistuu kokeilun jälkeen telaharjakoneeseen. Meidän laitteissa pesupään pystyy vaihtamaan lennossa. Eli siivousliike voisi ottaa siirrettävään laitteeseen molemmat pesupäät ja vaihtaa niitä kohteen mukaan”, Tuomas Tanner kertoo.
Yhdistelmäkoneen ohjattavuus korostuu erityisesti pienissä malleissa, joissa käyttäjä kävelee koneen perässä. Telaharjakoneen pyörimisliike on ohjattu koneen kulkusuunnan mukaan. Tämän ansiosta kone on helpompi hallita ahtaissa kulkuaukoissa. Laikkakoneissa laikan vaakasuuntainen pyörimisliike aiheuttaa sivuttaissuuntaista liikettä, joten konetta täytyy ohjata enemmän. Näissä niin sanotuissa rattikoneissa telaharja tuo helpomman ohjattavuuden lisäksi myös paremman ulottuvuuden. Tämä korostuu erityisesti kohteissa, joissa on pylväitä tai kaarevia seinämuotoja.
”Kun pestään todella ahtaita käytäviä, niin kahteen suuntaan pesevä kone säästää paljon aikaa. Perässä käveltävistä telaharjakoneista mallit BR 35/12 ja BR 45/22 taipuvat myös tähän. Eli käytävän päässä käännetään ratti ympäri, niin myös pesupää kääntyy 200 astetta”, Tuomas Tanner opastaa.
Telaharjalla varustettu yhdistelmäkone poimii lattialla olevat pienet irtoroskat keräyssäiliöön. Sen vuoksi laite sopii hyvin kohteisiin, jossa lattioille tulee esimerkiksi hiekoitushiekkaa tai kuormalavoista irtoavia puutikkuja.
Kaksi muuten samanlaista yhdistelmäkonetta, mutta erityyppiset pesupäät. Tuomas Tanner kertoo, että pienemmissä yhdistelmäkoneissa pesupään vaihtaminen käy nopeasti. Näin samaa konetta voidaan käyttää erityyppisissä siivouskohteissa.
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