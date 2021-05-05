Joen Loka on tuottanut puhtaita ratkaisuja vuodesta 1964
Siisti kalusto ja viihtyisät toimitilat luovat työviihtyvyyttä ja ovat oleellinen osa yrityksen identiteettiä. Lattiansiivouksessa yhdistelmäkone ja kaluston puhdistuksessa kuumavesipesuri ovat ahkerassa käytössä.
Siisti kalusto ja viihtyisät toimitilat luovat työviihtyvyyttä ja ovat oleellinen osa yrityksen identiteettiä
Toimitusjohtaja Heikki Päivänurmi luotsaa Joen Loka Ky -perheyritystä, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1964. Alkuaikojen liikeideana on sakokaivojen tyhjennys Joensuun alueella, ihan kuin yrityksen nimestä voi päätellä. Yhden miehen ja yhden auton yrityksestä on kasvanut vuosien saatossa monipuolisia ympäristöpalveluita tarjoava kumppani, joka on laajentanut palveluita kattamaan yksityisasiakkaiden, teollisuuden ja julkisen sektorin tarpeita. Yritys tunnetaan paikkakunnalla siististä kalustostaan. Keltaisella korostusvärillä varustettuja, mustia ajoneuvoja ei voi olla huomaamatta liikenteessä ja sama puhtaus näkyy myös yrityksen toimitiloissa. ”Puhtaushan on oleellinen osa tätä meidän brändiä, ei siitä voida tinkiä”, Heikki Päivänurmi korostaa.
Haastatteluhetkellä toimitusjohtajan piti kiireisenä Kuopion uuden toimitilan varustaminen. Yrityksellä on Joensuun toimipisteessä kolme suurta hallia, joihin saadaan kaikki ajoneuvot sisään. Kuopioon tuleva 2100 neliömetrin halli helpottaa kaluston huoltoa ja parantaa myös palvelukykyä paikkakunnalla. Heikki Päivänurmi aloitti isänsä perustamassa yrityksessä vuonna 1984. Vaikka aikaa on kulunut 37 vuotta, niin ensimmäisen työpäivän tehtävät ovat jääneet hyvin mieleen.
”Olin sakokaivon tyhjäyksessä isälläni apupoikana. Irrottelin kansia ja vedin letkuja. Siitä se lähti ja kun sain ajokortin, niin sain pikkuhiljaa vaativampia hommia”, Heikki Päivänurmi muistelee.
Palvelutarjonta kehittynyt asiakkaiden mukana
Yrityksen palvelutarjonta on kehittynyt 2000-luvulla voimakkaasti. Viemärihuollon oheen on tullut erilaisia palveluita aina puhdasveden toimittamisesta höyrytykseen ja putkistojen kuvaamiseen. Valikoimaan kuuluu myös siirrettävien WC-tilojen vuokraus. Yritykseltä löytyy perinteisten ”bajamajojen” lisäksi ratkaisuja myös vaativampaan käyttöön. Kun tapahtumat ovat olleet Suomessa jonkin aikaa tauolla, niin teollisuuden kunnossapito ja rakennusteollisuus ovat pitäneet vuokra-WC-toiminnan käynnissä. Niitä toimitetaan aikaisempaa enemmän yhteen kohteeseen. Työmaat saatetaan jakaa eri lohkoihin, joilla jokaisella on erilliset saniteettitilat.
Pitkä kokemus on opettanut mitoittamaan sekä kaluston että ympärivuorokautisen päivystystoiminnan sesonkien mukaan. Talvella sulatetaan jäätyneitä putkia painepesulla ja höyryllä. Kevään koittaessa samaan kalustoa käytetään viemärikaivojen sulattamiseen. Yrityksen normaalivahvuudessa on 20 työntekijää. Kesäaikaan palvelukyky turvataan palkkaamalla kausityöntekijöitä.
Uusi yhdistelmäauto kulkee kuvausauton parina
Yrityksellä on 23 autoa, joista tuorein hankinta on helmikuussa 2021 vastaanotettu imu/paine -yhdistelmäauto.
”Tätä käytetään paljon kuvausauton parina. Yhdistelmäauton avulla putkisto saadaan nopeasti kuvauskuntoon. Eli putket imetään tyhjiksi ja sen jälkeen huuhdellaan korkeapaineella. Putkien kuvaus on lisääntynyt valtavasti. Niitä tehdään sekä saneerauksissa että uudiskohteissa tarkistusten yhteydessä. Meillä hyvä kuvauskalusto, jolla mennään parhaillaan 200 metriä putken sisään”, kertoo kuvausautosta vastaava Kimmo Vesala.
Juro-Cleanin Uudessakaarlepyyssä valmistama yhdistelmäauto sai sisäänsä Kärcherin toimittaman WOMA 1503 -korkeapainepumpun. Se tuottaa painetta 170 baariin saakka ja vedentuotto on 324 litraa minuutissa. Pumpun ja siihen kiinnitettävän, putkessa ryömivän huuhtelutyökalun avulla putkista poistettua myös hiekoitushiekka – erikoisuus, joka kuuluu olennaisena osana Suomen sadevesiviemäreihin.
”WOMA:n pumpuista meillä on todella hyviä kokemuksia. Ensimmäinen sellainen tuli meidän autoon vuonna 1977. Ne ovat sellaisia perusjärkäleitä, joissa riittää tehoa ja joita pystytään myös helposti huoltamaan. Pumpun päät käyvät keskenään ristiin ja männät ja tiivisteet on helppoa vaihtaa”, Heikki Päivänurmi kehuu.
Joen Loka Ky:n uudessa yhdistelmäautossa on imupumppaus-, siirtopumppaus- sekä korkeapainepesulaitteisto. Autoa esittelevä Kimmo Vesala kertoo, että sen avulla pitkänkin putkiverkoston putket saadaan nopeasti kuvauskuntoon.
Uuteen yhdistelmäautoon asennettiin Kärcherin toimittama WOMA 1503 -korkeapainepumppu. Avainasiakaspäällikkö Tomi Peltomäki kertoo, että laite tuottaa painetta 170 baaria ja sen vedentuotto on 324 litraa minuutissa.
Hallin lattiat pestään joka päivä
Olet varmaan kuullut joskus työpaikasta, jossa työntekijöitä pyydetään siivoamaan ennen vieraiden tuloa. Joen Loka ei toimi näin - ei ole tarvetta, koska jokainen halli pidetään aina kunnossa. Tavarat ovat paikoillaan ja lattiat ylimääräisistä tavaroista vapaat. Autohallien lattiat ovat myös hiekattomia, vaikka sisätiloissa pestään säiliöautoja. Mikä salaisuus lattioiden kunto ei ole, puhtaat lattiat saadaan lattioita pesemällä.
”Lattiat ajetaan yhdistelmäkoneella joka aamu. Lika lähtee hyvin irti, kun pesu on säännöllistä. Likaisimmat hallit ajan kahteen kertaa. Ensi vesipesu ilman imua ja seuraavalla kierroksella yhdistelmätoiminnolla. Yhden hallin kiertäminen vie koneella noin 20 minuuttia. Akulla ajaa kevyesti useamman päivänkin ja vesisäiliöiden koko riittää hyvin, joten tankkausvälit ovat pitkiä. Talvella hiekkaa kulkeutuu sisälle enemmän, joten rikkasäiliötä joutuu tyhjäämään useammin”, hallien siivouksesta vastaava Anton Päivänurmi selvittää.
Kärcherin yhdistelmäkoneita on joka hallissa omansa, joten aikaa ei mene laitteiden siirtelyyn. Heikki Päivänurmi kertoo, että siivouskoneiden hovitoimittajana on paikallinen Kärcher-jälleenmyyjä Joensuun Laakeri Oy.
”Sieltä ollaan hankittu koneita aina tarpeen mukaan ja saatu niiden käyttöön asiantunteva opastus. Myös huolto ja varaosapalvelut pelaavat täällä Joensuussa hyvin,” Heikki Päivänurmi kehuu.
Vuosittain tehtävä perushuolto jatkaa kaluston elinkaarta
Joensuun Laakeri on toimittanut myös Kärcher-kuumavesipesurit, joita on talossa suunnilleen saman verran kuin autojakin. Kuljettajan ei tarvitse etsiä työkaluja, vaan pesulaitteisto on aina käden ulottuvilla, kun auto ajetaan halliin.
Pikavilkaisu kalustoon paljastaa, että autoista pidetään hyvää huolta. Jokainen auto käy kerran vuodessa läpi peruskunnostuksen. Pumppujen toiminta tarkastetaan ja letkut ja muut kuluvat osat vaihdetaan tarvittaessa uusin. Samassa yhteydessä autot saavat usein myös uutta maalia pintaan. Heikki Päivänurmi kertoo, että jokaisella autolla on oma vastuukuljettaja, joka huolehtii sen kunnosta.
”Olen ukoille sanonut, että autojen pitää olla sisältäkin niin siistejä, että sinne voi hypätä vaikka puku päällä ajamaan. Jos ei nyt ihan vitivalkoinen puku, niin ainakin vaalean harmaa. Kuljettajille pitää tarjota myös hyvät peseytymistilat. Vaikka meillä miehet työmaalla likaantuu, niin se ei tarkoita, että kotiin pitäisi mennä likaisena. Saunakin löytyy ja se on käytössä yleensä perjantaisin.”
Autojen kunnostuksesta vastaa kolme omaa mekaanikkoa, joista yhden tukikohta on Kuopiossa.
”Raha tulee siitä, että autot ovat asiakkaiden luona, korjaamopäivistä me ei voida ketään veloittaa. Siksi kalustosta pitää huolehtia hyvin ja korjata pikkuviat heti. Sitten kun tulee vaativampia korjauksia, joita ei osata tai ehditä tehdä, niin tukeudumme mielellämme kumppaneiden apuun. Samoin on autojen vuosihuolloissa. Korjaus ja huolto saa vähän maksaakin, kunhan auto saadaan pidettyä tehokkaasti ajossa. Ja huollettu kalusto on myös turvallista käyttää”, Heikki Päivänurmi kertoo.
Hallien puhtaanapidosta vastaava Anton Päivänurmi on tyytyväinen telaharjoilla varustettuun yhdistelmäkoneeseen. Niiden avulla myös lattioilla oleva irtolika saadaan talteen ja hallit pidettyä pölyttöminä. Talviaikaan hiekkaa kertyy enemmän ja keräyssäiliö joudutaan tyhjentämään hieman useammin.
Jokaisessa hallissa on oma yhdistelmäkone. Lattiat pestään päivittäin, joten lika ei pääse pinttymään pintaan. Siivousrutiini auttaa pitämään myös tavarat niille kuuluvilla paikoilla, lattiat pitää olla vapaina irtotavaroista.
Kuumavesipesurit ahkerassa käytössä
Pihassa oleva kalusto kiiltelee, mutta ei suinkaan sen vuoksi, että kaikki autot olisivat upouusia. Kun auto saa uuden varustuksen, niin se voidaan tehdä vanhan alustan päälle. Pihan vanhin Volvo on vuosimallia 2002. Sen mittarissa on 270 tuhatta kilometriä.
”Kilometrit ei meillä merkkaa niin paljon. Auton moottori käy, kun se on työkohteessa, joten tunteja niille tulee todella paljon, vaikka kohde olisi lähelläkin. Tuolla vanhimmalla Volvollakin on varmaan 25–30 tuhatta tuntia mittarissa”, Heikki Päivänurmi selvittää.
Haastatteluhetkellä kaikki kuljettajat olivat työn touhussa, joten autonpesua koskeviin kysymyksiin vastasi Anton Päivänurmi, joka tarttuu tarpeen vaatiessa myös kuumavesipesurin kahvaan.
”Hiekkaa tarttuu noihin meidän autoihin todella paljon, joten se pitää saada pois ennen harjapesua. Eli ensin esipesuaine pintaan ja sen jälkeen huuhtelu kuumavesipesurilla. Harjauksen jälkeen vielä märkävaha pintaan. Yleensä lika lähtee hyvin irti ja pesu vie autosta ja sen likaisuudesta riippuen 20–40 minuuttia. Välillä autot vahataan perusteellisemmin, niin saadaan kiilto pintaan” .
Oma terminaali jätteiden käsittelylle
Viime vuosien suurin investointi on ollut Joensuun rakennettu jäteterminaali. Joen Loka Ky:n sisaryritys JL-Terminaali Oy aloitti vuonna 2014 nestemäisten jätteiden ja vaarallisten aineiden käsittelyn. Näitä ovat muun muassa öljyiset vedet ja emulsiot, sekä tavanomaisia jätteitä esim. sadevesikaivo- ja lattiakaivohiekka sekä rasvanerotuskaivoliete ja viemärinpuhdistusjäte. Lietteistä ja öljyisistä vesistä erotetaan erilaisin tekniikoin vettä. Erotellut kiinteät jätteet viedään jatkokäsittelyyn joko ongelmajätelaitokselle tai hyödynnettäviksi raaka-aineina.
Terminaalin toiminnasta vastaava Petri Itälä kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että kaikki toiminta saatiin suojaan katon alle.
”Ympäristölupamme on varsin kattava ja voi sanoa, että voimme ottaa vastaan mitä vaan paitsi ammuksia ja räjähteitä. Suuren hallin ansiosta sade ja lumi eivät pääse haittaamaan toimintaa. Autot saadaan purettua aina turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Jos jotain roiskeita tulee tyhjennyksessä yli, niin se jää lattialle ja saadaan siitä nopeasti talteen”.
Uuden oppimista
Heikki Päivänurmi kertoo, että ala on muuttunut valtavasti ja kehityksen kelkassa pysyminen vaatii uuden kokeilemista ja välillä pioneerihengessä kokeilemista. Entä mihin kaikkeen johtaja ehtii ja mitä hänen pitää hallita? Voisiko toimitusjohtaja ottaa pihasta auton ja lähteä pumppauskeikalle?
”Kyllä minun pitää johtajana tietää millaisilla työkaluilla meillä tehdään töitä. Olen aina jokaisen uuden auton vastaanottokoulutuksessa mukana. Ne ovat tärkeitä tilaisuuksia kaikille meille ja mitä enemmän sitä tietoa jaetaan, sen paremmin osaamme noita työkaluja hyödyntää. Mutta yksi juttu meillä on mitä en hallitse. Se on putkistokuvaukset. Se prosessi kaikkine materiaalin käsittelyineen ja analysointeineen on jäänyt vähän vieraaksi. Mutta onneksi meillä on siihen ammattilaiset.”
Joen Loka Ky:n sisaryrityksen, JL-Terminaali Oy:n toimialaan kuuluu vaarallisten jätteiden kuljetus, kerääminen sekä käsittely. Terminaalin toiminnasta vastaava Petri Itälä esittelee laitteistoa, jolla esimerkiksi säiliöiden pesuvedestä saadaan eroteltua öljy talteen.
Musta pohjaväri ja keltaisella korostetut yksityiskohdat ovat Joen Loka Ky:n tunnusvärit, jotka toistuvat kaikessa aina ajokalustosta nosto-oviin ja työvaatteisiin.
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