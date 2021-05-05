Joen Loka on tuottanut puhtaita ratkaisuja vuodesta 1964

Hallin lattiat pestään joka päivä

Olet varmaan kuullut joskus työpaikasta, jossa työntekijöitä pyydetään siivoamaan ennen vieraiden tuloa. Joen Loka ei toimi näin - ei ole tarvetta, koska jokainen halli pidetään aina kunnossa. Tavarat ovat paikoillaan ja lattiat ylimääräisistä tavaroista vapaat. Autohallien lattiat ovat myös hiekattomia, vaikka sisätiloissa pestään säiliöautoja. Mikä salaisuus lattioiden kunto ei ole, puhtaat lattiat saadaan lattioita pesemällä.

”Lattiat ajetaan yhdistelmäkoneella joka aamu. Lika lähtee hyvin irti, kun pesu on säännöllistä. Likaisimmat hallit ajan kahteen kertaa. Ensi vesipesu ilman imua ja seuraavalla kierroksella yhdistelmätoiminnolla. Yhden hallin kiertäminen vie koneella noin 20 minuuttia. Akulla ajaa kevyesti useamman päivänkin ja vesisäiliöiden koko riittää hyvin, joten tankkausvälit ovat pitkiä. Talvella hiekkaa kulkeutuu sisälle enemmän, joten rikkasäiliötä joutuu tyhjäämään useammin”, hallien siivouksesta vastaava Anton Päivänurmi selvittää.

Kärcherin yhdistelmäkoneita on joka hallissa omansa, joten aikaa ei mene laitteiden siirtelyyn. Heikki Päivänurmi kertoo, että siivouskoneiden hovitoimittajana on paikallinen Kärcher-jälleenmyyjä Joensuun Laakeri Oy.

”Sieltä ollaan hankittu koneita aina tarpeen mukaan ja saatu niiden käyttöön asiantunteva opastus. Myös huolto ja varaosapalvelut pelaavat täällä Joensuussa hyvin,” Heikki Päivänurmi kehuu.