Raitiotieverkosto pysyy kunnossa säännöllisen puhdistamisen ja ennakkohuoltojen avulla

Siistit pysäkkialueet ovat tärkeä osa viihtyvyyttä

Kunnossapitohenkilöstö siivoaa päivittäin myös raitiovaunuverkoston pysäkkejä. Niissä on kivilaatoitus, joka kestää hyvin painetta. Väleissä on kuitenkin täytehiekka, joka ei saa lähteä pesuveden mukana. Eli työkaluksi valitaan viuhkasuutin ja pesusuihkun etäisyys pidetään sellaisena, että hiekka ei lähde mukana. Pesijän ammattitaitoa on myös se, että huolehditaan siitä, mihin irtolika lentää. Näin ei liata esimerkiksi seiniä tai ohikulkevia ajoneuvoja.

Katosrakennelmat ovat pääosin muovia, ja kestävät hyvin painepesua. Huoltohenkilöstö kertoo, että pysäkit saattavat olla viikonloppuisin melko hurjassa kunnossa. Yhden pysäkin puhdistaminen voi voida todella paljon työaikaa. Painepesurilla puhdistetaan jonkin veran myös graffiteja. Joskus ne lähtevät kuumalla vedellä ja paineella melko helposti, joskus taas näillä ei saada mitään vaikutusta. Pintoja ja maaleja on koko kirjo, joten yleispätevää ohjetta painepesun tehosta ei voi antaa.