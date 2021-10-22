Raitiotieverkosto pysyy kunnossa säännöllisen puhdistamisen ja ennakkohuoltojen avulla
Kärcher HDS Traileri täydentää Tampereen varikon kalustovalikoimaa
Tampereen Raitiotien kunnossapito vastaanotti heinäkuussa uuden Kärcher HDS Trailerin. Kuumavesipesurin heille toimitti tamperelainen Yellow Service. Tampereen raitiovaunuinfran kunnossapito hoidetaan allianssimallilla, jossa kumppanit ovat NRC Group ja YIT.
Pesurimalliksi valittiin trailerin päälle rakennettu versio, joka tuottaa 370 baarin maksimipaineen ja kykenee tuottamaan vettä 1300 litraa tunnissa. Trailerissa on 500 litran tankki ja se toimii itsenäisesti omalla dieselmoottorilla. Näiden ansiosta se soveltuu monipuoliseen käyttöympäristöön, jossa tarvitaan sekä suurta tehoa että erittäin joustavaa liikuteltavuutta.
Yhtenä kunnossapidon urakoitsija toimii Joenmaa Oy. Sen edustajat kertoivat, että traileria tarvitaan erikoistöihin sekä nopeaa reagointia vaativiin tehtäviin. Pesuyksikkö kulkee pakettiauton perässä kohteeseen ja sillä saadaan kuumaa painevettä nopeasti käyttöön. Erityisesti pysäkkien puhdistamisessa on tarve tällaiselle kalustolle. Lämpimän pesuveden avulla lika saadaan irti ilman pesuaineita. Ja myös pikatyöt, kuten vaikka vaihteen tai vesikaivon sulattaminen, onnistuu nopeasti.
Raitiovaunujen liikennöintiväli oli haastatteluhetkellä 7,5 minuuttia. Kovin isoja korjauksia ei siinä välissä ehditä tehdä ja myös huoltokaluston pysäköinti kaduille aiheuttaa omat haasteensa. Siksi kunnossapidon henkilöstö on töissä pääosin silloin, kun raideliikenne on yötauolla.
Talviaikaan erilaiset sulatustehtävät työllistävät kunnossapitohenkilöstöä. Suolan käyttö on radalla pannassa. Vaihteisiin voidaan erillistä jäänestoainetta, mutta perinteistä maantiesuolaa niihin ei laiteta.
Määräaikaishuolloilla minimoidaan liikenteen katkokset
NRC Finland Oy:n työmaapäällikkö Jari Ala-Hakuni painottaa, että vasteajat ovat toiminnassa ensi arvoisen tärkeitä. Sen vuoksi kalustoa pitää olla sekä yöaikaan tapahtuvaan, ennalta suunniteltuun kunnossapitoon että akuutteihin hälytystehtäviin.
”Hätäkorjauksiin lähdetään välittömästi, oli liikennetilanne sitten mikä tahansa. Koko järjestelmä on suunniteltu niin, että pidemmät katkokset aiheuttavat ketjussa paljon ongelmia. Siksi vasteaika on meille ensiarvoisen erittäin tärkeä.
”Viime talvi oli kyllä testilaboratorio ihan parhaasta päästä. Oli kunnon paukkupakkasia, paljon lunta sekä säänvaihteluja, jotka laittavat vaihteiden toimivuuden koetukselle. Mutta hyvin selvittiin ja saatiin paljon arvokasta tietoa erityisesti koneiden käytöstä ja töiden aikataulutuksesta.”
Trailerin luovutuksen yhteydessä pidettiin käyttöönottokoulutus. Siinä käytiin läpi laitteen käyttöön ja huoltoon liittyvät seikat ja erityisesti painepesutöiden turvallisuusasiat.
Kaikki säädöt ovat helposti käyttäjän ulottuvilla, kun takaosan kookas kuomu avataan. Suurten letkukelojen ja niiden alla olevan tavaratilan ansiosta kaikki tarvikkeet mahtuvat kulkemaan trailerin mukana. Korkeapaineletkulla on pituutta 30 metriä, joten isommankin alan puhdistus onnistuu ilman koneen siirtämistä.
Myös kesäaika koettelee raitiovaunukiskoja
Raideliikenteen kiskot rakennetaan nykyään yhteen hitsaamalla, joten takavuosien lämpölaajenemista varten jätetyt raot ovat jo historiaa. Entä miten raiteet ovat kestäneet heinäkuun 2021 ennätyshelteitä?
”Yllättävän hyvin. Mutta toleranssit ovat todella pienet, joten säätöjä on jouduttu tekemään. Jostain se rauta aina löytää paikan mihin laajeta ja meillä se on lukuisissa vaihteissa. Vaihteita on sekä automaattisia että mekaanisia. Osa vaihteista on kytketty kulunvalvontajärjestelmään, joten Hervannan varikolle saadaan välittömästi tieto siitä, jos vaikka vaihteen väliin singahtanut kivi estää sen toiminnan”, Jari Ala-Hakuni selvittää.
”Kiskojen tekninen ikä lasketaan tonneissa. Eli kun tietty määrä tonneja on mennyt yli, alkaa kiskot olla vaihtokunnossa. Yhtä määrättyä ikää näille ei ole, kaarteissa kiskot kuluvat nopeammin loppuun. Tampereellakin on tiukkoja käännöksiä ja se tiedettiin toki jo suunnitteluvaihteessa.”
Oikea työkalu oikeaan paikkaan
Koska raitiovaunuverkoston kunnossapidossa käytetään suurta vesimäärää ja korkeaa painetta, pyritään isommat painepesutyöt suorittamaan aina koneellisesti. Pistoolityöt kuuluvat erityiskohteisiin, kuten vaihteiden puhdistamiseen. Käytössä on kaksi Unimog-kuorma-autoa, joilla voidaan ajaa sekä kadulla että kiskoja pitkin. Kiskojen urat pudistetaan siihen suunnitellulla harjalla ja lisäksi auton varustevalikoimasta löytyy muun muassa lumiharja, lumilevy, lumilinko, pesutukki ja ruohonleikkuri.
Pistoolitöitä tehdessä viuhkasuutin ja rotojet-suutin ovat molemmat päivittäin käytössä. Kokemus on opettanut millainen paine ja ennen kaikkea pesuetäisyys saa lian irti ja siirtymään pois urasta. Esimerkiksi kiskourien puhdistuksessa rotojet-suutin on osoittautunut parhaaksi apuvälineeksi. Välineet ovat kovalla käytöllä, joten niiden kunto tarkistetaan säännöllisesti. Kun lämmintä vettä pusketaan kovilla paineilla ja työskentelyjaksot ovat pitkiä, niin rotojet-suuttimia kuluu useampi vuodessa.
Siistit pysäkkialueet ovat tärkeä osa viihtyvyyttä
Kunnossapitohenkilöstö siivoaa päivittäin myös raitiovaunuverkoston pysäkkejä. Niissä on kivilaatoitus, joka kestää hyvin painetta. Väleissä on kuitenkin täytehiekka, joka ei saa lähteä pesuveden mukana. Eli työkaluksi valitaan viuhkasuutin ja pesusuihkun etäisyys pidetään sellaisena, että hiekka ei lähde mukana. Pesijän ammattitaitoa on myös se, että huolehditaan siitä, mihin irtolika lentää. Näin ei liata esimerkiksi seiniä tai ohikulkevia ajoneuvoja.
Katosrakennelmat ovat pääosin muovia, ja kestävät hyvin painepesua. Huoltohenkilöstö kertoo, että pysäkit saattavat olla viikonloppuisin melko hurjassa kunnossa. Yhden pysäkin puhdistaminen voi voida todella paljon työaikaa. Painepesurilla puhdistetaan jonkin veran myös graffiteja. Joskus ne lähtevät kuumalla vedellä ja paineella melko helposti, joskus taas näillä ei saada mitään vaikutusta. Pintoja ja maaleja on koko kirjo, joten yleispätevää ohjetta painepesun tehosta ei voi antaa.
Erikoistilanteet hallintaan - harjoittelemalla
Aivan kuten palokunnassa, myös kunnossapidossa työkalujen ja menetelmien hallinta tulee rutiiniksi vasta sitten, kun niitä harjoitellaan. Jari Ala-Hakuni kertoo, että tämä on oleellinen osa myös työtuvallisuuskulttuuria.
”Viime viikolla harjoiteltiin raitiovaunun nostamista takaisin kiskoille. Näinkin voi joskus käydä ja silloin tarvitaan erikoisosaamista – ja työkaluja, joilla painava vaunu saadaan tunkattua takasin kiskoille. Työ täytyy tapahtua nopeasti ja vaunuun ei saa tulla lisävaurioita.”
Ensimmäiset koepesut suoritettiin varikon pihalla. Tampereen raitiovaunuvarikolla on suurten vesisäiliöiden täyttöön suunniteltu tankkauspiste, jonka avulla trailerin 500 litran tankki saadaan nopeasti täyteen.
Raitiovaunupysäkkien siisteys on yksi joukkoliikenteen tärkeitä viihtyvyystekijöitä. Pysäkit puhdistetaan kuumavesipesurilla ja sillä suoritetaan myös jonkin verran graffitien poistoa.
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