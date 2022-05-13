Raision PesuAsema.fi tuottaa puhtaita autoja

Vanha halli valjastettiin tehokäyttöön

Hallitila oli jo ennestään huoltoliikkeen käytössä. Sitä käytettiin laitteiden pesemiseen, joten nyt ennen tätä vajaakäytöllä ollutta tilaa voidaan hyödyntää tehokkaammin. Hallin varusteiden lisäksi myös pinnat on suunniteltu vaativaan pesukäyttöön, kestämään kosteutta ja mekaanista rasitusta. Yksi merkittävä yksityiskohta on seinävuorauksen ja lattian rajapinta, joka on tiivistetty siten, ettei lattialta kimpoava vesi pääse seinärakenteiden sisään. Hallista löytyy myös siirrettävä sinivalo, joka sopii maalipinnan tarkempaan tarkasteluun.

Pesuaseman käyttäjäkunnan on suunniteltu koostuvan useista erikoispalvelua tarvitsevista kohderyhmistä. Osa tarvitsee siistiä tilaa huolellisemmalle autopesulle tai vaikkapa sisätilojen perusteellisempaan puhdistamiseen. Käyttäjäkunta voi ulottua taksiautoilijoista erikoisajoneuvojen rakentelijoihin ja autofiksareihin, joilla ei ole omaa tilaa käytössään. Halli soveltuu myös autojen teippaamiseen. Tätä tarkoitusta varten hyllystä löytyy Kärcher SG 4/4 -höyrypuhdistin, jolla vanhat teipit lähtevät isommastakin pinnasta nopeasti ja siististi irti.