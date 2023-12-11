Raskaan kaluston pesu painepesurilla

Raskaan kaluston ja erilaisten työkoneiden puhdistaminen on yksi suurimpia kuumavesipesureiden käyttökohteita. Kun ajoneuvon koko ja pestävä pinta-ala kasvaa, muodostuu myös työergonomia entistä tärkeämmäksi tekijäksi. Uusien pesureiden suunnittelussa puhdistuksen nopeuttaminen ja työn keventäminen ovat yksi merkittävimpiä kehityskohteita. Näiden parantaminen palvelee myös ekotehokkuutta. Kun lika lähtee nopeasti irti ja siirtyy sujuvasti pinnalta pois, on veden, energian ja pesuaineiden kulutus pienempää.

Kärcherin koulutuksista vastaava aluepäällikkö Esa-Pekka Seppäläinen neuvoo raskaan kaluston pesijöitä kiinnittämään erityistä huomiota korkeapaineletkuihin. Pesupistooli kulkee kyllä kevyesti pesijän mukana, mutta on eri asia kiertää täysperävaunuyhdistelmää ympäri, kun mukana on lisäksi 30 metriä teräsvahvistettua korkeapaineletkua.

Vettä täynnä oleva letku painaa paljon ja kiilautuu herkästi pyörien alle. Tarvitaan ratkaisu, joka on nopea ottaa käyttöön, ei ole pesijän tiellä ja mahdollistaa varusteiden nopean keräämisen. Ergonomiaa parantavina vaihtoehtoina on letkukelalla varustettu pesuri, seinään kiinnitettävä letkukela tai seinäkiinnitteinen letkurata.

”Kun autot pestään hallissa, niin sinne kannattaa aina asentaa kunnon letkuradat seinälle. Ja jos on pidempiä ajoneuvoja, niin molemmille puolille hallia omat radat. Sitä tärkeämpi ominaisuus, mitä suurempia autoja pestään. Letkuradalla kulkeva pesupistooli on nopeasti käyttövalmiina ja niin pienet kuin isommatkin pesut hoituvat sujuvasti. Ergonomian lisäksi myös työturvallisuus kohenee, kun letkut eivät pyöri lattialla ja aiheuta kompastumisvaaraa”, Esa-Pekka Seppäläinen kertoo.

Painepesuriin integroitu letkukela on hyvä valinta kohteisiin, joissa pesuria liikutellaan usein. Kelalla oleva letku on myös helppo puhdistaa käytön jälkeen.