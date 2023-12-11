Raskaan kaluston pesu painepesurilla
Työergonomia kuntoon laadukkailla varusteilla
Raskaan kaluston ja erilaisten työkoneiden puhdistaminen on yksi suurimpia kuumavesipesureiden käyttökohteita. Kun ajoneuvon koko ja pestävä pinta-ala kasvaa, muodostuu myös työergonomia entistä tärkeämmäksi tekijäksi. Uusien pesureiden suunnittelussa puhdistuksen nopeuttaminen ja työn keventäminen ovat yksi merkittävimpiä kehityskohteita. Näiden parantaminen palvelee myös ekotehokkuutta. Kun lika lähtee nopeasti irti ja siirtyy sujuvasti pinnalta pois, on veden, energian ja pesuaineiden kulutus pienempää.
Kärcherin koulutuksista vastaava aluepäällikkö Esa-Pekka Seppäläinen neuvoo raskaan kaluston pesijöitä kiinnittämään erityistä huomiota korkeapaineletkuihin. Pesupistooli kulkee kyllä kevyesti pesijän mukana, mutta on eri asia kiertää täysperävaunuyhdistelmää ympäri, kun mukana on lisäksi 30 metriä teräsvahvistettua korkeapaineletkua.
Vettä täynnä oleva letku painaa paljon ja kiilautuu herkästi pyörien alle. Tarvitaan ratkaisu, joka on nopea ottaa käyttöön, ei ole pesijän tiellä ja mahdollistaa varusteiden nopean keräämisen. Ergonomiaa parantavina vaihtoehtoina on letkukelalla varustettu pesuri, seinään kiinnitettävä letkukela tai seinäkiinnitteinen letkurata.
”Kun autot pestään hallissa, niin sinne kannattaa aina asentaa kunnon letkuradat seinälle. Ja jos on pidempiä ajoneuvoja, niin molemmille puolille hallia omat radat. Sitä tärkeämpi ominaisuus, mitä suurempia autoja pestään. Letkuradalla kulkeva pesupistooli on nopeasti käyttövalmiina ja niin pienet kuin isommatkin pesut hoituvat sujuvasti. Ergonomian lisäksi myös työturvallisuus kohenee, kun letkut eivät pyöri lattialla ja aiheuta kompastumisvaaraa”, Esa-Pekka Seppäläinen kertoo.
Painepesuriin integroitu letkukela on hyvä valinta kohteisiin, joissa pesuria liikutellaan usein. Kelalla oleva letku on myös helppo puhdistaa käytön jälkeen.
Letkukelalla varustettu pesuri
Seinään kiinnitettävä letkukela
Seinään kiinnitetty letkurata
Kiinteästi asennettavaa pesuria suositellaan suurempiin kohteisiin
Tyypillisin asennus on kahden letkuradan ja yhden pesurin järjestelmä, jota voi käyttää yksi pesijä kerrallaan. Jos autoa pestään yhtä aikaa molemmin puolin, täytyy pesurista valita kahdelle käyttäjälle suunniteltu erikoismalli. Isommissa halleissa suositaan seinäkiinnitteisiä painepesureita. Kiinteä asennus vapauttaa lattiatilaa ja mahdollistaa monipuolisen, raskaan kaluston pesua palvelevan tarvikevalikoiman. Isommissa kohteissa kiinteät painepesurijärjestelmät rakennetaan usein moduuleista siten, että korkeapainepesuri, vedenkuumennin ja pesuainepumppu kytketään letkuradan kanssa samaan järjestelmään.
Kärcherin Esa-Pekka Seppäläinen kertoo kiinteän painepesurin vapauttavan lattiatilaa ja mahdollistavan eri moduulien joustavan yhdistelyn. Kuvan esittelytelineessä pesurin vasemmalla puolella on pesuaineannostelija.
Pesuaineen annosteluun löytyy monta eri vaihtoehtoa
Pesuaineen oikea annostelu korostuu erityisesti talviaikaan. Vaikka kuumavesipesurit ovat tehokkaita, vaatii suomalainen liikennelika yleensä myös harjausta ja pesuainetta, jota menee talviaikaan helposti tuplasti enemmän.
”Pesuaineen annosteluun suosittelen omaa pesuaineannostelijaa ja korkeapaineletkujen rinnalle, samalle letkuradalle vedettyä pesuaineletkua. Näin pesuaineen levitys tehdään erillisellä pesuainepistoolilla. Nopeuden lisäksi etuna on se, että korkeapaineletkussa ole pesuainetta silloin, kun huuhtelu alkaa. Kun kaikki kulkee samassa letkussa, niin pitkillä radoilla vettä saa joskus juoksuttaa kauan ennen kuin vaahtoaminen loppuu”, Esa-Pekka Seppäläinen neuvoo.
Kuumavesipesurin etuja on se, että se sopii erinomaisesti myös kuumavahan levittämiseen. Pesun lopuksi suoritettava vahaus vie vain vähän työaikaa, mutta säästää sitä reilusti tulevissa pesuissa. Vahattuun pintaan lika ja lumi ei tartu niin herkästi, joten moni käyttää sitä myös työkoneissa.
Entä miten pesupistooliin suihkuputken tilalle asennettava erillinen vaahdotuslaite toimii letkuradan kanssa?
”Näitä on paljon käytössä ja hyvin toimii. Ja kun pesukahva on varustettu pikaliittimellä, saadaan vaahdotin suihkuputken paikalle muutamassa sekunnissa ilman kierteiden kanssa pelaamista. Vaahdottimen etuna on tehokkuus. Pesuaineen levitykseen menee puolet vähemmän aikaa ja ammattitaitoinen pesijä puolittaa helposti myös pesuaineen kulutuksen”, Esa-Pekka Seppäläinen lupaa.
Vaahdottimen ja sille suunnitellun vaahtopesuaineen käyttö nopeuttaa pesuprosessia. Vaahdon etuna on myös se, että pesijä näkee välittömästi alueen, johon pesuaine on levitetty.
Pikaliitin nopeuttaa varusteiden asentamista. Sen avulla vaahdottimen vaihtaminen suihkuputken tilalle onnistuu muutamassa sekunnissa.
Pesukahva ja suihkuputki muodostavat toimivan parin
Pidemmissä työskentelyjaksoissa ja hankalia työasentoja sisältävissä pesutehtävissä pesukahvan ja siihen kiinnitetyn suihkuputken ergonomia tulevat nopeasti esille. Kärcherin kuumavesipesurit on varustettu pesukahvalla, jossa työnnettävä liipaisin pysyy pohjassa ilman sormista tarvittavaa puristusvoimaa. Toinen hyödyllinen varuste on useimmista malleista löytyvä pikasäädin, joka mahdollistaa paineen ja vesimäärän säätämisen suoraan suihkuputkesta. Tämä tuo ahtaisiin pesukohteisiin tarvittavaa tarkkuutta ja vähentää veden roiskumista pesijän päälle ja ympäristöön.
Myös suihkuputken muoto ja pituus vaikuttavat pesuergonomiaan.
”Tätä on tutkittu todella paljon ja todettu, että noin metrin pituinen suihkuputki on pätevä yleismalli, joka sopii useimpiin kohteisiin. Kun siinä on lisäksi pikku taivutus kärjessä, niin saadaan monta asiaa samassa paketissa: tehokkaaseen lian irrottamiseen sopiva pesukulma ja pesuetäisyys sekä minimoidaan käyttäjään kohdistuva vääntövoima. Tehokkaallakin laitteella voi pestä miellyttävästi pitkiä jaksoja”, Esa-Pekka Seppäläinen luettelee.
Raskaan kaluston pesussa painepesurin kanssa käytetään yleensä 25 asteen viuhkasuutinta. Viuhkan asentoa (pysty-vaaka) voidaan säätää pesupistoolia kääntämällä, mutta myös suihkuputkea kiertämällä. Laadukkaat suihkuputket kiertyvät myös paineen alaisina. Näin kääntö voidaan tehdä nopeasti lennosta esimerkiksi silloin, kun puhdistetaan ahtaita kulmia tai rakoja.
Korkealla oleviin erikoiskohteisiin, kuten kuormauslaitteisin tai työkoneisiin voidaan käyttää pidempiä, jopa kaksimetrisiä suihkuputkia. Varustelistalta löytyy myös alustanpesuun tarkoitettuja sekä taittuvalla (20°-140°) kärkiosalla varustettuja versioita.
Suihkuputken pituus, muoto ja säädettävyys vaikuttavat työergonomiaan. Kuvassa on tavallista pidempi, 1550 mm versio. Yleisin mitta on metrin luokkaa, joka sopii paremmin myös ahtaissa halleissa pesemiseen.
Raskaan kaluston pesussa painepesurin kanssa käytetään yleensä 25 asteen viuhkasuutinta.
Säännöllinen huolto pidentää koneen taloudellista käyttöikää
Loppuun kouluttajan vinkit kuumavesipesurin oikeaan käyttöön. Ensimmäisenä Esa-Pekka Seppäläinen muistuttaa huolloista ja erityisesti öljynvaihdon tärkeydestä. Useimmilla malleilla käyttöohjeen mukainen vaihtoväli on kerran vuodessa tai 500 käyttötunnin välein. Öljyn pinta ei tulisi normaalin vaihtovälin aikana laskea, joten akuutti lisäämistarve kertoo aina öljyvuodosta.
Kuumavesipesureissa Esa-Pekka Seppäläinen neuvoo käyttämään vedenpehmennysainetta. Isommissa pesureissa on pikasäätö, joka mahdollistaa annostuksen säätämisen paikkakunnan veden laadun mukaan. Mikäli kuumavesipesurissa on vedenpehmennysaineen annostelujärjestelmä, on sen käyttö myös edellytys takuun säilymiselle. Toinen vinkki on pesurin ostettava tiivistesarja. Se kun on työkalulokerossa valmiina, niin vuotavat liitokset saadaan heti korjattua ja pesuri toimii niin kuin valmistaja on sen suunnitellut.
Lopuksi hän vielä muistuttaa pesun lopetusrutiineista, joiden oikea suoritusjärjestys tuo kuumavesipesurille enemmän huolettomia käyttötunteja. Koneen jäähdyttäminen on tärkeää etenkin silloin, kun työskennellään pitkissä jaksoissa tai käytetään todella korkeita lämpötiloja.
”Pesun jälkeen lämmitys pois päältä ja ajetaan kylmää vettä 30 sekuntia. Sitten kone sammuksiin ja painetaan vielä kerran liipaisimesta, niin saadaan paineet järjestelmästä pois.”
Lue lisää:
Ajoneuvonpesukoneet
Kokonaisratkaisut ajoneuvopesuun. Kärcher tarjoaa täydelliset ratkaisut henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen puhdistukseen, autonpesukoneista itsepalvelupesulaitteisiin. Ratkaisut voidaan räätälöidä yksilöllisesti tarpeen mukaan aina ulkoasua myöten.
Kuumavesipesurit
Kuumalla vedellä lentävä lähtö lialle. Kärcher kuumavesipesurit ovat tunnettuja mainioista käyttöominaisuuksistaan ja puhdistustehostaan.
Yhdistelmäkoneet
Kärcherin yhdistelmä- ja lattianpesukoneet sopivat peruspesuun, ylläpitosiivoukseen, vahanpoistoon, lattioiden kiillotukseen sekä mattopintojen shampoopuhdistukseen. Ne tuottavat mainion puhdistustuloksen myös haastavilla, epätasaisilla lattiapinnoilla.