Härmän Liikenteen kalusto kiiltää ja kulkee

Miljoonamittarit käytössä

Julkisen liikenteen kilpailutuksissa määritellään tyypillisesti sekä kaluston maksimi-ikä että päästönormit. Tämä karsii vanhemman kaluston automaattisesti pois ja on omalta osaltaan yksi toimialan laatustandardi. Härmän Liikenteellä on sekä uutena hankittuja autoja että ulkomailta käytettynä ostettuja yksilöjä. Esimerkiksi Seinäjoella liikennöivät paikallisbussit on kaikki hankittu uusina. Pihalla olevan kaluston ikää tai ajokilometrejä ei asiaa tuntematon osaa ensivilkaisulla kertoa. Teippaukset ja maalaukset uusitaan aina tarpeen mukaan ja pikkukolhut korjataan välittömästi.



Käytettyjen bussien kiertokulku menee niin, että suomalaiset ostavat niitä esimerkiksi Norjasta ja meiltä vapautuva kalusto päätyy tyypillisesti Baltian maihin. Kaupunkiliikenteessä linja-auton mittariin kertyy herkästi 100 000 kilometriä vuodessa, joten huollon ja puhdistamisen merkitys korostuu elinkaarikustannusten hallinnassa.

Käytettynä ostettu kalusto käy Härmän Liikenteellä läpi muutakin kuin maalauksen ja teippauksen ennen kuin se pääsee ajoon. Autojen penkit verhoillaan uudelleen. Näin autoista tulee asiakkaan silmin katsottuna uuden näköisiä. Sami Heinimäki kertoo, että uuden paikallisliikenteen bussin hintaluokka on noin 250 tuhatta euroa.



”Kun kaupunkiliikenteessä oleva auto huolletaan hyvin, niin niillä voidaan ajaa kevyesti yli miljoonakin kilometriä. Meiltä poistuvan kaluston mittarissa on usein sellaiset 700 tuhatta kilometriä. Tuollaisen bussin jälleenmyyntihinta liikkuu muutamissa tuhansissa. Pikavuoron autolla saatetaan Suomessa ajaa jopa 2-3 miljoonaa kilometriä. Moottoritekniikka ja etenkin voiteluaineet ovat kehittyneet huimasti, joten ilman koneremonttia päästellään aivan erilaisia lukemia kuin ennen.”