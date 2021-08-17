Härmän Liikenteen kalusto kiiltää ja kulkee
Härmän Liikenteen linja-autot ovat tuttu näky Etelä-Pohjanmaan kaupungeissa ja Suomen maanteillä. 1960-luvulla ensimmäisen bussinsa hankkinut perheyritys on kasvanut määrätietoisin askelin kokoluokkaan, jossa se pystyy tarjoamaan koko paketin aina paikallisliikenteestä pikavuoroihin, tilausajoihin ja ulkomaanretkiin.
Omilla harjapesukoneilla suoritetaan 15 000 pesua vuodessa
Yrityksen palvelulupaus ”Maakunnan parasta palvelua - Suurella Syrämmellä” on nopeasti havaittavissa myös omin silmin, kun vierailimme yrityksen Seinäjoen toimipisteessä. Henkilökunta oli innolla esittelemässä toimintoja ja pihassa olevat ajoneuvot kiiltelivät puhtaina. Toimitusjohtaja Sami Heinimäki kertoo, että siisteys on yritykselle tärkeää. Hän painottaa, että kaikki joukkoliikenteen toimijat voivat vaikuttaa siihen, että matkustustapa koetaan miellyttäväksi, oli sitten kyseessä lyhyt matka kaupunkiliikenteessä tai pidempi kaukoliikenteen vuoro.
”Bussit ajetaan varikolle tullessa pesuhallin kautta. Sinne mahtuu kerrallaan kaksi autoa. Ensimmäisessä pisteessä täytetään AdBlue-lisäaine ja muut nesteet sekä tyhjätään vuoroliikenteen autojen wc-likavesisäiliöt. Sitten auto ajetaan pesuharjan läpi. Meille on tärkeää, että homma sujuu ripeästi. Kun vilkkaimpina päivinä pestään 50 autoa, niin kaiken pitää sujua tarkalla aikataululla, muuten työpäivä venyy turhaan”, Sami Heinimäki jatkaa.
Kesäkeleillä riittää yksi harjauskerta (edestä taakse). Talvella käytetään pesuohjelmaa, jossa harjat pyörivät myös palautuessaan takaa eteen. Kurakeleillä erityisesti bussien perät keräävät paljon hiekkaa. Pesukoneen säädöillä varmistetaan, että hiekkaa saadaan mahdollisimman hyvin poistettua ennen kuin pesuharjat koskettavat maalipintaa.
Turvallisuus vaatii huomioimista, varusteita ja tekniikkaa
Härmän Liikenteen paikallisbusseissa on kaikissa matkustajien turvavyöt, vaikka ne eivät olekaan pakollinen katsastusvaruste. Myös joka paikalle asennetut USB-pistokkeet on otettu standardiksi. Pieni, mutta monen kännykän lataajan arvostama varuste.
”Lapset ovat ottaneet tuon turvavyön ihan mahtavasti käyttöön. Heillä vyö napsahtaa kiinni ihan automaattisesti. Aikuisilla käyttö ei ole yhtä säännöllistä. Kaukoliikenteen busseissa vöiden käyttö sujuu kaikilta tottuneemmin. Niissä hyödynnetään myös uuttaa tekniikkaa, jonka avulla turvavyön käyttö tunnistetaan ja matkustajia voidaan muistuttaa asiasta”, Sami Heinimäki kertoo.
Myös autojen säännöllinen huolto on osa turvallisuutta. Huoltohallissa työskentelee korjaamopäällikkö ja kaksi mekaanikkoa. Näiden lisäksi Seinäjoella ja Alahärmässä on yksi bussinkuljettaja, joka tekee osan päivästä huoltotöitä.
”Melkein kaikki tehdään itse ihan vaativimpia erikoiskorjauksia lukuun ottamatta. Ja kiireaikana saatetaan ostaa työtä korjaamoilta, jotta kalusto saadaan pidettyä ajossa. Myös pienemmät maalaukset tehdään itse. Meidän tehtäviin kuuluu myös kiinteistönhoidon tehtävät aina autonpesukoneen hoitamisesta lumitöihin ja nosto-ovien voiteluun”, korjaamopäällikkö Jussi Aittanen kertoo.
Takapihalla olevan autokatoksen vanhin ajoneuvo on aito, vuoden 1948 Lontoonbussi. Kaksikerroksista katseenvangitsijaa käytetään lähiseudulla olevissa erikoisajoissa, kuten esimerkiksi eläkejuhlallisuuksissa. Mutta miten toimii yli 70 vuotta vanha tekniikka?
”Tuonkin laitteen kanssa ollaan saatu opetella korjaamista. Nyt se alkaa jo sujua paremmin. Ajokilometreihin nähden korjattavaa on ollut paljon, mutta onhan autolla ikääkin”, Jussi Aittanen jatkaa.
Korjaamohallin ja huoltohallin lattiat pestään Kärcherin päältäajattavalla yhdistelmäkoneella. Käytössä on myös lakaisukone, jolla lattioille kertynyt hiekka saadaan pidettyä kurissa.
”Yleensä lattiat pestään pari kertaa viikossa. Koneella hommaan ei menee kauan. Yleensä lattianpesukoneen rattiin hyppää joku vapaana olevista kaukoliikenteen kuljettajista. Hyvin on innokkaita vapaaehtoisia riittänyt”, Sami Heinimäki kiittelee.
Härmän Liikenteen omilla autonpesukoneilla tehdään noin 15 000 pesua vuodessa. Alahärmän koneen kapasiteettia myydään jonkin verran myös muille raskaan kaluston pesua tarvitseville.
Tuoretta kalustoa ja bussinostalgiaa 1940-luvulta. Kapea ja korkea Lontoonbussi on varikon ainut ajoneuvo, joka pestään vielä käsipelillä.
Korjaamopäällikkö Jussi Aittanen kertoo, että myös moottoritilan pesu on tärkeä osa bussien kunnossapitoa. Näin saadaan pienennettyä paloriskiä ja myös huoltotoimet sujuvat paremmin.
Miljoonamittarit käytössä
Julkisen liikenteen kilpailutuksissa määritellään tyypillisesti sekä kaluston maksimi-ikä että päästönormit. Tämä karsii vanhemman kaluston automaattisesti pois ja on omalta osaltaan yksi toimialan laatustandardi. Härmän Liikenteellä on sekä uutena hankittuja autoja että ulkomailta käytettynä ostettuja yksilöjä. Esimerkiksi Seinäjoella liikennöivät paikallisbussit on kaikki hankittu uusina. Pihalla olevan kaluston ikää tai ajokilometrejä ei asiaa tuntematon osaa ensivilkaisulla kertoa. Teippaukset ja maalaukset uusitaan aina tarpeen mukaan ja pikkukolhut korjataan välittömästi.
Käytettyjen bussien kiertokulku menee niin, että suomalaiset ostavat niitä esimerkiksi Norjasta ja meiltä vapautuva kalusto päätyy tyypillisesti Baltian maihin. Kaupunkiliikenteessä linja-auton mittariin kertyy herkästi 100 000 kilometriä vuodessa, joten huollon ja puhdistamisen merkitys korostuu elinkaarikustannusten hallinnassa.
Käytettynä ostettu kalusto käy Härmän Liikenteellä läpi muutakin kuin maalauksen ja teippauksen ennen kuin se pääsee ajoon. Autojen penkit verhoillaan uudelleen. Näin autoista tulee asiakkaan silmin katsottuna uuden näköisiä. Sami Heinimäki kertoo, että uuden paikallisliikenteen bussin hintaluokka on noin 250 tuhatta euroa.
”Kun kaupunkiliikenteessä oleva auto huolletaan hyvin, niin niillä voidaan ajaa kevyesti yli miljoonakin kilometriä. Meiltä poistuvan kaluston mittarissa on usein sellaiset 700 tuhatta kilometriä. Tuollaisen bussin jälleenmyyntihinta liikkuu muutamissa tuhansissa. Pikavuoron autolla saatetaan Suomessa ajaa jopa 2-3 miljoonaa kilometriä. Moottoritekniikka ja etenkin voiteluaineet ovat kehittyneet huimasti, joten ilman koneremonttia päästellään aivan erilaisia lukemia kuin ennen.”
Bussi pysyvät siisteinä säännöllisellä siivouksella
Kuljettaja tekee autolle pintasiivouksen, tyhjää roskikset ja kerää irtoroskat talteen. Samoin hän myös ajaa auton pesuharjan kautta ja menee sen jälkeen tankkaamaan polttoainetta. Penkkien ja lattioiden imuroinnista vastaa kaksi omaa siistijää. Työkaluina heillä on Kärcherin reppu-imurit ja haastavammalle lialle ja peruspuhdistukseen käytettävät tekstiilipesurit. Työvuorot on sovitettu siten, että toinen aloittaa aamuneljältä ja toinen kahdeksalta.
”Kura-aikana paikallisliikenteen autojen sisäpuhdistukseen menee huomattavasti enemmän aikaa. Kaikki kuitenkin siivotaan niin, että aamulla lähdetään siistillä kalustolla ajoon. Meillä on myös sisähalli, johon mahtuu 30 autoa. Oli erinomainen apu viime talvella, kun pakkasmittari näytti 30 asteen lukemia. On sekä kuljettajalle että matkustajille mukavampaa, kun pääsee aamuvarhaisellakin nauttimana lämpimästä autosta”, Sami Heinimäki kehaisee.
Dieseliä Härmän Liikenteen kaluston liikuttaminen vaatii noin miljoona litraa vuodessa. Puolet polttoaineesta on uusiutuvista raaka-aineista valmistettua Nesteen MyDieseliä.
Uutta kalustoa tulossa
Julkisen liikenteen kilpailutuksen päätyttyä liikennöitsijälle on yleensä 6-8 kuukautta aika hankkia sopiva ajokalusto. Härmän Liikenteellä on tällä hetkellä noin 80 autoa ja määrä nousee syksyllä kymmenellä, kun liikenne alkaa myös Järviseudulla. Kaluston hankinta on tasapainoilua hankintakustannusten ja huoltokulujen kanssa.
”Otamme auton heti ajosta pois, jos siihen tulee kolhu tai muuta kunnostettavaa. Kunnossa oleva kalusto on tärkeä turvallisuusseikka ja siinä tämä meidän oma korjaamo on kyllä kullanarvoinen. Viat saadaan yleensä nopeasti kuntoon. Hallin toiminnot on suunniteltu niin, että siellä ei ole kiinteitä paikkoja. Tämä tuo työhön joustavuutta. Jos joku auto odottaa varaosaa, niin hallissa on tilaa”, Sami Heinimäki kertoo.
Yksi laadunvarmistusseikka on katsastutus, joka tulee suorittaa henkilöliikenteessä olevalle kalustolle kerran vuodessa.
”Katsastusikkuna on vain kuukauden mittainen, joten siltäkin kantilta katsottuna vikojen nopea korjaaminen on tärkeää. Katsastuksessa tulee harvemmin korjauskehotuksia tai hylkäyksiä. Aikaisemmin linja-autojen heikoin paikka oli jarrut ja niiden liian suuret puolierot. Nykyään jarruongelmia ei juurikaan esiinny. Yleisimmin korjattava löytyy alustan nivelistä”, Sami Heinimäki selvittää.
Lopuksi on pakko kysyä autojen kylkiin teipatuista nimistä. Ne ovat tuttuja Härmän häjyjen ajoilta. Suurin osa kalustosta on nimetty Etelä-Pohjanmaalla, etenkin Härmässä ja Kauhavalla, vaikuttaneiden henkilöiden mukaan. Kyseessä ei ole päälle liimattu markkinointitemppu, sillä Härmän Liikenteellä on sen verran puukkojunkkarihistoriaa, että yrityksen pääkonttori sijaitsee Alahärmän Knuuttilanraitilla, ihan Isontalon Antin kotitalon naapurissa.
Sami Heinimäki ja Jussi Aittanen kertovat, että koululaisten ideoima bussin teippaus on saanut hyvän palautteen asiakkailta. Toteutus tehtiin läheisen Tanelinrannan koulun 4-5-luokkalaisten tekemän suunnitelman mukaan.
Isolla liikennöitsijällä kaluston hankinta vaatii erityishuomiota. Näiden paikallisbussien mittarissa on noin 700 tuhatta kilometriä, joten ne ovat poistolistalla. Teippausten irrottamisen jälkeen autot myydään Viroon.
Pihan erikoisin ajoneuvo on linja-auto, jonka takaosaan on rakennettu rahtitila. Takalaitanostimella varustettu auto suuntaa joka päivä Seinäjoelta Lappajärvelle ja kuljettaa sekä rahtia että matkustajia.
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