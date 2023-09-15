ABC CarWash Laukaa: Uusi autonpesukone
ABC CarWash Laukaa – puhtaita autoja 24/7
Osuuskauppa Keskimaa laajensi autonpesuverkostoon avaamalla uuden ABC CarWash-pesulinjaston Laukaan uusitun S-marketin pihaan. Tilavalle parkkipaikalle saatiin rakennettua läpiajettava halli, joka mahdollistaa sujuvan liikennöinnin vuorokauden ympäri. Uuteen halliin valittiin Kärcherin automaattipesukone puhtaiden autojen tuottajaksi.
Pesukadun päällikkö Janne Nybacka vastaa Keskimaan kuudesta automaattikoneesta sekä yhdestä pesukadusta. Janne Nybackan vastuulle kuuluu myös Jyväskylän Rent-it, palvelu, josta voi vuokrata pakun, peräkärryn tai vaikkapa Kärcherin tekstiilipesurin.
Millainen on hyvä automaattipesukone?
”Pesu- ja kuivaustuloksesta ei voi koskaan tinkiä. Puhdasta pitää tulla ja tehokkaimmallakin pesuohjelmalla kohtuuajassa. Muuten pihalla on liian pitkä jono ja ihmiset kääntyvät pois. Tämä korostuu etenkin sesonkiaikoina, jolloin pesuhallit ovat todellisessa tehokäytössä”, Janne Nybacka luettelee.
Laukaaseen kesällä 2023 asennettu Kärcher Klean!Star IQ on Keskimaan ensimmäinen Kärcherin toimittama autonpesukone. Janne Nybacka kertoo, että koneen ominaisuuksien lisäksi myös lähellä oleva huolto painoi vaakakupissa, kun konetoimittajaa valittiin. Korkea käyttöaste on yritykselle tärkeä mittari ja luonnollisesti myös autoaan pesevät asiakkaat arvostavat sitä, että halli on käytössä silloin, kun pesulle on tarve.
Suomen neljä vuodenaikaa asettavat omat haasteensa autonpesulle. Koneen oikeat säädöt ovat tärkeitä sekä pesutuloksen että ekotehokkuuden kannalta. Oikea määrä oikeaa kemiaa takaa sen, että myös pesuaika saadaan pidettyä vuodenajasta riippumatta kohtuullisen lyhyenä.
”Talviaikana vaihdetaan esipesukemikaalit toisiin ja säädetään pesuaineen annostusta. Hyttysten sijaan pistelika onkin nastojen tiestä irrottamaa bitumia”, Janne Nybacka kertoo.
Läpiajettava pesuhalli nopeuttaa pesuprosessia ja on myös asiakkaiden mieleen. Sellainen tehdään aina, jos vaan tontin koko ja liikennejärjestelyt sen mahdollistavat. Hallin toimitti valmiiksi koottuna, perustuksen päälle asennettavana kokonaisuutena HavaModules.
Kuukausimaksu- ja sarjapesuasiakkaat pääsevät sujuvasti pesuhalliin: kamera lukee auton eturekisterikilven ja avaa oven.
Vanteet ovat tärkeä yksityiskohta autopesussa. Etenkin etuvanteisiin kerääntyvä jarrupöly vaatii tehokkaat pesuaineet ja tarkasti kohdistetun harjauksen. Laukaan koneeseen valittiin vannepesuri, jossa on pyörivät korkeapainesuuttimet sekä patentoitu K!Planet iQ -vanneharja S-kurvilla. Vanneharja noudattelee sähköhammasharjan toimintaperiaatetta kolmella pyörivällä harjalla. S-kurvi hakee vanteen keskikohdan auton vannekoosta huolimatta.
Puhdasta jälkeä ekotehokkaasti
Jokaisesta pesuhallista mitataan sähköenergian, veden ja kemian kulutus. Nämä ovat paitsi kustannusten osalta niin myös vastuullisuuden kannalta tärkeitä mittareita. Kun lukemia verrataan pestyjen autojen määrään, niin päästään vertailemaan toiminnan ekotehokkuutta. Uusilla koneratkaisuilla on pystytty vähentämään erityisesti vedenkulutusta. Samaan aikaan pesuaineista on saatu entistä ympäristöystävällisempiä. Yksi osa ekotehokkuutta on erilaisten pesuohjelmien hyödyntäminen. Jos autoa pesee usein eikä lika ole pinttynyttä, niin puhdasta tulee lyhimmälläkin pesuohjelmalla.
Janne Nybacka kertoo, että uuden pesuhallin rakentaminen alkaa aina tarkalla ympäristöselvityksellä. Hiekan- ja öljynerotuskaivot pitävät huolen siitä, että toiminta ei kuormita poikkeustilanteissakaan tarpeettomasti ympäristöä. Pihan alle asennettiin rakennusvaiheessa HD-PE-kalvo. Sen materiaali ja asennustapa ovat periaatteessa samankaltaisia kuin polttoaineen jakelupisteissä käytetään.
Alkukevät on autonpesun kulta-aikaa
Suomalaiset ovat oppineet pesemään autojaan ympäri vuoden. Kaikkein kovimmilla pakkasilla pesuhalli on kuitenkin kiinni. Asiakkaita on vähän, jos yhtään, ja hallien automaattiovet jumiutuvat helposti, joten aukiolon venyttämiselle ei ole perusteita.
Janne Nybacka kertoo asiakaspalautteen hyödyntämisen olevan mainio työkalu palveluiden kehittämiselle. Jos käy niin, että asiakkaan auto jää likaiseksi, niin silloin pyritään nopeasti selvittämään, onko vika ollut kenties koneessa vai siinä, että pitkään pesemättömänä olleeseen autoon on valittu lyhin pesuohjelma.
Huhtikuu on ollut perinteisesti suosituin pesukuukausi, mutta se on saanut hyvän kirittäjän maaliskuusta. Halli pyritään pitämään siistissä kunnossa myös silloin, kun pihassa on autoja aamusta iltaan. Hallin viikkopesut tehdään kahdesti viikossa. Lattian siistinä pitämisessä auttaa suuri ritilä, joka kattaa reilusti koko auton leveyden.
Autonpesupalvelut tulevat vilkkaasti liikennöidyille paikoille
Janne Nybacka aloitti Keskimaalla ABC-liikennemyymälässä myyjänä vuonna 2005. Vielä tuolloin automaattipesukoneet olivat tyypillisesti huoltoasemien tai korjaamoiden yhteydessä. Uusin halli asennettiin S-marketin pihalle, tontille, jossa ei myydä edes bensiiniä?
”Markkina on tosiaan muuttunut. Autonpesusta on tullut liiketoimintaa ja me menemme asiakkaiden perässä sinne, missä heillä on aikaa ja tarve tälle palvelulle. Autonpesu kauppareissun yhteydessä voi olla monelle luontevampaa kuin tankatessa”, Janne Nybacka arvelee.
Pesukadun päällikkö Janne Nybacka on toiminut Keskimaan autonpesupalveluiden parissa vuodesta 2011. Yrityksen palveluverkosto on kasvanut tasaista tahtia ja kattaa kuusi automaattipesukonetta ja yhden pesukadun.
Kärcher Klean!Star IQ -pesukoneen muotoja seuraavat sivuharjat mahdollistavat sen, että pesujälki on tasaisista myös silloin, kun auton kylkilinjoissa on voimakkaasti kaartuvia muotoja. Seitsemästä osasta koostuvat sivuharjat kattavat tasaisesti koko pinnan eikä harjapaine kasva missään kohtaa liian suureksi.
Automaattikoneiden kehitystyö on tuonut uusia ratkaisuja myös perän pesuun. Tasaperäisissä autoissa perä kerää nopeasti likaa ja on usein myös hankalasti pestävin kohta silloin, kun autoa ei ole pesty moneen kuukauteen. Laukaan koneessa perä pestään sekä sivuharjoilla että kattoharjalla. Tällä saadaan hankalatkin muodot, kuten kuvan varapyöräkotelo puhdistettua.
Lue lisää:
Ajoneuvonpesukoneet
Kokonaisratkaisut ajoneuvopesuun. Kärcher tarjoaa täydelliset ratkaisut henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen puhdistukseen, autonpesukoneista itsepalvelupesulaitteisiin. Ratkaisut voidaan räätälöidä yksilöllisesti tarpeen mukaan aina ulkoasua myöten.
Painepesurit vaativaan ammattikäyttöön
Markkinajohtajan kattavasta valikoimasta löytyy sopivat pesutyökalut joka lähtöön: kodin satunnaisista pesuaskareista raskaaseen, päivittäiseen ammattikäyttöön; kylmästä vedestä kuumaan veteen; pienistä siirreltävistä pesureista kiinteästi asennettaviin pesujärjestelmiin; sähkövirralla toimivista painepesureista polttomoottorikäyttöisiin.
Tekstiilipesurit
Tekstiilipesuri on mitoitettu päivittäiseen ammattikäyttöön. Se sopii ihanteellisesti erilaisten tekstiilipintojen, kuten mattojen, huonekaluverhoilun tai auton penkkien puhdistukseen.