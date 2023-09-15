ABC CarWash Laukaa: Uusi autonpesukone

Osuuskauppa Keskimaa laajensi autonpesuverkostoon avaamalla uuden ABC CarWash-pesulinjaston Laukaan uusitun S-marketin pihaan. Tilavalle parkkipaikalle saatiin rakennettua läpiajettava halli, joka mahdollistaa sujuvan liikennöinnin vuorokauden ympäri. Uuteen halliin valittiin Kärcherin automaattipesukone puhtaiden autojen tuottajaksi.



Pesukadun päällikkö Janne Nybacka vastaa Keskimaan kuudesta automaattikoneesta sekä yhdestä pesukadusta. Janne Nybackan vastuulle kuuluu myös Jyväskylän Rent-it, palvelu, josta voi vuokrata pakun, peräkärryn tai vaikkapa Kärcherin tekstiilipesurin.

Millainen on hyvä automaattipesukone?

”Pesu- ja kuivaustuloksesta ei voi koskaan tinkiä. Puhdasta pitää tulla ja tehokkaimmallakin pesuohjelmalla kohtuuajassa. Muuten pihalla on liian pitkä jono ja ihmiset kääntyvät pois. Tämä korostuu etenkin sesonkiaikoina, jolloin pesuhallit ovat todellisessa tehokäytössä”, Janne Nybacka luettelee.

Laukaaseen kesällä 2023 asennettu Kärcher Klean!Star IQ on Keskimaan ensimmäinen Kärcherin toimittama autonpesukone. Janne Nybacka kertoo, että koneen ominaisuuksien lisäksi myös lähellä oleva huolto painoi vaakakupissa, kun konetoimittajaa valittiin. Korkea käyttöaste on yritykselle tärkeä mittari ja luonnollisesti myös autoaan pesevät asiakkaat arvostavat sitä, että halli on käytössä silloin, kun pesulle on tarve.



Suomen neljä vuodenaikaa asettavat omat haasteensa autonpesulle. Koneen oikeat säädöt ovat tärkeitä sekä pesutuloksen että ekotehokkuuden kannalta. Oikea määrä oikeaa kemiaa takaa sen, että myös pesuaika saadaan pidettyä vuodenajasta riippumatta kohtuullisen lyhyenä.



”Talviaikana vaihdetaan esipesukemikaalit toisiin ja säädetään pesuaineen annostusta. Hyttysten sijaan pistelika onkin nastojen tiestä irrottamaa bitumia”, Janne Nybacka kertoo.