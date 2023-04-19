Mattoimuri sopii matollisten sisäurheilutilojen siivoamiseen

Harjoitustilat ahkerassa käytössä

Jaguars Spirit Athletes on kymmenen vuoden ikään ehtinyt erikoisseura, jossa cheerleadingia ja cheertanssia harrastaa noin 600 jäsentä. Toiminnanjohtajan lisäksi seurassa on viisi kokopäiväistä ja yksi puolipäiväinen työntekijä. Valmennuksen parissa toimii peräti 45 tuntivalmentajaa. Halli on todella ahkerassa käytössä. Tila on arkisin täynnä kello 16.30-21.00 ja sunnuntaisin vakiovuorot ajoittuvat välille 11-18. Ahkerimmin harjoittelevat neljä kertaa viikossa hallille kokoontuvat edustusjoukkueet.



Kuten moni muukin vastaava seura, niin myös tämä on saanut alkunsa amerikkalaisen jalkapallon parissa. Vuonna 1986 harrastus starttasi puhtaasti jalkapalloseuran alla ja vuonna 2005 toimintaa jatkettiin yhteisen seuran voimin. Vuodesta 2012 cheerleading irrottautui kokonaan omaksi seurakseen. Kilpajoukkueiden tähtäin on lajin SM-kilpailut, joista kaksi parasta joukkuetta lähtee EM-kilpailuihin. Suomi kuuluu ehdottomaan kärkikastiin ja on voittanut maailmanmestaruudenkin peräti neljästi.



Mukaan pääsee jo kolmivuotiaana



Entä miten pandemia-aika on vaikuttanut seuran toimintaan? Onhan kyseessä joukkuelaji, ja juuri niissä monet harjoitus ja kilpailukalenterin menivät kerralla uusiksi.



”Silloin siivoaminen ja hygienian korostaminen nousi vieläkin tärkeämmäksi. Jokainen harjoitusvuoron vaihtokin mietittiin niin, että kohtaamisia tulisi mahdollisimman vähän. Eniten se näkyi harrastajamäärässä. Meilläkin se laski kahdella sadalla. Uusia harrastajia ei tullutkaan samaan malliin. Ilmiö on tuttu kyllä kaikille urheiluseuroille”, Outi Sahikallio kertaa.

Vaikka laji näyttää vierestä katsoen melko hurjalta, niin mukaan pääsee pienellä kynnyksellä. Uusille harrastajille on varattu harjoituksissa erillinen tutustumismahdollisuus. Nuorimmat harrastajat ovat kolmivuotiaita ja aikuisjoukkueissa on mukana 50 täyttäneitä konkareita. Myös sekajoukkueet ovat osa tätä lajia. Jyväskylän kilpajoukkueissa on tällä hetkellä kaksi miespuolista kilpailijaa.