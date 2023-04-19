Mattoimuri sopii matollisten sisäurheilutilojen siivoamiseen
Jaguars Spirit Athletes valitsi mattoimuriksi mallin CV 48/2. Pitkät virtajohto ja leveä harja ovat isossa hallissa tervetullut ominaisuus.
Laadukas mattoimuri takaa sisäurheiluun miellyttävät harjoitusolosuhteet
Urheiluseura Jaguars Spirit Athletes tuli Kärcher Center Jyväskylän henkilökunnalle tutuksi, kun heille ostettiin ensimmäinen CV 48/2 -mattoimuri. Kun näitä hankittiin kohta toinen ja viime vuonna vielä kolmaskin, niin päätimme lähteä kameran kanssa paikanpäälle katsomaan mihin niitä oikein käytetään.
”No mattojen imurointiin tietenkin. Ja niitähän täällä riittää”, seuran toiminnanjohtaja Outi Sahikallio opastaa.
Homman nimi selviää heti ensi vilkaisulla. Jyväskylän Seppälässä olevassa harjoitustilassa on kaksi suurta hallia, joiden lattioita peittää seinästä seinään sininen, lajin harrastamiseen suunniteltu kokolattiamatto. Ulkoroskia tai hiekkaa tilaan ei kantaudu, sillä toimittajakin jättää muiden lailla kengät suosiolla eteiseen. Mutta pölyä ja varsinkin pitkiä hiuksia lattioille kertyy, jos ylläpitosiivous laiminlyödään.
”Olemme kokeilleet muutamaa muutakin imuria, mutta tällainen harjaava mattoimuri on kyllä osoittautunut parhaaksi ratkaisuksi. Imuteho riittää ja pölypussista ja harjasta kyllä näkee, että hiuksia kertyy todella paljon”, Outi Sahikallio kertoo.
Siivousta omin voimin
Ammattisiivooja käy hallilla kerran viikossa, mutta varsinainen imurointi hoidetaan omin voimin. Työvoimaa riittää, sillä kilpajoukkueilla on omat siivousvuorot. Mattoja imuroidaan tarpeen mukaan ja vähintään kaksi kertaa viikossa.
”Samalla tämä toimii nuorille harrastajille hyvänä kansalaiskasvatuksena. Imuroinnissa ei saa olla liian hätäinen ja pitää edetä järjestelmällisesti. Ja pölypussin vaihtokin kuuluu opeteltaviin taitoihin”, Outi Sahikallio muistuttaa.
Kilpailuissa mattojen materiaali ja palojen koko ovat tarkkaan määriteltyjä. Harjoitushalleissa materiaaleilla on enemmän vapauksia, mutta yhdestä asiasta kukaan ei halua tinkiä: tilat halutaan pitää siisteinä ja pölyttöminä. Kun hallissa on paljon kävijöitä ja jatkuvaa liikettä, niin irtopöly ja matosta irtoava nukka nousevat hetkessä ilmaan. Pölynpoiston lisäksi hallissa käytetään kerran tai kaksi vuodessa matonpesukonetta. Se on saatu lainaksi naapuriseuralta.
Seuran toiminnanjohtaja Outi Sahikallio kertoo, että tilat ovat ahkerassa käytössä sekä arkisin että viikonloppuina. Suuri kävijämäärä vaatii mattojen perusteellisen imuroinnin vähintään kaksi kertaa viikossa.
Harjoitustilat ahkerassa käytössä
Jaguars Spirit Athletes on kymmenen vuoden ikään ehtinyt erikoisseura, jossa cheerleadingia ja cheertanssia harrastaa noin 600 jäsentä. Toiminnanjohtajan lisäksi seurassa on viisi kokopäiväistä ja yksi puolipäiväinen työntekijä. Valmennuksen parissa toimii peräti 45 tuntivalmentajaa. Halli on todella ahkerassa käytössä. Tila on arkisin täynnä kello 16.30-21.00 ja sunnuntaisin vakiovuorot ajoittuvat välille 11-18. Ahkerimmin harjoittelevat neljä kertaa viikossa hallille kokoontuvat edustusjoukkueet.
Kuten moni muukin vastaava seura, niin myös tämä on saanut alkunsa amerikkalaisen jalkapallon parissa. Vuonna 1986 harrastus starttasi puhtaasti jalkapalloseuran alla ja vuonna 2005 toimintaa jatkettiin yhteisen seuran voimin. Vuodesta 2012 cheerleading irrottautui kokonaan omaksi seurakseen. Kilpajoukkueiden tähtäin on lajin SM-kilpailut, joista kaksi parasta joukkuetta lähtee EM-kilpailuihin. Suomi kuuluu ehdottomaan kärkikastiin ja on voittanut maailmanmestaruudenkin peräti neljästi.
Mukaan pääsee jo kolmivuotiaana
Entä miten pandemia-aika on vaikuttanut seuran toimintaan? Onhan kyseessä joukkuelaji, ja juuri niissä monet harjoitus ja kilpailukalenterin menivät kerralla uusiksi.
”Silloin siivoaminen ja hygienian korostaminen nousi vieläkin tärkeämmäksi. Jokainen harjoitusvuoron vaihtokin mietittiin niin, että kohtaamisia tulisi mahdollisimman vähän. Eniten se näkyi harrastajamäärässä. Meilläkin se laski kahdella sadalla. Uusia harrastajia ei tullutkaan samaan malliin. Ilmiö on tuttu kyllä kaikille urheiluseuroille”, Outi Sahikallio kertaa.
Vaikka laji näyttää vierestä katsoen melko hurjalta, niin mukaan pääsee pienellä kynnyksellä. Uusille harrastajille on varattu harjoituksissa erillinen tutustumismahdollisuus. Nuorimmat harrastajat ovat kolmivuotiaita ja aikuisjoukkueissa on mukana 50 täyttäneitä konkareita. Myös sekajoukkueet ovat osa tätä lajia. Jyväskylän kilpajoukkueissa on tällä hetkellä kaksi miespuolista kilpailijaa.
Jyväskylän Seppälässä sijaitseva cheerleader-harjoitushalli siivotaan ammattisiivoajan toimesta kerran viikossa. Päivittäisestä ylläpitosiivouksesta ja myös mattojen imuroinnista suoriudutaan seuran omin voimin. Mattoimurit ovat tulleet tutuiksi niin joukkueiden jäsenille kuin heidän vanhemmilleen.
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