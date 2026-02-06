Mattoimuri CV 48/2 Adv
Tehokas, harjaustoiminnolla varustettu mattoimuri. Nopea laittaa käyttökuntoon ja siirtyy helposti kohteesta toiseen. Tässä mallissa on suurempiin kohteisiin sopiva 48 cm työleveys.
Pystymallinen mattoimuri mattojen ja muiden laajojen tekstiilipintojen tehokkaaseen pölynpoistoon. Laite sopii erinomaisesti hotellien, toimistojen ja oppilaitosten käyttöön. Kaksimoottorinen koneisto säilyttää imutehon korkeana myös vaativissa olosuhteissa. Pyörivä harja irrottaa tehokkaasti lian ja roskat mattopinnasta nostaen samalla nukan ylös. Harja on säädettävissä mattopinnan mukaan. Ergonominen muotoilu ja kahvan korkeuden säätö helpottavat työskentelyä. Harja pysähtyy automaattisesti, jos jokin tukkii imurin. Tämä estää harjaa rikkoutumasta ja moottoria ylikuormittumasta. Imurissa on keltaisella huomiovärillä varustettu, kiertymätön ja kestävä sähköjohto. Matala harjapää mahdollistaa joustavan työskentelyn ja puhdistamisen myös huonekalujen alta. Mattoimurin suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota vaivattomaan puhdistettavuuteen. Harja helposti käyttäjän ulottuvilla ja se on nopeasti irrotettavissa ilman työkaluja. Tämän version työleveys on 48 cm.
Ominaisuudet ja edut
MerkkivaloHarjapaineen säätö helposti käyttävän ulottuvilla ja nähtävissä koneen päällä. Säädettävä harjapaine mahdollistaa käytön erilaisilla mattopinnoilla. Harjan pikäsäätö mahdollistaa optimaalisen siivoustuloksen kaikilla mattopinnoilla.
Virtajohto helposti vaihdettavissaKestävä, huomiovärillä varustettu virtajohto. Helppo vaihtaa ilman työkaluja Säästää aikaa ja auttaa vähentämään huoltokustannuksia
Joustava puhdistusvaihtoehtoJoustava imuletku on helppo irrottaa ja tukokset on helppo poistaa.
Harjan vaihto ilman työkaluja
- Harjojen vaihto nopeasti ilman työkaluja.
- Säästää aikaa ja auttaa vähentämään huoltokustannuksia
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Työskentelyleveys (cm)
|48
|Alipaine (mbar/kPa)
|200 / 20
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|40
|Nimellisteho (W)
|850
|Säiliötilavuus (l)
|5,5
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|12
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|65
|Harjamoottorin teho (W)
|150
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|9,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|13,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|370 x 485 x 1215
Toimitus sisältää
- Rakosuulake
- Kalustesuulake
- Irrotettava imuputki
- Joustava imuletku
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Telaharja, vakio: 1 kpl
Ominaisuuksia
- Suodattimen indikaattori
- Pistokkeella varustettu virtajohto: Joustava
- Kahva
- Korkeussäädettävä aisa
Videot
Käyttökohteet
- Matot
- Ihanteellinen käytettäväksi hotellialalla, ateriapalveluissa, vähittäiskaupassa ja rakennusten siivouksessa