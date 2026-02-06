Pystymallinen mattoimuri mattojen ja muiden laajojen tekstiilipintojen tehokkaaseen pölynpoistoon. Laite sopii erinomaisesti hotellien, toimistojen ja oppilaitosten käyttöön. Kaksimoottorinen koneisto säilyttää imutehon korkeana myös vaativissa olosuhteissa. Pyörivä harja irrottaa tehokkaasti lian ja roskat mattopinnasta nostaen samalla nukan ylös. Harja on säädettävissä mattopinnan mukaan. Ergonominen muotoilu ja kahvan korkeuden säätö helpottavat työskentelyä. Harja pysähtyy automaattisesti, jos jokin tukkii imurin. Tämä estää harjaa rikkoutumasta ja moottoria ylikuormittumasta. Imurissa on keltaisella huomiovärillä varustettu, kiertymätön ja kestävä sähköjohto. Matala harjapää mahdollistaa joustavan työskentelyn ja puhdistamisen myös huonekalujen alta. Mattoimurin suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota vaivattomaan puhdistettavuuteen. Harja helposti käyttäjän ulottuvilla ja se on nopeasti irrotettavissa ilman työkaluja. Tämän version työleveys on 48 cm.