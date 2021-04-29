Varkauden Autonpesukeskus tekee puhdasta jälkeä 24/7

Lisää pesukapasiteettia myös pakettiautoille

Haastatteluhetkellä uuden koneen asennus on loppusuoralla. Sopiva yksilö löytyi, kun Kärcherillä vapautui vähän käytetty vaihtolaite. Molemmissa koneissa on 280 cm pesukorkeus, joten niillä saadaan myös pakettiautot puhtaiksi. Ajoneuvon maksimipituus on 7,5 metriä. Entä miten varkautelainen valitsee pesun: kone vai painepesuri itsepalvelupisteessä?

”Tuohon vaikuttaa niin monta asiaa. On vannoutuneita konepesun käyttäjiä ja pieni osa niitä, joiden autoa ei ajeta koskaan pesuharjasta. Havaintojeni mukaan monet käyttävät näitä ristiin. Jos vaikka koneelle on jonoa, niin saatetaan valita itsepalvelu. Osalle valinta on puhtaasti hintakysymys. Itsepalvelusta saatetaan ostaa pesuaikaa ihan eurolla tai kahdella. Pikapesulla saa kurat pois, jos auto ei ole kovin likainen”, Harri Kauhanen kertoo ja antaa samalla hyvän vinkin talvipesuun:

”Kovin jäistä ja lumista autoa ei kannata ajaa suoraan konepesuun. Saat paremman pesutuloksen, kun pinnat ovat lumesta ja jäästä vapaat. Olen huomannut, että osa asiakkaista ajaa ensin itsepalveluun ja sen jälkeen konepesuun. Lyhyellä painepesurihuuhtelulla saa lumet ja jäät sulatettua pinnalta pois, jonka jälkeen konepesu toimii suunnitellusti, kun esipesuaine pääsee suoraan auton pintaan.”