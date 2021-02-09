Ammattitason tekstiilipesuri kaikkien saatavilla
Kompaktin kokoinen tekstiilipuhdistin mahtuu kevyesti henkilöautoon. Kantokassin ansiosta sitä voi kuljettaa hyvin myös julkisissa liikennevälineissä.
Ammattitason tekstiilipesuri kaikkien ulottuvilla
Useimmat liikeideat ovat perin yksinkertaisia. Niin ovat myös parhaat yritysnimet. Pesurivuokraus.fi sai alkunsa ajatuksesta tarjota kuluttajille tekstiilipesuri vuokrapalveluna. Tehokas ammattityökalu, joka olisi aina mahdollisemman helposti saatavilla ilman säilytysongelmia tai tarvetta sitoa pääomaa laitteeseen. Oulusta liikkeelle lähtenyt palvelukonsepti toimii tällä hetkellä 20 paikkakunnalla ja se palvelee asiakkaita 84 noutopisteessä.
Järjestelmä toimii niin, että asiakas maksaa vuokrauksen verkkokaupassa ja noutaa laitteen haluamastaan toimisteenä. Nouto ja palautus onnistuu suurimpiin kaupunkeihin sijoittuvista Nesteen, K-Marketin ja Teboilin toimipisteistä. Pohjoisin paikkakunta on Rovaniemi.
Palvelulupauksen lunastaminen tärkeää
Yrittäjä Juuso Taskila kertoo, että yritys on kasvanut vauhdilla ja uusia toimipisteitä tulee kuukausittain. Nopeaa kasvua tärkeämpää on hioa palvelukonseptia jatkuvasti sujuvammaksi. Asiakastyytyväisyys, se kuinka moni on valmis suosittelemaan palvelua, on tärkein yrityksen toimintaa ohjaava mittari. Kyse ole pelkästään pesurinvuokrasta, vaan siitä, että asiakas saa esimerkiksi matot ja sohvan puhdistettua.
"Mittaamme onnistumistamme säännöllisesti ja kehitämme toimintaa palautteen perusteella. Siivoukseen liittyy joskus suuriakin tunteita ja molemmat laidat, onnistuminen tai epäonnistuminen näkyy kyllä meillä. Tällä hetkellä 97 % suosittelee meitä", Juuso Taskila kertoo.
Varsin moni vuokraaja on innostunut jakamaan käyttökokemuksiaan Facebookissa. Parhainta antia ovat videot, joissa erilaiset sovelluskohteet ja käyttöniksit pääsevät tehokkaasti kaikkien nähtäville.
Tekstiilipesurilla on kodissa monia käyttökohteita
Tekstiilipesureita käytetään kotitalouksissa moniin eri tarkoituksiin. Tyypillinen käyttökohde on mattojen, patjojen ja huonekalujen puhdistaminen suurempien siivousten yhteydessä. Vuokralaite on tyypiltään Kärcher Puzzi 8/1C, jossa on kahdeksan litran vesisäiliö. Koska laite ei tarvitse vesiliitäntää, on se kätevästi liikuteltavissa esimerkiksi auton tai matkailuvaunun puhdistamiseen. Yksi suosittu sovelluskohde on lasten turvaistuimet. Näistä otetut ennen-jälkeen-kuvat kuvat ja videot kertovat hyvin laitteen tehosta.
Pesurivuokrauksen sujuvuutta on hiottu tavoitteena se, että asiakas saa varmasti täyden hyödyn koko vuokra-ajalle. Mukaan voi halutessaan ostaa myös Kärcher RM 519 -tekstiilipesuaineen, joka tehostaa sekä pesua että tekstiilien kuivumista. Pesurivuokraus.fi on tehnyt omia testejä ja havainnut, että juuri tämä pesuaine toimii hyvin heidän laitteensa kanssa.
Juuso Taskila kertoo, että konsepti on tehty noutopisteelle mahdollisimman helpoksi. Operointi tapahtuu selainpohjaisen järjestelmän kautta. Noutopisteen tehtävänä on henkilöllisyyden varmistaminen ja laitteen luovuttaminen. Palautuksen yhteydessä tarkistetaan, että laite on puhdas ja ehjä ja että sen mukana on kaikki tarvikkeet. Käytönopastusta noutopisteiden ei tarvitse hallita.
"Laitehan on sinällään helppokäyttöinen. Haluamme varmistaa, että pesurin käyttö sujuu heti ensi minuuteista lähtien sujuvasti. Ensimmäiset ohjeet vuokraaja saa tilauksen yhteydessä sähköpostilla. Mukana on myös videolinkki, josta voi katsoa pesuvinkkejä. Lisäksi jokaisen laitteen kyljessä on vielä ohjetarra. Näiden lisäksi meillä on asiakastuki, joka palvelee jokaisena päivänä kello 10–19. Sieltä löytyy kyllä varmasti apu pulmaan kuin pulmaan."
Logistiikkapäällikkö Timo Rantala ja toimitusjohtaja Juuso Taskila esittelivät noutopisteen toimintaan Vantaan Rajatorpan Nesteellä. Huoltoasemien lisäksi verkostossa on myös päivittäistavarakauppoja.
Tekstiilipesurin pesu- ja kuivaustulos paranevat, kun niissä käytetään laitteelle suunniteltua tekstiilipesuainetta. Vuokraaja voi halutessaan ostaa myös Kärcher-pesuineen samalla noutokerralla.
Oulusta liikkeelle
Konseptin takana oleva yritys, Wise Rental Services Oy on perustettu vuonna 2017. Idean isä, Joona Virpi ei ole enää omistajana. Juuso Taskilan lisäksi yrityksessä on kolme muuta osakasta, jotka osallistuvat toimintaan hallitustyöskentelyn kautta. Vuokrausta on pystytty pyörittämään ajankohdasta riippuen kolmen tai neljän työntekijän voimin.
"Joona sai idean tekstiilipesurin vuokraamisesta Oulun seudun kotitalouksille. Aluksi vuokralaitteita oli yksi, tällä hetkellä parisataa. Oulun jälkeen lähdettiin melko nopeasti pääkaupunkiseudulle ja tällä hetkellä noutopisteitä löytyy kaikista suurista kaupungeista."
Entä mikä sai päätymään juuri Kärcherin tekstiilipesuriin?
"Alusta asti oli selvää, että halusimme vuokrata ammattilaitteita. Pesureita, joiden tehot riittävät ja jotka kestävät kovaa käyttöä ja kuljettamista. Loppusuoralla oli toinenkin merkki, mutta valinta oli kyllä lopulta selkeä. Halusimme laitteen, joka on helppokäyttöinen ja jolle saadaan mahdollisimman pitkä elinkaari. Kaikki vuokralaitteet ovat samaan Kärcherin mallia ja ovat kyllä osoittautuneet kestäviksi. Myös koko on tähän käyttöön sopiva. Laite on tehokas, mutta ei liian suuri vuokrakäyttöön."
TJ-0-juhlat työn merkeissä
23-vuotiaan Juuso Taskilan yrittäjätarina on mielenkiintoinen. Merkonomiopintojen jälkeen hän suoritti armeijan ja hoiti yritystoimintaa sen ohessa.
"Viimeisen armeijapäivän muistan hyvin. Muut lähtivät kotiuttamistilaisuuden jälkeen viettämään TJ-0-juhlia. Minä lähdin Joonan kanssa Helsinkiin sopimaan uusia yhteistyökuvioita. Liiketoiminnan kasvattaminen aloitettiin tammikuussa 2018, kun tuo varusmiespalvelukseni oli ohi."
Yrityksen nimi, Wise Rental Services, antaa tilaa sille, että se voisi laajentaa konseptiaan muihinkin vuokralaitteisiin. Ja myös aputoiminimi Pesurivuokraus.fi jättää laajentamisvaraa muihinkin puhdistusta helpottaviin koneisiin kuin tekstiilipesureihin.
"Aika näyttää miten lähdemme toimintaa kehittämään. Ensin kuitenkin täydennämme palveluverkostoa. Noutopisteiden määrä tulee nousemaan pian sataan", Juuso Taskila lupaa.
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