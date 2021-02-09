Ammattitason tekstiilipesuri kaikkien saatavilla

Oulusta liikkeelle

Konseptin takana oleva yritys, Wise Rental Services Oy on perustettu vuonna 2017. Idean isä, Joona Virpi ei ole enää omistajana. Juuso Taskilan lisäksi yrityksessä on kolme muuta osakasta, jotka osallistuvat toimintaan hallitustyöskentelyn kautta. Vuokrausta on pystytty pyörittämään ajankohdasta riippuen kolmen tai neljän työntekijän voimin.



"Joona sai idean tekstiilipesurin vuokraamisesta Oulun seudun kotitalouksille. Aluksi vuokralaitteita oli yksi, tällä hetkellä parisataa. Oulun jälkeen lähdettiin melko nopeasti pääkaupunkiseudulle ja tällä hetkellä noutopisteitä löytyy kaikista suurista kaupungeista."



Entä mikä sai päätymään juuri Kärcherin tekstiilipesuriin?

"Alusta asti oli selvää, että halusimme vuokrata ammattilaitteita. Pesureita, joiden tehot riittävät ja jotka kestävät kovaa käyttöä ja kuljettamista. Loppusuoralla oli toinenkin merkki, mutta valinta oli kyllä lopulta selkeä. Halusimme laitteen, joka on helppokäyttöinen ja jolle saadaan mahdollisimman pitkä elinkaari. Kaikki vuokralaitteet ovat samaan Kärcherin mallia ja ovat kyllä osoittautuneet kestäviksi. Myös koko on tähän käyttöön sopiva. Laite on tehokas, mutta ei liian suuri vuokrakäyttöön."



TJ-0-juhlat työn merkeissä

23-vuotiaan Juuso Taskilan yrittäjätarina on mielenkiintoinen. Merkonomiopintojen jälkeen hän suoritti armeijan ja hoiti yritystoimintaa sen ohessa.

"Viimeisen armeijapäivän muistan hyvin. Muut lähtivät kotiuttamistilaisuuden jälkeen viettämään TJ-0-juhlia. Minä lähdin Joonan kanssa Helsinkiin sopimaan uusia yhteistyökuvioita. Liiketoiminnan kasvattaminen aloitettiin tammikuussa 2018, kun tuo varusmiespalvelukseni oli ohi."



Yrityksen nimi, Wise Rental Services, antaa tilaa sille, että se voisi laajentaa konseptiaan muihinkin vuokralaitteisiin. Ja myös aputoiminimi Pesurivuokraus.fi jättää laajentamisvaraa muihinkin puhdistusta helpottaviin koneisiin kuin tekstiilipesureihin.



"Aika näyttää miten lähdemme toimintaa kehittämään. Ensin kuitenkin täydennämme palveluverkostoa. Noutopisteiden määrä tulee nousemaan pian sataan", Juuso Taskila lupaa.