Tekstiilipintojen puhdistus painehuuhtelukoneella eli tekstiilipesurilla
Tekstiilipesuri on suunniteltu tekstiilipintojen nopeaan ja hellävaraiseen puhdistamiseen
Tekstiilimatot ovat tehneet julkisessa rakentamisessa ja toimistoissa vahvan esiinmarssin. Koulut, kirjastot ja uudet toimitalot varustetaan yhä useammin ratkaisuilla, joissa kovat lattiapinnat ja tekstiilipinnat vuorottelevat rintarinnan. Tämä on omalta osaltaan lisännyt tarvetta nopeaan puhdistamiseen sekä peruspesuihin sopivista laitteista. Ylivoimaisesti suosituin ratkaisu on painehuuhtelukone, jonka yleisempi nimitys on tekstiilipesuri. Vaativaan ammattikäyttöön suunniteltujen laitteiden ylivoimainen ykkönen on Kärcher Puzzi. Kestävyytensä ja helppokäyttöisyytensä ansiosta se on päässyt myös suomalaisten laitevuokraamoiden suosioon.
Akkukäyttöisyys tekee laitteesta ketterän
Valikoiman pienin malli on Puzzi 8/1, joka mahtuu kokonsa puolesta hyvin autokuljetuksiin ja kulkee myös rappusissa kevyesti mukana. Laitteen ensimmäinen numero paljastaa säiliökoon. Pykälää suurempi malli on Puzzi 10/1. Siitä on saavana myös harjaavan mattosarjan kanssa yhteensopiva versio Puzzi 10/2. Sarjan suurin malli on leveällä mattosuuttimella ja 30 litran säiliöllä varustettu Puzzi 30/4. Uusin tulokas on akkukäyttöinen Puzzi 9/1, joka hyödyntää muista Kärcherin siivouslaitteista tuttua Battery Power+ -akkusarjaa. Pienimmät mallit voidaan valita joko mattosarjalla tai ilman sitä. Varrellisen mattosarjan ergonomisesti muotoiltu kahva vähentää lihaksiin kohdistuvaa rasitusta ja minimoi hankalat työasennot. Tämä yhdessä leveän suutinosan kanssa nopeuttaa suurten pintojen puhdistamista.
Oikea pesuaine tärkeää
Tekstiilipesurin toimintaperiaate perustuu pintaan suihkutettavaan pesuaineliuokseen ja sen nopeaan poistamiseen. Laitteessa on siis suihkutustoiminto sekä imu, joka kuivaa pinnan ja kerää likaveden omaan säiliöön. Pesutehoa saadaan lisää, kun pesuaine saa enemmän vaikutusaikaa. Kaksivaiheisessa pesussa ensimmäisellä kerralla vain suihkutetaan liuosta ja annetaan sen hetki vaikuttaa. Tämä jälkeen suoritetaan normaali suihkutus ja imu samaan aikaan. Luonnollisesti tämä saattaa pidentää pinnan tarvitsemaa kuivumisaikaa. Mattopinnat ovat normaalisti käyttökuivia lähes välittömästi. Autonistuimet vaativat yleensä useamman tunnin ennen kuin niillä on miellyttävä istua. Kuivumisnopeus vaihtelee pinnan materiaalin ja muotojen sekä ympäröivän tilan olosuhteiden mukaan.
Pesutehoa voidaan parantaa myös lisäämällä pesuaineen annostusta. Tekstiilipesureille suunnitelluilla pesuaineilla annostuksen säätäminen vaikuttaa yleensä varsin nopeasti pesutehoon. On tärkeää käyttää vain tekstiilipesureille suunniteltua pesuainetta. Tavallinen pesuaine saa veden herkästi vaahtoamaan eikä niillä yleensä saada haluttua kuivumistulosta. Erityisen hankalia ovat voimakkaasti vaahtoavat käsitiskiaineet. On syytä muistaa, että pesuainetta saattaa olla maton pinnassa, kun sitä on ensin yritetty poistaa muilla menetelmillä. Väärä pesuaine saattaa johtaa vaahdon pääsemiseen koneen sisälle ja jopa koneiston rikkoontumiseen.
Puzzille suositellaan Kärcher RM 760 -tekstiilipesuainetta, jota on saatavilla nesteenä, jauheena ja tablettina. Näistä tabletti on erityisesti laitevuokraamoiden suosiossa. Se on helppo annostella ja säilyttää. Annostelu on mitoitettu siten, että normaaliin pesuun tarvitaan yksi tabletti ja erittäin likaisille pinnoille kaksi tablettia. Pesua voi tehostaa myös pesuveden lämpötilaa nostamalla. Säiliöön voi laittaa kädenlämpöistä vettä, mutta ei milloinkaan kuumaa vettä.
Tekstiilipesurissa tulee käyttää vain kyseiseen käyttöön suunniteltua, vaahtoamatonta pesuainetta. Tablettimuotoon pakattu Kärcher RM 760 on helppo annostella. Sitä on saatavilla myös nesteenä ja jauhemuodossa.
Oikea työtapa pesee ja kuivaa
Tekstiilipesurin oikea työliike tapahtuu siten, että suutinta vedetään - ei siis työnnetä eteenpäin. Veden määrää voidaan säädellä suulakkeen liipaisimen avulla. Tällöin pesuaineliuos leviää pintaan ja imusuulake kuivaa sen pois. Suuttimen läpinäkyvä kansi toimii pesijän apuna. Siitä näkee, kuinka paljon pinnasta irtoaa vettä. Tarvittaessa tehdään useampia kuivausvetoja. Oikean veden määrän ja kuivausliikkeet oppii hetkessä. Tikkauksia ja esimerkiksi auton penkkien taitoksia pestessä pintaan saattaa jäädä hetkellisesti paljonkin vettä, mutta tehokas imuturbiini poistaa ne hetkessä.
Tekstiilipesureille on saatavilla myös kapea rakosuulake. Se on erinomainen apuväline auton sisätilojen puhdistamisessa. Mikäli Puzzissa käytetään joitakin muita kuin sen mukana tulleita suuttimia, niin on syytä varmistaa, että sen värikoodattu suutinkärki on sama, jota käyttöohjeessa suositellaan. Suutinkärki on kiinni kierteillä, joten niitä on helppo vaihtaa suuttimesta toiseen. Ohjeen mukainen suutinkärki varmistaa, että laite toimii parhaalla tehoalueella. Näin suihkutetun veden määrä vastaa imuturbiinin tehoa, joten laite pesee ja kuivaa suunnitellusti.
Tekstiilipesurin suutinta vedetään, ei koskaan työnnetä pintaa pitkin. Näin pesuaineen levitys ja kuivaus tapahtuvat oikeassa järjestyksessä.
Kalustesuuttimia on saatavilla kahta eri mallia. Lyhempi kiinnitetään suoraan putken päähän. Pidemmässä mallissa rakenne on kaksiosainen ja kalustesuulake kiinnitetään erilliseen kahvaosaan.
Puzzin eri mallien suuttimia voidaan käyttää ristiin. Tällöin on syytä varmistaa, että värikoodattu suutinkärki vastaa käyttöohjeen suositusta. Näin varmistetaan, että vesimäärä ja kuivaustulos ovat optimaalisia.
Kapea rakosuulake on erinomainen apu auton sisätilojen puhdistamisessa.
Puzzin käyttöönotto käy hetkessä
Puzzi-tekstiilipesurissa on puhtaalle vedelle tarkoitettu säiliö ja irrotettavalla sangolla varustettu likavesisäiliö. Laite on käyttövalmis, kun puhdasvesisäiliö täytetään, lisätään pesuaine ja kytketään virtajohto pistorasiaan. Likavesisangon ja läpinäkyvän muovikannen on oltava paikoillaan aina, kun konetta käytetään. Käynnistys tapahtuu painamalla keltaiset suihkutus- ja imupuolen napit alas. Nämä on hyvä sammuttaa aina, kun työssä tulee taukoja. Samaa likavesipuolen sankoa voi käyttää likaveden tyhjentämiseen ja huuhtelun jälkeen puhdasvesisäiliön täyttämiseen. Näin toimittaessa on nestemäärä aina oikea. Puhtaan veden lisääminen lennosta, ilman likavesisäiliön tyhjentämistä johtaa likavesipuolen ylitäyttöön.
Laitteen puhdistaminen on erittäin helppoa. Mikäli puhdasvesisäiliöön on jäänyt vettä, voidaan se imaista pois irrottamalla imuputki suuttimesta ja asettamalla putki puhdasvesisäiliön pohjalle. Näin toimittaessa myös imuputkisto tulee huuhdeltua puhtaalla vedellä. Mikäli laitetta on käytetty oikein, on kaikki kerätty vesi päätynyt sankoon eikä itse likavesisäiliön pohjalla ole epäpuhtauksia. Tällöin riittää likavesisangon huuhtelu ja likavesisäiliön sisäseinässä olevan pienen suodattimen puhdistus. Lopuksi huuhdellaan likavesisäiliön läpinäkyvä muovikansi. Myös suutin on hyvä puhdistaa lämpimällä vedellä. Kun pesuri viedään varastoon, niin likavesisäiliön kansi on hyvä jättää raolleen. Näin koneisto pääsee tuulettumaan.
Likavesisäiliön sisällä on myös pieni suodatin, joka tulee puhdistaa säännöllisesti.
Likavesisäiliön sanko on monikäyttöinen. Se toimii apuna myös veden täyttämisessä puhdasvesisäiliöön.
Pesun päätyttyä likavesisäiliön kansi kannattaa jättää raolleen. Näin kosteus pääsee haihtumaan pois koneen sisältä.
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