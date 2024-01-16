Tekstiilipintojen puhdistus painehuuhtelukoneella eli tekstiilipesurilla

Tekstiilipesuri on suunniteltu tekstiilipintojen nopeaan ja hellävaraiseen puhdistamiseen



Tekstiilimatot ovat tehneet julkisessa rakentamisessa ja toimistoissa vahvan esiinmarssin. Koulut, kirjastot ja uudet toimitalot varustetaan yhä useammin ratkaisuilla, joissa kovat lattiapinnat ja tekstiilipinnat vuorottelevat rintarinnan. Tämä on omalta osaltaan lisännyt tarvetta nopeaan puhdistamiseen sekä peruspesuihin sopivista laitteista. Ylivoimaisesti suosituin ratkaisu on painehuuhtelukone, jonka yleisempi nimitys on tekstiilipesuri. Vaativaan ammattikäyttöön suunniteltujen laitteiden ylivoimainen ykkönen on Kärcher Puzzi. Kestävyytensä ja helppokäyttöisyytensä ansiosta se on päässyt myös suomalaisten laitevuokraamoiden suosioon.



Akkukäyttöisyys tekee laitteesta ketterän

Valikoiman pienin malli on Puzzi 8/1, joka mahtuu kokonsa puolesta hyvin autokuljetuksiin ja kulkee myös rappusissa kevyesti mukana. Laitteen ensimmäinen numero paljastaa säiliökoon. Pykälää suurempi malli on Puzzi 10/1. Siitä on saavana myös harjaavan mattosarjan kanssa yhteensopiva versio Puzzi 10/2. Sarjan suurin malli on leveällä mattosuuttimella ja 30 litran säiliöllä varustettu Puzzi 30/4. Uusin tulokas on akkukäyttöinen Puzzi 9/1, joka hyödyntää muista Kärcherin siivouslaitteista tuttua Battery Power+ -akkusarjaa. Pienimmät mallit voidaan valita joko mattosarjalla tai ilman sitä. Varrellisen mattosarjan ergonomisesti muotoiltu kahva vähentää lihaksiin kohdistuvaa rasitusta ja minimoi hankalat työasennot. Tämä yhdessä leveän suutinosan kanssa nopeuttaa suurten pintojen puhdistamista.