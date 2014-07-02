Vankkarakenteinen ja suuren kapasiteetin omaava, ammattikäyttöön suunniteltu painehuuhtelukone / tekstiilipesuri, joka sopii etenkin suurten mattopintojen puhdistukseen. Kookkaan 30 litran puhdasvesisäiliön ja 350 mm leveän mattosuulakkeen ansiosta suuretkin kokolattiamatot saadaan puhdistettua ergonomisesti ja nopeasti. Yksinkertaisen ja selkeän käyttöliittymän ansiosta koneen toimintojen hallinta on vaivatonta. Likavesisäiliön tyhjennys ja huuhtelu on helppoa ja pesuvarusteet on suunniteltu työergonomian lähtökohdista. Optimoitu imusuulake ja tehokas imuturbiini tuottavat erinomaisen kuivaustuloksen, jonka ansiosta pesty pinta kuivuu nopeasti käyttövalmiiksi. Alhainen äänenvoimakkuus, 66 dB(A), kohentaa käyttömukavuutta ja mahdollistaa toiminnan meluherkissä ympäristöissä, kuten hotelleissa ja matkustajalaivoilla. Tasapainoisen rakenteen, kompaktien ulkomittojen ja tukevien pyörien takia koneen siirtely ja kuljetus on helppoa. Laitteessa on valmis adapteri moottoroidulle PW 30/1 tehoharjalle.