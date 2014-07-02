Tekstiilipesuri-painehuuhtelukone Puzzi 30/4
Puzzi 30/4 on vaativaan ammattikäyttöön suunniteltu tekstiilipesuri / painehuuhtelukone. Soveltuu suurten pintojen, kuten kokolattiamattojen puhdistukseen. Liitäntä PW 30/1 tehoharjalle.
Vankkarakenteinen ja suuren kapasiteetin omaava, ammattikäyttöön suunniteltu painehuuhtelukone / tekstiilipesuri, joka sopii etenkin suurten mattopintojen puhdistukseen. Kookkaan 30 litran puhdasvesisäiliön ja 350 mm leveän mattosuulakkeen ansiosta suuretkin kokolattiamatot saadaan puhdistettua ergonomisesti ja nopeasti. Yksinkertaisen ja selkeän käyttöliittymän ansiosta koneen toimintojen hallinta on vaivatonta. Likavesisäiliön tyhjennys ja huuhtelu on helppoa ja pesuvarusteet on suunniteltu työergonomian lähtökohdista. Optimoitu imusuulake ja tehokas imuturbiini tuottavat erinomaisen kuivaustuloksen, jonka ansiosta pesty pinta kuivuu nopeasti käyttövalmiiksi. Alhainen äänenvoimakkuus, 66 dB(A), kohentaa käyttömukavuutta ja mahdollistaa toiminnan meluherkissä ympäristöissä, kuten hotelleissa ja matkustajalaivoilla. Tasapainoisen rakenteen, kompaktien ulkomittojen ja tukevien pyörien takia koneen siirtely ja kuljetus on helppoa. Laitteessa on valmis adapteri moottoroidulle PW 30/1 tehoharjalle.
Ominaisuudet ja edut
Pistoke PW 30:lleIntegroitu pistoke moottoroidulle harjapäälle. Automaattisesti sulkeutuva suojaläppä peittää pistokkeen, kun se ei ole käytössä, PW 30/1 lisää laitteen puhdistustehoa, pyörivä harja irrottaa lian ja ohjaa sen suoraan imukanavaan.
irrotettava likavesisäiliöSijaintinsa ansiosta likavesisäiliön kahva pysyy puhtaana. Likavesisäiliö on helppo irrottaa ja sitä voi käyttää puhdasvesisäiliön täyttämiseen. Laitteen kyljessä pikaohjeet käyttöä varten.
Erittäin hiljainenÄänenvoimakkuus ainostaan 66 dB (A) tekee Puzzi 30/4:stä kokoluokkansa hiljaisimman laitteen. Alhaisen äänenvoimakkuuden ansiosta laitetta voidaan käyttää esimerkiksi hotelleissa ja toimistoissa ympäristöä häiritsemättä. Alhainen äänenvoimakkuus on miellyttävä käyttäjälle ja mahdollistaa pidemmät työskentelyjaksot.
Suuri säiliö
- Puzzi 30/4 on helppo liikuteltava, myös silloin kun 30 litran puhdasvesisäiliö on täynnä.
- Puhtaan veden määrää on helppo seurata työskentelyn aikana näytön avulla.
- Puhdasvesisuodatin suojaa laitetta epäpuhtauksilta. Helposti puhdistusta varten ilman työkaluja.
Käyttäjäystävällinen EASY-käyttöliittymä
- Helppokäyttöinen pikavalintakiekko: suihkutus, imutoiminto, suihkutus ja imu
- Selkeät kuvakkeet ja looginen käyttöjärjestelmä.
- Pikavalintakiekko helposti käyttäjän ulottuvilla laitteen päällä
Ergonominen pystymalli
- Helppokäyttöisyys ja ergonomia mahdollistavat miellyttävän työskentelyn myös haastavissa olosuhteissa
- Kuljetuskahva ja koneen muotoilu helpottavat siirtelyä ja varastointia
Suuret pyörät helpottavat laitteen siirtelyä
- Suuret pyörät helpottavat siirtelyä ja laite liikkuu kevyesti myös säiliön ollessa täynnä.
- Kookkaat ja kevyesti rullaavat 30 cm pyörät.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työsuoritus maks. (m²/h)
|60 - 75
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|74
|Alipaine (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Suihkutusmäärä (l/min)
|3
|Suihkutuspaine (bar)
|4
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|30 / 15
|Imuturbiinin teho (W)
|1200
|Pumpun teho (W)
|70
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Virtajohdon pituus (m)
|15
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|26
|Mitat (p x l x k) (mm)
|580 x 460 x 930
Toimitus sisältää
- Pistoke moottoroidulle harjasuuttimelle: PW 30/1
- Vedensyöttöletku: 4 m
- Lattiasuulake: 350 mm
- Pesukahva
- Muotoiltu, D-mallinen kahva imuputkessa
- Painehuuhteluputki: 1 kpl, 700 mm, Ruostumaton teräs
Ominaisuuksia
- Suutinkärki: Lattiasuulake, Keltainen