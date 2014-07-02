Tekstiilipesuri-painehuuhtelukone Puzzi 10/2 Adv
Puzzi 10/2 on tehokas ammattitason tekstiilipesuri / painehuuhtelulaite tekstiilipintojen puhdistukseen. Vakiona 2 baarin suihkupaine ja liitäntävalmius moottoroidulle PW 30/1 tehoharjalle.
Ammattikäyttöön mitoitettu tekstiilipesuri / painehuuhtelulaite on nopea ja tehokas ratkaisu mattopintojen sekä kangaspintaisten huonekalujen, autonpenkkien ja sisäverhoilujen puhdistamiseen. Painehuuhtelu jättää pinnan raikkaan puhtaaksi. Tehokkaan kuivauksen ansiosta pestävät pinnat kuivuvat nopeasti käyttövalmiiksi. Lujarakenteinen ja varmatoiminen kone, jonka ammattikäyttöön mitoitetut varusteet kestävät intensiivistä päivittäistä käyttöä ja kuljettamista. Vakio-ominaisuuksiin kuuluu integroitu vaahdonestoaineen annostelu sekä liitäntä moottoroidulle harjasuuttimelle. Tässä mallissa on pesua tehostava 2 baarin suihkutuspaine ja vakiovarusteena mattosuulake. Laitteessa on valmis adapteri moottoroidulle PW 30/1 tehoharjalle.
Ominaisuudet ja edut
Erinomainen puhdistustulos
- Sopii tekstiilipintojen syväpuhdistukseen.
- Tehokas imuturbiini takaa nopean kuivumisen, jonka ansiosta pestyt pinnat ovat nopeasti valmiina käyttöön.
- Erinomainen puhdistustulos, jonka teho on välittömästi havaittavissa.
Suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön: luotettava ja kestävä rakenne
- Tehokas pumppu, jolla on pitkä käyttöikä.
- Voimakas turbiini, jolla on erinomainen imuteho.
Täydellinen varustepaketti mattojen puhdistamiseen
- Suuttimen pään muoto ja materiaali takaavat erinomaisen kuivaustuloksen.
- 240 mm leveä mattosuutin, jossa on integroitu suihkuputki.
- Tukeva ja ergonominen kahden käden ote.
Integroitu liitäntä moottoroidulle PW-tehoharjalle
- Tehoharja varmistaa tehokkaan pesun suurilla pinta-aloilla.
- Pyörivä rullaharja maton kuitujen suoristamiseen.
- Mattojen ja tekstiililattianpäällysteiden syväpuhdistus.
Irrotettava säiliö, jota voi käyttää veden täyttöön ja likavesisäiliönä
- Nopea ja vaivaton vesisäiliön täyttö.
- Helppo ja hygieeninen likavesisäiliön tyhjennys.
Nopea käyttää koneen päällä olevien pikavalintakytkinten avulla.
- Ei tarvetta kumarrella, kaikki toiminnot käynnistyvät ja sammuvat painikkeilla, joita voi käyttää jalalla.
- Nopean puhdistus normaalille lialle - pesuaineliuoksen suihkutus pintaan ja välitön kuivaus imutoiminnon avulla.
- Kaksivaiheinen tehopuhdistus - pesuaineliuoksen suihkutus pintaan, odotetaan, pesuaineen vaikuttamista ja sen jälkeen kuivaus imutoiminnon avulla.
Sisäänrakennettu vaahdonestoaineen annostelu
- Täydellinen tehopesulla käsiteltyjen mattojen ja tekstiililattianpäällysteiden huuhteluun.
- Estää liiallisen vaahtoamisen likavesisäiliössä.
Sisäänrakennettu säilytyslokero pesuainetableteille
- Tabletit ovat aina käyttäjän saatavilla ja suojassa kosteudelta.
- Turvallinen säilytys myös kuljetuksen aikana.
- Mahdollistaa likaisuuden mukaisen annostelun.
Säilytyskoukku virtajohdolle
- Virtajohdon turvallinen kiinnitys.
- Virtajohto on nopea kiinnittää ja pysyy kolhuilta suojassa.
- Laite on helppo ja kätevä kuljettaa sekä varastoida.
Integroitu tarvikkeiden säilytys
- Kahvaosassa tukeva kuljetuspidike lattiasuulakkeelle.
- Helppo ja mukava kuljettaa ja varastoida.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työsuoritus maks. (m²/h)
|30 - 45
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|74
|Alipaine (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Suihkutusmäärä (l/min)
|2
|Suihkutuspaine (bar)
|2
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|10 / 9
|Imuturbiinin teho (W)
|1250
|Pumpun teho (W)
|80
|Jännite (V)
|220 - 240
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|11,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|16,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|705 x 320 x 435
Toimitus sisältää
- Pistoke moottoroidulle harjasuuttimelle: PW 30/1
- Puhdistusaineet: RM 760 tabletit, 2 kpl
- Vedensyöttöletku: 2.5 m
- Pesuainetablettien säilytyslokero
- Säilytyskoukku virtajohdolle
- Lattiasuulake: 240 mm
- Pesukahva
- Muotoiltu, D-mallinen kahva imuputkessa
- Irrotettava vesisäiliö
- Painehuuhteluputki: 1 kpl
Ominaisuuksia
- Integroitu pidike, joka on mitoitettu kaluste- ja lattiasuuttimelle
- Suutinkärki: Lattiasuulake, Keltainen
Käyttökohteet
- Tekstiilikuitujen syväpuhdistus soveltuu matoille ja kokolattiamatoille
- Mattojen jaksottaiseen siivoamiseen ja tehopuhdistukseen
- Tarkkaa puhdistamista myös pienemmillä mattopinnoilla