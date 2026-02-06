Puzzi 9/1 Bp (runkomalli)
Puzzi 9/1 on ammattikäyttöön mitoitettu tekstiilipesuri / painehuuhtelulaite, joka toimii Kärcher Battery Power+ -sarjan tehoakulla. Tämä malliversio ei sisällä akkua ja laturia.
Ammattikäyttöön suunniteltu Kärcher Puzzi tekstiilipesuri on nyt saatavissa myös kompaktin kokoisena, akkukäyttöisenä versiona. Johdoton laite mahdollistaa joustavan työskentelyn ahtaissa ja paljon liikkumista edellyttävissä työkohteissa. Laite on vesisäiliön täyttämisen jälkeen valmis käyttöön missä tahansa, verkkovirrasta riippumatta. Battery Power+ -sarjan akut edustavat uutta litiumionitekniikkaa, joiden pitkä käyttöikä ja helppokäyttöisyys tekevät johdottomat laitteet entistä monikäyttöisimmiksi. Akku informoi käyttäjää jäljellä olevasta käyttöajasta ja ilmoittaa ladatessa jäljellä olevan latausajan. Akun kapasiteetti on mitoitettu siten, että se mahdollistaa 35 minuutin yhtäjaksoisen työskentelyn. Myös laitteen säiliöt (tuorevesisäiliö 9 litraa ja likavesisäiliö 7 litraa) on mitoitettu intensiivistä ammattikäyttöä varten. Tekstiilipesuri nopea ja tehokas ratkaisu mattopintojen, kangaspintaisten huonekalujen, autonpenkkien ja sisäverhoilujen puhdistamiseen. Tehokkaan imutoiminnon ansiosta pestävät pinnat kuivuvat nopeasti käyttövalmiiksi. Varusteena kalustesuulake, mattosarja saatavana lisävarusteena. Tämä on runkomalli, jossa akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen. Suositeltavat varusteet: 7,5 Ah akku (2.445-043.0) ja pikalaturi ( 2.445-045.0).
Ominaisuudet ja edut
Tehokas, 36 V Kärcher Battery Power+ -akkuJohdoton laite mahdollistaa helpon liikkumiseen. LCD-näyttö näyttää akun jäljellä olevan käyttöajan, jäljellä olevan latausajan sekä akun kapasiteetin. Yhteensopiva muiden 36 V Battery Power+ -akkutuotteiden kanssa.
Kestävä, vankka rakennePitkä käyttöikä ja pieni huoltotarve takaavat pienet elinkaarikustannukset. Pitkä käyttöikä ja pieni huoltotarve takaavat pienet elinkaarikustannukset. Kaksi kookasta käyttökytkintä, joita voi käyttää kumartumatta jalan painalluksella.
Ergonomisesti muotoiltu, lyhyt kalustesuutinIhanteellinen ahtaisiin kohteisiin, kuten ajoneuvojen ja työkoneiden puhdistamiseen. Ergonominen muotoilu. Kädensija tarjoaa tulevan otteen ja vähentää lihasten rasittumista.
Irrotettava säiliö, jota voi käyttää veden täyttöön ja likavesisäiliönä
- Nopea ja vaivaton vesisäiliön täyttö.
- Helppo ja hygieeninen likavesisäiliön tyhjennys.
- Helpot pikakäyttöohjeet takaavat nopean ja turvallisen työskentelyn.
Ergonominen kantokahva
- Kuljetus kevyesti yhden käden otteella.
- Alhainen painopiste ja hyvä tasapaino.
- Kädensijan päällä oleva putken pidike mahdollistaa helpon kuljettamisen.
Integroitu tarvikkeiden säilytys
- Kaikille varusteille valmiit kiinnityspaikat laitteen rungossa.
- Säilytyslokero tekstiilipesuainetableteille.
- Turvallinen säilytys myös kuljetuksen aikana.
Kevyt
- Vaivaton, myös yhdellä kädellä kuljetettava reunojen ja portaiden yli.
- Suunniteltu intensiiviseen käyttöön.
- Kevyt laite pieniin siivouskohteisiin.
Alhainen äänitaso
- Sopii myös meluherkkien alueiden siivoamiseen.
- Lisää käyttäjän mukavuutta.
- Hiljainen käyntiääni lisää laitteen monikäyttöisyyttä.
Toimii myös märkäkuivaimurina
- Pesuaine suihkutetaan paineen avulla tekstiilikuitujen sisään.
- Tehokas imutoiminto poistaa pesuveden ja irronneen lian.
- Nopea kuivuminen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|36 V -akkusarja
|Työsuoritus (m²/h)
|12 - 18
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|9 / 7
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|57
|Alipaine (kPa)
|15
|Suihkutusmäärä (l/min)
|0,5
|Suihkutuspaine (MPa)
|0,16 - 0,22
|Imuturbiinin teho (W)
|550
|Pumpun teho (W)
|4
|Liitäntäteho (W)
|575
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|70
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 32
|Tarvittavien akkujen määrä (kpl)
|1
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Latausvirta (A)
|6
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|7,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|11,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|540 x 332 x 460
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
- Vedensyöttöletku: 2.5 m
- Moottorin suodatin
- Tuorevesisäiliö
- Lyhyt, kahvalla varustettu kalustesuulake.
- Pesuainetablettien säilytyslokero
- Irrotettava vesisäiliö
- Puhdistusaineet: RM 760 tabletit, 2 Tablets
Ominaisuuksia
- Letkunpidike
- Integroitu tarvikkeiden säilytys
Videot
Käyttökohteet
- Kalusteiden ja tekstiilipintojen tehopuhdistukseen
- Mattojen jaksottaiseen siivoamiseen ja tehopuhdistukseen
- Kaikille tekstiilipinnoille, myös ajoneuvojen puhdistamiseen
- Tehopuhdistus autojen istuimille ja mattopinnoille
- Tarkkaa puhdistamista myös pienemmillä mattopinnoilla