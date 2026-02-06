Ammattikäyttöön suunniteltu Kärcher Puzzi tekstiilipesuri on nyt saatavissa myös kompaktin kokoisena, akkukäyttöisenä versiona. Johdoton laite mahdollistaa joustavan työskentelyn ahtaissa ja paljon liikkumista edellyttävissä työkohteissa. Laite on vesisäiliön täyttämisen jälkeen valmis käyttöön missä tahansa, verkkovirrasta riippumatta. Battery Power+ -sarjan akut edustavat uutta litiumionitekniikkaa, joiden pitkä käyttöikä ja helppokäyttöisyys tekevät johdottomat laitteet entistä monikäyttöisimmiksi. Akku informoi käyttäjää jäljellä olevasta käyttöajasta ja ilmoittaa ladatessa jäljellä olevan latausajan. Akun kapasiteetti on mitoitettu siten, että se mahdollistaa 35 minuutin yhtäjaksoisen työskentelyn. Myös laitteen säiliöt (tuorevesisäiliö 9 litraa ja likavesisäiliö 7 litraa) on mitoitettu intensiivistä ammattikäyttöä varten. Tekstiilipesuri nopea ja tehokas ratkaisu mattopintojen, kangaspintaisten huonekalujen, autonpenkkien ja sisäverhoilujen puhdistamiseen. Tehokkaan imutoiminnon ansiosta pestävät pinnat kuivuvat nopeasti käyttövalmiiksi. Varusteena kalustesuulake, mattosarja saatavana lisävarusteena. Tämä on runkomalli, jossa akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen. Suositeltavat varusteet: 7,5 Ah akku (2.445-043.0) ja pikalaturi ( 2.445-045.0).