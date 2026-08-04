Tekstiilipesuri-painehuuhtelukone Puzzi 8/1
Puzzi 8/1 -tekstiilipesuri / -painehuuhtelukone tarjoaa pesutehoa todella kompaktin kokoisessa paketissa. Vaativaan ammattikäyttöön suunniteltu Puzzi nopeasti valmiina käyttöön.
Ammattilaisten suosima tekstiilipesuri, Puzzi 8/1 tekee tekstiilipinnoista puhtaita nopeasti ja ergonomisesti. Tehokkaan imuturbiinin avulla puhdistaminen voidaan tehdä entistä pienemmällä vesimäärällä. Tämän ansiosta myös pinnan kuivuminen on nopeampaa. Puzzi on nyt myös kevyempi kuin edeltäjänsä, joten se kulkee kätevästi mukana niin portaissa kuin siivousvaunussa. Ammattikäyttöön suunniteltu painehuuhtelukone sopii päivittäiseen puhdistamiseen ja sen käyttöönotto- ja puhdistusrutiinit ovat erittäin nopeita. Pesuaineliuos puhdistaa pinnan ja tehokas imutoiminto poistaa lian ja suurimman osan kosteudesta, joko yhdellä kertaa tai kahdessa työvaiheessa. Vakiovarusteena on kompaktin kokoinen kalustesuutin. Se kiinnitetään ilman erillistä kahvaosaa imuletkun päähän. Lyhyempi kalustesuutin tarjoaa tukevan, yhden käden otteen mahtuu kääntymään niin autojen jalkatiloissa kuin tarkkuutta vaativissa huonekaluissa. Tämä mahdollistaa entistä tarkemman puhdistamisen ja vähentää myös vedenkulutusta. Lisävarusteena myytävän mattosarjan ja kahvaosan avulla Puzzi 8/1 soveltuu erinomaisesti myös pienempien mattopintojen puhdistamiseen
Ominaisuudet ja edut
Erinomainen puhdistustulosSopii tekstiilipintojen syväpuhdistukseen. Tehokas imuturbiini takaa nopean kuivumisen, jonka ansiosta pestyt pinnat ovat nopeasti valmiina käyttöön. Erinomainen puhdistustulos, jonka teho on välittömästi havaittavissa.
Ergonomisesti muotoiltu, lyhyt kalustesuutinSuutinta ja liipaisinta on mahdollista käyttää tukevalla yhden käden otteella. Monikäyttöinen pidike mahdollistaa useat kiinnitystavat. Punainen suutinkärki mahdollistaa optimaalisen vedenkulutuksen.
Uusi kevyt rakenne ja kestävä ja luotettava tekniikka.Vaivaton: kulkee turvallisesti yhden käden otteella portaikoissa. Suunniteltu intensiiviseen käyttöön. Pitkä käyttöikä ja pieni huoltotarve takaavat pienet elinkaarikustannukset.
Irrotettava säiliö, jota voi käyttää veden täyttöön ja likavesisäiliönä
- Nopea ja vaivaton vesisäiliön täyttö.
- Helppo ja hygieeninen likavesisäiliön tyhjennys.
- Toimintojen pikakäynnistys.
Nopea käyttää koneen päällä olevien pikavalintakytkinten avulla.
- Ei tarvetta kumarrella, kaikki toiminnot käynnistyvät ja sammuvat painikkeilla, joita voi käyttää jalalla.
- Nopean puhdistus normaalille lialle - pesuaineliuoksen suihkutus pintaan ja välitön kuivaus imutoiminnon avulla.
- Kaksivaiheinen tehopuhdistus - pesuaineliuoksen suihkutus pintaan, odotetaan, pesuaineen vaikuttamista ja sen jälkeen kuivaus imutoiminnon avulla.
Kookkaat, kynnysten yli kulkevat takapyörät ja kääntyvät etupyörät.
- Kulkee kevyesti mattojen yli ja epätasaisilla alustoilla.
- Erittäin helppo kuljettaa ja siirtää puhdistuskohteesta toiseen.
Kiinnityspiste virtajohdolle.
- Virtajohdon turvallinen kiinnitys.
- Virtajohto on nopea kiinnittää ja pysyy kolhuilta suojassa.
- Laite on helppo ja kätevä kuljettaa sekä varastoida.
Helppokäyttöinen, kookas täyttöaukko puhtaalle vedelle.
- Nopea ja tarkka puhtaan veden täyttö.
- Selkeä näkymä veden maksimi täyttömäärälle.
- Ei veden roiskumista ympäristöön laitetta siirrettäessä.
Valmis kiinnityspaikka kalustesuuttimelle.
- Pikakiinnikkeen ansiosta suuttimen asentaminen on nopeaa.
- Turvallinen varastointi kuljetusten aikana.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työsuoritus maks. (m²/h)
|12 - 18
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|71
|Alipaine (mbar/kPa)
|270 / 27
|Suihkutusmäärä (l/min)
|1
|Suihkutuspaine (bar)
|1
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|8 / 7
|Imuturbiinin teho (W)
|1200
|Pumpun teho (W)
|40
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|71
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|8,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|11,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|524 x 332 x 442
Toimitus sisältää
- Lyhyt, kahvalla varustettu kalustesuulake.
- Vedensyöttöletku: 2.5 m
- Säilytyskoukku virtajohdolle
- Irrotettava vesisäiliö
Ominaisuuksia
- Integroitu pidike, joka on mitoitettu kaluste- ja lattiasuuttimelle
- Integroitu pidike lattiasuutinpaketille
- Suutinkärki: Kalustesuulake, oranssi
Videot
Käyttökohteet
- Kalusteiden ja tekstiilipintojen tehopuhdistukseen
- Tahrojen täsmäpoisto tekstiilipinnoilta.
- Kaikille tekstiilipinnoille, myös ajoneuvojen puhdistamiseen
- Tehopuhdistus autojen istuimille ja mattopinnoille
- Tekstiilipintojen täsmäpuhdistus korkeaa hygieniaa edellyttävissä kohteissa.