Ammattilaisten suosima tekstiilipesuri, Puzzi 8/1 tekee tekstiilipinnoista puhtaita nopeasti ja ergonomisesti. Tehokkaan imuturbiinin avulla puhdistaminen voidaan tehdä entistä pienemmällä vesimäärällä. Tämän ansiosta myös pinnan kuivuminen on nopeampaa. Puzzi on nyt myös kevyempi kuin edeltäjänsä, joten se kulkee kätevästi mukana niin portaissa kuin siivousvaunussa. Ammattikäyttöön suunniteltu painehuuhtelukone sopii päivittäiseen puhdistamiseen ja sen käyttöönotto- ja puhdistusrutiinit ovat erittäin nopeita. Pesuaineliuos puhdistaa pinnan ja tehokas imutoiminto poistaa lian ja suurimman osan kosteudesta, joko yhdellä kertaa tai kahdessa työvaiheessa. Vakiovarusteena on kompaktin kokoinen kalustesuutin. Se kiinnitetään ilman erillistä kahvaosaa imuletkun päähän. Lyhyempi kalustesuutin tarjoaa tukevan, yhden käden otteen mahtuu kääntymään niin autojen jalkatiloissa kuin tarkkuutta vaativissa huonekaluissa. Tämä mahdollistaa entistä tarkemman puhdistamisen ja vähentää myös vedenkulutusta. Lisävarusteena myytävän mattosarjan ja kahvaosan avulla Puzzi 8/1 soveltuu erinomaisesti myös pienempien mattopintojen puhdistamiseen