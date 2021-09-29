Kuumavesipesuri ja pesupalvelu karja- ja siipikarjatilojen tehokkaaseen puhdistamiseen

Lika irtoaa paineella ja kuumalla vedellä

JL Tilapesut käyttää hallien pesuissa noin 60-asteista vettä.

”Lika irtoaa lämpimällä painevedellä hyvin ja pesuainetta tarvitaan todella vähän. Joskus ei lainkaan. Työ alkaa tilojen kostuttamisella, jolla saadaan pöly sidottua. Tämän jälkeen suoritetaan korkeapainepesu. Työ etenee siten, että irtolika siirretään pesureilla hallin keskellä olevia kaivoja kohti”.

Käytössä olevat kuumavesipesurit tuottavat 180 baarin paineen ja yltävät vedentuotossa lukemaan 1200 litraa tunnissa. Yleensä halleissa riittää hyvin vettä ja sähköä niin, että yhtä aikaa voi olla käytössä kolmekin pesuria. Entä mikä on sopivin pesurin kokoluokka tähän käyttöön?



”Onhan sitä joskus tullut mietittyä, että miten paljon työ nopeutuisi, jos ottaisi käyttöön vedentuottokyvyltään pykälää paria isomman kuumavesipesurin. Noissa koneissa alkaa kuitenkin olla jo 32 A sulakekoko, joten ihan joka hallissa ei ole liitäntää yhtä kätevästi saatavilla. Eli tämä on hyväksi havaittu, auton perällä kulkeva ja joka paikkaan sopiva koko.”



”Ja huoltokin pelaa näillä hyvin. Pienkonehuolto Alanen Seinäjoelta on pitänyt meidän laitteet kunnossa”, Jarkko Luoma jatkaa.