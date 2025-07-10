Uusi akkutekniikka helpottaa ammattisiivoojan arkea
Nykyään yhä useampi ammattisiivoojan työkalu toimii verkkovirran sijaan litiumioniakun voimalla. Tehokkuus, ergonomia ja turvallisuus ovat olleet merkittäviä muutosajureita uusien akkulaitteiden esiinmarssissa. Pölynimurit, reppuimurit, mattoimurit tai vaikkapa tekstiilipesurit on mahdollista valita joko akulla tai verkkovirralla toimivana versiona. Uusi akkutekniikka mahdollistaa sen, että käyttäjän ei tarvitse tinkiä laitteen suorituskyvystä tai varustautua suurella määrällä vaihtoakkuja.
Uusi akkutekniikka helpottaa ammattisiivoojan arkea
ISS:n siivouspalveluiden tuotepäällikkö Minna Konttila on nähnyt omassa työssään akkulaitteiden valikoiman kehittymisen ja niiden saaman suosion. Hän vertaa uusia akkulaitteita automaattivaihteiseen autoon: Kun sen vaivattomuuteen ja helppouteen on kerran tottunut, niin harvalla tulee ikävä manuaalivaihteita.
ISS siivouspalveluilla akkukäyttöisten siivouslaitteiden yleistyminen alkoi toden teolla vasta sitten, kun uudet litiumioniakulla varustetut mallit tulivat markkinoille. Näiden myötä akkulaiteista saatiin samat tehot kuin verkkovirralla toimivista verrokeista. Samalla myös lataaminen muuttui vaivattomammaksi. Suurin hyödyntämiskohde on ollut imurit - kaikissa muodoissaan aina mattoimureista repussa kulkeviin versioihin. Kärcherin etuna on se, että siivouslaitteet hyödyntävät samaa 36 V -akkutekniikkaa, jossa niin akut kuin laturit ovat keskenään vaihtokelpoisia.
”Eipä taida niin pientä siivouskohdetta olla, että siellä ei imuria olisi. Jos ei muuta, niin vähintään aulan vaihtomatto imuroidaan. Ja monessa kohteessa joka päivä. Tämän tyyppisessä työssä akkulaite on usein paras ratkaisu”, Minna Konttila kertoo ja antaa esimerkin maiden välisistä eroista.
”Suomihan on todellinen vaihtomattojen maa. Ei niitä Keski-Euroopassa eikä edes Ruotsissa näe läheskään yhtä paljon. Ja meidän sääolosuhteissa niitä todella tarvitaan.”
Ergonomia ja tuottavuus kulkevat usein käsi kädessä
Siivoustyön kuormittavuutta koskevissa tutkimuksissa imurointi nousee esille lihasrasitusta, toistuvia liikeitä ja hankalia työasentoja aiheuttavana suorituksena. Tämän vuoksi kaikki mikä helpottaa siivoojan työtä on tervetullutta. Minna Konttila antaa käytännön esimerkin toimistohuoneen siivoamisesta.
”Siivousvaunu pitäisi saada mahdollisimman lähelle työkohdetta. Ja kun huoneeseen mennään, niin kaikki pitäisi kulkea mukana. Tulee vähemmän askeleita. Tällaisten pienten asioiden huomiointi vähentää kuormittavuutta ja mahdollistaa sen, että kohteelle mitoitettu kokonaistyöaika riittää. Saadaan puhdasta annetussa ajassa.”
Kun edellä kuvatusta esimerkistä saadaan kokonaan pois pistorasian etsiminen, kumartelu, johdon kytkeminen ja vielä sen irrottaminen, niin on selvää, että vähänkin suuremmassa toimistossa työajan säästö on merkittävä.
”Itse olen aina painottanut koneiden hyödyntämistä ammattisiivouksessa. Oli siten yhdistelmäkone tai imuri, niin kun se on helposti saatavilla, niin sitä tulee myös käytettyä. Kovilla pinnoilla ensisijainen puhdistustapa on aina yhdistelmäkone. Kaikki kovatkaan pinnat eivät tule aina puhtaiksi yhdistelmäkoneella tai pyyhinnällä. Nopeasti käyttövalmista imuria saatetaan sielläkin tarvita reunoihin, kulmiin ja muihin vastaaviin”, Minna Konttila kertoo.
Parhaimmillaan akkukäyttöinen siivouslaite kulkee siivousvaunun mukana. Tämä ei kuitenkaan ole läheskään aina mahdollista edes suuremmilla vaunuilla. Ne kun ovat uusien lajittelukäytäntöjen myötä saaneet yhä useamman roska-astian.
Tuotepäällikkö Minna Konttila kertoo, että siivouskohteen laitteiden valinnassa työn tehokkuus ja ergonomia kulkevat usein käsi kädessä. Vaihtomattojen imurointi on hyvä esimerkki työsuorituksesta, jossa akkukäyttöinen imuri on monissa kohteissa perusteltu valinta.
Kollegan kokemus avainasemassa
Minna Konttila kertoo saavansa uusista laitteista parhaiten tietoa laitetoimittajilta. Jatkoon selvinneet ratkaisut pääsevät johonkin kohteeseen tositoimiin, jonka jälkeen niistä saadaan varsin nopeasti käyttäjäpalaute. Avainasemassa on työn tuottavuus, sillä koneen pitää ansaita oma paikkansa. Tähän liittyy myös se, että laitteiden hankintaprosessi pitää tehdä sujuvaksi.
”Ei joka kohteessa ole aikaa kokeilla yksittäisiä laitteita ennen hankintaa. Jos ne on jossakin meidän paikassa hyviksi havaittu, niin niitä uskalletaan hankkia muuallekin. Esihenkilö voi soittaa kollegalle ja tehdä sen jälkeen päätöksen. Myös tilausrutiinin pitää olla helppo ja selkeä: laite ja siihen kuuluvat varusteet. Ja meillä pitää olla myös rohkeus hyödyntää uutta tekniikkaa. Ei aina voida odottaa, että joku on ollut vuosia markkinoilla ja vasta sitten se pääsee meidän listoille. On se laitevalmistajakin sitä testannut”, Minna Konttila muistuttaa.
Johdottomuus tuo selkeyttä ja parantaa turvallisuutta
Yksi akkulaitteiden näkökohta on turvallisuus. Oven väliin jääneen imurin virtajohdon vaihtaminen ei ole mitenkään harvinainen huoltokohde. Ammattilaitteet kulkevat siivoojan mukana niin portaissa kuin käytävillä, joten johdottomuus on erittäin tärkeä turvallisuutta parantava asia. Se vähentää myös siivoojalle ja muille liikkujille koituvaa kompastumisriskiä.
Minna Konttila kertoo saavansa aina silloin tällöin kysymyksiä akkujen lataamisesta. Osa näistä liittyy turvallisuuden varmistamiseen.
”Yhdistelmäkoneethan ovat aina toimineet akulla, joten muutaman lisäakun ilmestyminen palovaroittimella varustettuun siivouskeskukseen ei muuta asiaa. Turvallisuus huomioidaan monella tekijällä. Akut tulee ladata ohjeen mukaan ja niiden sekä latureiden kunto on varmistettava. Kun pienempien laitteiden akuille saadaan hyllyille selkeät latauspisteet ja riittävä määrä pistorasioita oikealle korkeudelle, niin se parantaa sekä turvallisuutta että tuottavuutta”, Minna Konttila neuvoo.
Yksi viime aikojen hittituote on ollut akkukäyttöinen mattoimuri. Niiden menekki on lisääntynyt samaa tahtia, kun tekstiilipinnat ovat yleistyneet niin kouluissa ja toimistoissa kuin yleisölle avoimissa tiloissa kuten kirjastoissa. Tekstiilimattoja imuroitaessa tehokas akkukäyttöinen laite mukautuu niin pikaiseen roskanpoistoon kuin koko tilan imurointiin. Moni käyttää sitä myös vaihtomatoilla.
Minna Konttila on ollut useissa tapahtumissa puhumassa robotiikasta. Hän muistuttaa, että imurointi on aikaa vievää ja raskasta työtä, joten kaikki mikä siitä voidaan järkevästi siirtää robotiikalle, on tervetullutta. Tietotekniikan murros kaikissa muodoissaan on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan puhtausalaan. Entä mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
”Älyvaatteista puhutaan paljon. Jos vähän pidemmälle ajatellaan, niin noistahan voisi olla monenlaista hyötyä meidän työntekijöille. Nehän voisivat kaiken muun hyödyn ohella vaikka opastaa oikeita työasentoja”, Minna Konttila visioi.
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