Uusi akkutekniikka helpottaa ammattisiivoojan arkea

ISS:n siivouspalveluiden tuotepäällikkö Minna Konttila on nähnyt omassa työssään akkulaitteiden valikoiman kehittymisen ja niiden saaman suosion. Hän vertaa uusia akkulaitteita automaattivaihteiseen autoon: Kun sen vaivattomuuteen ja helppouteen on kerran tottunut, niin harvalla tulee ikävä manuaalivaihteita.

ISS siivouspalveluilla akkukäyttöisten siivouslaitteiden yleistyminen alkoi toden teolla vasta sitten, kun uudet litiumioniakulla varustetut mallit tulivat markkinoille. Näiden myötä akkulaiteista saatiin samat tehot kuin verkkovirralla toimivista verrokeista. Samalla myös lataaminen muuttui vaivattomammaksi. Suurin hyödyntämiskohde on ollut imurit - kaikissa muodoissaan aina mattoimureista repussa kulkeviin versioihin. Kärcherin etuna on se, että siivouslaitteet hyödyntävät samaa 36 V -akkutekniikkaa, jossa niin akut kuin laturit ovat keskenään vaihtokelpoisia.

”Eipä taida niin pientä siivouskohdetta olla, että siellä ei imuria olisi. Jos ei muuta, niin vähintään aulan vaihtomatto imuroidaan. Ja monessa kohteessa joka päivä. Tämän tyyppisessä työssä akkulaite on usein paras ratkaisu”, Minna Konttila kertoo ja antaa esimerkin maiden välisistä eroista.

”Suomihan on todellinen vaihtomattojen maa. Ei niitä Keski-Euroopassa eikä edes Ruotsissa näe läheskään yhtä paljon. Ja meidän sääolosuhteissa niitä todella tarvitaan.”