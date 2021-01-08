Rallikuljettaja Riku Tahko ja Kärcher yhteistyöhön kaudella 2021

RTRC-tiimi ajattaa SM-sarjassa myös kahta SM3-luokan Ford Fiestaa. Kaluston toimivuus ja siisteys on tiimille kunnia-asia. Huoltorekka ajetaan tarvittaessa rekkapesurin kautta, kun sillä saavutaan kilpailupaikkakunnalle. Huollossa ralliautot saavat usein painepesurikäsittelyn. Erikoiskokeille ei haluta lähteä sponsoritarrat paksun kuran peitossa. Kisojen välillä autot pestään ja huolletaan tarkan ohjelman mukaisesti.

”Autojen imurointi on osa viihtyvyyttä ja myös turvallisuustekijä. Esimerkiksi nukkapäällysteinen kojelauta kerää hyvin pölyä ja myös penkkien imurointi kuuluu rutiineihin. Kaikki ylimääräinen, niinkin pieni asia kuin pöly pitää saada autosta pois. Kun meiltä vuokrataan auto, niin odotusarvo on varsin korkealla. Kuljettaja keskittyy ajamiseen ja me huolehdimme kaikesta muusta. Hyvällä prosentilla on päästy maaliin, eikä kisoja ole jäänyt teknisten murheiden takia kesken”, Riku Tahko selvittää.

”Ja autojen pesussa on vielä muistettava koska ne pesee. Kun meidän kalustoa testataan tai ajetaan vaikkapa asiakastilaisuuksia, niin alustat ovat usein paksun saven peitossa. Kun alustaan käyttää tapahtuman lopuksi tehokasta painepesua, niin kura lähtee vaivatta irti. Jos sen antaa kuivaa, niin kohta siellä on kuin kovettunut kittikerros, joka ei lähde kuin koputtelemalla irti. Ja kun tuollaisen auton ajat halliin, niin se kaikki savi on sisätiloissa.”