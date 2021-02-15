Salhydron logistiikkakeskuksen lattioiden puhtaanapito sujuu yhdistelmäkoneella
Salhydron uuden logistiikkakeskuksen lattiat pysyvät puhtaina kahdella Kärcher-yhdistelmäkoneella
Kärcherin pääkonttorin naapuritontille, Nurmijärven Ilvesvuoren alettiin kaivaa reilu puolitoista vuotta sitten hallin perustuksia. Vuoden vaiheessa siihen muutti uusi naapuri. Hämeenlinnan moottoritien vastaiselle seinälle asennettiin neljä metriä korkeilla kirjaimilla teksti ”Salhydro”. Äkkinäinen voisi päätellä, että yritys on saanut nimensä perustajaltaan ja sillä on jotakin tekemistä hydrauliikan kanssa. Päättely meni aivan oikein.
Yksi Salhydron yrittäjistä, Juha Salminen kertoo, että yritys on hänen isänsä Reijo Salmisen perustama. Noin 30-vuotiaan yrityksen vetovastuussa on nyt toinen sukupolvi, veljeskolmikko Juha, Mika ja Marko Salminen. Salhydro ja sen tytäryritys Hydromarket muodostavat kokonaisuuden, joka työllistää noin 70 henkilöä ja yltää 20 miljoonan liikevaihtoluokkaan. Yrityksellä on seitsemän omaa myymälää sekä maan kattava verkosto itsenäisiä jälleenmyyjiä.
20 000 varastonimikettä
Yrityksen tuotevalikoima koostuu artikkeleista, jotka suoraan tai välillisesti liittyvät nesteen virtaamiseen. Hydrauliikkaletkuja, -komponentteja ja -liittimiä löytyy pienempään ja isompaan tarpeeseen. Valikoimaan kuuluu myös teollisuusletkuja- ja liittimiä sekä korjaamotarvikkeita ja -työkaluja. Isommilla lavapaikoilla järeämpiä tuotteita esimerkiksi teräspunottuja letkuja, joita ei enää käsivoimin nostella. Toisessa päässä ovat pientarvikkeet, joita mahtuu yhteen laatikkoon satoja. Nurmijärven keskusvaraston artikkelimäärä 20 000 ja se on helppo uskoa, kun katsoo hyllypaikkojen määrää. Merkittävä osa artikkeleista tulee saksalaisilta ja italialaisilta valmistajilta. Salhydrolla on myös oma valmistuslinja, jossa tehdään muun muassa letkuasetelmien kokoonpanotyötä.
”Varastonimikkeiden määrä voi tuntua suurelta, mutta kokemus on opettanut, että se saa kaupat, jolla on toimituskykyä. Jos asiakkaan oma toimitus seisoo tärkeän osan puuttumisen vuoksi tai avainlaitteisiin ei saada varaosia, niin silloin toimituskyky menee kaiken edelle. Suurin osa lähetyksistä saadaan lähtemään samana päivänä, kun tilaus tulee meille”, Juha Salminen lupaa.
Haastattelupäivänä uuden varaston viimeistely on loppusuoralla. Hallin keskellä kootaan paraikaa neljää varastoautomaattia. Järjestelmä säästää varastoneliöitä ja nopeuttaa varastohenkilökunnan työtä tuomalla lähetyslistalla olevat tuotteet automaattisesti keräysalueelle.
Juha Salminen kertoo uuden päävaraston mahdollistavan entistä nopeamman asiakaspalvelun. Taustalla on vielä viimeistelyvaiheessa olevat varastoautomaatit, joiden avulla kerätään kaikkein pienimmät artikkelit.
Pääkäytävien ja lavahyllyjen välit siivotaan Kärcher B 150 R -yhdistelmäkoneella.
Leveitä pääkäytäviä ja ahtaita hyllyvälejä
Pääkäytävät ja lavahyllyjen väliset käytävät on mitoitettu niin, että niissä pystyy liikennöimään sujuvasti useammalla trukilla yhtä aikaa. Käytävien siivoamiseen hankittiin istuen ajettava yhdistelmäkone, Kärcher B 150 R. Koneen suuri ajonopeus ja 900 mm työleveys mahdollistavat sen, että käytävät saadaan puhdistettua tehokkaasti ja turvallisesti. Etuharjojen avulla irtolika lähtee myös seinävierustoilta ja lavapaikkojen vierestä.
Pienempien tarvikkeiden hyllyt ovat niin lähellä toisiaan, että käytäväleveyttä jää vain noin metrin verran. Ahtaiden hyllyvälien siivoaminen hoituu pienemmällä yhdistelmäkoneella. Malliksi valittiin seisaaltaan ohjattava Kärcher BD 50/40 RS. Koneessa, jota kuulee joskus kutsuttavan nimellä liikkuva puhujanpönttö, yhdistyy päältäajettavan ja perässäkäveltävän koneen parhaat puolet. Kompakti koko ja erittäin hyvä näkyvyys ovat tervetulleita ominaisuuksia ahtaissa hyllyväleissä. Koneen päältä on myös helppo nousta siirtämään edessä olevia esteitä.
Koneen riittävä työleveys ja ajonopeus lisäävät siivoustyön tehokkuutta
Hallissa on pinta-alaa noin 7500 neliömetriä. Lattia siivotaan yleensä iltaisin ja viikonloppuisin. Siitä vastaavat oman toimensa ohella yrityksen työntekijät Tarja ja Jari Lusua. Kahdella koneella tulee Jari Lusuan mukaan nopeasti puhdasta jälkeä niin ahtaista hyllyväleistä kuin leveiltä käytäviltä.
”Tällä hetkellä lattiat on ajettu kerran viikossa ja tarpeen mukaan siivotaan useamminkin. Kahdella erilaisella konetyypillä koko pinta-ala saadaan nopeasti puhtaaksi. Riittävän suuri ajonopeus ja telaharjojen leveys ovat tärkeitä ominaisuuksia isommilla käytävillä. Ahtaimmissa paikoissa ratkaisee ketteryys ja hyvä näkyvyys. Pienemmillä koneilla saadaan nuo tarvikehyllyjen välit hyvin puhtaiksi.”
Pölytön ympäristö on osa työviihtyvyyttä ja tuotteiden laatua
Juha Salminen kertoo, että uuden hallin siivous huomioitiin jo suunnitteluvaiheessa. Tavaravirtojen kulku siten, että ulkona oleva lika pysyy siellä.
”Kaikki tavara tulee tiivistetyistä lastauslaiturin ovista sisään eikä sama trukki aja koskaan pihalla ja hallissa. Kun volyymi on suuri, niin tuotteiden ja pakkausmateriaalin mukana kulkee aina pölyä sisään. Tehokkailla koneilla se saadaan nopeasti lattioilta pois. Jos lattioita ei siivota, niin pölyä on kohta jokaisen lavan päällä. Nyt sisäilma pysyy parempana ja myös meiltä lähtevät tuotteet laadukkaimpina. Eihän kukaan halua uutta varaosaa, joka on paksun pölyn peitoissa”, Juha Salminen kertoo.
Tarja Lusua näyttää miten seisaaltaan ajettava taipuu ahtaisiin hyllyväleihin.
Pääkäytävien ja lavahyllyjen välit siivotaan Kärcher B 150 R -yhdistelmäkoneella. Jari Lusua kertoo, että leveillä käytävillä koneen suuri työleveys ja ajonopeus ovat tärkeitä koneen perusominaisuuksia.
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Yhdistelmäkoneet
Kärcherin yhdistelmä- ja lattianpesukoneet sopivat peruspesuun, ylläpitosiivoukseen, vahanpoistoon, lattioiden kiillotukseen sekä mattopintojen shampoopuhdistukseen. Ne tuottavat mainion puhdistustuloksen myös haastavilla, epätasaisilla lattiapinnoilla.
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