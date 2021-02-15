Salhydron logistiikkakeskuksen lattioiden puhtaanapito sujuu yhdistelmäkoneella

Leveitä pääkäytäviä ja ahtaita hyllyvälejä

Pääkäytävät ja lavahyllyjen väliset käytävät on mitoitettu niin, että niissä pystyy liikennöimään sujuvasti useammalla trukilla yhtä aikaa. Käytävien siivoamiseen hankittiin istuen ajettava yhdistelmäkone, Kärcher B 150 R. Koneen suuri ajonopeus ja 900 mm työleveys mahdollistavat sen, että käytävät saadaan puhdistettua tehokkaasti ja turvallisesti. Etuharjojen avulla irtolika lähtee myös seinävierustoilta ja lavapaikkojen vierestä.



Pienempien tarvikkeiden hyllyt ovat niin lähellä toisiaan, että käytäväleveyttä jää vain noin metrin verran. Ahtaiden hyllyvälien siivoaminen hoituu pienemmällä yhdistelmäkoneella. Malliksi valittiin seisaaltaan ohjattava Kärcher BD 50/40 RS. Koneessa, jota kuulee joskus kutsuttavan nimellä liikkuva puhujanpönttö, yhdistyy päältäajettavan ja perässäkäveltävän koneen parhaat puolet. Kompakti koko ja erittäin hyvä näkyvyys ovat tervetulleita ominaisuuksia ahtaissa hyllyväleissä. Koneen päältä on myös helppo nousta siirtämään edessä olevia esteitä.



Koneen riittävä työleveys ja ajonopeus lisäävät siivoustyön tehokkuutta

Hallissa on pinta-alaa noin 7500 neliömetriä. Lattia siivotaan yleensä iltaisin ja viikonloppuisin. Siitä vastaavat oman toimensa ohella yrityksen työntekijät Tarja ja Jari Lusua. Kahdella koneella tulee Jari Lusuan mukaan nopeasti puhdasta jälkeä niin ahtaista hyllyväleistä kuin leveiltä käytäviltä.



”Tällä hetkellä lattiat on ajettu kerran viikossa ja tarpeen mukaan siivotaan useamminkin. Kahdella erilaisella konetyypillä koko pinta-ala saadaan nopeasti puhtaaksi. Riittävän suuri ajonopeus ja telaharjojen leveys ovat tärkeitä ominaisuuksia isommilla käytävillä. Ahtaimmissa paikoissa ratkaisee ketteryys ja hyvä näkyvyys. Pienemmillä koneilla saadaan nuo tarvikehyllyjen välit hyvin puhtaiksi.”