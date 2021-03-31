täydet tehot irti aurinkopaneeleista
Kärcher iSolar – uusilla painepesurin lisävarusteilla aurinkopaneelien puhdistaminen käy tehokkaasti ja turvallisesti
Pöly, noki, siitepöly ja muut orgaaniset aineet saattavat heikentää aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmien tehoa. Tehohukka voi olla pahimmillaan jopa 20 %, jos pinta on todella likainen. Sade, kondensaatiovesi, tuuli, lumi ja jää irrottavat likaa paneeleiden pinnalta, mutta aina se ei riitä. Kärcher on kehittänyt uuden, painepesuriin sopivan iSolar-varustepaketin, joka on tarkoitettu aurinkopaneeleiden puhdistamiseen. Ratkaisu perustuu pyörivään nylon-harjaan, jota irrottaa pinttynyttäkin likaa tehokkaasti paneeleiden rakennetta vaurioittamatta. Teleskooppivarteen kytkettynä harja puhdistaa suuretkin pinnat turvallisesti ja ergonomisesti. Pyöröharjoja ja teleskooppisuihkuputkia suositellaan käytettäväksi Kärcherin kuumavesipesureiden kanssa, joiden tuotto on 700-1300 l/h. Sopivia malleja ovat esimerkiksi Kärcher HDS 8/18-4 CX tai HDS 10/20–4 M. Kokonaisuuteen kuuluu myös aurinkopaneeleille kehitetty RM 99 Solar Cleaner -pesuaine sekä kattotyöhön sopivat turvavälineet.
Pyörivä harja irrottaa likaa tehokkaasti
Aurinkosähköratkaisuja tuottavan Naps Solar Systems Oy:n myyntijohtaja Markus Andersén kertoo nähneensä Kärcherin iSolar -pesureita Keski-Euroopan aurinkovoimalaloissa. Suurilla keräyskentillä paneeleiden pinta-ala on niin laaja, että tehokkailla työkaluilla voidaan parantaa työergonomiaa ja myös ajansäästö on merkittävä.
"Kun pesussa käytetään tehokkaampia menetelmiä, niin Kärcherin laitteessa oleva pehmeä, pyörivä harja ja hallittu veden paine ovat hyvä yhdistelmä lian poistamiseen. Missään nimessä ei saa käyttää painepesuria suoraan paneelin pintaan. Sillä rikkoo herkästi johdot ja liitokset."
"Aurinkopaneeleiden puhdistus on hyvin verrattavissa lumen pudotukseen katolta. Pitää tietää mitä tekee ja työkalujen on oltava tarkoitukseen sopivat. Jo katolle menokin on tietynlainen riski, eli lumenpudotuksen tapaan myös puhdistus ajoitetaan todellisen tarpeen mukaan ja turvavälineiden on oltava kunnossa", Markus Andersén jatkaa.
Aurinkopaneelien käyttöikä on tyypillisesti 25–30 vuotta. Säännöllisesti puhdistettu ja huollettu paneeli kestää hyvin, eivätkä ylläpitokustannukset nouse jyrkästi elinkaaren loppupäässä, kuten monilla tuotantolaitteilla. Niillä ei ole myöskään autojen tapaan vertailukelpoista jälleenmyyntiarvoa. Tämän johdosta kerran hankittu paneeli käytetään yleensä loppuun, niin kauan kuin se kerää energiaa talteen. Muuttuvia tekijöitä ovat ostosähkön hinta ja uuden keräystekniikan kehittyminen.
Käyttöympäristö määrittelee puhdistustarpeen
Markus Andersén kertoo, että aurinkopaneeleiden likaantumisen kannalta haastavimpia paikkoja ovat Suomessa hakevoimalan tai muun pölyä tuottavan toiminnon vieressä tai vaikkapa keskellä suurta koivikkoa, jossa siitepölyn määrä saattaa olla silmin havaittava. Näissä paneeleiden pinnalle kertyy selvästi enemmän likaa kuin esimerkiksi aukeilla paikoilla. Myös maatilakohteissa pölyn määrä saattaa olla puhdistuksen kannalta merkittävä.
"Onneksi Suomen ilmasto on suurimmissa kaupungeissakin todella puhdas. Meillä ei ole Aasian suurkaupunkien tapaisia saasteongelmia, jotka näkyisivät paneelien pinnalla. Esimerkiksi Suomen suurlähetystö New Delhissä joutuu puhdistuttamaan aurinkopaneelinsa joka toinen viikko."
Puhdistamisella haetaan parempaa hyötysuhdetta
Markus Andersén toimii Aurinkoteknillisen yhdistyksen puheenjohtajana ja on sitä kautta päässyt näkemään näköalapaikalta alan kehittymistä ja lainsäädäntöä. Hän korostaa, että aurinkopaneelit hankitaan säästötarkoituksessa. Investoijan palkintona on ostamatta jäänyt sähköenergia. Omakotiasuja tai maatilanomistaja tekee huoltotyöt itse, mutta yrityksissä ylläpitotoimille voidaan osoittaa aina tarkka kustannus. Ilmaista työtä ei ole.
"Toisessa vaakakupissa painaa paneeleilla talteen saatu sähköenergia, toisessa taas huoltokustannukset. Tämän vuoksi yritykset katsovat tarkkaan paljonko huoltotyö maksaa ja kuinka paljon sen enemmän avulla saadaan energiaa talteen. Eli silloin, kun paneeleita puhdistetaan, niin työn on oltava tehokasta ja sen pitää myös parantaa paneelien hyötysuhdetta."
Suomen talvi asettaa omat haasteensa aurinkoenergian keräämiselle. Pohjoisen sijaintimme ansiosta auringon tuottama energiamäärä on talvikuukausina niin pieni, että siitä ei saada käytännössä juuri mitään talteen. Vaikka paneelit suositellaan pitämään aina puhtaina, niin lumen putsaamiselle valmistajat eivät näe tarvetta. Eli odotellaan rauhassa kevättä ja annetaan lumien rauhassa sulaa, mikäli poikkeuksellisen suuret kinokset eivät muodosta paneeleiden rakenteille uhkaa.
Naps Solar Systems Oy:n myyntijohtaja Markus Andersén kertoo, että aurinkopaneeleilla on pitkä elinkaari. Asianmukaisesti huollettuna niiden taloudellinen käyttöikä on 25 –30 vuotta.
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