täydet tehot irti aurinkopaneeleista

Puhdistamisella haetaan parempaa hyötysuhdetta

Markus Andersén toimii Aurinkoteknillisen yhdistyksen puheenjohtajana ja on sitä kautta päässyt näkemään näköalapaikalta alan kehittymistä ja lainsäädäntöä. Hän korostaa, että aurinkopaneelit hankitaan säästötarkoituksessa. Investoijan palkintona on ostamatta jäänyt sähköenergia. Omakotiasuja tai maatilanomistaja tekee huoltotyöt itse, mutta yrityksissä ylläpitotoimille voidaan osoittaa aina tarkka kustannus. Ilmaista työtä ei ole.



"Toisessa vaakakupissa painaa paneeleilla talteen saatu sähköenergia, toisessa taas huoltokustannukset. Tämän vuoksi yritykset katsovat tarkkaan paljonko huoltotyö maksaa ja kuinka paljon sen enemmän avulla saadaan energiaa talteen. Eli silloin, kun paneeleita puhdistetaan, niin työn on oltava tehokasta ja sen pitää myös parantaa paneelien hyötysuhdetta."

Suomen talvi asettaa omat haasteensa aurinkoenergian keräämiselle. Pohjoisen sijaintimme ansiosta auringon tuottama energiamäärä on talvikuukausina niin pieni, että siitä ei saada käytännössä juuri mitään talteen. Vaikka paneelit suositellaan pitämään aina puhtaina, niin lumen putsaamiselle valmistajat eivät näe tarvetta. Eli odotellaan rauhassa kevättä ja annetaan lumien rauhassa sulaa, mikäli poikkeuksellisen suuret kinokset eivät muodosta paneeleiden rakenteille uhkaa.